США снимает санкции с Xiaomi, а Samsung работает над Fuchsia OS: итоги недели

На этой неделе появились очень интересные подробности относительно того, что ждет Xiaomi в будущем. Когда США ввели против компании из Китая санкции, многие начали сравнивать происходящее с тем, что было с Huawei. Вот только эта история повернулась другим боком, и теперь санкции снимают по решению суда. А еще прошедшая неделя принесла нам понимание того, когда стоит ждать новый Samsung Galaxy S21 FE и новые раскладные устройства компании. Теперь у нас есть не только их внешний вид, но и конкретные даты. Ну, и конечно, если вы хотите узнать, как будет выглядеть Huawei P50 Pro, то вам тоже сюда. Утечка готовящихся к презентации материалов показала, как будет выглядеть грядущая новинка.

Harmony OS на Xiaomi

Несмотря на то что Huawei утверждает, что Harmony OS – это совершенно самостоятельная операционка, в её основе лежит Android Open Source Platform. Именно благодаря ей на смартфонах под управлением Harmony OS можно запускать не только приложения для Android, но и сервисы Google, которые, как показывают первые тесты, работают вполне себе исправно. Получается, что, как бы Huawei ни стремилась обрести независимость от Android, у неё это не очень получается. Но тем лучше для неё. Потому что благодаря универсальности Harmony OS её установили на смартфон Xiaomi.

Ютубер, скрывающийся под ником ATNARR, опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал смартфон Xiaomi, предположительно на базе Harmony OS. Предположительно, потому что работу операционной системы нам так и не показали, ограничившись только экраном включения. Но особенно интересно, что в данном случае Harmony OS установлена на устройство не в чистом виде, а будучи облачённоё в MIUI. Как такое вообще возможно? Попробуем разобраться.

Ну, начнём с того, что Harmony OS изначально планировалась как открытая платформа. Несмотря на то что сегодня на её базе работают только собственные телевизоры и смартфоны Huawei, в компании рассчитывают, что в будущем её начнут задействовать и другие производители. Поэтому ничего странного, что какой-то энтузиаст перевёл MIUI с Android на Harmony OS, в общем-то, нет. Более того, я даже вполне допускаю, что он слишком торопился, что даже не стал переводить всю оболочку, а завершил работу лишь над небольшой её частью.

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Сейчас выполнить такую работу хоть и сложно, но в принципе возможно. Всё-таки MIUI изначально была построена на Android, а Harmony OS – это тоже наполовину Android со всеми вытекающими в виде поддержки AOSP, Google Mobile Services и других фирменных служб поискового гиганта. Так что я вполне допускаю, что переход между платформами, пусть и частичный, действительно состоялся. Другое дело, что это значит, для Google? Если посудить, то ничего хорошего.

Мы уже знаем, что Meizu ведёт переговоры с Huawei об использовании Huawei Mobile Services в своих смартфонах. Неизвестно, планирует ли китайская компания установить их во все свои аппараты или приберечь только для китайского рынка. Но, как бы там ни было, интерес к HMS – налицо. То есть компании – пусть пока это только одна – испытывают интерес к сервисам Huawei, которые, возможно, не так совершенны как сервисы Google, но, учитывая влиятельность корпорации, явно будут развиваться и дальше.

А теперь представьте, что кто-то из производителей вдруг решит рискнуть и попытается заменить Android на своих смартфонах на Harmony OS? В теории такое возможно. Сначала наверняка это будет сделано только для пользователей из Китая, чтобы не пугать аудиторию из остальных стран. Но, если испытания пройдут штатно и местные пользователи одобрят переход, вполне возможно, что вендоры постепенно начнут переходить на Harmony OS, отказываясь от Android?

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Ведь зачем им Android? Harmony OS поддерживает все необходимые приложения, HMS – развиваются и уже действительно могут многое, да и на авторские права Google ссылаться тоже не сможет. Ведь, как известно, Android Open Platform – это открытая платформа, которая доступна для бесплатного использования всем без исключения. А зарабатывает Google на продаже доступа к Google Mobile Services. Но поскольку в Китае они всё равно не работают, стало быть, оттуда и начнётся экспансия Harmony OS.

Когда выйдет Samsung Galaxy S21 FE

Несмотря на то, что новые смартфоны Samsung выходят довольно часто, они все равно вызывают большой интерес. В первую очередь из-за того, что несколько раз в год компания выпускает или супер-флагманы, или просто хиты продаж. Совсем скоро в этом году состоится одновременная премьера и той, и другой категории устройств. Интерес к презентации в этом году усиливается из-за того, что Samsung решила пропустить как минимум один год культовой линейки Galaxy Note, а то и вовсе отказаться от нее. Теперь мы знаем, какие смартфоны нам покажут на ближайшей крупной презентации южнокорейского бренда, а самое главное, когда она состоится.

Относительно недавно Samsung вернула себе лидирующие позиции на рынке смартфонов. Это произошло из-за усложнения ситуации вокруг Huawei, которая все более остро ощущает на себе введенные США санкции. А еще компания выпустила несколько моделей, ставших хитами. К ним можно отнести Galaxy S20 FE (обзор), Galaxy S21 (обзор), Galaxy A52 (обзор) и даже ставший самым продаваемым телефоном в России в прошлом году Galaxy A51.

Что будет с Galaxy Note, после отказа Samsung от его выпуска.

Теперь, пока конкуренты не смогли подтянуться и забрать себе оставшихся клиентов Huawei, компании надо продолжать ”дожимать” рынок и выпускать еще больше хороших моделей, но только так, чтобы они не мешали продажам друг друга. Именно это многие аналитики называют главной проблемой Xiaomi. Но у китайских компаний свой пусть и обсуждать, а тем более осуждать его не стоит.

Новые смартфоны должны подоспеть в августе этого года, и мы об этом говорили уже много раз. Но теперь, благодаря журналистам и инсайдерам, у нас появилась более точная информация.

Согласно отчету, поступившему из Кореи, Samsung в настоящее время ведет переговоры с местными сетевыми операторами. Эти переговоры предшествуют запуску в ближайшие месяцы ее новых моделей смартфонов, включая Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Утечка показала, как будет выглядеть Samsung Galaxy Z Flip 3.

Если этот отчет окажется правдой, то компания запустит смартфоны раньше обычного графика выпуска в сентябре. Устройства могут заполнить пробел, появившийся после того, как компания отказалась от выпуска знаменитого Samsung Galaxy Note. Хоть я и считаю, что время этой модели прошло, но многие фанаты ее очень ждут и должны получить что-то взамен. Именно поэтому новые продукты покажут 19 августа, а не в начале или середине сентября.

В этом году Samsung уже показала, как надо выпускать телефоны раньше времени, и представила новинки линейки серии Galaxy S январе. Это оказалось на месяц раньше, чем было в прошлые годы. Во многом это было сделано для того, чтобы воспользоваться проблемами у Apple, которая выпустила iPhone 12 только в конце прошлого года. В итоге, не все успели купить его, когда Samsung выпустила свою новинку.

Новый отчет о запуске смартфонов в августе подтверждает предыдущие утечки, слухи и прогнозы аналитиков. Сообщается, что Galaxy S21 FE поступит в массовое производство в июле и будет доступен для покупки в конце августа. Грядущие складные смартфоны от компании также должны появиться в августе с некоторыми новыми функциями.

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Недавно Samsung Galaxy Z Flip 3 появился со своим номером модели SM-F7110 на веб-сайте сертификации 3C, который показывает, что телефон будет поставляться с поддержкой сетей 5G и зарядным устройством на 15 Вт. Пока большей информации нет, но телефон может вскоре появиться в базе данных TENAA с более подробной информацией. Это произойдет уже в ближайшие недели. Есть вероятность, что телефон будет поддерживать S Pen, который с этого года работает с Galaxy S21 Ultra. Именно это и нужно сделать для того, чтобы фанаты Galaxy Note остались если не довольны, то хотя бы не так разочарованы.

Пока непонятно, сможет ли Samsung еще больше увеличить продажи за счет новых моделей. Складные телефоны, скорее всего, пока окажутся довольно нишевыми, хотя и станут более массовыми. Зато Galaxy S21 FE может стать настоящим хитом — прошлогодняя модель это уже доказала.

На данный момент, согласно отчету Strategy Analytics, в первом квартале этого года Samsung была ведущим поставщиком смартфонов в мире с поставками 77 миллионов единиц, что составляет 23% доли рынка.

США снимают санкции с Xiaomi

В самом начале 2021 года Министерство обороны США объявило Xiaomi угрозой национальной безопасности и внесло компанию в чёрный список. Именно с этого началась череда неприятностей Huawei, которая затем вылилась в строгие санкции и запрет на ведение совместной деятельности с американскими предприятиями. Несмотря на то что на Xiaomi настолько же строгих ограничений никто не наложил, было очевидно, что всё к тому и идёт. Но китайцы не согласились с таким клеймом, подали на Минобороны в суд и выиграли.

Вскоре после подачи иска Xiaomi к Министерству обороны США окружной судья Вашингтона, округа Колумбия, приостановил все запреты, которые влекло за собой внесение в чёрный список. Своим решением он запретил ведомству ограничивать компанию во взаимодействии с американскими инвесторами и партнёрами, а также вводить новые ограничения по этому делу. Однако такой запрет был временным и должен был продлиться до окончания разбирательства и принятия финального решения относительно дальнейшей судьбы Xiaomi.

В результате совместного расследования Министерства обороны США и Xiaomi с привлечением правительственных экспертов выяснилось, что решение о внесении китайской компании в чёрный список было «произвольным и капризным», не соответствующим реальному положению вещей и противоправным. Поэтому члены правительственной комиссии обязали Минобороны окончательно исключить Xiaomi из списка угроз национальной безопасности США и принести компании извинения.

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Безусловно, решение об исключении Xiaomi из чёрного списка – это большая победа для компании. Она на собственном примере доказала другим, что отстаивать свои права в суде можно и нужно, особенно, если уверен в своей правоте. Другое дело, что для этого действительно нужно обладать репутацией кристальной чистоты, которой, очевидно, не нашлось у Huawei. Ведь её как раз не только не исключили из чёрного списка, но и продолжили ужесточать экономические ограничения, препятствующие компании развиваться и сотрудничать с компаниями из США.

Правда, вряд ли спор Xiaomi с США на этом и закончится. Нет сомнений, что компании предстоит ещё как минимум одно судебное разбирательство о назначении компенсационных выплат. Ведь внесение в чёрный список привело к снижению стоимости акций Xiaomi почти на 10%, спровоцировав падение капитализации на 10 миллиардов долларов. Несмотря на то что впоследствии компании удалось отыграть падение, очевидно, что она не оставит всё так, как есть, а будет добиваться возмещения понесённых потерь.

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Интересно, что на новостях об исключении Xiaomi из чёрного списка стоимость её акций выросла на 5%. Позитивная повестка явно раззадорила инвесторов, которые поняли, что вновь могут вернуться к инвестированию в перспективную компанию. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы компенсировать те потери, которые Xiaomi уже понесла. Ведь, помимо падения капитализации, которая вовсе не является физическими деньгами, компании пришлось потратиться и на юристов, и на подготовку исковых документов, и на ведение разбирательства, не говоря уже о репутационных потерях, которые она понесла из-за Минобороны.

Samsung работает с Google над Fuchsia OS

Наверное, уже не осталось тех, кто хотя бы раз не слышал о Fuchsia OS. Это экспериментальная операционка Google, которую она изначально использовала для тестирования и отладки новых функций для Android, Chrome OS и Wear OS, а потом как будто бы придумала ей другое применение. Разработчики поискового гиганта сначала подкрутили интерфейс Fuchsia OS, затем добавили поддержку приложений для Android, а потом и вовсе призвали сторонних разработчиков и производителей электроники присоединиться к развитию новой ОС. Samsung согласилась.

Поскольку Fuchsia OS – это операционка с открытым исходным кодом, любой желающий может ознакомиться с ним на GitHub. Соответственно, там же можно узнать, на каком этапе развития находится платформа, что она умеет и даже кто принимает участие в её совершенствовании.

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Так вот с некоторых пор на GitHub в разделе, посвящённом Fuchsia OS, появилась папка Samsung. Там фигурируют изменения, которые корейская компания вносит в операционную систему, что в свою очередь указывает на её явный интерес к новому продукту Google.

По прогрессу Samsung видно, что она работает над интеграцией файловой системы F2FS, которая используется в её фирменных смартфонах, с Fuchsia OS. Не ясно, зачем это надо, тем более что и пояснений Samsung на этот счёт не даёт.

Однако есть версия, что таким образом корейцы пытаются добиться совместимости устройств на Fuchsia OS с устройствами на Android, чтобы позволить им взаимно обмениваться файлами друг с другом, не вступая в конфликт из-за методики их обработки. Другое дело – зачем это может быть вообще нужно?

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Не исключено, что Samsung рассчитывает использовать Fuchsia OS если не в качестве замены Android, то по крайней мере в качестве операционки-компаньона. В каком виде это может быть реализовано? Ну, хотя бы в виде платформы для фирменных смарт-часов Samsung.

По всему видно, что в последнее время Samsung изучает возможность перевода Galaxy Watch на Wear OS, но вряд ли компанию может устраивать то, как Google развивает эту операционку. Поэтому вполне возможно, что Samsung хочет использовать Wear OS в качестве средства облегчённого трансфера на Fuchsia.

Причём это необязательно должны быть смарт-часы. Насколько я вообще понимаю, Fuchsia OS – это универсальная платформа, которая подходит вообще для всего. Samsung может использовать её хоть в часах, хоть в фитнес-браслетах, хоть в умных колонках, хоть где-то ещё.

Тем более что список устройств-компаньонов по мере развития технологий только расширяется. Возможно, у Samsung есть в разработке некое устройство, о котором мы пока вообще даже не думаем, но корейцы планируют выпустить его в перспективе ближайших нескольких лет. В общем, вариантов масса.

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Сама Google никак не комментирует развитие Fuchsia OS. За всю историю существования операционной системы представители поискового гиганта дали лишь 2-3 комментария на её счёт. Первый касался подтверждения факта её существования, а второй, который дал Рик Остерло, затрагивал предназначение платформы.

Тогда-то он и пояснил, что у Google нет планов на коммерческое развитие и распространение Fuchsia OS, которая в данный момент служит компании исключительно тестовым полигоном для новых функций других операционных систем. Но то ли он не сказал всю правду, то ли передумал. Но теперь Fuchsia OS имеет все шансы стать заменой Android.

Каким будет Huawei P50

Ох, уж эти утечки… Порой даже не знаешь, кому они выгодны. С одной стороны, есть журналисты и блогеры, у которых целый штат ”прикормленных” людей в компании. Им выгодно пропиарить свое имя, которое СМИ разнесут по всему миру, ссылаясь на него. С другой стороны, есть одиночки в компаниях, которые по той или иной причине сливают информацию. Но и это еще не все. Очень часто сливы делают сами производители, чтобы подогреть интерес к своим устройствам, которые еще не вышли. Это не так плохо и дает нам ту информацию, которая действительно нужна. Только так получается и подсмотреть, и все равно получить удовольствие от просмотра презентации. Кто на этот раз является первоисточником информации, сказать сложно, но она довольно любопытная.

В последние несколько месяцев появились многочисленные слухи и сообщения о грядущей серии смартфонов Huawei P50. Теперь, у нас есть то, что по заверениям того, кто поделился информацией, является официальным рендером флагманского телефона.

Утечка поступает от @Rodent950 в Твиттере. Он поделился изображениями, демонстрирующими, как будет выглядеть задняя панель устройства. Глядя на это изображение, больше всего бросается в глаза уникальный модуль камеры на задней панели, состоящий из двух больших колец.

Эти двойные кольца мелькали и ранее, но тогда мы не понимали, что за ними скрывается. Были даже мысли о том, что это новый тип камеры с огромным модулем, который прикрыт такой большой линзой. Теперь стало понятно, что это, скорее всего, будут просто сборки из нескольких модулей камеры и других компонентов.

Всего в них находится в общей сложности четыре камеры, включая один большой 1-дюймовый сенсор. Скорее всего, он и будет выполнять функцию основной камеры смартфона. Кроме того, автор утечки так же утверждает, что эти изображения не являются макетами, а являются официальными рендерами китайского технологического гиганта. То есть это не то, что кто-то там сфотографировал ”из рукава” на заводе, а те материалы, которые будут использоваться на презентации или в рекламных материалах.

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Два кольцевых модуля расположены друг над другом вертикально. В верхнем кольце размещены три датчика изображения, а на нижнем — только один. Скорее всего, именно этот одинокий модуль в нижней части и будет основной камерой с огромным сенсором.

На всех снимках, которые были до этого, скорее всего, было просто видение компанией общего дизайна модели. Но наверняка уже тогда инженеры знали, какие модули хотели бы использовать. В том числе перископный, без которого сейчас не делается ни один смартфон, претендующий на звание топового.

Пока непонятно, к какой именно модели серии относятся изображения. Это может быть как базовая модель, которая получит множество более старших версий, так и одна их тех самых старших. Как бы то ни было, но мы уже получили то, что хотели — необычный дизайн. Пусть это и не то, что я имел в виду, когда писал статью о недостаточности разнообразия в мире смартфонов, но в целом шаг получился в правильном направлении. И попытка, что называется, засчитана. Тем более, что я верю в подлинность этих изображений.

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Верю я в них из-за того, что презентация все ближе и утечки уже должны появляться все чаще и чаще. Изначально говорили, что она состоится в конце апреля. Во многом дату объясняли переносом на лето MWC 2021 и неготовностью самого смартфона. Может быть, пройди конференция в свои обычные даты, компания поторопилась бы, а так смысла не было. Теперь есть вероятность, что она все же покажет новинку на MWC 2021, которая пройдет в середине лета. А может быть сделает это раньше. Например, на презентации 19 мая, о которой уже объявили.

В конце можно добавить немного о других характеристиках, которые мы ждем от нового смартфона. Ожидается, что Huawei P50 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей с с отверстием для фронтальной камеры в средней части. 1-дюймовым сенсором, о котором я говорил выше, станет Sony IMX 800. А еще говорили о жидкой линзе, как у Xiaomi Mi Mix Fold. Но и без этого понятно, что именно фотовозможности станут одной из коронных фишек смартфона. Ведь именно этим славились все последние флагманские модели Huawei.