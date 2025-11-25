Стало известно, когда Google откажется от Assistant и перейдет на искусственный интеллект

Юрий Кудлович

Google внезапно подтвердила, что ее голосовой помощник Assistant будет поддерживаться только до марта 2026 года. Это значит, что компания готовится постепенно заменить его своим новым ИИ-ассистентом. Для пользователей прямо сейчас ничего не меняется, но в ближайшие месяцы начнется плавный переход на новую платформу.

Стало известно, когда Google откажется от Assistant и перейдет на искусственный интеллект. Переход на ИИ неизбежен. Изображение: cometapi.com. Фото.

Компания делает ставку на свой новый ИИ под названием Gemini, который умеет куда больше: лучше понимает контекст, анализирует изображения, общается естественнее и справляется со сложными или многоступенчатыми запросами. Но паниковать не стоит: никто не собирается отключать Assistant завтра или даже через год, так как все будет происходить мягко и постепенно.

Для обычных пользователей в ближайшее время все останется по-прежнему, и привычный Assistant продолжит работать как раньше. Но со временем новые функции будут появляться только у Gemini, и Google начнет все активнее продвигать нового ассистента, особенно на современных устройствах.

Стало известно, когда Google откажется от Assistant и перейдет на искусственный интеллект. Помощник на базе ИИ встроен даже в часы. Изображение: heise.de. Фото.

И это очевидно, ведь нейросети в плане взаимодействия с человеком очень преуспели. Например, искусственному интеллекту можно сразу сказать: «Включи свет и вскипяти чайник», — и ассистент выполнит все разом. Сейчас же Assistant распознает только одну команду за один запрос. Поэтому роль главного цифрового помощника постепенно переходит к ИИ.

Больше всего изменения затронут умные колонки, автомобильные системы и устройства умного дома: именно они сильнее всего завязаны на голосовое управление. Если у вас есть старые гаджеты, которые давно не обновлялись, возможно, в будущем им понадобится перенастройка или замена. Но это точно не вопрос сегодняшнего дня.

Как пользоваться голосовым ассистентом Gemini в Android

Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта удобен во многих ситуациях, в том числе в автомобиле через систему Android Auto. Вот как запустить Gemini во время поездки:

  • Скажите «Хей, Google», или коснитесь значка микрофона на экране, или нажмите и удерживайте кнопку голосовой команды на руле.
  • Дождитесь сигнала и скажите, что хотите сделать.

Если ваше устройство еще не обновилось, аналогичным образом запустится не Gemini, а привычный Assistant.

По сути, сейчас происходит то же самое, что когда-то со старыми версиями Android или Google Talk: технологии обновляются, и платформы переходят на более продвинутые решения. Это естественный шаг вперед, который сделает голосовых помощников, смартфоны и другие устройства умнее и полезнее.

