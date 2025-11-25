Стало известно, когда Google откажется от Assistant и перейдет на искусственный интеллект

Google внезапно подтвердила, что ее голосовой помощник Assistant будет поддерживаться только до марта 2026 года. Это значит, что компания готовится постепенно заменить его своим новым ИИ-ассистентом. Для пользователей прямо сейчас ничего не меняется, но в ближайшие месяцы начнется плавный переход на новую платформу.

Компания делает ставку на свой новый ИИ под названием Gemini, который умеет куда больше: лучше понимает контекст, анализирует изображения, общается естественнее и справляется со сложными или многоступенчатыми запросами. Но паниковать не стоит: никто не собирается отключать Assistant завтра или даже через год, так как все будет происходить мягко и постепенно.

Для обычных пользователей в ближайшее время все останется по-прежнему, и привычный Assistant продолжит работать как раньше. Но со временем новые функции будут появляться только у Gemini, и Google начнет все активнее продвигать нового ассистента, особенно на современных устройствах.

И это очевидно, ведь нейросети в плане взаимодействия с человеком очень преуспели. Например, искусственному интеллекту можно сразу сказать: «Включи свет и вскипяти чайник», — и ассистент выполнит все разом. Сейчас же Assistant распознает только одну команду за один запрос. Поэтому роль главного цифрового помощника постепенно переходит к ИИ.

Больше всего изменения затронут умные колонки, автомобильные системы и устройства умного дома: именно они сильнее всего завязаны на голосовое управление. Если у вас есть старые гаджеты, которые давно не обновлялись, возможно, в будущем им понадобится перенастройка или замена. Но это точно не вопрос сегодняшнего дня.

Как пользоваться голосовым ассистентом Gemini в Android

Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта удобен во многих ситуациях, в том числе в автомобиле через систему Android Auto. Вот как запустить Gemini во время поездки:

Скажите «Хей, Google», или коснитесь значка микрофона на экране, или нажмите и удерживайте кнопку голосовой команды на руле.

Дождитесь сигнала и скажите, что хотите сделать.

Если ваше устройство еще не обновилось, аналогичным образом запустится не Gemini, а привычный Assistant.

По сути, сейчас происходит то же самое, что когда-то со старыми версиями Android или Google Talk: технологии обновляются, и платформы переходят на более продвинутые решения. Это естественный шаг вперед, который сделает голосовых помощников, смартфоны и другие устройства умнее и полезнее.