Старые Самсунг будут снимать лучше, а WhatsApp станет безопаснее: итоги недели

На этой неделе мы узнали о том, что WhatsApp готовится стать более безопасным. Новое шифрование позволит закрыть одну из последних дыр в безопасности мессенджера. А когда можно будет перестать беспокоиться о безопасности, придет время выбрать новые наушники. Например, те, о которых на этой неделе рассказала OnePlus. Спойлер: они будут очень похожи на AirPods Pro. Есть новости и о том, что Samsung сделает камеры старых смарфтонов лучше. Специальное обновление позволит решить некоторые проблемы и сделает снимки лучше. Все это и многое другое, что стоит запомнить по итогам уходящей недели, расскажем в нашей традиционной новостной подборке. Усаживайтесь поудобнее и давайте начинать.

Безопасность WhatsApp

WhatsApp уже давно старается показать всем, что именно этот мессенджер является самым безопасным. Пусть его инструменты и можно считать стандартными, но такая работа не может не радовать. В мессенджере используется сквозное шифрование чатов, а это значит, что доступ посторонних к информации из переписки практически невозможен. Однако одна дыра в безопасности все же есть и сейчас разработчики активно стараются чем-то ее заткнуть. Дело в том, что резервные копии чатов, которые пользователи хранят в облаке, потенциально менее безопасны. Получить к ним доступ проще, чем к самой переписке. И именно в этом направлении работают специалисты.

В последней бета-версии мессенджера для Android под номером 2.21.15.5 есть функция шифрования резервных копий чатов в облаке. Нельзя сказать, что это именно то, чего мы давно ждали, так как ”внутренняя кухня” обычно мало волнует пользователей, но давайте посмотрим повнимательнее, о чем же идет речь.

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Нововведение должно обеспечивать надежное резервное копирование истории чатов и используемых в них медиафайлов. Однако сервис предупреждает, что если пользователь забудет свой пароль, он навсегда потеряет доступ к резервной копии и WhatsApp не сможет каким-либо образом помочь восстановить доступ. Правда это или только желание еще больше показать значимость своей работы, сказать сложно.

Пользователям, которых устраивают эти условия, достаточно скачать бета-версию мессенджера или дождаться появления функции в общедоступной версии. Когда она появится, пока сказать сложно, но учитывая, что это уже не закрытое тестирование, то, скорее всего, ждать осталось недолго.

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Для работы этой функции вам нужно выбрать пароль, который будет использоваться для шифрования ваших будущих резервных копий. Вы всегда должны вводить пароль при восстановлении резервной копии. В противном случае вы не сможете восстановить историю чата. Этот пароль является личным и не передается ни в WhatsApp, ни в Facebook, ни в Google, ни в Apple.

Сквозное зашифрованное резервного копирование также поддерживает ключ шифрования, который можно использовать для восстановления вашего пароля. Он может содержать только цифры и строчные буквы между «a» и «f». Если вы потеряете этот ключ, WhatsApp не сможет вам его восстановить.

Кроме того, WhatsApp тестирует версию программного обеспечения, которое работает одновременно на нескольких устройствах и поддерживает сквозное шифрование независимо от того, задействован ли смартфон пользователя.

До недавнего времени пользователи не могли использовать приложение WhatsApp на настольном компьютере или другом устройстве без подключенного к Интернету смартфона, привязанного к учетной записи. Новая бета-версия позволяет полностью исключить смартфон из цепочки подключений.

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Еще в июне генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт говорили о технической сложности организации сквозного шифрования на нескольких устройствах без смартфона. Теперь, судя по новому сообщению в блоге Кэткарта, проблема наконец-то решена.

Несмотря на то, что это в целом открытая тестовая версия приложения, она все равно пока доступна только ограниченному количеству тестировщиков, уже участвующих в бета-программе WhatsApp. Сами разработчики сообщают о том, что программа стала работать более стабильно и получила новые функции.

Конечно, данная функциональность уже давно должна была стать частью WhatsApp. Особенно, учитывая, что конкурирующие мессенджеры начали предлагать что-то подобное уже несколько лет назад. Например, к ним можно отнести Telegram, где у нас есть свой новостной канал.

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Скорее всего, подобное поведение руководства мессенджера стало отражением стремления нивелировать негативное влияние новой пользовательской политики, которая наделала немало шума в первой половине этого года. Иначе почему столь важные функции, как нормальное шифрование и возможность пользоваться мессенджером на разных устройствах, не стали возможными еще хотя бы пару лет назад?

Аналог AirPods от OnePlus

OnePlus относится к той категории компаний, которая многое делает по-своему. В первую очередь это касается подготовки к запуску новых продуктов. Так мы постоянно слышим что-то полуофициальное задолго до выхода нового смартфона или в данном случае наушников. Вот только по-своему компания не может сделать некоторые продукты. Это как в анекдоте, как не крути, а на выходе все равно получатся AirPods. Наверное, в этом нет ничего плохого, но и отрицать факт того, что у нас есть AirPods от огромного количества производителей, тоже нельзя. Давайте разберемся, что же у нас получилось на этот раз.

Так ли важно, как выглядят наушники, если мы говорим о ”затычках”? Этот аксессуар почти не виден, особенно, если у вас длинные волосы или шапка. Куда важнее то, как они звучат и как работают в целом. Именно это намного важнее для таких наушников. Пока новые OnePlus Buds Pro слышали только разработчики и испытатели, поэтому про звук мы поговорим попозже. Сейчас же у нас есть слова одного из представителей компании об этом продукте.

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В интервью CNET Киндер Лю (руководитель отдела исследований и разработок OnePlus) сообщил, что у Buds Pro будет ”адаптивное шумоподавление”, которое сможет подавлять шум до 40 дБ. Как и AirPods Pro, у них также есть датчик сжатия на ножке для переключения между режимами шумоподавления и общего управления наушниками.

Учитывая стремление компании постоянно работать над скоростью зарядки и ее успешный опыт в этой сфере, наличие в новых наушниках Warp Charge никого не удивляет. Эта технология позволит за 10-минутную зарядка обеспечить наушникам до 10 часов работы.

Также есть поддержка беспроводной зарядки, но работать она будет медленнее. Если вы думали, что при этом наушники будут работать не так долго от встроенного аккумулятора, то это не так. В сумме, аккумулятора наушников и той энергии, что спряталась в зарядном кейсе, хватит на 28 часов воспроизведения с включенным активным шумоподавлением. Если его отключить, то заряда и вовсе хватит на 38 часов.

Такие цифры впечатляют, но важно еще и то, сколько сами наушники будут работать от одного заряда, так как это основа комфорта использования. Такой информации пока нет, но, скорее всего, можно смело рассчитывать на 4-5 часов непрерывной работы.

Поклонники матового черного цвета будут довольны. Расцветка наушников уже подтверждена и она будет именно такой. Впрочем, скорее всего, одним цветом наушники не ограничатся и компания предложит несколько на выбор. Как минимум должен быть белый или серый — это уже правило хорошего тона.

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Также про OnePlus Buds Pro известно то, что они будут иметь некоторую степень защиты от воды и пыли. А еще они будут работать с iOS, но для этого надо будет воспользоваться отдельным приложением — HeyMelody.

Как показывают отчеты аналитиков, наушники сейчас переживают настоящий взрыв популярности. Особенно большим спросом пользуются TWS-модели. То есть те, которые вообще не имеют проводов. Сами аналитики объясняют рост рынка пандемией, которая заставила людей больше сидеть дома, а так же появлением недорогих, но хороших моделей в этом направлении.

Если раньше они были очень дорогими, то теперь позволить их себе может почти каждый. Я говорю даже не о вариантах за 500 рублей с AliExpress, которые проще сразу выкинуть (я рассказывал об одних таких), а о нормальных продуктах от брендов, производящих смартфоны или акустику.

Цена новых OnePlus Buds Pro пока неизвестна, но, учитывая их политику в отношении смартфонов, вряд ли она будте совсем низкой. Впрочем, даже по цене AirPods Pro подобный продукт будет вызывать интерес.

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А еще производством наушников занимается соучредитель OnePlus — Карл Пей. Напомню, он ушел из компании в прошлом году, чтобы основать свой бренд, который он назвал Nothing. Он уже собрал приличное финансирование, включая деньги от Google, и даже купил остатки провалившейся Essential Энди Рубина — создателя Android.

Посмотрим, что получится у Пэя, и как это будет гармонировать или, наоборот, конкурировать с новыми наушниками OnePlus. В любом случае в наушниках важен звук и судить о них можно только после того, как проверишь его на себе. Это мы и сделаем, когда новый продукт поступит на прилавки.

Как сделать фотографии на Samsung лучше

Камеры Android-смартфонов уже давно затмили все остальных их возможности и характеристики. Сегодня почти никто уже не вспоминает о процессорных ядрах, скорости зарядки и даже оперативная память уже перестала быть настолько же важной, как раньше. Кому вообще какое дело, что у смартфона «под капотом», если снимает он на уровне продвинутых камер от именитых производителей? Поэтому и производители уделяют основное внимание именно фото-возможностям своих устройств, стараясь расширять их даже у не самых новых моделей. Как, например, Samsung.

Samsung пообещала усовершенствовать камеру фирменных смартфонов двухлетней давности и новее, выпустив для них специальное обновление Android. Об этом на официальном форуме компании написал разработчик из команды One UI, обращаясь к пользователям.

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Он сообщил, что прямо сейчас Samsung ведёт работу над апдейтом с поддержкой Pro-режима для телефото-объектива аппаратов, вышедших за последние два года. Разработчик не уточнил, что это за смартфоны, но по логике вещей речь идёт о довольно широком ассортименте моделей.

Pro-режим для телефото-объектива напрашивался уже давно. Дело в том, что такой режим уже был реализован для стандартного ширика и ультраширокоугольного модулей. Благодаря ему при съёмке на эти камеры пользователь мог самостоятельно настраивать множество параметров.

Но если на основном модуле глубокая подстройка была всегда, то на вспомогательных она выглядит как сугубо факультативная функция. Тем не менее, Samsung решила, что камерофоны должны быть гибкими и податливыми, если речь заходит о съёмке фото.

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На данный момент Pro-режим для телефото-объектива ещё находится в разработке, поэтому полный перечень нововведений, которые он привнесёт, остаётся неопределённым. Известно лишь, что этот модуль ждёт возможность подстройки ISO, выдержки, экспозиции, фокусировки, баланса белого, контрастности, насыщенности, теней и оттенков.

В общем, спектр возможностей, которые получит телефото-объектив, будет довольно широким. Но разработчики спрашивают у пользователей, какие бы ещё функции они хотели бы видеть. Из этого следует, что проект обновления ещё до конца не сформирован, так что до фактического релиза остаётся ещё довольно много времени. Я бы предположил, что выйдет оно только ближе к осени.

В список совместимых с обновлением аппаратов, вероятнее всего, войдут следующие:

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold 2

Не исключено, что по факту список будет даже чуть более широким. Во всяком случае, было бы вполне уместно оснастить теми же фишками не только аппараты Galaxy A52 и A72, но и по крайней мере A51 и A71. Во-первых, они подпадают под критерий двухгодовалости, а, во-вторых, ими пользуется огромное количество человек, которые были бы очень рады новому режиму съёмки.

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Нужно ли это с практической точки зрения? Большинству – скорее всего, нет. Лично я вообще не знаю ни одного человека, который в действительности пользуется всеми этими механизмами настройки камеры. Тех, кто хвастается такой возможностью, пытаясь оправдаться за то, что у них не iPhone, — знаю. А вот тех, кто этим пользуется, — нет.

Дело в том, что ручная подстройка камеры – это слишком трудоёмкий и зачастую не стоящий выделки процесс. Ведь, как правило, мы делаем фото ситуативно, когда нужно быстро достать камеру и сделать снимок. Но, даже если фото делается по заранее заготовленному сценарию, в большинстве случаев проще оказывается «вытянуть» его на постобработке, чем подгонять параметры непосредственно перед спуском затвора.

Стоит ли покупать кнопочный телефон

Рынок средств связи иногда просто непредсказуем и не поддается какому-то прогнозированию. Примером может служить ситуация, которая и произошла сейчас. В то время, когда смартфоны становятся все лучше, а в средний и бюджетные сегменты приходят технологии от флагманов, казалось бы, что именно смартфоны должны показывать рост продаж, а кнопочные ”трубки”, основная задача которых заключается только в том, чтобы позвонить, постепенно должны вообще перестать существовать как класс. Но все получилось с точностью наоборот. Именно кнопочные телефоны показали серьезный рост. Что же случилось в мире, что ситуация повернулась этим боком? Давайте разбираться. Может нам тоже пора купить какую-нибудь Nokia или Samsung с кнопками и маленьким экранчиком 320 на 320 точек?

Сначала скажу, с чего все началось. По данным газеты «Коммерсантъ», продажи кнопочных телефонов в нашей стране за последние полгода выросли более чем существенно. Рост для этого, кажущегося умирающим направления составил 6,7%. В данном случае это очень много.

Если говорить в абсолютных цифрах, то за первые шесть месяцев 2021 года было продано 3,1 миллиона кнопочных телефонов. Как обычно для исключения сезонных факторов к сравнению брался аналогичный период прошлого года — первое полугодие 2020 года.

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При этом в денежном выражении рост составил куда более внушительную сумму — 18,8%. Получается, что выручка данного направления продаж выросла до 4,5 миллиардов рублей. Простая арифметика показывает, что средняя цена одного проданного кнопочного телефона составила 1 450 рублей. На это тоже есть свой показатель роста. В среднем цена одного такого телефона выросла на 11%.

При этом, если смотреть по отдельным продавцам, то рост оказался еще более внушительным. Так, по данным газеты ”Коммерсантъ», магазины сети ”М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продали на 26% больше ”звонилок”, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах увеличение выручки они оценивают в 25%.

Согласно оценке аналитиков сервиса сравнения цен и товаров Price.ru, рост потребительского спроса на данную категорию продуктов составил в первом полугодии составил 44% в годовом исчислении.

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Что касается конкретных производителей, эксперты заявили, что больше всего покупатели интересовались продукцией, выпущенной под брендами Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

Тут возникает логичный вопрос — почему так происходит? Ответ на него может показаться не самым очевидным, но доля истины в нем есть. В последнее время все обеспокоены своей безопасностью и переживают из-за того, что за ними следят и собирают их личные данные. Кнопочные телефоны не имеют такого большого количества данных, а взломать их сложно. Многие эксперты сходятся во мнении, что это одна из основных причин такого поведения пользователей.

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Так же нельзя исключать и тот факт, что люди устали от постоянно растущих диагоналей экрана. Им куда удобнее носить в кармане небольшой телефон, который, кроме прочего, еще и сложно разбить. Особенно актуальна такая покупка в качестве второго телефона. Особенно, если ты сидишь на удаленке и тебе нужен отдельный аппарат, основной задачей которого будет голосовая связь.

Фактор цены тоже нельзя сбрасывать со счетов, но сейчас есть смартфоны, которые стоят дешевле кнопочных устройств. С другой стороны, их функциональность не сильно ушла вперед от аналогов с кнопками.

В свое время я сам покупал недорогой кнопочный телефон только потому, что мне нужен был аппарат под вторую симку, которой в то время не было в iPhone (тогда я пользовался им). По этому телефону мне нужно было только время от времени звонить, и недорогой Samsung решил все мои проблемы. Его было не жалко, он был маленьким/легким и аккумулятора хватало на несколько дней.

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В качестве других возможных причин увеличения спроса на кнопочные телефоны эксперты приводят начало дачного сезона и приток трудовых мигрантов, которым не нужен смартфон. А так же рост числа сотрудников закрытых предприятий, на которых нельзя пользоваться смартфонами с камерой.

Что бы ни было причиной, но факт остается фактом. Посмотрим, как покажет себя статистика продаж кнопочных телефонов, но можно предположить, что по итогам года тренд сохранится. А вы готовы отказаться от смартфона и перейти на кнопочный телефон?

Что нового у Samsung

Напряжение, вызванное презентацией Samsung, буквально висит в воздухе. Традиционно в августе компания представляла свои новые смартфоны серии Galaxy Note. В этом году линейка поставлена на паузу, но презентация не становится менее интересной, ведь на ней покажут много других интересных телефонов и прочих гаджетов, которые определят направление развития отрасли на ближайший год. Почему так громко сказано? Да потому, что именно Samsung является лидером мирового рынка смартфонов, а по носимой электронике уступает только Apple, которая находится в ”своей лиге”. Уже сейчас за три недели до очередного — второго в этом году — Unpacked мы можем сказать многое о том, что нам покажут на мероприятии.

Ближайшая презентация Samsung состоится 11 августа 2021 года в 10:00 по восточному летнему времени. В Москве и ее часовом поясе в этот момент будет 17:00. Если вам интересны технологии, я бы советовал найти способ посмотреть это мероприятие. В течение года не так много подобных событий с такой громкой вывеской. Посмотреть там будет на что.

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Как я уже сказал, в этом году мы не ждем появления Samsung Galaxy Note 21. Сама логика против такого решения, да и руководство корейской компании подтвердило это еще в начале года.

Зато мы можем рассчитывать на появление сразу двух новых складных телефонов — Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Подтверждение этого поступило из России и чуть ниже я расскажу, как именно, поэтому дочитайте статью до конца.

Так же мы ждем появления умных часов Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, которые должны получить новые функции, но пока с уверенностью нельзя сказать, какие именно.

Если вы все же найдете время на то, чтобы посмотреть это мероприятие, переходите в указанное время по адресу samsung.com/ru. Там будет вестись официальная трансляция презентации.

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Информацией о новых телефонах и самой презентации поделился Эван Блас, который показал просочившийся промо-материал, в котором сказано: ”Будущее развернется по-новому. Очень скоро”. Не надо быть супер предсказателем, чтобы понять, о чем идет речь. Тем более, мы и так ждем новые телефоны, на которые нам указывает буквально все.

Если вы посмотрите на геометрические фигуры, показанные в утечке (пусть она и плохого качества), вы можете разглядеть Galaxy Z Fold 3 слева и Galaxy Z Flip 3 справа. Пускай последний и выглядит немного непонятно, но догадаться, что это именно он, все же можно. Между тем, мы ожидаем, что новые складные телефоны будут выпущены 27 августа, а новые часы появятся на рынке в тот же день, когда они будут представлены.

По слухам, Galaxy Z Fold 3 получит 6,2-дюймовый внешний экран Super AMOLED. В открытом состоянии пользователь получит доступ к 7,5-дюймовому дисплею Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Работать смартфон будет на актуальном Snapdragon 888, но не на его ”плюсовой” версии. С большой долей вероятности новинка получит только один вариант памяти — 12/256 ГБ. А еще — впервые в истории телефонов со складным экраном — смартфон получит поддержку стилуса S Pen, который, впрочем, будет отдельным аксессуаром.

На задней панели расположатся три камеры (12 Мп с автофокусом, телеобъектив и сверхширокоугольная камера). Будет так же 16-мегапиксельная камера под экраном и 10-мегапиксельная камера для использования, когда телефон закрыт. Емкость батареи составит 4 380 мАч.

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Для Galaxy Z Flip 3 основным экраном будет внутренний. Сама его конструкция предполагает открытие для любого использования. А значит, именно его характеристики наиболее интересны.

Он получит диагональ 6,7 дюйма. Это будет экран Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080 x 2636 и соотношением сторон 22:9.

Камера будет двойной на задней панели, а еще будет более-менее нормальный внешний экран. Именно этот пункт больше больше всего критиковали в предыдущем поколении Galaxy Z Flip. Сложно пользоваться телефоном, когда даже не можешь нормально посмотреть уведомления, не открывая телефон.

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Точные характеристики мы узнаем уже 11 августа, а пока можете обсудить грядущие смартфоны в нашем Telegram-часе или в комментариях к этой статье.