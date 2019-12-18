Вне всяких сомнений, одними из главных игроков на рынке смартфонов в уходящем 2019 году оказались Google и Samsung со своими флагманами Pixel 4\4XL и Galaxy S10\Note 10 соответственно. Даже если эти смартфоны и были в чем-то хуже конкурентов, говорили о них явно больше, чем обо всех других. Но, по всей видимости, как минимум в начале следующего года ситуация может довольно сильно поменяться. Ведь другой крупный игрок рынка OnePlus имеет в разработке концептуальный и потенциально интересный смартфон, который нам покажут уже в начале января 2020 года. И это не слухи или утечки. Все официально.

Данные были подтверждены самим OnePlus, поскольку она подтвердила, что будет проводить свое собственное мероприятие в рамках CES 2020, ежегодном шоу высоких технологий, проходящее в Лас-Вегасе. Там и собирается дебютировать таинственный «OnePlus Concept One».

Что мы знаем о новом смартфоне OnePlus?

К сожалению, официальных данных практически нет, но основной смысл заключается в том, OnePlus, вероятно, надеется удивить нас с помощью «новой и неожиданной» технологии. Как сами OnePlus заявляют в своем пресс-релизе, название «Concept One» подразумевает, что это будет нечто новое и у компании есть планы по выпуску «Concept Two» и так далее. А значит нас ждет новая линейка смартфонов, которая, скорее всего, будет сосуществовать с уже имеющимися гаджетами компании

OnePlus описывает новый смартфон, как «более производительный и плавный», что, вероятно, относится к процессорному чипу и высокой частоте обновления экрана, но компания также использует в описании гаджета странное прилагательное «burdenless». Но что оно означает?

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever. Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2F — OnePlus (@oneplus) December 17, 2019

Стоит заметить, что толкование этого слова открыто для интерпретации и буквально (хотя и весьма «криво») его можно перевести, как «не обремененный физической нагрузкой» или попросту говоря, легкий. Это может говорить о том, что Concept One будет иметь облегченные материалы корпуса, то есть будет относиться к бюджетному сегменту. Но зачем в этом случае делать такой ореол таинственности вокруг устройства? Слово «burdenless» можно интерпретировать и иначе: «легко переносящий физическую нагрузку». И в этом случае все выглядит куда интереснее.

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Самые внимательные из вас уже наверняка догадались, что при таком раскладе речь с большой долей вероятности может идти о складном телефоне, а Motorola Razr (в отличие от печально известного Galaxy Fold) показала, что складные смартфоны не обязательно должны выглядеть как небольшие кирпичи. К тому же OnePlus также в своей презентации использует фразу «альтернативный подход к дизайну», которая тоже поддерживает эту идею. Еще одно доказательство, хотя и косвенное, заключается в том, что событие будет происходить в отеле Wynn, который своим внешним видом чем-то напоминает складывающийся смартфон. А как вы считаете, чего ждать от OnePlus? Напишите об этом в комментариях и в нашем чате в Телеграм.

Ивент от OnePlus в рамках CES 2020 должен пройти во временном периоде с 7 по 10 января 2020 года. Скорее всего, OnePlus покажет телефон в самом начале, а затем посетители шоу смогут в течение оставшихся дней проверить его на работоспособность. Мы же со своей стороны будем следить за данным мероприятием, как и за всей CES 2020 в целом, так что оставайтесь на нашей волне.