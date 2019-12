Вне всяких сомнений, одними из главных игроков на рынке смартфонов в уходящем 2019 году оказались Google и Samsung со своими флагманами Pixel 4\4XL и Galaxy S10\Note 10 соответственно. Даже если эти смартфоны и были в чем-то хуже конкурентов, говорили о них явно больше, чем обо всех других. Но, по всей видимости, как минимум в начале следующего года ситуация может довольно сильно поменяться. Ведь другой крупный игрок рынка OnePlus имеет в разработке концептуальный и потенциально интересный смартфон, который нам покажут уже в начале января 2020 года. И это не слухи или утечки. Все официально.

Данные были подтверждены самим OnePlus, поскольку она подтвердила, что будет проводить свое собственное мероприятие в рамках CES 2020, ежегодном шоу высоких технологий, проходящее в Лас-Вегасе. Там и собирается дебютировать таинственный «OnePlus Concept One».

К сожалению, официальных данных практически нет, но основной смысл заключается в том, OnePlus, вероятно, надеется удивить нас с помощью «новой и неожиданной» технологии. Как сами OnePlus заявляют в своем пресс-релизе, название «Concept One» подразумевает, что это будет нечто новое и у компании есть планы по выпуску «Concept Two» и так далее. А значит нас ждет новая линейка смартфонов, которая, скорее всего, будет сосуществовать с уже имеющимися гаджетами компании

OnePlus описывает новый смартфон, как «более производительный и плавный», что, вероятно, относится к процессорному чипу и высокой частоте обновления экрана, но компания также использует в описании гаджета странное прилагательное «burdenless». Но что оно означает?

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever.

Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2F

— OnePlus (@oneplus) December 17, 2019