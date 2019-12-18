Таинственный смартфон из линейки OnePlus покажут в январе 0

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Владимир Кузнецов

Вне всяких сомнений, одними из главных игроков на рынке смартфонов в уходящем 2019 году оказались Google и Samsung со своими флагманами Pixel 4\4XL и Galaxy S10\Note 10 соответственно. Даже если эти смартфоны и были в чем-то хуже конкурентов, говорили о них явно больше, чем обо всех других. Но, по всей видимости, как минимум в начале следующего года ситуация может довольно сильно поменяться. Ведь другой крупный игрок рынка OnePlus имеет в разработке концептуальный и потенциально интересный смартфон, который нам покажут уже в начале января 2020 года. И это не слухи или утечки. Все официально.

Создатели OnePlus затевают что-то интересное

Данные были подтверждены самим OnePlus, поскольку она подтвердила, что будет проводить свое собственное мероприятие в рамках CES 2020, ежегодном шоу высоких технологий, проходящее в Лас-Вегасе. Там и собирается дебютировать таинственный «OnePlus Concept One».

Что мы знаем о новом смартфоне OnePlus?

К сожалению, официальных данных практически нет, но основной смысл заключается в том, OnePlus, вероятно, надеется удивить нас с помощью «новой и неожиданной» технологии. Как сами OnePlus заявляют в своем пресс-релизе, название «Concept One» подразумевает, что это будет нечто новое и у компании есть планы по выпуску «Concept Two» и так далее. А значит нас ждет новая линейка смартфонов, которая, скорее всего, будет сосуществовать с уже имеющимися гаджетами компании

OnePlus описывает новый смартфон, как «более производительный и плавный», что, вероятно, относится к процессорному чипу и высокой частоте обновления экрана, но компания также использует в описании гаджета странное прилагательное «burdenless». Но что оно означает?

Стоит заметить, что толкование этого слова открыто для интерпретации и буквально (хотя и весьма «криво») его можно перевести, как «не обремененный физической нагрузкой» или попросту говоря, легкий. Это может говорить о том, что Concept One будет иметь облегченные материалы корпуса, то есть будет относиться к бюджетному сегменту. Но зачем в этом случае делать такой ореол таинственности вокруг устройства? Слово «burdenless» можно интерпретировать и иначе: «легко переносящий физическую нагрузку». И в этом случае все выглядит куда интереснее.

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Самые внимательные из вас уже наверняка догадались, что при таком раскладе речь с большой долей вероятности может идти о складном телефоне, а Motorola Razr (в отличие от печально известного Galaxy Fold) показала, что складные смартфоны не обязательно должны выглядеть как небольшие кирпичи. К тому же OnePlus также в своей презентации использует фразу «альтернативный подход к дизайну», которая тоже поддерживает эту идею. Еще одно доказательство, хотя и косвенное, заключается в том, что событие будет происходить в отеле Wynn, который своим внешним видом чем-то напоминает складывающийся смартфон. А как вы считаете, чего ждать от OnePlus? Напишите об этом в комментариях и в нашем чате в Телеграм.

Согласитесь, что-то общее со складным смартфоном у отеля есть

Ивент от OnePlus в рамках CES 2020 должен пройти во временном периоде с 7 по 10 января 2020 года. Скорее всего, OnePlus покажет телефон в самом начале, а затем посетители шоу смогут в течение оставшихся дней проверить его на работоспособность. Мы же со своей стороны будем следить за данным мероприятием, как и за всей CES 2020 в целом, так что оставайтесь на нашей волне.

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