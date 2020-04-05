На этой неделе Google показала, как можно рассматривать животных в онлайн. Для этого ненужно ничего кроме смартфона с камерой. Вот он, AR в действии. А еще мы узнали дату презентации нового OnePlus 8, который вызывает некоторые вопросы. Особенно своим ценником. Тем не менее, многие точно захотят его купить. Не обошлось и без новостей от Huawei. Наконец-то снова можно будет платить телефоном, даже после санкций Google, которые пока и не думают сниматься. Если что-то их этих новостей вы пропустили, или хотите поговорить об этом еще раз, будем рады представить вам наш традиционные новостной дайджест. Тем более, у нас есть и другие новости.

Как со смартфона смотреть животных в 3D из Google

Несмотря на то что именно Apple первой объявила о своём желании развивать дополненную реальность, Google удалось заткнуть её за пояс. В то время как компания из Купертино занималась совершенствованием приложения «Линейка» и освоением технологии LIDAR, поисковый гигант просто взял и показал, что дополненная реальность действительно может быть полезной в быту. Отличный тому пример – возможность искать в Google трёхмерные изображения животных, размещать их прямо у себя в квартире, занимаясь изучением особенностей их внешности и повадок.

На самом деле Google анонсировала появление в фирменном поисковике трёхмерных фигур животных ещё в прошлом году на конференции Google I/O, однако тогда их ассортимент был довольно скуден. За прошедшее время дизайнеры поискового гиганта нарисовали гораздо больше фигур, которые теперь доступны всем, ну, или практически всем.

Какие животные есть в Google

Аллигатор

Удильщик (рыба)

Бурый медведь

Кошка

Рысь

Лабрадор

Мопс

Ротвейлер

Утка

Орел

Императорский пингвин

Коза

Ёж

Лошадь

Лев

Панда

Ара

Енот

Осьминог

Акула

Шотландский пони

Змея

Тигр

Черепаха

Волк

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Как видите, список доступных моделей довольно обширен и включает в себя многих популярных животных. Тем не менее, очевидно, что прекращать работу по его расширению ещё рано, ведь только класс млекопитающих состоит из более чем 5000 видов, не говоря уже о пресмыкающихся, рыбах, червях и насекомых. Это большая работа, поскольку Google предстоит не просто оцифровать фигуры, но и проработать их мельчайшие детали, габариты, повадки и добиться эффекта реалистичности, например, избавившись от проваливания в текстуры и других неполадок.

Найти трёхмерные фигуры животных довольно просто. Google позволяет получить к ним доступ прямо из поиска.

Введите в Google название животного из списка, например, « тигр в 3д » или просто «тигр»

» или просто Пролистайте страницу вниз до вкладки с предложением рассмотреть модель животного в натуральную величину и нажмите «Смотреть в 3D»;

В открывшемся окне с трёхмерной фигурой животного нажмите на кнопку «Разместить у себя»;

Наведите камеру смартфона на пол и повертите им так, как показано на экране;

Вы можете обойти животное со всех сторон, приближаться и отдаляться от него – оно не пропадёт, даже если вы сместите камеру в сторону.

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Я протестировал функцию размещения животных в 3д в дополненной реальности на трёх устройствах и пришёл к выводу, что пока это история далеко не для всех.

На моём iPad 2017 вкладка с трёхмерной фигурой животных не появилась ни разу независимо от браузера, которым я пользовался. Я пытался получить нужный результат и в Safari, и в Google Chrome, но всё было тщетно.

На Honor View 20, который вроде как считается флагманом прошлого года и оснащается довольно мощным железом, Google показывал вкладки для всех животных. Но стоило мне нажать кнопку «Смотреть в 3D», Chrome выдавал ошибку. Тогда я попробовал провернуть то же самое через «Яндекс.Браузер», но получил тот же результат. Видимо, смартфон вступает в конфликт с 3D-фигурой. Не исключено, что Google специально заблокировала доступ к ним для смартфонов Huawei.

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А вот на Galaxy A51 всё прошло заметно лучше. Я в считанные секунды смог открыть трёхмерную фигуру тигра и разместил его в квартире. Модель оказалась довольно реалистичной, но только издалека. Если подойти к ней поближе, то картинка начинала зернить как при использовании цифрового зума. Впрочем, допускаю, что это просто железо смартфона не справлялось с обработкой фигуры.

Что я могу сказать? На самом деле идея рассматривать фигуры животных в дополненной реальности очень крута и полезна. Особенно такая функция понравится детям, у которых вряд ли была возможность рассмотреть опасных хищников настолько близко и понаблюдать за их поведением. Другое дело, что из-за ограничений неизвестной природы опробовать AR-животных смогут далеко не все, и это обидно.

У Huawei появилась умная зарядка, как у Apple

Аккумулятор – пожалуй, самый уязвимый компонент любого смартфона, соперничать с которым не сможет даже дисплей. Ведь если дисплей со временем не изнашивается, если только его не разбить, то чем больше сеансов зарядки пройдёт аккумулятор, тем хуже он будет держать в себе энергию. Некоторые пользователи уже с этим свыклись и теперь рассматривают аккумулятор исключительно как расходный материал, но большинство по-прежнему не готовы мириться с необходимостью сервисного обслуживания своих смартфонов. Поэтому Huawei добавила в прошивку фирменных аппаратов особую технологию, которая будет минимизировать негативное воздействие на их аккумуляторы.

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Технология, о которой идёт речь, называется Smart Charging Mode. То есть это своего рода умный режим, который позволяет продлить срок службы аккумулятора, предотвращая получение им ущерба и потерю эффективной ёмкости от неправильного использования. Работа режима базируется на искусственном интеллекте, что позволяет ему изучать привычки пользователя в зарядке смартфона, подсчитывать время, которое аппарат проводит у розетки, и на основе эти данных рассчитывать скорость зарядки, меняя её то в большую, то в меньшую сторону.

Само собой, сделать скорость зарядки больше, чем предусмотрено производителем, режим не сможет, да и не для этого он предназначен. Цель, которую преследовали разработчики Huawei, состояла в том, чтобы, наоборот, снижать скорость в моменты, когда смартфон проводит много времени на зарядке. Как правило, это происходит ночью. Пользователи ставят аппарат на зарядку перед сном, а снимают его только утром. В результате он заряжается за час-полтора, а всё остальное время просто поддерживает 100-процентный уровень зарядки аккумулятора, что оказывает на него негативное влияние.

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Дело в том, что всё то время, пока смартфон, будучи заряженным, подключён к розетке, он испытывает микропотери энергии, которые ему приходится постоянно восполнять. Если оставить аппарат у розетки на ночь один раз, эффект будет незначительным, однако если это продолжается на регулярной основе, батарея начнёт деградировать гораздо быстрее, чем если бы устройство отключали от электросети сразу. А умный режим зарядки позволяет заряжать смартфон не быстрым, а малым током всё время, которое он находится у розетки.

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Аналогичным образом этот режим работает и у Apple. Компания добавила его в iOS 13 и назвала режимом оптимизированной зарядки. Он тоже рассчитывает время сеансов зарядки и эффективно замедляет подачу тока таким образом, чтобы iPhone, который оставили у розетки на ночь, зарядился как раз к утру. Это предотвращает преждевременную деградацию аккумулятора, позволяя ему дольше не терять свою ёмкость. А поскольку iPhone начинают замедляться, если их батарея изнашивается, то для них польза умного режима становится просто неоценимой. Но если режим Apple поддерживает все iPhone, совместимые с iOS 13, то у Huawei он пока есть только в аппаратах Mate 30/30 Pro и Honor V30.

Однако у режима умной зарядки от Huawei будет и ещё одна функция, помимо замедления. Судя по описанию, она позволит в принципе блокировать подачу энергии при достижении аккумулятором 80%. Это крутая идея, которую китайцы, вероятно, подсмотрели у Tesla. Илон Маск неоднократно говорил, о зарядка любой батареи до 80% на регулярной основе оказывает на неё меньше негативного воздействия, чем если бы она заряжалась до 100%. Именно поэтому в приложении Tesla есть специальная функция, позволяющая выставлять предел, по достижении которого зарядка автоматически прекратится.

Всё, что нужно знать о Huawei Pay в России

Несмотря на то что, кажется, ни один производитель смартфонов, кроме Huawei, ещё не реализовал такую же возможность у себя, независимые разработчики уже давно предлагают приложения, позволяющие автоматически останавливать зарядку. Лично я в своё время пользовался приложением AccuBattery (скачать), которое не только предлагало функцию установки лимитов, но и само рекомендовало не заряжать аккумулятор больше 80% за раз, чтобы минимизировать негативное воздействие и отсрочить его старение. Правда, из-за того, что пользоваться AccuBattery я начал только на третьем году использования своего смартфона, положительного эффекта от его работы я не заметил.

Samsung будет выкупать свои смартфоны у пользователей

Samsung запустила тестовую программу обратного выкупа своих же смартфонов у пользователей. Компания обещает заплатить 50% розничной цены устройства, если владелец сдаст его назад в течение двух лет. Пока действие программы распространяется только на смартфоны флагманской линейки Galaxy S 2020 года, да и география её доступности пока ограничивается только рынками Северной Америки. Однако если она покажет себя как достаточно эффективный способ привлечения покупателей, не исключено, что её запустят и в России, как это уже бывало в прошлом.

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Да, целью, которую ставит перед собой Samsung, является именно привлечение потребителей. Дело в том, что спрос на Galaxy S20 почти во всех странах мира оказался ощутимо ниже, чем в своё время на Galaxy S10. Сказалась сложная эпидемиологическая ситуация в мире, вызванная коронавирусом. Из-за этого многие из тех, кто могли бы себе позволить свежий флагман от Samsung, изменили приоритеты и стали думать уже не о покупке новой техники, а о собственном выживании, что в текущих условиях более чем оправдано.

Программа обратного выкупа Galaxy S20, несмотря на кажущееся сходство, на самом деле не имеет ничего общего с трейд-ином. Во-первых, выплаты по трейд-ину рассчитываются индивидуально в каждом конкретном случае, а при выкупе Samsung обещает строго фиксированную сумму в размере 50% от цены. Во-вторых, трейд-ин позволяет сдавать устройства практически в любом состоянии, а Samsung требует, чтобы сдаваемые аппараты были в отличном состоянии, допуская при этом лишь естественный износ. В-третьих, программа обратного выкупа, в отличие от трейд-ина, позволяет получить реальные деньги без необходимости покупать новый смартфон.

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На самом деле запуск программы обратного выкупа – это даже более знаковое событие для рынка, чем может показаться на первый взгляд. Она может полностью убить вторичный рынок, а в случае с Россией – ещё и пошатнуть серый.

Мы уже неоднократно доказывали, что флагманские смартфоны под управлением Android – а в особенности аппараты Samsung – могут за год потерять от 30 до 50%. Тот же Galaxy S10 только в первые шесть месяцев после релиза подешевел почти на 40% от первоначальных показателей.

Конечно, российский офис Samsung к этому не имеет никакого отношения, ведь снижение произошло благодаря серовозам, которые имеют возможность закупать технику за границей и не платить налогов и ввозных пошлин. Однако это не отменяет того факта, что покупка Galaxy S10 на вторичке становится практически бессмысленной при наличии серого рынка.

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Всё дело в том, что и в серой рознице, и на вторичке покупки осуществляются только за наличные. То есть никаких рассрочек или кредитов, как правило, не предусмотрено. А раз так, то пользователь, который хочет сэкономить на покупке смартфона, но при этом имеет возможность заплатить условные 30-40 тысяч рублей, вряд ли согласится покупать смартфон с рук, а лучше обратится к серовозам.

Ведь там ему продадут не использованный смартфон, а совершенно новый — со всеми вытекающими в виде годовой гарантии и исправных комплектующих, которые не подвергались ремонту или замене. Поэтому те, кто заинтересован в самостоятельной продаже, вынуждены ещё больше снижать цены, чтобы хоть как-то противостоять серовозам. Однако благодаря программе обратного выкупа пользователям будет банально проще и выгоднее сдать смартфон Samsung, чем заниматься его продажей самостоятельно, теряя на этом деньги.

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Может показаться, что самой Samsung, скорее всего, эта программа не очень выгодна, ведь в этом случае она будет если не нести потери, то по крайней мере получит во много раз меньше прибыли. Однако, распространив действие обратного выкупа на новые смартфоны, компания, по сути, привяжет к себе большую часть пользователей, оформивших возврат, потому что в этом случае они практически наверняка захотят повторить этот опыт и снова купят у Samsung новый смартфон, имея возможность вернуть его снова.

Скоро снова можно будет платить телефоном Huawei

Даже несмотря на то, что Huawei не может официально работать с сервисами Google, ими все равно можно пользоваться. Сервисы не работают именно нативно, на системном уровне. Ну, и конечно, нет магазина приложений Google. Есть разной степени успешности способы вернуть сервисы Google в свой Huawei или Honor. В крайнем случае, ими можно пользоваться в браузере. Но с оплатой проблемы до этого времени было не решить. Смартфоны этих брендов никак нельзя было заставить работать с платежными системами. Но вот время прошло и теперь пользователи Huawei снова смогут платить телефоном. Все очень просто.

Пока такой возможности у пользователей нет, так как компания попала под санкции правительства США и не может работать с Google и ее сервисами. Не вдаваясь в подробности, Google Pay была единственной функцией, которую нельзя было вернуть в смартфоны Huawei. Теперь появилась альтернатива.

Называется она Кошелек Pay. Из названия не сложно догадаться, что сервис имеет российские корни. Это действительно так и возможность оплаты реализована на базе приложения ”Кошелек”, которое позволяет хранить в одном месте скидочные, бонусные и другие карты, которые обычно люди носят в кошельке. Совсем скоро в приложение можно будет добавить и платежную карту. А скачать само приложение из AppGallery можно уже сейчас.

Пока рано говорить именно о Huawei Pay, но функция бесконтактной оплаты телефоном будет доступна пользователям, начиная с 10 апреля 2020 года. Воспользоваться ей смогут владельцы смартфонов Huawei серии P40, у которых есть карта одного из 40 банков-партнеров. Среди них есть все самые крупные и популярные: ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф, Открытие, Россельхозбанк и другие. Как это ни странно, Сбербанк, который есть у всех, пока не поддерживается.

Функция оплаты не будет ограничена территорией России. Оплатить покупки таким способом можно будет по всему миру — везде, где принимаются банковские карты. Для оплаты, как и в смартфонах с Google Pay, будет использоваться технология NFC.

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Единственным ограничением будет то, что пока поддерживаются только карты MasterCard. Возможно, поддержка других платежных систем появится позже.

Если в вашем телефоне предустановлены сервисы Google, то вы можете оплачивать покупки, используя Google Pay и NFC. Но если ваш смартфон попал под санкции, то сначала надо будет скачать приложение ”Кошелек” из AppGallery. В новых устройствах оно будет предустановлено (пока его надо скачать). Вам потребуется только зайти в приложение, нажать плюсик и внести данные банковской карты. Весь процесс займет не более минуты. К сожалению, на Huawei P40 Pro я не смог этого проверить. Приложение вылетало. Возможно, дело в сырой прошивке, или есть проблемы с самим приложением, но это должны поправить. Я больше склоняюсь к первому, так как у меня и с другими приложениями были трудности именно на этом смартфоне.

Пока точно сказать, как работает это процесс, сложно, надо будет дождаться 10 апреля. Но, скорее всего, для оплаты потребуется произвести дополнительное действие. Надо будет запустить приложение, используя для идентификации отпечаток пальца или сканирование лица. После чего уже привычно просто приложить смартфон к терминалу.

Кошелек это очень известное кросплатформенное приложение, которое есть как для Android, так и для iOS. Так же на Android оно доступно и в фирменном магазине приложений Huawei.

Пока мы тут обсуждаем бесконтактную оплату Huawei, наш Иван Кузнецов нашел способ защититься от коронавируса при помощи Google Pay.

Приложение ”Кошелек” используется для хранения банковских, дисконтных карт, сертификатов и купонов. В некоторые смартфоны Huawei и Honor оно уже предустановлено. Например, в Huawei P40 Pro, которым я сейчас пользуюсь.

Аудитория сервиса составляет 12 миллионов человек, которые привязали более 190 миллионов карт. Статистика впечатляет, но есть ощущение, что теперь пользователей станет еще больше, если этот способ так и останется единственным для оплаты смартфонами Huawei и Honor.

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Иногда действительно намного проще просто приложить к терминалу банковскую карту. Но все мы привыкли к тому, что смартфон стал нашим спутником на каждый день. Мы с ним просыпаемся, мы пользуемся им перед сном и всегда носим с собой. Где-то я даже натыкался на статистику, что подавляющее большинство людей ни разу за день не оказывается от своего смартфона больше чем в пяти метрах.

Вот и ответ. Уходя из дома карту можно забыть, а наличие в кармане ключей и телефона все проверяют первым делом. Даже если вы иногда забываете телефон, но никогда не забываете карту, у вас на всякий случай всегда будут два способа оплаты. Это очень удобно и вы почти никогда не останетесь без денег, выйдя их дома.

В случае с Huawei наблюдать за развитием событий становится все интереснее. Она запустила свой магазин приложений (пусть ему еще и надо немного подрасти), выкатила своего голосового ассистента и офисные приложения. А с 10 апреля решится вопрос с оплатой для смартфонов Huawei серии P40. Они молодцы, не сдаются. Возможно, совсем скоро ей действительно вообще не нужен будет Google. Вот это будет интересное время.

Стала известна дата презентации OnePlus 8 Pro

Любовь к смартфонам OnePlus у наших читателей очень теплая и нежная. Этому есть очень логичное объяснение. Компания смогла себя так поставить через отношение к клиентам. Хотя, лично у меня, это поведение иногда вызывает вопросы. Также компания выпускает отличные смартфоны, которые стоят недорого и до сих пор сохранили дух бунтарства, который был в первых поколениях смартфонов этого бренда. Все это вместе и заставляет с нетерпением ждать выхода нового OnePlus. В последнее время мы много говорили про OnePlus 8, но теперь мы можем назвать дату его презентации и почти точные характеристики. Если вы ждете этот смартфон, можете уже разбивать копилку. Ждать осталось недолго.

OnePlus не выпускает много линеек смартфонов. Поэтому мы каждый раз ждем его презентация. Так же мы ждем, когда нам покажут новый iPhone или Google Pixel. Все из-за повышенного интереса. Компании этим охотно пользуются и за несколько месяцев начинают активно подогревать интерес небольшими утечками. Если вы до сих пор верите, что все они случайны, спешу вас разочаровать. Я много общался с представителями компаний и только лишний раз убедился в том, что большая часть этих утечек контролируется. Фотографии и семплы уходят на сторону с ведома производителя.

В прошедшие несколько недель мы знали многое о ценах OnePlus 8, а также о подготовке к запуску дешевой модели — преемника OnePlus X. Кто-то говорил, что он будет называться OnePlus Z, но, скорее всего, это будет OnePlus 9 Lite. В любом случае, обо всем этом мы узнаем 14 апреля. Если быть точным, то в 11:00 по восточному времени. В Москве в этот момент будет 19:00. Именно на это время назначена презентация новинок.

Небольшой тизер дает нам понять, когда будет презентация OnePlus 8

В этом году новинка дебютирует раньше, чем седьмое поколение OnePlus в прошлом году. Тогда презентация прошла в середине мая. Возможно, в этом году компания хочет показать смартфон раньше из-за пандемии коронавируса, чтобы привлечь к ней больше внимания. А может, виной тому готовящиеся Honor 30 Pro и Google Pixel 4a, которые компания может рассматривать, как прямых конкурентов.

Хоть у нас и есть точная дата презентации OnePlus 8, но говорить о том, когда он поступит в продажу, пока рано. Несмотря на то, что Китай уже начал восстанавливаться после эпидемии COVID-19, заводы многих компаний внутри страны все равно закрыты. Даже если какие-то их них откроются, запустить производство будет все равно сложно из-за того, что более мелкие заводы, которые еще будут закрыты, не смогут поставлять комплектующие.

Кроме этого, ограничения будут наложены на логистику. Доставка внутри Китая будет работать более менее нормально, но в другие страны смартфоны вряд ли начнут уходить очень скоро. Серые диллеры тоже будут бессильны, так как авиасообщение, скорее всего, наладится тоже не завтра.

У OnePlus есть революционный дисплей, который установят в новинку.

Я бы сказал, что раньше конца мая ждать OnePlus 8 в России и Европе не стоит. Если повезет, смартфоны начнут поступать раньше, но это маловероятно. Вопрос еще в том, какой на них будет спрос.

На фоне этого положение компании становится незавидным. Учитывая, что она зарабатывает только на продаже по сути одной модели смартфона, такая просадка больно по ней ударит. Пользователи ждут новинку и перестали покупать OnePlus 7. Компания планировала получение дохода примерно в это время, но оно пока откладывается. В Китае что-то заработать можно, но для OnePlus североамериканский и европейский рынок являются куда более крупными.

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В прошлом году OnePlus выпускала для одних стран простую версию, а для других Pro. Возможно, в этот раз они смогут по этой схеме как-то нивелировать проблемы с производством. В любом случае, об этом мы узнаем 14 апреля.

На данный момент наиболее вероятными характеристиками являются те, о которых мы уже говорили ранее. Версия Pro будет работать на Snapdragon 865, получит 12 ГБ оперативной памяти и не менее 256 ГБ встроенной. Из коробки аппарат получит Android 10 с возможностью дальнейшего обновления. Максимальная версия будет стоить почти 900 долларов.

Версия OnePlus 8 не получит 12 ГБ оперативной памяти (максимум 8) и защиту от воды по стандарту IP68. Так же у нее будет меньше диагональ экрана. В остальном характеристики будут схожими, а цена составит примерно 500-600 долларов в зависимости от версии.

Lite-версия OnePlus 8 будет совсем простой. Хотя некоторые аналитики до сих пор сомневаются в ее выпуске. Мне кажется, что она будет, а ее цена составит примерно 400 долларов. Иначе в ее выпуске вообще нет смысла.

Я уже неоднократно высказывался по поводу OnePlus и того как я к нему отношусь. Если коротко, то мне не нравится, что компания начала производить полноценные флагманы, но при этом все равно активно продвигает образ, что хочет дать пользователю топовое железо за копейки.

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В начале это было актуально, ведь смартфоны действительно выпускались чуть ли не себе в убыток. Теперь OnePlus закрепилась на рынке и производит очень хорошие смартфоны за большие деньги. Надо как-то перестать вспоминать прошлое.

Если в этом году все же появится Google Pixel с более простым железом, о котором я уже говорил, я трижды задумаюсь, что взять. Pixel 5 за 800 долларов или OnePlus в средней комплектации примерно за те же деньги. Не уверен, что выбор будет в пользу китайской компании. Но еще раз повторюсь. Смартфоны у нее действительно крутые.