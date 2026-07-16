У меня на столе прямо сейчас лежат четыре зарядки и два повербанка — и это не потому что я барахольщик, а потому что каждый из них закрывает свою задачу. Смартфон, планшет, ноутбук, наушники, часы — всё это жрёт электричество с аппетитом, а розетка в доме не резиновая. За последние пару лет я перепробовал кучу блоков питания и внешних аккумуляторов от UGREEN, Baseus и MOVESPEED с AliExpress и готов рассказать, какие из них реально стоят внимания, а какие — просто крепкие середнячки за свои деньги.

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Компактная быстрая зарядка UGREEN для смартфона за копейки

Если вам не нужно заряжать ноутбук и вы ищете что-то маленькое, чтобы закрыть вопрос со смартфоном и мелкой техникой — вот компактная зарядка UGREEN на 30 Вт. Купил её в марте, и с тех пор она живёт у меня в рюкзаке как дежурный вариант. Два порта USB-C и один USB-A — можно одновременно подключить телефон, наушники и, скажем, фитнес-браслет.

Мощности 30 Вт хватает для быстрой зарядки большинства Android-смартфонов — тот же Samsung Galaxy или Pixel заряжаются без вопросов. Для iPhone тоже подходит. Размер — чуть больше спичечного коробка, весит почти ничего. Не флагман среди зарядок, но и задача у неё другая: быть всегда под рукой и не занимать место. С этим справляется на отлично.

Цена: 900 рублей

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UGREEN GaN на 65 Вт: одна зарядка для 3 устройств сразу

Раньше у меня на тумбочке торчало три зарядки в удлинитель — для телефона, планшета и наушников. Потом я взял GaN-зарядку UGREEN на 65 Вт и оставил одну вместо трёх. Два USB-C и один USB-A — этого хватает, чтобы за ночь зарядить всё, что накопилось за день. Технология GaN позволяет уместить 65 Вт мощности в корпус, который заметно компактнее стандартных адаптеров.

Подходит не только для смартфонов — мощности достаточно для зарядки ноутбука. Xiaomi, Samsung, любой Android-телефон с поддержкой PD или QC заряжаются на полной скорости. Я подключал даже MacBook Air — тянет без проблем. Если сравнить с фирменным блоком питания от Apple или Samsung, экономия получается ощутимая, а функциональность та же.

Цена: 1 850 рублей

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UGREEN в дизайне робота — красивый зарядный блок с экраном

Тут всё те же проверенные 65 Вт с GaN, те же два USB-C и USB-A, но в необычном корпусе — с роботизированным дизайном. Звучит как маркетинговая ерунда, но на деле зарядка с роботом от UGREEN выглядит забавно и на столе не теряется среди проводов. Пользуюсь ей почти два года, и за это время она пережила десятки командировок без единой жалобы.

Функционально — полный аналог предыдущей модели. Тянет ноутбук, планшет, смартфон. Поддерживает Quick Charge 4.0, PD 3.0, так что любой современный Android-смартфон заряжается на максимальной скорости. Другое дело, что стоит чуть дешевле классической версии — и это приятный бонус. Честно говоря, не ожидал, что за эти деньги получу зарядку, которая переживёт два года активного использования без единого глюка.

Цена: 1 740 рублей

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Зарядка Baseus для ноутбука

Если UGREEN вам по какой-то причине не подходит, Baseus предлагает свой вариант на те же 65 Вт с технологией GaN. Зарядка Baseus GaN 65 Вт — это PD-зарядка с портами USB-C и USB-A, которая справляется и с ноутбуком, и со смартфоном, и с планшетом. Корпус компактный, складная вилка — удобно брать в поездку.

Baseus как бренд я ценю за стабильное качество кабелей и адаптеров — они редко подводят. Эта зарядка поддерживает все основные протоколы быстрой зарядки, включая PD 3.0 и QC 4.0, так что Samsung Galaxy S-серия, Pixel, Xiaomi — всё заряжается на максимуме. Если у вас уже есть экосистема аксессуаров Baseus и хочется единообразия — логичный выбор.

Цена: 1 250 рублей

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Повербанк UGREEN на 20 000 мА*ч

Знакомая ситуация: хватаете повербанк со стола, кидаете в рюкзак и уже в метро понимаете, что он разряжен. Повербанк UGREEN на 20 000 мАч решает это встроенным дисплеем — видно точный процент заряда, а не мигающие светодиоды, которые непонятно что означают. Три порта и мощность 30 Вт позволяют заряжать сразу несколько устройств, причём быстро.

20 000 мАч — это примерно четыре полных зарядки среднего Android-смартфона. Взял его прошлой осенью, с тех пор таскаю в рюкзаке — за полгода ни разу не подвёл. Раньше носил повербанк без экрана и вечно гадал, сколько в нём осталось — теперь просто смотрю на цифру и всё. Если вам нужна надёжная банка без лишних наворотов за вменяемые деньги, это она.

Цена: 1 820 рублей

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UGREEN Nexode: зарядка для ноутбука и смартфона с USB-PD

Ещё одна вариация на тему 65 Вт от UGREEN, но в другом форм-факторе. UGREEN Nexode на 65 Вт — это PD-зарядка с поддержкой Quick Charge 4.0 и 3.0, рассчитанная на одновременную зарядку ноутбука и пары мелких гаджетов. Корпус из матового пластика, складная вилка, вес — граммов 120.

Тут главное понимать разницу: если заряжать только смартфон, все 65 Вт пойдут на него. Если подключить ноутбук и телефон — мощность распределится между портами. Для Android-смартфонов с поддержкой PD это отличный вариант: Xiaomi 17T, Samsung Galaxy S26, Pixel 10 — все заряжаются быстро. Если у вас уже есть зарядка из этой подборки, эта может стать запасной для офиса или дачи.

Цена: 1 370 рублей

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Повербанк UGREEN, который тянет даже ноутбук

Большинство повербанков заряжают смартфоны, и на этом всё. А вот UGREEN на 25 000 мАч с мощностью 140 Вт — это уже совсем другая история. 140 Вт на выходе означает, что он способен заряжать ноутбук на полной скорости, как от розетки. 25 000 мАч ёмкости — хватит на полную зарядку MacBook Air или пару циклов для Windows-ультрабука.

Понятно, что за такую мощность приходится платить весом — он ощутимо тяжелее бюджетных банок. Но если вы часто работаете вне дома или проводите долгие часы в дороге, это по сути запасная розетка в рюкзаке. Для Android-смартфонов с PD-зарядкой тоже подходит, причём заряжает их буквально за считанные минуты. Если живёте в режиме «дом — коворкинг — кафе — поезд» — оцените, сколько нервов это сэкономит.

Цена: 3 100 рублей

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Baseus 3-в-1: беспроводная зарядка для телефона, наушников и часов

До этой штуки у меня на столе лежали отдельная зарядка для телефона, кабель для наушников и подставка для часов — три провода, три адаптера, полный хаос. Теперь стоит беспроводная станция Baseus 3-в-1 и всё. Телефон кладётся на магнитную площадку с поддержкой MagSafe, наушники — на боковую зону, а для смарт-часов есть съёмный модуль в комплекте. Мощность — до 25 Вт через провод и до 15 Вт по беспроводной зарядке.

Работает с iPhone и с Android-смартфонами, у которых есть поддержка Qi-зарядки — Samsung Galaxy, Pixel и другие. Магнитная фиксация держит телефон надёжно, даже если случайно задеть рукой. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что слишком похоже на фирменную станцию Apple за совсем другие деньги.

Цена: 2 500 рублей

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Повербанк Baseus за тысячу рублей — есть ли смысл?

Когда я увидел повербанк Baseus на 20 000 мАч меньше чем за тысячу рублей, первая мысль была — подвох. Но нет: 22,5 Вт быстрой зарядки, нормальная ёмкость и вполне приличная сборка. Это не тот случай, когда экономия бьёт по качеству — Baseus всё-таки не ноунейм.

Понятно, что за эту цену вы не получите дисплей, сверхмощный выход или ноутбучную зарядку. Но для того, чтобы держать смартфон живым в течение дня — а то и двух — этого хватает с запасом. Поддерживает быструю зарядку для Android-смартфонов с QC 3.0 и PD. Положил в карман куртки — и не думаешь о розетках. У оригинальных повербанков Samsung или Xiaomi за такую ёмкость просят в два-три раза больше.

Цена: 982 рублей

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Baseus: зарядка на четыре устройства для тех, у кого много техники

Если дома или в офисе у вас целый зоопарк гаджетов, имеет смысл взять что-то с запасом по мощности и портам. Зарядка Baseus на 140 Вт — это четыре порта и мощность, которой хватит одновременно на ноутбук, планшет и пару смартфонов. По сути это зарядная станция, только в компактном корпусе.

140 Вт — серьёзная цифра. Этого достаточно для полноразмерного MacBook Pro или мощного Windows-ноутбука. Поддерживается PD 3.1, что важно для новых устройств с повышенными требованиями к питанию. Для Android-смартфонов, само собой, тоже работает быстрая зарядка. Если у вас одна розетка за диваном и пять устройств, которые нужно зарядить к утру — это крепкое решение без лишних наворотов.

Цена: 2 500 рублей

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