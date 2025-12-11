В Госдуме объявили о готовности заблокировать сервисы Google в России

Иван Герасимов

Если раньше блокировка иностранных сервисов в России вызывала негодование, то теперь к этому будто бы привыкли. За неполный месяц в бан попали Roblox, WhatsApp, Snapchat и даже FaceTime, причем практически одновременно — и все смирились с этим. Да и казалось бы: дальше особо блокировать нечего, но это не так. В ближайшее время в России могут заблокировать сервисы Google, которые еще работают достаточно неплохо. Не считая YouTube, конечно же. Решение еще не принято, но намек более чем понятен.

В Госдуме объявили о готовности заблокировать сервисы Google в России. В России готовы заблокировать сервисы Google. Фото: telesputnik.ru. Фото.

В России готовы заблокировать сервисы Google. Фото: telesputnik.ru

Член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Газетой.Ru предупредил о вероятных ограничениях в отношении сервисов Google в России. По его словам, основная причина кроется в том, что корпорация продолжает хранить персональные данные российских пользователей за рубежом и не выполнила закон о приземлении IT-компаний. Это, как подчеркнул парламентарий, создаёт серьёзные риски для национальной безопасности и экономики.

Я считаю, что действительно многие сервисы Google, а может быть, даже и все, могут попасть под ограничения. Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации — Европа, может быть, Соединенные Штаты.

Свинцов обратил внимание, что отключение сервисов Гугл в России сыграет на руку бизнесу. В облачных решениях компании хранятся критически важные данные российских компаний: финансовая отчётность, сведения о выпускаемой продукции, используемых технологиях и оборудовании, информация о партнёрских организациях и денежных операциях. По мнению депутата, такая ситуация даёт возможность властям европейских стран точечно вводить санкции против России в разных отраслях.

В России вернули бесконтактную оплату смарт-часами: как настроить и подключить карту Сбера

Также депутат отметил в России тенденцию «мягкого выдавливания всего американского». Он уверен, что российские IT‑решения способны полностью их заменить. Говорит, многие отечественные разработки превосходят зарубежные по качеству благодаря своей современности. Хотя отдельные продукты требуют доработки, этот процесс займёт не годы, а считанные месяцы. На MAX ведь уже перешли многие, не так ли?

Также Свинцов считает оправданным постепенное усложнение работы иностранных сервисов, чтобы дать гражданам и бизнесу время на переход к отечественным платформам. Согласны ли вы с подобным решением? Делитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате!

Лонгриды для вас
Google сделала восстановление аккаунта намного более простым

Потеря доступа к аккаунту Google может стать настоящим кошмаром, ведь с ним связаны не только почта, но и множество сервисов, включая документы, фотографии, контакты и многое другое. К счастью, компания решила сделать процесс восстановления значительно проще и надежнее. Теперь Google внедряет два новых способа вернуть контроль над своей учетной записью. А самое главное, они будут работать без лишних стрессов и длинных процедур.

Читать далее
Зачем нужен Менеджер паролей Google или как узнать пароль на Android

Работа большинства Android-смартфонов завязана на сервисах Google. Почти на каждом устройстве есть карты, облачное хранилище и почта от американской компании. Но мало кто знает о сервисе Менеджер паролей Google, хотя регулярно взаимодействует с ним. У него есть собственное приложение, и он решает множество проблем. В частности, позволяет посмотреть пароли на Android. Как это сделать, и при чем здесь сервис от Google — читайте в нашей инструкции.

Читать далее
Смартфоны следующего поколения могут работать быстрее ноутбуков и настольных ПК

Новые технологии уже позволяют разгонять встроенную память телефонов до уровня твердотельных накопителей игровых и профессиональных компьютеров. Это нужно для шустрой работы приложений и нейросетей. Вот только воспользоваться этой скоростью пока никто не может. И вот почему.

Читать далее
