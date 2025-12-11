В Госдуме объявили о готовности заблокировать сервисы Google в России

Если раньше блокировка иностранных сервисов в России вызывала негодование, то теперь к этому будто бы привыкли. За неполный месяц в бан попали Roblox, WhatsApp, Snapchat и даже FaceTime, причем практически одновременно — и все смирились с этим. Да и казалось бы: дальше особо блокировать нечего, но это не так. В ближайшее время в России могут заблокировать сервисы Google, которые еще работают достаточно неплохо. Не считая YouTube, конечно же. Решение еще не принято, но намек более чем понятен.

Член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Газетой.Ru предупредил о вероятных ограничениях в отношении сервисов Google в России. По его словам, основная причина кроется в том, что корпорация продолжает хранить персональные данные российских пользователей за рубежом и не выполнила закон о приземлении IT-компаний. Это, как подчеркнул парламентарий, создаёт серьёзные риски для национальной безопасности и экономики.

Я считаю, что действительно многие сервисы Google, а может быть, даже и все, могут попасть под ограничения. Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации — Европа, может быть, Соединенные Штаты.

Свинцов обратил внимание, что отключение сервисов Гугл в России сыграет на руку бизнесу. В облачных решениях компании хранятся критически важные данные российских компаний: финансовая отчётность, сведения о выпускаемой продукции, используемых технологиях и оборудовании, информация о партнёрских организациях и денежных операциях. По мнению депутата, такая ситуация даёт возможность властям европейских стран точечно вводить санкции против России в разных отраслях.

Также депутат отметил в России тенденцию «мягкого выдавливания всего американского». Он уверен, что российские IT‑решения способны полностью их заменить. Говорит, многие отечественные разработки превосходят зарубежные по качеству благодаря своей современности. Хотя отдельные продукты требуют доработки, этот процесс займёт не годы, а считанные месяцы. На MAX ведь уже перешли многие, не так ли?

Также Свинцов считает оправданным постепенное усложнение работы иностранных сервисов, чтобы дать гражданам и бизнесу время на переход к отечественным платформам.