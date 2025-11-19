В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?

Юрий Кудлович

В последнее время на рынке смартфонов все больше разговоров о возможном росте цен. До сих пор это были слухи и догадки аналитиков, но недавно к ним присоединился более весомый сигнал: президент Xiaomi поделился своим прогнозом на следующий год. И он звучит не слишком оптимистично для покупателей.

В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании? Всему виной искусственный интеллект. Изображение: phoneworld.com.pk. Фото.

Всему виной искусственный интеллект. Изображение: phoneworld.com.pk

По словам Лу Вэйбинга, стоимость компонентов для смартфонов уже сейчас растет заметно быстрее, чем предполагали в компании. Больше всего подорожала память, причем не только оперативная, но и постоянная. Это уже сказалось на себестоимости устройств, которые производители выпустили в этом году, и в будущем скорректирует цены еще сильнее.

Руководитель Xiaomi предупредил, что давление на рынок продолжит усиливаться, и в следующем году затраты на выпуск новинок станут намного выше. А это значит, что привычные нам цены на смартфоны непременно полезут к новым рекордам.

Почему дорожают все смартфоны

Причины увеличения цен на устройства довольно просты. Самая главная: популярность искусственного интеллекта. Сейчас весь мир активно развивает искусственный интеллект, и огромный спрос на мощные серверы буквально вытягивает на себя основные производственные мощности. Так что фабрики отдают приоритет не смартфонной памяти, а более сложном и дорогим микросхемам для дата-центров. В итоге обычных чипов становится меньше и они дорожают.

Почему дорожают все смартфоны. Цены на смартфоны будут расти вплоть до 2029 года. Изображение: digitalinformationworld.com. Фото.

Цены на смартфоны будут расти вплоть до 2029 года. Изображение: digitalinformationworld.com

Также производителям становится сложно компенсировать рост затрат. Если детали становятся дороже, компании вынуждены решать, повышать цену или искать компромиссы. В случае с флагманами стоимостью еще можно сыграть, а вот в бюджетном сегменте все намного сложнее, ведь там каждая копейка себестоимости уже учтена, а малейший сдвиг заставляет работать в минус.

В Xiaomi честно признались: удерживать цены больше не получится. Да, часть затрат компания готова взять на себя, но основные изменения придется переложить на итоговую стоимость устройств.

Когда лучше всего покупать технику

Если вы давно задумывались о покупке нового устройства, возможно, сейчас самый подходящий момент, пока цены остаются относительно стабильными. Следующее поколение устройств, вероятнее всего, станет заметно дороже, особенно в сегменте недорогих моделей, где маржа и так минимальна.

Но есть и хорошая новость: подорожание теперь не прихоть производителей, а реакция на реальные изменения в индустрии. А значит, устройства будут развиваться: больше памяти, выше производительность, новые ИИ-функции.

Почему появляются мозоли и как от них быстро избавиться
Как писать хорошие промты для ChatGPT? Делимся советами и готовыми шаблонами
Биткоин опустился ниже 90 тысяч долларов, разрушив надежды на продолжение буллрана. Что будет с криптой дальше?
