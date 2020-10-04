Важные обновления приложений и новый смартфон Google: итоги недели

На этой неделе мы наконец-то увидели новый смартфон от Google. Он получил название Pixel 5 и вызвал много противоречивых отзывов. С одной стороны, он не так плох, как могло бы быть, но с другой стороны, он стоит слишком дорого, чтобы захотеть его купить. Ну, да ладно, не только этим смартфоном запомнилась прошедшая неделя. Были у нас и другие обновления. Например, Google обновила свои карты и теперь они стали намного более адаптированы под использование с элементами дополненной реальности. А еще большое обновление получил мессенджер Telegram. Теперь в нем появилось много новых интересных функций.

Дополненная реальность в Google Maps стала еще лучше

Google Maps – пожалуй, самый популярный сервис, который использует дополненную реальность по прямому назначению, хотя та же Apple куда больше бравирует своей заинтересованностью в развитии AR. Разработчики Google интегрировали эту технологию в свои карты около года назад, и с тех пор планомерно её развивают, снабжая их всё новыми и новыми функциями. Но особенно здорово, что все эти нововведения внедряются не потому, что так хочется компании, а потому что они реально делают Google Maps лучше, облегчая тем самым жизнь пользователей. Как тот же режим Улицы в AR.

Google представила очередное обновление режима «Улицы в AR» для Google Maps (скачать). Раньше пользователи с его помощью могли прокладывать наглядные маршруты, используя стрелки в дополненной реальности, которые накладывались на реальное изображение местности. Это было очень круто, учитывая, что зачастую многие взаимодействовали с картами в инвертированном виде, что сильно затрудняло навигацию. Теперь режим получил поддержку ориентиров. Помимо прокладывания маршрута, он будет указывать на расположенные поблизости объекты городской инфраструктуры, достопримечательности и т.д.

Кажется, что это очень незначительное нововведение. В конце концов, названия заведений, расположенных по вашему маршруту движения, видно на карте и так. Но дело в том, что теперь вы будете видеть их расположение через камеру независимо от наличия реального указателя и других препятствий. Допустим, вы идёте мимо Эмпайр-стейт билдинг, но не знаете, что это он. Google Maps укажут вам на это, не вынуждая вас тянуть вверх голову и пытаться рассмотреть элементы экстерьера и его шпиль. Так вы наверняка не заблудитесь и не пропустите, например, нужный поворот.

Как выглядит и что умеет новый режим в Google Maps для Android

Режим «Улицы в AR» работает не только при пешеходном следовании по маршруту, но и при езде на велосипеде, автомобиле и общественном транспорте. С помощью этой функции карт вы не собьётесь с пути в незнакомом городе и, если заметите, что удаляетесь от верного направления, сможете изменить свой маршрут. Главное, управляя автомобилем, не отвлекайтесь на смартфон слишком часто, это может быть опасно не только для вас и ваших пассажиров, но и остальных участников дорожного движения.

На самом деле, чтобы внедрить AR-ориентиры, Google пришлось серьёзно усовершенствовать точность в картах. Для этого разработчики компании переработали технологию определения геолокации, начав учитывать не только фактическое расстояние по прямой до выбранной точки, но и перепады высоты. Этот инструмент пригодится на пересечённой местности, для которой характерны возвышенности и впадины рельефа. В результате «Улицы в AR» помогут картам проложить наиболее быстрый и безопасный маршрут следования.

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Но на этом нововведения Google Maps не заканчиваются. Google объявила, что в ближайшее время выпустит ещё одно обновление для своих карт, где появится функция поиска друзей в дополненной реальности, которые поделились с вами своей геолокацией. Первоначально это нововведение появилось в приложении для смартфонов Google Pixel, но вскоре доберётся и до всех остальных аппаратов. С помощью этой функции можно будет в реальном времени отслеживать сокращение расстояния между вами и следовать навстречу друг другу, не боясь разминуться.

Google Assistant будет ждать ответа на звонок за вас

Google Ассистент – пожалуй, единственный голосовой помощник, который реально оправдывает своё название. Он действительно может помочь решить многие вопросы, которые даже продвинутым пользователям зачастую кажутся весьма сложными. Например, я с помощью Google Ассистента возвращаю приложения из Google Play, которые мне не понравились, перевожу деньги и выполняю много других задач. Но Google считает, что уже имеющихся умений помощника недостаточно и продолжает снабжать его новыми – на пользу нам с вами.

На презентации Pixel 5 компания Google представила новый режим для Google Ассистента, который называется Hold for Me. В настоящее время он доступен только на смартфонах линейки Google Pixel, но со временем его планируется выпустить в общедоступный релиз. Видимо, поэтому новый режим не имеет русскоязычного названия, но его суть состоит в том, чтобы «висеть» за вас на проводе, когда вы пытаетесь дозвониться в службу поддержки какой-либо компании, и оповестить вас о том, что живой оператор снял наконец трубку.

Несмотря на то что Hold for Me работает на базе Google Ассистента, нововведение встроено в фирменное приложение «Телефон» от Google. Это было сделано для удобства пользователей, чтобы те могли включить режим ожидания прямо по факту звонка, а также чтобы приложение могло распознать бесплатный номер. То есть предложить ожидание при вызове частных абонентов, например, из вашего списка контактов Google Ассистент не сможет. Видимо, в Google считают, что в этом нет никакого смысла, поскольку обычные люди чаще всего отвечают довольно быстро.

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Hold for Me устроен довольно просто. Когда вы набираете номер компании, приложение «Телефон» распознаёт это и отображает на экране специальную кнопку. Нажатие на неё активирует режим ожидания, в котором Google Ассистент слушает гудки или музыкальную заставку. А, после того как живой оператор поднимет трубку и даст ответ, пришлёт уведомление вибрацией, звуком и анимацией на экране, чтобы пользователь взял телефон и начал разговор. В это время вы сможете заниматься своими делами и не тратить время зря.

На самом деле Google уже давно работает над интеграцией Google Ассистента с приложением «Телефон» и облегчением взаимодействия пользователей со звонками. Ранее компания представила функцию Call Screen, которая позволяет Google Ассистенту поднять трубку, прослушать, что говорят на том конце провода, и передать это в текстовом формате на экране. А совсем недавно в приложении «Телефон» появился механизм подтверждения цели звонков.

«Подтверждённые звонки», в отличие от Hold for Me и Call Screen доступны на всех устройствах.

Перейдите в приложение «Телефон» (скачать) и откройте контекстное меню;

Выберите «Настройки» и перейдите в раздел «АОН и спам»;

Здесь пролистайте список доступных параметров вниз;

Включите функцию «Подтверждённые звонки».

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Этот механизм анализирует номер телефона, добавочные цифры и, сверяясь с обширной базой данных, выдаёт предположение, откуда и с какой целью вас вызывают. Теперь вы ещё в момент вызова будете знать о цели звонка и сможете принять решение, отвечать на него или нет, заранее.

Крупное обновление Telegram

У вас есть приложение, которое вы запускаете сотни раз за день и проводите в нём в общей сложности несколько часов? У меня такое есть, и это Telegram. Там я общаюсь с друзьями, с семьёй, решаю рабочие вопросы, получаю нагоняи от главреда и, конечно, потребляю колоссальную долю новостей. Из-за этого я совсем перестал пользоваться соцсетями и до минимума свёл взаимодействие с Твиттером. Другое дело, что получать обратную связь в каналах было очень сложно, потому что возможности собрать все комментарии читателей к конкретному сообщению, не было. А теперь есть.

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Ключевым нововведением обновления Telegram за номером 7.1 (скачать) стала поддержка комментариев в каналах. Теперь их участники смогут комментировать публикации в специальном блоке под ними, где можно будет отвечать друг другу, а также прочитать все реакции разом. Это позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, пользователи смогут выражать своё мнение здесь и сейчас, а не идти в специализированный чат. А, во-вторых, владельцы каналов смогут эффективнее отслеживать мнения пользователей, чтобы корректировать на их основе свой контент. Можете проверить в нашем новостном Telegram-канале.

Помимо текстовых комментариев, пользователи могут отвечать на публикации гиф-анимациями, эмодзи, стикерами и даже голосовыми сообщениями. Правда, всё будет зависеть от конкретного канала и его администрации. А для удобства пользователей была реализована система оповещений об ответах на комментарии. Так участникам канала будет проще вести диалог друг с другом и они наверняка не пропустят чужие реакции на свои мнения. Всё это делает комментарии в Telegram неотличимыми от обычного группового чата, заявил Павел Дуров.

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Но на этом нововведения в общественных пространствах Telegram не закончились. С выходом обновления администраторы чатов и каналов могут писать инкогнито, не раскрывая своего имени. Это может быть очень полезно в ситуациях, когда нужно соблюсти субординацию или в принципе сохранить анонимность, что для Telegram является очень актуальным. Дело в том, что мессенджер Павла Дурова – это настоящее пристанище для анонимов, поэтому возможность скрыть свою личность определённо будет пользоваться популярностью. Пожалуй, даже не меньшей, чем наш чатик в Telegram.

Поиск медиафайлов в Telegram стал ещё проще. Теперь можно искать по конкретным датам, по названиям дней недели или просторечным наименованием вроде «вчера», «позавчера» и т.д. А для удобства было реализовано наложение фильтров, которые стало можно применять совместно друг с другом. Допустим вам нужны только сообщения с конкретным словом за 1 октября. Благодаря обновлённой системе поиска это стало возможно. То есть вам больше не придётся пролистывать все сообщения в чате с этим словом от момента его создания.

Кроме того, есть и менее значимые, но не менее полезные в перспективе нововведения:

Новые анимированные эмодзи

Улучшена общая производительность приложений

Повышена плавность анимации

Появилась возможность увеличить фотографию в чате, зажав миниатюру

Горячий доступ к чатам из другого аккаунта

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Очевидно, что обновление получилось реально очень машстабным и его нужно установить всем. Ведь, помимо новых функций, которые в Telegram никогда не бывают бесполезными, разработчики повысили стабильность и плавность приложения. Теперь оно будет работать лучше, чем раньше. Правда, лично мне бы хотелось, чтобы Павел Дуров устроил нагоняй своим подчинённым и наконец заставил их переделать версию Telegram для Mac, которая при долгой работе без перезагрузки начинает забивать оперативную память и отъедать ресурс процессора.

Новые гаджеты Google

Несмотря на то что прошло целых пять лет с тех пор, как Google отказалась от смартфонов линейки Nexus, пользователи по-прежнему вспоминают их с теплотой. Мало того, что эти аппараты продавались во всех странах мира, так они ещё и стоили в большинстве своём более-менее вменяемых денег. Но в какой-то момент Google решила, что Nexus себя изжили, и их нужно заменить на что-нибудь другое. Так появились смартфоны Pixel, с которыми на протяжении вот уже пяти поколений поисковый гигант пытается повторить успех «нексусов».

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Google представила новый Pixel 5, который номинально хоть и является флагманом, по сути ничего общего с ними не имеет. Внешне смартфон практически невозможно отличить от Pixel 4a, да и с аппаратной точки зрения новинка больше похожа именно на бюджетную модель, чем на представителя топового сегмента. Впрочем, это не помешало поисковому гиганту заломить за Pixel 5 совершенно неадекватную его характеристикам и обвесу цену, за которую его, очевидно, купят ещё меньше человек, чем в своё время купили обычный Pixel 4.

Не будем особенно заострять внимание на характеристиках, остановимся на них лишь бегло:

Дисплей: 6.0 дюйма, Full HD, 90 Гц;

Процессор: Snapdragon 765G;

Память: 8/128 ГБ;

Камера: 12,2/16,0 Мп;

Аккумулятор: 4000 мА*ч.

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А теперь разберёмся с тем, что всё это значит.

В этом году Google отказалась от флагманского процессора Snapdragon 865, делав ставку на Snapdragon 765G. Очевидно, это было сделано для того, чтобы сэкономить на производстве и снизить цену смартфона, спровоцировав таким образом более высокий спрос. Цену снизить действительно удалось – относительно Pixel 4 она упала на целых 100 долларов. Теперь новинка стоит «всего лишь» 699 долларов.

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Другое дело, что теперь Pixel 5 – никакой не флагман, и многие из тех, кто мог себе позволить такую покупку, её никогда не совершат из-за психологического блока. По крайней мере, мне было бы очень сложно объяснить самому себе покупку вроде бы недорогого с точки зрения аппаратного оснащения смартфона за целых 700 долларов. Не думаю, что Snapdragon 865 стоил так дорого, что Google едва сводила концы с концами и в конечном итоге отказалась от него.

С остальным обвесом тоже произошёл полный даунгрдейд. Если Pixel 4 выглядел максимально самобытно и оснащался системой распознавания лиц с пусть и бесполезной, но технологически продвинутой технологией считывания команд в воздухе, то у Pixel 5 не осталось ничего, кроме фронтальной камеры, которая не умеет ничего, кроме как делать селфи. А безопасность тут обеспечивает сканер отпечатков пальцев, который даже в дисплее разместить не осилили. Я прекрасно понимаю, что физический сенсор удобнее, чем интегрированный с матрицей, но с 2к20 это выглядит, прости, очень ущербно.

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Хорошо хоть камера не подкачала. Несмотря на то что Google применила в Pixel 5 модуль от Pixel 3, в целом апгрейд получился довольно ощутимым. Наконец-то в компании признали, что особенного смысла в использовании теле-объектива нет, когда у тебя и на ширик портреты получаются лучше, чем у большинства конкурентов, а потому было решено оснастить Pixel 4 ультраширокоугольным модулем. С его помощью будет здорово делать фотки архитектуры и вести пейзажную съёмку.

К новым трюкам, характерным только для «пикселей», претензий тоже нет. Разработчики Google оснастили камеру новинки программной функцией настройки освещения, которая работает максимально естественно и должна пригодиться для постобработки неудавшихся из-за пересвечивания кадров. Кроме того, проапгрейдили ночной режим, который, кажется, стал даже лучше снимать всевозможные небесные тела, немного подрисовывая детали там, где их нет. А также появился новый ночной портретный режим. То есть теперь делать снимки людей с размытием можно даже в темноте.

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А теперь по фактам. С точки зрения фотовозможностей Google Pixel 5 стал хорошим апгрейдом линейки, тем более что он будет сохранять свою актуальность целых три года благодаря увеличенной поддержке. Но как флагман он, увы, не тянет. Среднебюджетный процессор, сканер отпечатков на задней панели и внешность дешёвого Pixel 4a явно не позволят многим преодолеть психологический барьер и купить такое устройство себе. А ведь решить эту проблему было реально просто – установить на аппарат цену в 499 долларов. Но эта ниша была уже занята Pixel 4a 5G.

Да-да, кроме Pixel 5, Google представила новый Pixel 4a 5G. Он стоит на целых 150 долларов дороже оригинальной модели. Но это вполне объяснимо. Здесь установлен тот же процессор, что и во «флагмане», и тот же ультраширокоугольный модуль, дополняющий классический ширик. Помимо поддержки 5G, обновлённая версия имеет увеличенный до 6,2 дюйма дисплей, аккумулятор на 3800 мА*ч против 3140 у Pixel 4a. Как по мне, это более интересный вариант, учитывая практически идентичные возможности и дисконт в 200 долларов относительно Pixel 5.