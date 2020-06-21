Важный патент от Samsung и попытка Google сделать как лучше: итоги недели

Чего только не было на этой неделе. Одна только попытка Google справиться с навязчивыми подписками в Google Play чего стоит. Жаль только компания перемудрила и сделала только хуже. Зато Huawei почти готова официально выпустить EMUI 10.1 на глобальный рынок, а вместе с ней заодно и Magic UI 3.1 для смарфтонов Honor. И конечно же, мы не смогли пройти мимо новой возможности Android 11, которая позволит с легкостью передавать файлы на компьютер под управлением любой операционной системы. Все это и кое-что еще обсудим в нашей традиционной итоговой подборке новостей.

Android 11 позволит отправлять данные на компьютер

Несмотря на то что в этом году Google решила вообще не проводить мероприятий, посвящённых Android 11, стараниями тестировщиков и разработчиков, мы уже знаем почти обо всех нововведениях обновления. Среди них довольно много функций, в том или ином виде встречавшихся в iOS, и это очень сильно бросается в глаза. Из-за этого может даже сложиться впечатление, что Google решила, не мудрствуя лукаво, просто слизать всё у Apple. Ведь та же технология передачи данных на небольшие расстояния Nearby Sharing является прямой копией AirDrop. Она даже работает по тому же принципу. Но, как оказалось, Google решила пойти дальше своего конкурента.

Nearby Sharing – это беспроводная технология обмена данными, которая базируется на протоколах Wi-Fi и Bluetooth. Это позволяет развивать высокую скорость передачи файлов, благодаря чему видеоролики весом до 1 ГБ передаются меньше чем за минуту. Несмотря на использование Wi-Fi, подключения к интернету для обмена файлами между двумя устройствами, не требуется. Однако есть ограничение на расстояние между устройством-передатчиком и устройством-приёмником, которое, по предварительным данным, не должно превышать полуметра. Не исключено, что к релизу Nearby Sharing расстояние будет увеличено.

Nearby Sharing сможет работать не только с устройствами на Android, но и на macOS, Windows, Linux и Chrome OS. Соответствующие отсылки были найдены в программном коде Chrome OS, для которой Google уже адаптирует новую технологию передачи данных. Более того, очевидно, что процесс оптимизации находится на завершающей стадии, потому что пользователи c правами разработчиков уже могут её активировать. Правда, из-за того что Nearby Sharing ещё неактивна на Android, то выполнить передачу данных, к сожалению, пока не выйдет.

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Примечательно, что Google планирует объединить с помощью Nearby Sharing не только свои платформы, но и чужие. Особенно необычно в этом списке выглядит macOS, которую Apple всегда тщательно оберегала от постороннего вторжения и сильно ограничивала независимых разработчиков в их стремлении расширить возможности своей операционной системы. Поэтому будет интересно посмотреть, как Google удастся реализовать поддержку Nearby Sharing на Mac. Возможно, компания просто договорится с Apple, тем более что опыт совместной работы над программными продуктами у них уже есть. А, возможно, что технологию реализуют просто в приложении, которое пользователи macOS будут устанавливать себе на компьютеры.

Если Google действительно удастся объединить с помощью Nearby Sharing разные платформы, в том числе и десктопные, это будет настоящая победа. Ведь до настоящего момента фирменная технология поискового гиганта выглядела откровенно слабо на фоне своего основного конкурента – AirDrop. Решение Apple было более предпочтительным, поскольку охватывало по-настоящему широкий спектр устройств независимо от платформы и возраста, а Nearby Sharing, очевидно, будет работать только со смартфонами на базе Android 11, что сильно ограничит сферу её применения. Однако поддержка компьютеров заведомо повышает потенциал технологии.

Скрытые функции Android 11, из-за которых стоит обновиться

Когда Nearby Sharing станет доступен пользователям, неизвестно. Скорее всего, Google запустит технологию одновременно с релизом Android 11, однако достоверной информации о сроках выхода обновления пока нет. Учитывая, что компании пришлось дважды отложить запуск бета-тестирования Android 11, есть вероятность, что новая версия ОС станет доступна для загрузки ближе к концу ноября, да и то лишь владельцам смартфонов Google Pixel. Но и в этом случае нельзя ручаться, что Google успеет завершить подготовку технологии к запуску и не отложит её на неопределённый срок.

Новая камера для смартфонов Samsung

Пока многие китайские производители просто стараются придумать, как напихать в камеру смартфона как можно больше всего, чтобы на каждое фокусное расстояние был свой объектив, некоторые другие компании идут своим путем. Например, Huawei (хоть она и китайская) старается делать упор на размер сенсора. Samsung тоже идет своим путем и часто пытается предложить что-то новое. Например, сенсор с разрешением больше 100 Мп. У меня к нему особое отношения и я не склонен преувеличивать его значимость, но вот новая наклонная камера, которую компания не так давно запатентовала, действительно вызывает интерес. Она может вывести камеры на новый уровень хотя бы даже из-за того, что такого просто не было. Она может быть хуже, лучше или без изменений, но она однозначно будет новой.

В настоящее время, когда мы видим телефон с одной камерой, у нас даже нет мыслей, что он может стоить дороже 10 000 рублей. Исключением являются только пара моделей iPhone и Google Pixel 3a. С ходу даже не получится придумать больше примеров.

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Зато есть примеры обратного, когда Jinga предлагает смартфон за 4000 рублей, на коробке которого гордо красуется ”Dual Camera Design”. Это не значит, что у смартфона две камеры. У него просто два окошка камеры, в одном из которых находится сенсор, а в другом — просто картинка сенсора, то есть муляж. Здорово, правда? Это даже не тот случай, когда вместо второго модуля вставляют вспышку. Это хотя бы не обман, а дизайнерский ход, который, впрочем, имеет вполне понятный смысл.

Более дорогие устройства должны обязательно иметь минимум три камеры, иначе покупатель просто откажется от них. Даже iPhone уже выпускается с тремя камерами, что не свойственно для него.

На фоне всего этого Samsung, судя по всему, решила пересмотреть свой подход к камере и не гнаться за большим количеством сенсоров, а сделать ставку на технологичное решение конструкции камеры, а не количества окошек или разрешения сенсора. Теперь камера должна стать наклонной.

Полный патент можно найти здесь, а выше вы видите самое интересное из того, что в нем есть — собственно, саму конструкцию камеры. На картинках видно, что Samsung пытается сделать. Линзы камеры расположены плоско, когда в них нет необходимости, но затем они могут наклоняться назад и вперед, когда это необходимо. Наклон не является какой-то мистической особенностью и в этом есть вполне конкретный смысл. Так создаются различные точки зрения. Теоретически это может резко менять изображения, которое захватывает телефон. Можно добиваться или интересных эффектов искажения, или просто расширять поле зрения, делая снимок почти панорамным.

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В одном из положений изображение может получиться в стиле объектива ”Рыбий глаз”. Так же при помощи специальной обработки аппаратными и программными средствами смартфона можно добиваться даже увеличения разрешения снимка без необходимости установки более сложного сенсора.

Пока точно сказать, как будет реализована работа камер, нельзя, так как это только патент, но скорее всего, если задумка будет реализована, нас ждет что-то действительно интересное. Нигде не сообщается ничего о том, что модули такой конструкции будут снимать то или иное изображение. Так же не сообщается, как будет реализован механизм изменения угла расположение самих модулей. В данной ситуации мы можем только предположить, что они смогут двигаться сами за счет встроенных приводов. Это было бы куда более логичным решением, чем иной вариант, при котором надо все делать руками. В этом случае камере было бы сложнее обрабатывать изображение и изменение стало бы очень сложным. Элементарно, оно бы приводило к заляпыванию объективов.

На данный момент мы не можем говорить о том, в каком смартфоне появится эта система и когда это будет. Понятно только одно — Samsung интересуется такой технологией и допускает, что она или кто-то другой выпустят ее на рынок.

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Тут надо понимать еще и специфику таких камер. Во-первых, они будут двигаться, а это лишние элементы, которые могут повлиять на защиту от воды или просто сделать смартфон менее защищенным от падений. Я уже не говорю про грязь, которая может попадать под камеры.

Во-вторых, использование такой конструкции приведет к увеличению толщины смартфона. Можно обойтись без этого, но тогда надо что-то решать с нынешними компонентами или современными камерами. Камерам уже сейчас тесно в корпусе устройств, из-за этого они и полезли, как прыщи, наружу. Что же будет, если камеру выделить в отдельный корпус (а он должен быть) и заставить ее двигаться?

Все это очень интересно и загадочно, но зато теперь, когда мы попросим рассказать в нашем Telegram-чате, какую камеру смартфона вы бы хотели увидеть в новой модели, у вас будет направление, в котором надо думать. Думать будет и Samsung. С большой долей вероятности можно говорить о том, что такой камеры не будет еще минимум года два, но, как говорится, поживем увидим. Пока это только патент.

Когда выйдет EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

У нас в стране очень любят продукцию компании Huawei. Это легко отследить не только в статистике продаж, но и в нашем Telegram-чате, где эта тема обсуждается очень часто и горячо. Именно поэтому выход новой операционной системы это всегда пусть и небольшое, но событие, которого ждут пользователи по всему миру. Теперь их время пришло и они дождались. Компания Huawei наконец-то выкатила прошивку EMUI 10.1 для многих своих совместимых смартфонов по всему миру. А заодно подготовила обновления прошивки Magic UI 3.1 для смартфонов Honor. Теперь обновиться сможет гораздо большее количество людей, и их смартфоны заработают по-новому.

Как и все новые вещи, обновленная прошивка смартфона или планшета всегда дает какой-то новый пользовательский опыт. Чаще всего обновления не ограничиваются только ”косметикой”, которая иногда тоже выводит интерфейс на новый уровень. Часто в прошивках меняются целые меню и окна. Именно такие постепенные улучшения и привели к тому, что сейчас даже на небольших экранах смартфонов все выглядит очень информативно. Не зря же ради этого каждый день трудятся сотни и тысячи лучших в мире психологов, дизайнеров и маркетологов. О плюсах небольшого экрана и о своем нежелании покупать ”лопату” я рассказывал в этой статье и приводил много аргументов в пользу небольшого смартфона.

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Кроме обновлений интерфейса, появляются и новые функции, часть которых основана на информации, собранной по форумам и тематическим порталам, включая наш Telegram-чат. Все они порой заставляют подумать, что у нас в руках оказался почти новый телефон, а если еще и почистить его изнутри и снаружи, то ощущения вообще будут ”как от нового”.

Но что же интересного Huawei добавила в свою новую прошивку и почему ее надо скачивать всем, кто пользуется более менее актуальными смартфонами Huawei и Honor? Может ее вообще не стоит устанавливать и лучше пользоваться тем, что уже есть, чтобы не сделать хуже по принципу ”работает — не трогай”. Давайте разберем этот вопрос.

Huawei объявила о глобальном обновлении EMUI 10.1 для своих телефонов. Как я уже сказал, это совместное обновление для Huawei и HONOR, поэтому пользователи смогут скачать как EMUI 10.1, так и Magic UI 3.1.

EMUI 10.1 был анонсирован еще в марте вместе с устройствами серии Huawei P40. Эта сборка EMUI принесла ряд улучшений, хотя часть из них была несколько скрыта от пользователей.

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Компания объявила, что очень многие смартфоны получат это обновление, начиная с конца этого месяца. Поэтому придется немного подождать, но скоро все будет и компания уже завершает работы в этом направлении, поэтому счет пошел на дни.

Что касается моделей Huawei и Honor, которые получат обновления, с их списком вы можете ознакомиться ниже.

Какие смартфоны Huawei обновятся до EMUI 10.1

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Porsche Design Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei nova 5T

Huawei Mate Xs

Huawei P40 lite

Huawei nova 7i

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8

Какие смартфоны HONOR получат Magic UI 3.1

HONOR View30 Pro

HONOR 20

HONOR 20 Pro

HONOR View20

В EMUI 10 компания Huawei запустила функцию AOD (Всегда на дисплее). Также EMUI 10.1 поддерживает 3D-рендеринг всегда включенным, что позволяет добиться лучшей графики при отображении сложных текстур.

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По словам компании, три новых анимации разблокировки отпечатков пальцев также появятся вместе с EMUI 10.1. Эти анимации были вдохновлены элементами стихи: земли, огня и воды.

Также была добавлена ​​новая возможность многооконного режима в виде функции Multi-Window. Вы можете одновременно работать с двумя приложениями, а также перетаскивать изображения, текст и файлы между этими двумя окнами. Возможно, на небольшом экране смартфона это будет не всегда удобно, но многим это придется очень кстати. Как минимум, на планшетах это должно зайти ”на ура”.

Анимация в новой прошивке станет более плавной, благодаря новым механизмам обработки. Это касается всех системных меню, включая боковое. У меня особых претензий к этому не было, но раз компания это сделала, значит она видит в этом проблему и понимает, что в свое время не до конца проработала этот вопрос.

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В этом обновлении также добавлен Huawei MeeTime. Это собственное приложение для видеозвонков Huawei, в котором есть множество функций. Это приложение поддерживает видео-вызовы FullHD между устройствами Huawei. Получается, что приложение не будет кроссплатформенным, поэтому можно считать его аналогом FaceTime от Apple.

Улучшения Huawei Share также включены в это обновление. Сначала была возможность передавать данные между смартфонами и ПК. Но теперь можно делать то же самое между смартфоном и другими устройствами, включая иные смартфоны, ПК, умные колонки, планшеты и так далее.

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Многоэкранная совместная работа была улучшена, в то время, как была добавлена ​​функция фотогалереи, синхронизируемой между устройствами. А еще в этом обновлении дебютирует собственный головой ассистент Huawei под именем «Celia».

Что же, можно сказать, что обновление существенное Хоть это и не следующая версия прошивки, а только ее дополнение, все равно получилось очень неплохо и, судя по всему, обновляться надо.

Вышел новый порт Гугл камеры для Android

Самый лучший смартфон – от Apple, лучшая операционка – от Apple, лучший платёжный сервис – тоже от Apple. В этом водовороте тотального превосходства компании из Купертино Google практически не осталось места. Ведь и Android, и Pixel, и Google Pay, как ни крути, а своим основным конкурентам уступали почти во всём. Единственным белым лебедем в этом болоте, чью авторитетность не решается оспаривать вообще никто, была гугл камера, которую пользователи Android всегда стремились заполучить всеми правдами и неправдами. Теперь у них появилась возможность установить обновлённую версию.

Если вы не понимаете, что такое гугл камера, то вот вам объяснение в двух словах. «Google Камера» или Google Camera – это фирменное приложение камеры от Google, официально доступное только на смартфонах Pixel. Оно уникально своими надстройками и продвинутым набором функций, которые позволяют вытягивать качество фотографий на довольно высокий уровень при относительно слабом аппаратном обеспечении. Несмотря на ограниченную доступность, независимые разработчики взламывают гугл камеру и портируют её на остальные смартфоны на Android.

Недавно группа энтузиастов разработала новый порт Google Camera под названием GCam Ultra CVM Mod. Он сохранил исходные надстройки и функции оригинального приложения, но при этом получил улучшенный интерфейс, а также ряд дополнительных механизмов вроде управления затвором и экспозицией, точечной настройкой фокуса, съёмка в формате RAW и т.д. Однако его отличительной особенностью является поддержка обширного спектра устройств, которым не мог похвастать предыдущий порт гугл камеры.

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Какие телефоны поддерживают Гугл камеру

Galaxy S10/S10e/S10+

Galaxy Note 10/Note 10/Note 10 Lite

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy S9/S9+

Galaxy S8/S8+

OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 7T/7T Pro

Poco F2 Pro

Poco X2

Pocophone F1

Redmi Note 8

Redmi Note 7/Note 7 Pro

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro

Moto X4

Moto G7

Moto G6

LG V20/V30

LG G8/G7/G6

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Как видите, список совместимых смартфонов довольно обширный, причём здесь перечислены только те модели, на которых новый мод Google Камеры будет работать гарантированно. Но это не значит, что на других аппаратах приложение не запустится – скорее всего, запустится, но для этого он должен обладать поддержкой API Camera2. Поэтому, если приложение всё-таки запустится, не исключено, что оно будет не иметь части функций, либо будет работать, но не так хорошо, как на совместимых моделях, либо, что, кстати, тоже вполне вероятно – будет работать совершенно исправно и без каких-либо проблем.

Как скачать Гугл камеру

Загрузите APK-файл GCam Ultra CVM Mod по этой ссылке;

Запустите установочный файл и подтвердите установку;

Перейдите в приложение и проверьте его работу;

Если в процессе работы были обнаружены ошибки, скачайте патч с баг-фиксами по этой ссылке и пользуйтесь GCam в своё удовольствие.

Приложение Google Камера с портретным режимом вышло для недорогих Android

Я попробовал установить GCam себе на Honor View 20, но почему-то каждый раз, когда я пытался запустить приложение, оно вылетало. Поэтому протестировать лично мне его, к сожалению, не удалось. Но, с другой стороны, этого следовало ожидать, поскольку мой смартфон в числе поддерживаемых моделей не фигурировал, да и поддержки API Camera2 он не имеет. Скорее всего, сказалось специфическое железо, ведь, как известно, смартфоны Huawei и Honor работают на базе процессоров Kirin, которые сильно отличаются от Exynos и Qualcomm. Но если вы найдёте рабочий порт для этих смартфонов, дайте знать.

Google не смогла сделать подписки на Android лучше

Думаю, не ошибусь, если скажу, что жертвами подписок стали уже миллионы пользователей. Очевидно, что причиной этой жертвенности стала их собственная невнимательность, но, так или иначе, тех, кто не заметил и подписался или подписался и забыл отписаться, а потом лишился изрядной суммы денег, очень и очень много. Разработчики тоже этим пользуются, засовывая инструмент подписки даже в такие приложения, за которые платить в принципе не принято, вроде календаря или калькулятора. Но поскольку запретить разработчикам просить деньги за свою работу Google не могла, она начала предупреждать пользователей о подписке сразу, пусть и не совсем так, как следовало бы.

На страницах приложений в Google Play начала появляться дополнительная кнопка «Попробовать бесплатно», которая располагается рядом с привычной кнопкой «Установить». Они отличаются тем, что первая позволяет скачать версию с уже оформленной пробной подпиской. А для удобства Google вынесла карточку с условиями платного доступа прямо под кнопки установки, перечислив там основные аспекты абонемента. Здесь указывается его стоимость, срок действия, а также привилегии, которые получит пользователь, если заплатит. Таким образом можно будет ещё «на берегу» решить, стоит ли вообще оформлять подписку и платить ту сумму, которую запросил разработчик.

Обычная кнопка «Установить» будет устанавливать бесплатную версию, как это и было раньше. То есть пользователь получает приложение без активированной пробной подписки, тестирует его и затем принимает решение о том, стоит ли ему вообще подписываться или нет. В теории это очень удобное разделение, которое убивает сразу трёх зайцев:

Пользователи сразу получают возможность выбрать платную или бесплатную версию приложения;

Разработчики получают больше подписок и меньше запросов на возврат денег за ошибочно оформленную подписку;

Google получает больше комиссионных сборов от продажи подписки, размер которых составляет от 15 до 30%.

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Другое дело, что пока всё это реализовано не совсем на том уровне, на который я как пользователь мог бы рассчитывать. Во-первых, текущее воплощение не отличается высокой степенью очевидности. То есть если заранее не знать, что значит «Установить», а что значит «Попробовать бесплатно», может сложиться неверное впечатление. Во-вторых, пока добавление кнопки «Попробовать бесплатно» вместе с карточкой-описанием абонемента добавляется только по инициативе разработчика, который может и отказаться. В-третьих, не совсем понятно, как «откатить» всё назад, если пользователь передумал. Ведь если я сразу оформил пробную подписку, отменять мне её придётся по-старому в настройках, а это не всем очевидно.

Поможет ли то, что предлагает Google, в борьбе с навязыванием подписок? Возможно, но только при условии, что компания пропишет условия установки более внятно, обяжет всех разработчиков добавлять описание подписки и проконтролирует их соответствие реальным условиям, а также добавит удобный инструмент отмены абонемента. Практика показывает, что многие пользователи банально не могут отменить подписку, потому что не знают, где найти соответствующую кнопку, а потом теряют деньги до тех пор, пока кто-то им не подскажет.

Чтобы отменить подписку, запустите Google Play;

Откройте боковое меню свайпом слева направо;

Перейдите в «Подписки»;

Найдите абонемент, который хотите отменить, и закройте его.

Безопасен ли Google Play так, как о нём говорит Google?

Пока всё выглядит так, как будто Google просто решила немного увеличить свои доходы. Ведь логично, что большинство пользователей будут тыкать на кнопку «Попробовать бесплатно», поскольку в ней уже содержится слово «бесплатно» (по крайней мере я бы нажал именно на неё). Значит, если следовать логике, плата за использование приложения взиматься не будет, но на самом деле это ловушка, потому что всё обстоит с точностью до наоборот. Первые 3-7 дней деньги действительно не списываются, однако по их истечении плату за месяц или даже год спишут одним махом. Но Google-то свою комиссию всё равно получит.