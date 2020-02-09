Нв этой неделе очень многие новости касались Google, но было и что-то другое. Например, Samsung оказалась в центре скандала, в результате которого им пришлось срочно вносить изменения в программное обеспечение своих смартфонов. Конечно, такое было и ранее, но на этот раз ситуация немного особенная в первую очередь своим характером. Были и другие скандалы, в частности с китайскими компаниями, которые нашли хороший повод повоевать с самой Google. Да и сама она отметилась новинками. А еще коронавирус внес свои коррективы в график выхода новинок. Это далеко не все чем запомнилась уходящая неделя. Давайте обсудим эти и другие новости в нашем традиционном еженедельном выпуске.

Китайские компании решили начать войну с Google

Правительство США запретило Google предоставлять Huawei собственные сервисы в мае 2019 года. Это привело к тому что, в новых смартфонах Huawei больше не использует множество приложений американского гиганта. Скандал между Huawei и правительством США означал отказ от самого главного — Google Play. Многие ждали, какими будут последствия этих действий, однако они стали заметны уже в четвёртом квартале 2019 года. Тогда поставки смартфонов Huawei упали на 7%, и это удивительно сильное падение на фоне постоянного роста в прошлом.

После отказа от сервисов Google Huawei официально заявила, что больше никогда не вернёт приложения американского гиганта на собственные аппараты, даже если Google согласится на подобную авантюру. Вероятно, Huawei серьёзно возмущена тем, что против неё начали открытую войну, однако, заявляя подобное, безусловно, руководство китайского гиганта думает о будущем. Компания надеется на то, что мировой рынок сможет существовать и без Google Play.

Huawei предлагает собственные сервисы, например, магазин приложений AppGallery (не так давно компания начала платить разработчикам за публикацию приложений в данном магазине), который должен стать достойной заменой Google Play. Однако пока это лишь слова, ведь в магазине Huawei всего 15 тысяч приложений, тогда как в Google Play их миллионы.

Всё бы ничего, но в игру вступают другие китайские производители: Xiaomi, Oppo и Vivo. Компании вместе с Huawei стали частью Global Developer Service Alliance (GDSA), о чем сообщает Reuters. Задачей альянса станет создание платформы для упрощенной публикации игр, музыки, фильмов и других приложений в магазины данных брендов. Этот шаг они сделали для того, чтобы побороть монополию на рынке в лице Google с её сервисами. Удивительно, как из-за действий одной компании другая может терять миллиарды долларов. И это, безусловно, нужно предотвратить, что прекрасно понимают лидеры крупных китайских компаний.

GDSA планируется запустить в марте этого года, а на сайте-прототипе альянса сказано, что платформа будет покрывать девять регионов, в числе которых Индия, Индонезия и Россия.

В 2019 году Google заработала на собственных сервисах 8,8 миллиардов долларов за счёт комиссии в 30%, которую она забирает себе с каждой покупки. И это, безусловно, не должно радовать разработчиков приложений. По крайней мере, на это надеются участники альянса, которые наверняка предложат им меньший процент. Например, в AppGallery комиссия составляет всего 15% — это в два раза меньше того, что просит Google.

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Интересно и то, что суммарно четыре эти компании занимают 40,1% мировых поставок смартфонов в четвертом квартале 2019 года.

Huawei, помимо магазина приложений AppGallery, в будущем может предложить своим пользователям полноценную операционную систему HarmonyOS с микроядром. Наличие небольшого ядра и модульной архитектуры позволит Huawei использовать данную систему во множестве различных устройств: холодильники, смартфоны, умные часы, лампочки, автомобили, компьютеры.

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В чем могут быть проблемы? А они действительно могут возникнуть, ведь альянс, как правило, требует инвестиций и руководства. Какая компания будет инвестировать большего всего средств, а какая будет иметь большее влияние по различным вопросам? Это пока остается загадкой.

Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели. Мнением делитесь в комментариях и не забывайте про наш Телеграм-чат. Кажется, что подобные шаги — это всегда хорошо, ведь в этом случае рынок предлагает большую конкуренцию, а именно в ней рождаются более выгодные предложения.

Например, всем известно, как разработчики Fortnite решили не выпускать приложение в Google Play из-за слишком высокой комиссии, и, очевидно, что они не прогадали, ведь в игру до сих играют миллионы людей по всему миру.

Google представила масштабное обновление Google Maps

Многие сервисы, которыми мы сегодня пользуемся, спокойно могут претендовать на то, чтобы называться частью нашей жизни. Ведь не будь их под рукой, сложно представить, как бы мы вообще без них обходились. Взять тот же Google, с помощью которого мы находим нужную информацию. В какой-то момент он даже внушил многим из нас, что нет никакой нужды в чтении книг, если можно в любой момент взять и найти всё это в интернете. У этого процесса даже термин свой появился – гуглить. Однако на одном только поисковике мир клином не сошёлся, потому что есть ещё и Google Maps.

В это трудно поверить, но на этой неделе сервису Google Maps исполняется ровно 15 лет. Google запустила его в феврале 2005 года, когда у многих, вероятно, ещё интернета не было. За это время Google Maps развился до такой степени, что сегодня именно его считают эталоном картографического сервиса, которому конкуренты вроде Apple Maps, TomTom или OpenStreetMap даже в подмётки не годятся. Чтобы подтвердить превосходство своего продукта, в честь юбилея Google выпустила масштабное обновление, включающее редизайн и несколько новых функций.

Прежде всего стоит обратить внимание на логотип приложения Google Maps для Android, который стал выглядеть иначе, нежели раньше. Google перерисовала его с нуля, убрав пересечения маршрутов на фоне и оставив только булавку, которую обычно используют для указания конкретного местоположения. Правда, теперь она окрашена не в красный цвет, а в фирменные цвета Google (красный, синий, голубой, жёлтый и зелёный). Вряд ли это сыграет какое-то значение для пользователей, однако таким образом разработчики подчеркнули значимость обновления.

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Внутреннее оформление Google Maps тоже претерпело изменения. Теперь в нижней части экрана к вкладкам «Что рядом?», «Регулярно» добавились «Новости» для поиска отзывов о заведениях и советов местных экспертов о том, куда стоит наведаться, и «Добавить», который позволяет добавлять места, отсутствующие на карте, снимки и другие данные. А вместо варианта «Для вас» появился вариант «Сохранено». В результате получился уже не картографический сервис, а самая настоящая платформа, обеспечивающая возможность быстрого и удобного исследования знакомых и незнакомых мест.

Однако на этом Google не остановилась. Разработчики компании, учитывая важность общественного транспорта для большинства регионов, решили расширить функцию его отслеживания. Теперь Google Maps будут оповещать о заполняемости, чтобы дать людям представление о том, каким видом транспорта лучше воспользоваться в данный момент, а также о внутреннем микроклимате. Так пользователи смогут понять, во что лучше одеться перед выходом в зависимости от того, куда они следуют и как много времени проведут в транспорте, в котором может быть как жарко, так и холодно. Эти и многие другие данные будут формироваться на основе отзывов самих пользователей по аналогии со сведениями о пробках, скоростных ограничениях и т.д.

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Ну, и, конечно, не осталась без внимания функция Live View, которая появилась в Google Maps в 2019 году и предназначалась для помощи в ориентировании на местности путём указания направления в AR. Правда, одним только вниманием дело и ограничилось. Разработчики пообещали продолжить совершенствовать эту функцию в будущем, начав тестировать новые возможности в течение ближайших нескольких месяцев. Однако, что именно это будут за возможности и когда они появятся в релизной версии Google Maps, рассказано не было.

Скачать обновление Google Maps

Google засветила новую операционную систему Pigweed

У Google есть много проектов, о которых не знают пользователи. Часть из них просто не пользуется популярностью, а часть держится в секрете самой компанией. Однако тут дело не в том, что поисковый гигант хочет сделать из этого тайну, а в банальном нежелании распространяться о ещё неготовом продукте раньше времени. Ведь, в конце концов, он может и не получиться, и тогда пришлось бы объясняться, почему анонсированная новинка оказалась заморожена или отменена вообще, как было в случае с беспроводной зарядной станцией AirPower от Apple. Другое дело, что иногда даже Google оказывается не в силах скрыть существование нового проекта, который тут же становится достоянием общественности.

Google подала заявку на регистрацию товарного знака Pigweed. Согласно информации из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США, действие нового бренда поискового гиганта распространяется на операционные системы и компьютерное ПО. Казалось бы, что тут такого? Ведь технологические компании довольно часто регистрируют новые торговые марки и патенты просто про запас, даже не имея на них каких-либо планов. Однако в случае с Pigweed всё оказалось несколько по-другому.

Несмотря на то что первое публичное упоминание Pigweed произошло именно с подачи Ведомства по патентам и товарным знакам США, более детальный анализ показал, что это не совсем так. Как выяснилось, отсылки к новому проекту содержатся и в операционной системе Fuchsia, которую Google из-за её универсальности использует для тестирования и отладки нововведений для уже существующих платформ. К примеру, на базе Fuchsia разработчики компании испытывали многие функции Android, прежде чем воплотить их жизнь в релизной версии.

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Кроме того, у Pigweed уже есть собственная команда разработчиков, которые не входят в штат компании. Они занимаются её тестированием, используя такие системы отслеживания багов, как Gerrit и Monorail. Из этого можно сделать вывод, что если новая операционка ещё не готова к релизу, то как минимум имеет физическое воплощение, в котором есть баги и собственный набор функций. Ведь, согласитесь, если бы это был проект, описанный только на бумаге, то и править, и тестировать, очевидно, было бы нечего.

Пока не очень ясно, что именно из себя представляет Pigweed. С одной стороны, уже известно, что это именно операционная система, но, с другой, нет никакого понимания, какой цели она будет служить, каким набором функций будет обладать и, самое главное, когда она выйдет и выйдет ли вообще. Ведь, как мы помним, у Google уже есть проект Fuchsia, который оказался не преемником Android и Chrome OS, а всего лишь тестовым полигоном для испытания новых функций. Поэтому нет никаких гарантий, что Pigweed – это не следующая итерация Fuchsia, а коммерческая платформа.

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Однако, если пораскинуть мозгами, то предназначение Pigweed можно придумать довольно быстро. Несмотря на то что прямо сейчас у Google есть операционные системы и для смартфонов, и для часов, и для компьютеров, Pigweed вполне может объединить их в одно целое. Нужно ли это с практической точки зрения? На мой взгляд, да. В конце концов, не даром Huawei сделала свою HarmonyOS универсальной, ведь таким образом её будет банально проще развивать и поддерживать, не распыляясь сразу на несколько независимых друг от друга проектов.

Производители смартфонов начали отменять выход новинок из-за коронавируса

Коронавирус — серьезная проблема не только для рынка смартфонов, но и, в целом, для всего мира сегодня. В особенности это касается экономик всех стран и, в частности, Китая. Новый коронавирус впервые начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, тогда была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом вируса. Первыми заболевшими стали посетители рынка морепродуктов, и позднее коронавирус мутировал и начал передаваться от человека к человеку. В настоящее время число заболевших коронавирусом достигает почти 40000 человек, а число умерших приблизилось к отметке в 1000 человек. Это достаточно серьезные цифры, которые пугают весь мир. Из-за коронавируса может серьезным образом пострадать рынок смартфонов. Следить за распространением вируса можно на сайте coronavirus.zone.

Ранее компания Xiaomi решила отменить презентацию Mi 10 из-за нового коронавируса, об этом сообщил представитель Xiaomi. Он сказал, что компания вместо привычной презентации проведет онлайн-мероприятие, простыми словами, нам предложат онлайн-трансляцию или же просто представят продукт в готовом виде. Глава компании Black Shark, которая является дочерней компанией Xiaomi, заявил, что сегодня невозможно провести пресс-конференцию из-за эпидемии. Никто не хочет рисковать жизнью людей. К тому же Xiaomi, презентуя Mi 10 в виде онлайн-трансляции, планирует сэкономить немало денег на аренде помещения. Выход Mi 10 был запланирован на 10 февраля, а вот чем порадует Black Shark, пока не сообщается. Кроме того, поступила информация о том, что свою очередную презентацию может отменить компания Honor. Сообщается, что в 2020 году Huawei представит свои смартфоны в онлайн формате. А не так давно партнёры производителей смартфонов в России заявили, что из-за коронавируса прекратились поставки некоторых китайских устройств, и речь идёт о Huawei, Xiaomi, Redmi, ZTE и Lenovo.

Однако это не единственное, что может огорчить фанатов рынка гаджетов, ведь LG и ZTE заявили, что отменят свои презентации на MWC в этом году. Mobile World Congress — это всемирная конференция, на которой каждый год производители со всего мира демонстрируют новинки в мире гаджетов. Новость о том, что ZTE и LG не посетят выставку, появилась не так давно, но почти сразу же после этого компания ZTE отреагировала на данную информацию, которая поступила от источника VentireBeat. Она заявила в Twitter, что всё же посетит MWC и представит различные 5G-устройства. Вероятно, внутри компании происходили споры на эту тему, и источнику поступила информация, которая на тот момент еще не была окончательной, однако не исключено, что ZTE могла специальность слить информацию о том, что не поедет на выставку, чтобы посмотреть на реакцию рынка и фанатов. А вот кто действительно может не поехать, так это LG, которая анонсировала отмену всех своих мероприятий в Барселоне в рамках выставки MWC.

Не находится в стороне и ассоциация GSM, являющаяся организатором MWC. Ребята заявляют, что примут все дополнительные меры, чтобы защитить участников выставки. Они предложат различное медицинское оборудование, лекарства, также в этом году на выставке будет действовать политика отсутствия рукопожатий и смена микрофонов по протоколу. Подобное отношение к выставкам — это достаточно серьезный вопрос, ведь сегодня большинство производителей китайцы, которые прибывают из Китая. И вопрос безопасности в этом случае стоит на первом месте.

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Тут также стоит отметить, что не исключён обычный хайп вокруг нового коронавируса, ведь 24.000 человека — это не такая уж и большая цифра на фоне 1 млрд людей, проживающих в Китае. К тому же сам Китай достаточно неплохо контролирует ситуацию и ограничивает посещение различных городов, заражённых вирусом. В настоящее время ученые разрабатывают противовирусное лекарство, которое бы вылечило людей, больных новым коронавирусом. В России не так давно заявили, что работают над выводом штамма нового вируса благодаря двум заразившимся, приехавшим из Китая в Россию.

Ситуация, конечно, интересная, и пока случаев заражения коронавирусом через посылки не было (не так давно мы писали материал о том, может ли вирус попасть в посылку из Китая), однако как только это произойдет, возможно, многие производители попросту прекратят производство устройств или же введут дополнительные меры. Однако пока через различные упаковки смартфонов вирус не передается, поэтому особо беспокоиться по поводу продаж тех или иных гаджетов, не стоит. И здесь, скорее, вопрос касается Apple, производство смартфонов она делегировала китайским производителям. Это также касается и Samsung, она отдает дешёвые телефоны на аутсорсинг другим производителям, и не исключено, что в их числе могут оказаться и китайские компании. Предлагаю обсудить это в Телеграм.

Samsung удалила функцию очистки памяти после крупного скандала

Я попросту не представляю, чтобы крупный производитель уделял так много внимания публикациям на Reddit. Однако это случилось. Ранее один из пользователей данной соцсети опубликовал своё небольшое расследование, согласно которому Samsung использовала в своей оболочке функцию очистки памяти от компании 360, которая отправляла данные пользователей на собственные китайские сервера. В день, когда расследование появилось в Сети, мы сразу же поделились им с читателями и осудили Samsung за использование в своей прошивке стороннего китайского софта. И не исключаю, что в том числе наша публикация могла способствовать тому, что Samsung обратила внимание на данную проблему.

Софт этот отвечал за очистку памяти в телефоне. Сканер хранилища располагался в разделе Device Care, связанном с менджментом памяти. Так сегодня делают многие производители. Например, в телефонах Xiaomi за безопасность отвечает Aavast, если верить логотипу компании в приложении безопасности.

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Данный сканер хранилища имел логотип “Powered by 360” и отправляет данные на китайские сервера. Однако почему бы за то же самое не обвинить Xiaomi? Во-первых, покупая телефон Xiaomi мы изначально предполагаем, что компания будет экономить на софте, прибегая к помощи сторонних компаний. Не будет же она разрабатывать собственный антивирус? Во-вторых, Aavast — достаточно популярная компания, за которой не наблюдалось чего-то странного, а вот с Qihoo 360 всё не так просто. Дело в том, что в одном из интервью глава Qihoo 360 заявил, что компания при необходимости будет передавать данные правительству Китая. К тому же Qihoo 360 вела не совсем честную игру на рынке антивирусов в Китае.

Однако всё изменилось, ведь в последнем обновлении до Android 10 Samsung удалила функцию очистки памяти компании Qihoo 360. Новое обновление добавляет поддержку Android 10, улучшенную автономность и исправление ряда багов. Вероятно, багом Samsung посчитала наличие софта 360. К слову, не так давно Samsung отложила релиз Android 10 для некоторых смартфонов.

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Удивительно, что такая крупная компания способна так быстро реагировать даже на одну публикацию в соцсетях. Да, она стала крайне обсуждаемой, Samsung, очевидно, осуждали за использование подобного софта, однако корейцам важна своя аудитория, и поэтому они приняли решение избавиться от софта данной компании, за что их, безусловно, стоит уважать.

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Автор новой публикации изучил APK-файл приложения Device Care и не нашел там следов Qihoo 360.

Пользователи в комментариях подтверждают, что, получив новое обновление, у них исчез логотип “Powered by 360”. Об этом сообщают даже обладатели бюджетных телефонов A-серии. Если вы являетесь фанатом Samsung, вам наверняка будет интересно узнать список лучших планшетов компании.

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