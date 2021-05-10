Возможная блокировка YouTube в России и новая уязвимость смартфонов: итоги недели

На этой неделе Google рассказала о своем отношении и поделилась своим мнением о ситуации с потенциальной блокировкой YouTube в России. Ситуация получается довольно интересной, и как всегда не все в ней понятно. Зато теперь мы понимаем, насколько на самом деле продвинулась Xiaomi в своем стремлении продавать все больше смартфонов. Об этом нам расскажет свежая статистика отгрузок в Европе и в России. А еще на этой неделе мы узнали, как будет выглядеть новый складной Samsung Galaxy Z Flip. Если верить скриншотам из утекшего промо ролика, то нас ждет что-то очень интересное и красивое. По крайней мере на фоне прошлого года это будет прорыв. Были и другие новости недели, о которых обязательно надо поговорить. Давайте начнем!

Каким будет новый складной Samsung

Когда Samsung выпустила первый складной телефон, многие верили в то, что это направление будет популярным, но не все догадывались, что компания начнет штамповать новые поколения с такой частотой. Теперь у Samsung есть уже три подобных аппарата, а совсем скоро она выпустит еще два — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 (втрое поколения пропустят для упрощения линейки). Ждать остается совсем недолго и постепенно мы начинаем получать все больше и больше данных о том, какими будут новинки, и вот сейчас поступила еще одна. Нам показали, как будет выглядеть Galaxy Z Flip 3, и, судя по картинкам, все будет очень круто! Давайте посмотрим, что нас ждет.

Пока у нас нет точных дат, но все идет к тому, что обе новые раскладные модели представят одновременно. Возможно, это произойдет в августе вместо презентации Galaxy Note 21, от которого компания официально отказалась, и ранее ее представители уже сообщали об этом. Пока говорят, что модель только ”поставлена на паузу”, но лично у меня нет ощущения, что она вернется. Скоре всего, ее заменит версия ”Ultra” линейки ”Galaxy S” и складной Galaxy Z Fold с поддержкой S Pen.

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Пока поговорим о Galaxy Z Flip 3, который засветился на готовящемся к презентации смартфона видео. Ниже вы можете посмотреть скриншоты из него, чтобы понять, каким он будет.

На изображениях видно, что Galaxy Z Flip 3 будет доступен в двухцветном исполнении, которое стало модным после появления Galaxy S21. Верхняя часть, в которой расположена вертикальная двойная камера и внешний дисплей, будет черной, а нижняя часть будет окрашена в те цвета, которые и будут считаться цветом телефона.

Недавняя утечка утверждала, что он будет иметь такие оттенки, как фиолетовый, зеленый, черный, бежевый, серый, белый, темно-синий и розовый. Вполне достойный выбор для того, чтобы каждый нашел что-то для себя. Тем более, этот смартфон позиционируется как модный аксессуар, а значит, он просто обязан быть ярким.

Что касается внешнего дисплея, то он увеличился в размерах и предлагает большое пространство для просмотра текстовых сообщений или других уведомлений. Стекло Gorilla Glass Victus защищает внешнюю поверхность устройства от царапин, а новая защита шарнира сделает его более надежным и долговечным.

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Утечка не позволяет взглянуть на то, как Galaxy Z Flip 3 будет выглядеть в разложенном состоянии. Несмотря на это, уже можно сказать, что компания проделала довольно большой объем работы по доведению до ума прошлогоднего аппарата, который, кстати, неплохо продавался. По крайней мере в первые месяцы.

Некоторые слухи, впрочем, могут приоткрыть завесу тайны того, какой получится новинка. Они утверждают, что Galaxy Z Flip 3 получит 6,9-дюймовый внутренний экран с меньшим отверстием и высокой частотой обновления. Возможно, даже можно будет рассчитывать на 120 Гц.

Многие аналитики сомневаются, что устройство получит флагманский чипсет и ограничится чем-то более простым, но все равно достаточно производительным. Такое решение было бы логичным, если одновременно с Galaxy Z Flip 3 выпустить Galaxy Z Fold 3. Так можно было бы снять все вопросы у покупателей и переманить их на более дорогое устройство.

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Что касается батареи, то, скорее всего, ее емкость будет составлять 3300 мАч. Новинка будет выпускаться в двух версиях для разных рынков. Одни получат полноценный 5G, а другие — только 4G LTE. Впрочем, если вторая версия будет дешевле первой, то расстраиваться не придется.

Цена нового Galaxy Z Flip 3 пока неизвестна, но ранее в этом году появлялась информация о том, что он будет на 50 долларов дороже прошлогодней модели. При такой цене можно этим пренебречь. Впрочем, столь ранние данные редко бывают точными и информация о цене еще будет корректироваться. Напомню только, что в прошлом году ценник установили на уровне 1 449 долларов. Сейчас смартфон в официальном магазине Samsung стоит 69 990 рублей. В других местах его можно найти дешевле, но даже при такой цене он является самой дешевой ”раскладушкой”, которую можно купить на сегодняшний день.

Заблокируют ли YouTube в России

Слухи о блокировке YouTube в России ходят примерно с тех самых пор, как в стране заблокировали Telegram. Правда, никаких подвижек в этом направлении не было, за исключением разве что частных высказываний отдельных депутатов. Однако в этом году блокировка видеосервиса вновь вышла на повестку дня, хоть и весьма опосредованно. Поводом для этого стала попытка российских властей принудительно замедлить Twitter. Не будем оценивать успешность этого мероприятия, но факт того, что это изрядно взволновало Google, оспаривать бесполезно. И всё же, что нас ждёт?

Такой вопрос журналисты задали Юлии Соловьёвой, главе российского подразделения Google. Правда, ответить на него по существу ей не удалось. Очевидно, что причина здесь не только и не столько в неинформированности руководителя регионального представительства компании, сколько в нежелании головного офиса поискового гиганта комментировать вероятность блокировки.

Если нас хотят закрыть, то нас, наверное, закроют. Если нас пока не закрыли, значит, наверное, нас не хотят закрывать. Будем надеяться, что YouTube есть место в российском пространстве, — приводит lenta.ru слова Соловьёвой.

По всему видно, что главе Google в России было велено не провоцировать власти и вообще подать всё так, чтобы из этого нельзя было состряпать очередной инфоповод. Соловьёва со своей задачей справилась, пусть и несколько топорно. Но ведь это не отменяет того факта, что YouTube – по крайней мере, в представлении рядовых пользователей – находится под угрозой блокировки.

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Очевидно, что вероятность блокировки YouTube в России обсуждалась, причём на самом высоком уровне. Всё-таки у этого мероприятия есть свои интересанты. Например, RuTube, который принадлежит холдингу Газпром-медиа. Если помните, он недавно в очередной раз перезапустился и теперь настроен на привлечение аудитории. Но поскольку добровольно на RuTube не пойдёт ни блогер, ни пользователь, значит, нужно попытаться действовать в добровольно-принудительном порядке. Самый эффективный из них – запрет YouTube.

Google явно боится такого расклада, поэтому предупреждает о готовности идти на крайние меры. Если помните, недавно в политических телеграм-каналах появилась информация о том, что поисковый гигант через своих агентов влияния предупредил российские власти о блокировке Android на территории страны в случае блокировки YouTube. Похоже на блеф, потому отключать Android компания явно не станет. А вот отключить у нас сервисы Google – вполне. Тем более что и потеряет Google от этого (разумеется, в мировых масштабах) не так уж и много.

Но смогут ли у нас эффективно заблокировать YouTube? Скорее всего, нет. Отраслевые эксперты уверяют, что китайская модель, которая позволяет успешно блокировать сервисы Google в Поднебесной, нам не подходит из-за отсутствия специфического оборудования, да и в самом Китае великий файерволл работает неидеально. Те, кто хочет посмотреть YouTube, могут это сделать, пусть и не на самых высоких скоростях.

Поэтому я бы предположил, что блокировать YouTube у нас в стране никто не будет. По крайней мере, политические последствия такого решения могут оказаться чрезвычайно неприятными, спровоцировав протестные настроения. Куда эффективнее с этой точки зрения начать развивать RuTube, предлагая что-то такое, чего просто нет на YouTube. Наш пользователь заинтересован в бесплатных фильмах и сериалах.

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А значит, размещение таковых на отечественной площадке с последующим переманиванием кого-нибудь из топовых блогеров может дать свои плоды. В результате это спровоцирует естественную миграцию части пользователей на RuTube в качестве основной видеоплощадки, а часть хоть и не заменит им YouTube, явно может сделать ставку как на второй сервис для просмотра видео.

Обновление планшетов Google

Для меня никогда не существовало других планшетов, кроме iPad. iOS так легко и логично легла в основу фирменных «таблеток» Apple, что у меня никогда не возникало даже мысли о том, чтобы сменить его на что-нибудь с Android на борту. Несмотря на то что с точки зрения функциональных возможностей планшеты с ОС от Google явно были на голову, а то и две выше, чем iPad, с точки зрения удобства и интуитивности интерфейса Android отставал от iOS на несколько лет вперёд. Переполненный визуальными элементами и настройками, он не притягивал, а, наоборот, отталкивал. Наконец-то, это поняли не только мы, но и дизайнеры Google.

Google представила Entertainment Space – особую интерфейсную надстройку для планшетов на Android, которая делает его визуальное оформление удобнее для потребления контента. В таком исполнении планшетная версия операционной системы становится похожа на интерфейс Google TV, который используется в Chromecast и ТВ. Звучит странно, но на практике всё получается намного лучше и гармоничнее, чем могло бы показаться.

По сути, Entertainment Space – это системный раздел, который объединяет в себе игры, фильмы, видеосервисы и книги. Там будут как уже приобретённый медиаконтент либо тот, к которому вы имеете доступ по подписке. Таким образом Google планирует вернуть интерес пользователей к одной из важнейших функций планшетов под управлением Android – потреблению контента, о которой многие почему-то уже давно позабыли.

Вы сэкономите время и избавитесь от необходимости переключаться между приложениями, чтобы понять, чем заняться, когда вам скучно. Это может быть просмотр видео, игры или чтение любимых книг. После того, как вы войдёте в свои приложения с оформленной подпиской, Entertainment Space объединит их и покажет весь доступный контент в одном месте и в адаптированном виде, — рассказали в Google.

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Раздел с видео практически полностью скопирован с Google TV на Chromecast, с той лишь разницей, что тут он адаптирован под небольшой размер планшета. Вверху вы увидите баннер с фильмами, сериалами или видео, которые рекомендует выбранный сервис, под ним – иконки сервисов, между которыми можно с удобством переключаться, а ещё ниже – те эпизоды, которые вы уже начали смотреть с возможностью возобновить воспроизведение.

Раздел с играми выстроен немного иначе. Тут будут не только те игры, которые вы уже скачали, но и те, в которые Google рекомендует поиграть. Для удобства пользователей большая часть рекомендованных игр – инстантные, то есть не требующие загрузки. Их можно запускать прямо по нажатию на кнопку, не дожидаясь скачивания. Это очень удобно, поскольку позволяет протестировать игру, не тратя на подготовку к этому своего времени.

Иронично, что Google уже довольно давно не развивает своё планшетное направление. Так что же произошло, что поисковый гигант изменил своё мнение? Оказывается, за прошедший год аудитория планшетов на базе Android выросла аж на 30%. Очевидно, что поводом для этого стала пандемия – людям просто нужно было устройство для развлечений и потребления контента, которое не было бы телевизором. На роль такового отлично подошёл планшет.

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Поэтому Google решила, что не будет лишним предложить пользователям Android-планшетов удобный инструмент взаимодействия с контентом, а заодно и обновить их. Так Google, по сути, убила двух зайцев одним выстрелом. Правда, распространяться новый Entertainment Space будет постепенно, и в первую очередь он доберётся до планшетов американских пользователей. А вот некоторых сервисов в новом пространстве развлечений Google не будет в принципе. Например, Netflix.

Новая уязвимость смартфонов на Android

Часто возникают ситуации, когда тот или иной смартфон оказывается под угрозой. Как правило это имеет отношение к вирусам, которых с каждым днем появляется все больше. Именно поэтому в статьях о безопасности часто фигурируют слова ”Google Play” или ”APK”. Но сейчас они не при чем. Теперь опасность подкралась откуда не ждали и грозит она многим пользователям, которые выбрали для себя устройство на процессоре Snapdragon. У них была обнаружена критическая уязвимость, о которой раньше никто не знал. Теперь с этим надо что-то делать, пока специалисты в сфере безопасности и представители Qualcomm бьют тревогу. Так кому в итоге стоит переживать?

Чтобы сразу расставить точки над ”i”, скажу, что по мнению исследователей под угрозой сейчас оказалось около трети смартфонов во всем мире, что пугает уже само по себе. Злоумышленники могут их частично взломать.

Уязвимость, обнаруженная исследователями из компании Check Point Research, находится в модеме мобильной станции Qualcomm. Это система чипов, которая обеспечивает такие функции, как голосовая связь, SMS и запись звонков. В основном это относится к высокопроизводительным устройствам таких производителей, как Google, Samsung, LG, Xiaomi и OnePlus. Всего, по данным исследователей, речь действительно идет о 31% смартфонов в мире. Все из-за возможности выполнения дополнительных действий описанными чипами. Например, запросов на разблокировку SIM-карты.

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Такие функции выполняются на программном уровне. Теоретически необходимое для этого ПО может активировать сам производитель, но, скорее всего, это сделают злоумышленники, установив свой вредоносный софт. Для этого надо установить приложение, которое сможет внедрить вредоносный код в MSM, заявили исследователи Check Point в сообщении блога. Таким образом почти необнаруживаемый код сможет задействовать некоторые из наиболее важных функций телефона.

Это означает, что злоумышленник мог использовать обнаруженную уязвимость, чтобы внедрить вредоносный код в модем с Android, дав ему доступ к истории звонков и SMS пользователя устройства, а также возможность прослушивать их разговоры — пишут исследователи — Хакер также может использовать уязвимость, чтобы разблокировать SIM-карту устройства, тем самым преодолевая ограничения, наложенные на нее поставщиками услуг.

Представители Check Point добавляют, что Qualcomm выпустила исправление и сообщила об ошибке всем клиентам, использующим этот чип. На его распространение нужно время и пока неясно, какие устройства уже в безопасности а какие — нет. В любом случае на исправление ошибки потребуется время. Да и получится ли справить все программными средствами, тоже не до конца понятно.

В своем заявлении представители Qualcomm написали:

Предоставление технологий, поддерживающих безопасность и конфиденциальность, является приоритетом для Qualcomm. Мы благодарим исследователей безопасности из Check Point за использование стандартных методов скоординированного раскрытия информации. Qualcomm Technologies уже предоставила производителям исправления в декабре 2020 года, и мы рекомендуем конечным пользователям обновлять свои устройства по мере появления исправлений. Уязвимость также будет включена в июньский публичный бюллетень Android. Представители Qualcomm рекомендуют пользователям связываться с производителями телефонов, чтобы узнать статус исправлений для их устройств.

Уязвимость получила маркировку CVE-2020-11292. Check Point обнаружила ее с помощью процесса, известного как фаззинг, который подвергает систему микросхем необычным входным сигналам в попытке найти ошибки в прошивке. Исследование, проведенное на этой неделе, обеспечивает глубокое погружение во внутреннюю работу системы микросхем и общую схему, которую они использовали для выявления уязвимости.

Исследование является напоминанием о том, что телефоны и другие современные электронные устройства на самом деле представляют собой совокупность десятков, если не сотен взаимосвязанных вычислительных компонентов. Хотя для успешного заражения отдельных чипов обычно требуются хакерские ресурсы самого высокого уровня, но даже такие кажущиеся безобидными ”дыры” могут причинить много вреда.

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А еще это лишнее напоминание о том, что нельзя устанавливать все подряд на ваш смартфон. Лучше пользоваться только проверенными приложениями или быть готовым к тому, что ваш гаджет в какой-то момент станет использоваться не только вами. Вряд ли использование выявленной уязвимости станет массовой, но сколько их еще будет обнаружено.

В мире смартфонов в последние пару лет творится что-то невообразимое. Одни производители уступают другим места в рейтинге отгрузок и расстановка сил меняется каждый квартал. Во многом это связано с тем, что Huawei все больше и больше сдает свои позиции в мире, а ее преданные фанаты переходят на другие бренды, улучшая им статистику. Наблюдать за этим и анализировать, что произойдет дальше, чрезвычайно интересно, и поэтому аналитические агентства постоянно подкидывают нам все больше информации. Сейчас нам дали информацию о том, что творилось на мировом рынке в первом квартале 2021 года. И больше всего удивляет то, что происходит с Xiaomi.

Все опубликованные в последние месяцы отчеты показывают, что Xiaomi наступает на пятки Apple за второе место с точки зрения доли на мировом рынке. По крайней мере одна аналитическая компания поделилась данными, которые показывают, что китайцы уже обогнали купертиновцев на европейском рынке.

Согласно аналитическим данным Canalys за первый квартал 2021 года, Xiaomi обогнала Apple в Европе и заняла второе место в регионе после Samsung. Тут в лидерстве сомневаться не приходится. Особенно понимая, сколько у южнокорейской компании моделей в самых разных ценовых категориях. Да и выход Galaxy S21 в январе 2021 года тоже внес свой вклад в статистику.

Говоря более конкретно, на Xiaomi приходится 23% рынка европейского региона по сравнению с 19% у Apple. Аналитики добавили, что Xiaomi продемонстрировала рост в Европе на 85% в годовом исчислении по сравнению с 22% у Apple.

Стоит отметить, что Xiaomi является относительно новым игроком в Европе и в основном предлагает недорогие бюджетные телефоны, которые очень хорошо продаются. Между тем Apple присутствует в Европе уже более десяти лет и в основном придерживается премиального сегмента. Самая дешевая модель — iPhone SE второго поколения — стоит 399 евро (примерно 35 000 рублей).

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Xiaomi в последнее время тоже делает большой упор на гаджеты из премиального сегмента, и поэтому ее взаимодействие на европейском рынке с Apple становится еще более интересным. В любом случае это представляет собой крупную победу для Xiaomi, поскольку Европа является одним из нескольких ключевых рынков смартфонов.

Canalys дает небольшое уточнение и поясняет, что если сужать область исследований до Западной Европы, то тут уже на первое место выходит Apple. В этой географической зоне 25% рынка принадлежит Apple и только 17% — Xiaomi.

Это говорит о том, что Xiaomi хорошо продается именно в Восточной Европе. В частности, в России Xiaomi и вовсе занимает первое место с долей 32%. Следом идут Samsung, Honor и Apple соответственно на втором, третьем и четвертом местах.

Еще один интересный вывод из этой статистики заключается в том, о чем я говорил в самом начале. Huawei сейчас находится в сильном падении из-за санкций США. Компания, которая когда-то занимала уверенное второе место в мире, иногда поднимаясь на первое, опускается все ниже и ниже. Сейчас компания занимает только пятое место с долей рынка 3% в Европе.

Сразу перед ней на четвертом месте располагается другой китайский производитель — Oppo. Фактически, Oppo зафиксировала рост на 153% и 197% соответственно в Западной и Восточной Европе. Неясно, связан ли этот рост с относительно недавним выходом компании в Европу, упадком Huawei или другими факторами.

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Конечно, пока непонятно, сможет ли Xiaomi опередить Samsung в борьбе за первое место на европейском рынке, но ее маркетологи и руководители многое сделали правильно. Выпуск большого количества хороших моделей вовремя просто не мог не сказаться на продажах. Особенно в период передела рынка, когда около трети пользователей остались без любимого бренда. Шлейф этого будет тянуться еще несколько лет, но результаты впечатляют, а что будет дальше, мы обязательно расскажем в будущем.