WhatsApp готовит обновление, которое позволит ограничить список тех, с кем общается ваш ребенок

Такое ощущение, что после блокировки WhatsApp* в России количество функций этого мессенджера стало увеличиваться в разы быстрее. Вот, несколько дней назад там появились полезные настройки для групповых чатов, а сегодня разработчики засветили кое-что посерьезнее. А именно, в приложении тестируют систему родительского контроля, которая позволит привязать аккаунт ребенка к аккаунту взрослого и следить за его безопасностью.

Разработчики WhatsApp* наконец-то готовят к выпуску обновленный мессенджер с системой родительского контроля. Она позволит привязать взять под контроль аккаунт ребенка и использовать дополнительные настройки безопасности. Пока это не релиз, а бета-тест, так что функция еще не запущена массово, и точных сроков релиза нет.

Зачем нужен родительский контроль в WhatsApp*

Как правило, для родителей главная проблема не в том, чтобы читать переписки ребенка с друзьями, а в более глобальных вещах. Например, нужно знать:

кто может написать ему;

кто добавляет его в группы;

какие данные профиля видны посторонним;

есть ли защита от спама;

получает ли он какие-то опасные сообщения.

Например, как это было недавно с рассылкой на тему «волшебного» клиента Telegram: детям предлагали установить якобы расширенную версию мессенджера, а потом просто блокировали устройство через учетную запись.

Как раз такие случаи можно будет исключить, если использовать родительский контроль. Например, в рамках WhatsApp* будет использоваться механика под названием primary controls. Это когда есть главный аккаунт (взрослый) и привязанный к нему второй (ребенок), для которого можно будет выставить строгие правила. Такая схема уже знакома по многим сервисам, где есть семейные профили.

Вот какие функции будут доступны в режиме родительского контроля:

В привязанном аккаунте часть контактов сможет видеть статус онлайн

Фото профиля будут видеть только контакты

Раздел “О себе” будут видеть только контакты

Отчеты о прочтении (синие галочки) будут отключены

Писать и звонить можно будет своим контактам

Писать и звонить ребенку смогут только его контакты

Добавлять в групповые чаты смогут только контакты

Родительский аккаунт сможет получать обновления об активности чатов и аккаунта (без доступа к содержимому сообщений) и менять настройки приватности привязанного аккаунта

Контроль, вероятно, будет осуществляться через отдельное меню, по аналогии с другими платформами. При этом WhatsApp*, судя по всему, старается не ломать основной принцип приватности: переписки и звонки остаются под сквозным шифрованием, а значит родитель не получает доступ к содержимому сообщений. При этом можно будет ограничить список контактов, с которыми ребенок может общаться. А по умолчанию ему смогут писать и позвонить только те, кто уже сохранен в адресной книге или находится в белом списке.

Подключить родительский контроль в WhatsApp*, скорее всего, можно будет не всем. Сейчас в правилах платформы указано, что пользоваться мессенджером самостоятельно могут все, кто достиг возраста 13 лет или выше, если требует закон в конкретной стране. Впрочем, пока никаких подробностей нет. Родительский контроль еще находится в стадии бета-теста, так что сроки выхода тоже не обозначены.

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.