WhatsApp готовит обновление, которое позволит ограничить список тех, с кем общается ваш ребенок

Юрий Кудлович

Такое ощущение, что после блокировки WhatsApp* в России количество функций этого мессенджера стало увеличиваться в разы быстрее. Вот, несколько дней назад там появились полезные настройки для групповых чатов, а сегодня разработчики засветили кое-что посерьезнее. А именно, в приложении тестируют систему родительского контроля, которая позволит привязать аккаунт ребенка к аккаунту взрослого и следить за его безопасностью.

WhatsApp готовит обновление, которое позволит ограничить список тех, с кем общается ваш ребенок. Наконец-то WhatsApp* станет еще удобнее. Изображение: androidpolice.com. Фото.

Наконец-то WhatsApp* станет еще удобнее. Изображение: androidpolice.com

Разработчики WhatsApp* наконец-то готовят к выпуску обновленный мессенджер с системой родительского контроля. Она позволит привязать взять под контроль аккаунт ребенка и использовать дополнительные настройки безопасности. Пока это не релиз, а бета-тест, так что функция еще не запущена массово, и точных сроков релиза нет.

Зачем нужен родительский контроль в WhatsApp*

Как правило, для родителей главная проблема не в том, чтобы читать переписки ребенка с друзьями, а в более глобальных вещах. Например, нужно знать:

  • кто может написать ему;
  • кто добавляет его в группы;
  • какие данные профиля видны посторонним;
  • есть ли защита от спама;
  • получает ли он какие-то опасные сообщения.

Например, как это было недавно с рассылкой на тему «волшебного» клиента Telegram: детям предлагали установить якобы расширенную версию мессенджера, а потом просто блокировали устройство через учетную запись.

Зачем нужен родительский контроль в WhatsApp*. Так выглядят настройки родительского контроля. Изображение: WABetaInfo. Фото.

Так выглядят настройки родительского контроля. Изображение: WABetaInfo

Как раз такие случаи можно будет исключить, если использовать родительский контроль. Например, в рамках WhatsApp* будет использоваться механика под названием primary controls. Это когда есть главный аккаунт (взрослый) и привязанный к нему второй (ребенок), для которого можно будет выставить строгие правила. Такая схема уже знакома по многим сервисам, где есть семейные профили.

Вот какие функции будут доступны в режиме родительского контроля:

  • В привязанном аккаунте часть контактов сможет видеть статус онлайн
  • Фото профиля будут видеть только контакты
  • Раздел “О себе” будут видеть только контакты
  • Отчеты о прочтении (синие галочки) будут отключены
  • Писать и звонить можно будет своим контактам
  • Писать и звонить ребенку смогут только его контакты
  • Добавлять в групповые чаты смогут только контакты
  • Родительский аккаунт сможет получать обновления об активности чатов и аккаунта (без доступа к содержимому сообщений) и менять настройки приватности привязанного аккаунта

Контроль, вероятно, будет осуществляться через отдельное меню, по аналогии с другими платформами. При этом WhatsApp*, судя по всему, старается не ломать основной принцип приватности: переписки и звонки остаются под сквозным шифрованием, а значит родитель не получает доступ к содержимому сообщений. При этом можно будет ограничить список контактов, с которыми ребенок может общаться. А по умолчанию ему смогут писать и позвонить только те, кто уже сохранен в адресной книге или находится в белом списке.

Подключить родительский контроль в WhatsApp*, скорее всего, можно будет не всем. Сейчас в правилах платформы указано, что пользоваться мессенджером самостоятельно могут все, кто достиг возраста 13 лет или выше, если требует закон в конкретной стране. Впрочем, пока никаких подробностей нет. Родительский контроль еще находится в стадии бета-теста, так что сроки выхода тоже не обозначены.

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

