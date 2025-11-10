WhatsApp позволит писать пользователям других мессенджеров

Юрий Кудлович

Разработчики популярного мессенджера готовятся реализовать то, о чем пользователи мечтали уже много лет. В WhatsApp появится возможность переписываться с людьми, которые используют другие приложения для обмена сообщениями.

WhatsApp позволит писать пользователям других мессенджеров. Один мессенджер вместо пяти? Звучит интересно. Изображение: androidcentral.com. Фото.

Один мессенджер вместо пяти? Звучит интересно. Изображение: androidcentral.com

Новая функция получила название Third-party chats (чаты со сторонними сервисами) и уже появилась у части бета-тестеров в Европе. Найти ее можно в настройках WhatsApp, если на телефоне установлена версия 2.25.33.8. Включив эту опцию, пользователи смогут отправлять и получать сообщения, фотографии, видео и документы от людей, которые пользуются не WhatsApp, а другими мессенджерами, такими как Telegram.

Впрочем, пока интеграция работает только с одним приложением BirdyChat, но в Meta* обещают расширить список партнеров. Интересно, что нововведение тестируется лишь в Европе, поскольку именно там действует закон Digital Markets Act (DMA). Он требует, чтобы крупные платформы, вроде Meta*, обеспечивали совместимость с другими сервисами и не запирали пользователей внутри своей экосистемы. Поэтому не исключено, что режим универсального мессенджера останется эксклюзивом для европейского региона. Как, например, возможность устанавливать сторонние магазины приложений на iOS.

WhatsApp позволит писать пользователям других мессенджеров. Если вы участвуете в тесте бета-сборок, почаще проверяйте эти настройки. Изображение: wabetainfo.com. Фото.

Если вы участвуете в тесте бета-сборок, почаще проверяйте эти настройки. Изображение: wabetainfo.com

Кстати, у функции есть и ограничения. В сторонних чатах не работают некоторые фирменные возможности WhatsApp: например, стикеры, исчезающие сообщения и статусы. Кроме того, пока не до конца ясно, как будет обеспечиваться безопасность и блокировка нежелательных контактов. Допустим, если вы заблокировали кого-то в WhatsApp, сможет ли он написать вам из другого приложения? Вопрос остается открытым.

Для обычного пользователя это нововведение будет настоящим удобством. Больше не придется просить друзей перейти в WhatsApp или держать по пять разных мессенджеров ради связи с разными людьми. Если идея сработает, можно будет общаться с кем угодно, независимо от того, где именно человек зарегистрирован.

Meta* пока не поделилась планами по запуску новой функции за пределами ЕС. Если разработчики решат сделать WhatsApp по-настоящему универсальным, первыми об этом узнают участники бета-программы.

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Лонгриды для вас
Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2025 «ПСЖ» — «Интер»: когда и где смотреть бесплатно

Футбольный сезон 2024/2025 подходит к концу. Завершились национальные чемпионаты европейский стран, а впереди осталось главное событие — финал Лиги Чемпионов УЕФА 2025. Он состоится вечером 31 мая, а в матче примут участие два сильнейших клуба этого сезона: «ПСЖ» (Париж, Франция) и «Интер» (Милан, Франция). Где, когда и во сколько смотреть финал Лиги Чемпионов 2025 — объясняем в нашем материале.

Читать далее
Как отключить рекламный идентификатор Android и для чего это нужно

Реклама — это двигатель торговли, который раздражал обывателей еще много лет назад. Однако в последние годы она бесит не только самим фактом своего наличия, но и фактической слежкой. Каждый рекламодатель заинтересован в повышении эффективности своей компании, для чего в мире цифровых технологий используется таргетинг — инструмент персонализации контента. И для его работы на каждом смартфоне предусмотрен рекламный идентификатор, напрямую нарушающий конфиденциальность.

Читать далее
Как отключить подписку СберПрайм на телефоне

Экосистема, построенная вокруг крупнейшего банка России, предоставляет доступ к большому количеству сервисов в рамках подписки СберПрайм. Она позволяет смотреть контент в онлайн-кинотеатре Okko, слушать музыку через Звук, а также получать бонусы от финансового учреждения за 399 ₽/мес или 2 990 ₽/год. Но при желании вы можете отказаться от постоянного платежа, и в этом тексте мы расскажем пошагово, как отключить СберПрайм.

Читать далее
