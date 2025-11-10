WhatsApp позволит писать пользователям других мессенджеров

Разработчики популярного мессенджера готовятся реализовать то, о чем пользователи мечтали уже много лет. В WhatsApp появится возможность переписываться с людьми, которые используют другие приложения для обмена сообщениями.

Новая функция получила название Third-party chats (чаты со сторонними сервисами) и уже появилась у части бета-тестеров в Европе. Найти ее можно в настройках WhatsApp, если на телефоне установлена версия 2.25.33.8. Включив эту опцию, пользователи смогут отправлять и получать сообщения, фотографии, видео и документы от людей, которые пользуются не WhatsApp, а другими мессенджерами, такими как Telegram.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Впрочем, пока интеграция работает только с одним приложением BirdyChat, но в Meta* обещают расширить список партнеров. Интересно, что нововведение тестируется лишь в Европе, поскольку именно там действует закон Digital Markets Act (DMA). Он требует, чтобы крупные платформы, вроде Meta*, обеспечивали совместимость с другими сервисами и не запирали пользователей внутри своей экосистемы. Поэтому не исключено, что режим универсального мессенджера останется эксклюзивом для европейского региона. Как, например, возможность устанавливать сторонние магазины приложений на iOS.

Кстати, у функции есть и ограничения. В сторонних чатах не работают некоторые фирменные возможности WhatsApp: например, стикеры, исчезающие сообщения и статусы. Кроме того, пока не до конца ясно, как будет обеспечиваться безопасность и блокировка нежелательных контактов. Допустим, если вы заблокировали кого-то в WhatsApp, сможет ли он написать вам из другого приложения? Вопрос остается открытым.

Для обычного пользователя это нововведение будет настоящим удобством. Больше не придется просить друзей перейти в WhatsApp или держать по пять разных мессенджеров ради связи с разными людьми. Если идея сработает, можно будет общаться с кем угодно, независимо от того, где именно человек зарегистрирован.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Meta* пока не поделилась планами по запуску новой функции за пределами ЕС. Если разработчики решат сделать WhatsApp по-настоящему универсальным, первыми об этом узнают участники бета-программы.

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.