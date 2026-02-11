Xiaomi готовит HyperOS 4 для смартфонов POCO. Это будет самый крутой апдейт в истории бренда

Юрий Кудлович

Похоже, Xiaomi решила сделать с POCO то, чего пользователи ждали годами: перестанет держать суббренд на расстоянии от основных линеек и начнет выкатывать интерфейсные фишки одновременно со всей линейкой HyperOS. По крайней мере, на это намекают свежие утечки программного кода HyperOS. Они же раскрывают и другие любопытные нововведения.

Xiaomi готовит HyperOS 4 для смартфонов POCO. Это будет самый крутой апдейт в истории бренда. Владельцев POCO обновление до HyperOS 4 порадует больше всех. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Владельцев POCO обновление до HyperOS 4 порадует больше всех. Изображение: xiaomitime.com

Вообще, у смартфонов POCO исторически странная судьба: железо туда ставят мощное, цены делают приятные, а вот софт как будто не от мира сего. Чего только стоят круглые иконки и странное меню приложений, которого в остальных смартфонах Xiaomi вообще не существует. К счастью, это можно исправить программно, и мы уже рассказывали об этом.

Но, все идет к унификации, так что устройства основные и дочерние становятся все больше похожими друг на друга в плане поддержки со стороны производителя. И с выходом HyperOS 4 ожидаются действительно серьезные подвижки к этой “семейственности”, помимо глобальных улучшений производительности.

Что нового в HyperOS 4 для POCO

Начнем с того, что смартфоны POCO, для которых выйдет обновление, научатся ставить прошивки без перезагрузки. То есть, прямо на лету, и вы даже не будете замечать, что только что пользовались одной версией операционной системы, а через пять минут она обновилась на свежую.

Называется такой подход SOTA (Super OTA) — технология, которая позволяет обновлять систему по частям, а не огромным монолитным пакетом, после которого телефон уходит в перезагрузку и полчаса что-то там оптимизирует.

Суть простая: ядро системы и системные приложения будут менее привязаны друг к другу, так что некоторые обновления смогут скачиваться и ставиться в фоне. В идеальном мире это выглядит так: вы просто пользуетесь телефоном, а интерфейс и системные компоненты тихонько себе обновляются без пауз и перезагрузок.

Что нового в HyperOS 4 для POCO. Следующая операционка для Xiaomi и POCO станет «глотком свежего воздуха». Изображение: gizchina.com. Фото.

Следующая операционка для Xiaomi и POCO станет «глотком свежего воздуха». Изображение: gizchina.com

Вторая часть слуха: потенциальный отказ от POCO Launcher в пользу общего лаунчера HyperOS. Как известно, у оболочки POCO и стандартного лаунчера уже давно очень похожая программная начинка, так что держать две почти одинаковые ветки кода дорого и бессмысленно, особенно если Xiaomi переходит к модульным обновлениям.

Так что на совместимых с HyperOS 4 устройствах лаунчера POCO больше не будет. И это, скорее, к лучшему, потому что сейчас смартфоны ощущаются раздроблено, пусть и работают, по сути, на одной операционке. Да и для пользователей тут сплошные плюсы:

  • Фишки интерфейса будут появляться вместе со всеми, а не позже. Не нужно ждать, пока что-то отдельно адаптируют и перенесут на POCO Launcher.
  • Будет меньше багов из-за раздвоения софта. Когда команда пилит одну основу, так что исправления и оптимизации приходят быстрее и стабильнее.
  • Одинаковый опыт на разных брендах внутри Xiaomi. То есть, смартфоны POCO не будут выглядеть “второй лигой” при том же железе. Да и различные инструкции по настройке будут подходить всем одинаково.

В целом такой подход должен обрадовать владельцев и фанатов POCO. Но, если вы привыкли к отдельным фишкам и логике POCO Launcher, возможно, что для вас переход будет сложным. В таком случае рекомендуем уже сейчас привыкать к чему-то другому, универсальному. Например, можно выбрать себе сторонний лаунчер — таких сейчас много.

Когда выйдет HyperOS 4

Точных дат пока в утечках нет, да и Xiaomi такие данные почти никогда не сливает. Но логика у компании обычно простая: каждая крупная версия HyperOS выходит в связке с новой версией Android и сначала появляется на самых свежих устройствах для китайского региона, а потом уже постепенно докатывается до глобальных версий. Скорее всего, ждать обновление стоит не раньше августа этого года, да и то, в бета-версии.

Первыми в очереди на обновление почти наверняка будут те модели, которые прямо сейчас находятся на верхушке поддержки и уже получают самые свежие крупные обновления. В экосистеме POCO это обычно актуальные представители F-серии и свежие X-модели. А вот «народные» M и тем более C традиционно обновляются позже.

