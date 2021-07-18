Xiaomi оштрафовала своего пользователя, а Google улучшила Android: итоги недели

Уходящая неделя вряд ли запомнится, как самая насыщенная событиями, но кое-что в памяти она точно оставит. Например, то, как Xiaomi оштрафовала на 5000 долларов пользователя, который критиковал ее новый смартфон. Деньги были взысканы через суд. А еще на этой неделе стало известно, какой недорогой телефон снимает лучше других, а какой является самым надежным. В обоих случаях оценку давали специализированные организации, но стоит ли верить их выводам, решать вам. Мы же просто расскажем о том, какие это телефоны, а заодно вспомним и другие новости этой недели, которыми она может запомниться.

Какой недорогой телефон снимает лучше других

Все пользователи Android знают простое правило: хочешь купить смартфон с хорошей камерой – выбирай флагман. Какой – не так важно. Главное, чтобы сам аппарат относится к топовому сегменту. Сегодня этого более чем достаточно для того, чтобы обладать передовыми фото-возможностями. Но что, если камерофон хочется, а денег на покупку нового смартфона не так много? Тут уже сложнее, ведь обычно не принято выделять топовые решения для съёмки среди бюджетных аппаратов. Но в DxOMark пошли против правил и сделали это.

Эксперты лаборатории DxOMark, специализирующейся на тестировании мобильных фотокамер, пришли к выводу, что лучшим бюджетным камерофоном на базе операционной системы Android является Xiaomi Mi 11 Lite. Несмотря на то что формально аппарат относится к флагманской линейке, по факту он является упрощённой версией топовой модели, которую специально ослабили для того, чтобы сделать её более доступной.

По итогам всестороннего теста, проведённого экспертами, Xiaomi Mi 11 Lite совокупно заработал 111 баллов и 118 баллов – чисто за фотосъёмку. Это абсолютный рекорд для смартфонов в ценовом сегменте ниже 300 долларов. На таком же уровне, кстати, снимают Google Pixel 4a, который считается признанным камерофоном, Galaxy Note 20, который стоит втрое дороже Xiaomi, и Huawei P40, который оснащается камерой производства Leica.

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

Xiaomi Mi 11 Lite оснащается тремя камерами с разрешением 64, 8 и 5 Мп для основного ширика, сверхширокоугольного и телефото модулей. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 732G с ориентацией на ИИ. Во многом именно благодаря ему аппарату так хорошо даётся фотосъёмка. Он делает очень удачные портретные фото, хорошо снимает в темноте без использования специализированного ночного режима и работает в сложных условиях освещения.

Первым делом предлагаю посмотреть, как Xiaomi Mi 11 Lite фотографирует в условиях со сложным освещением. Обычно при фотографировании ярко освещённых объектов из затемнённого пространства многие камеры пересвечивают итоговый снимок. Однако Xiaomi отлично справился с заданной ему задачей. Если присмотреться, то вы не увидите никаких серьёзных артефактов. Разве что деревья на заднем фоне, пожалуй, подсвечены чуть более ярко, чем нужно.

Очень хорошо разница видна при прямом сравнении. Посмотрите: Xiaomi Mi 11 Lite опять пересвечивает деревья, но зато лучше отрабатывает съёмку лица. В условиях сложного освещения он делает лицо более светлым и детализированным, чем Google Pixel, с которым его сравнивают. «Пиксель» качественнее отработал деревья, но завалил и лицо (оно получилось слишком тёмным) и небо, на котором невозможно разглядеть даже синеву, не говоря уже об облаках.

Ночная съёмка Mi 11 Lite тоже даётся неплохо. Да, это не Night Shift, которым могут похвастать Google Pixel, но в целом всё равно весьма достойно. Если не увеличивать изображение, то вы почти не разглядите шумов, а уровень детализации так и вовсе напоминает скорее дневные фотографии. Правда, источники яркого света – уличные фонари, светофоры, рекламные вывески – обрабатываются чуть хуже и явно засвечиваются.

Портретные фото Xiaomi Mi 11 Lite тоже делает на уровне. Мне очень понравилось, что он размывает задний фон без крайней фанатичности, оставляя эффект боке очень натурально. Если вы сравните этот снимок с результатом работы Google Pixel 4a, то увидите, что детище Google как-то уж слишком старательно мылит фон, из-за чего он получается максимально неестественным. А при увеличении видно, что «мыло» не заходит на волосы и пальцы, оставляя их в фокусе.

Если вы хотите купить Xiaomi Mi 11 Lite, то лучше всего это делать на АлиЭкспресс. Дело в том, что самое выгодное предложение, которое есть на Яндекс.Маркете, стартует от 23-25 тысяч рублей в зависимости от продавца. Да, это вполне достойная сумма, но она явно выше предложений китайских продавцов, которые торгуют на Али за 20-21 тысячу. На мой взгляд, это куда выгоднее, так что вопрос, где покупать смартфон, лично для меня даже не стоит.

Купить Xiaomi Mi 11 Lite

Приобретать Mi 11 Lite лучше всего по ссылке, которая дана выше. Мы специально нашли, во-первых, наиболее выгодное предложение по минимальной цене, а, во-вторых, глобальную версию. То есть это смартфон, который изначально был выпущен для международного, а не китайского рынка. Приобретая Mi 11 Lite самостоятельно, вы рискуете нарваться на «китайца», который будет плохо работать с сервисами Google, плохо обновляться и т.д.

Xiaomi оштрафовала своего пользователя

Я часто критикую Xiaomi и её смартфоны. Вообще-то, на самом деле я критикую всех производителей без исключения, но почему-то именно критика «китайской Apple» вызывает больше всего хейта. Фанатам бренда кажется, что я оскорбляю их выбор, а значит, и их самих. Поэтому они всегда яростно отстаивают репутацию любимой компании, даже если я сказал всё по делу. Но, оказывается, негативно на критику реагируют не только пользователи, но и руководство Xiaomi, с которым, как выяснилось, лучше не связываться.

Xiaomi взыскала с одного из своих пользователей по имени Чжан (в сети его называю блогером, но это не так), который критиковал Xiaomi Mi 10 Ultra, 5000 долларов и заставила его принести публичные извинения. Компании не понравилось, какие отзывы он пишет о её флагманском смартфоне, подрывая его репутацию и негативно влияя на продажи. Поэтому юристы Xiaomi подали на него в суд, который занял сторону Xiaomi и признал пользователя виновным в распространении дезинформации.

Я пользуюсь Xiaomi Mi 10 Ultra уже целую неделю, и за это время он самопроизвольно перезагрузился 8 раз. Во время игр смартфон может нагреваться минимум до 50 градусов Цельсия, а то и выше. Он заряжается очень быстро, тут претензий нет, но он так же быстро и разряжается, потому что обычно не проходит и двух часов, как его нужно ставить на зарядку снова. А, что касается водонепроницаемости, то, судя по всему, её тут нет совсем, — следует из отзыва Чжана на JD.com.

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Именно это заявление и легло в основу судебного иска, который Xiaomi предъявила Чжану. Рассмотрев его, судья пришёл к выводу, что тот действительно приобрёл два Xiaomi Mi 10 Ultra, но, во-первых, он разместил отзыв меньше чем через неделю после покупки, как он утверждал, а, во-вторых, вторым смартфоном он даже не пользовался. Как выяснилось в ходе разбирательства, Чжан даже не вскрыл его, а перепродал на вторичном рынке. Значит, его отзыв был направлен на дискредитацию Xiaomi, решил суд.

По итогам заседания суд решил взыскать с Чжана 30 000 юаней (около 5000 долларов по актуальному курсу) и обязал его опубликовать извинение в местной газете. Вот что из этого вышло:

17 августа 2020 года я опубликовал ложноотрицательные отзывы о двух смартфонах Xiaomi Mi 10 Ultra, которые я заказал на площадке JD. По решению районного суда Юхуатай города Нанкин я обязан признать, что опубликованные мной комментарии относительно продуктов компании Xiaomi не имеют под собой объективных оснований, а представляют собой посягательства на репутацию бренда. Я осознаю свою ошибку и приношу компании глубочайшие извинения.

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

История, прямо скажем, страшная. И дело тут даже не в том, что Xiaomi смогла отследить человека, который написал негативный комментарий. Дело в том, как всё было исполнено. Мало того, что компания не поленилась заняться этим делом, так ещё и заставила покупателя приносить публичные извинения. Нет, я понимаю, что этот процесс был показательным для всех остальных хейтеров, потому что Xiaomi вряд ли могла проверить, перезагружался ли смартфон в то время, пока Чжан им пользовался. Но такие методы вряд ли приемлемы в цивилизованном обществе.

Лучшие новые функции Android 12

Чистый Android – штука довольно слабая с точки зрения функциональных возможностей. Несмотря на то что стоковая операционка отличается повышенным быстродействием, это, пожалуй, её единственное достоинство. Потому что даже Google уже давным-давно бросила использовать чистый Android в своих смартфонах, сделав ставку на Pixel Launcher. Тем не менее, отказаться от развития «стока», как называют неиспорченную внешними оболочками платформу, компания тоже не могла. Поэтому кое-что новенькое там периодически появляется.

Как вы, вероятно, знаете, прямо сейчас Google тестирует бету Android 12. Но до настоящего момента большей части заявленных нововведений в обновлении так и не было реализовано. То ли Google не хотела торопиться, то ли разработчики просто были не готовы представлять широкой публике эти функции, но, так или иначе, внедрить их было решено только сейчас. Разберёмся, о каких нововведениях идёт речь, чем они так хороши и есть ли тут какие-то подводные камни.

Основным нововведением обновлённой беты Android 12 можно смело считать функцию длинных, или пролистываемых скриншотов. Она позволяет сделать скриншот всей страницы целиком. Удивительно, но раньше в стоковом Android этого не было. Поэтому пользователям чистой операционки приходилось либо делать несколько скриншотов, а потом вручную их склеивать, либо задействовать специализированные приложения, которые делали это в автоматическом режиме. Но теперь это в прошлом.

С выходом обновления Android у пользователей при создании скриншота на экране будет появляться кнопка Capture more (захватить ещё). Нажатие на неё позволяет продолжить захватывать изображение с экрана и дальше, пролистывая его содержимое вверх или вниз. По итогам процедуры захвата изображения перед пользователем появится длинный скриншот со всем, что было заснято. Таким образом можно скриншотить не только страницы в браузере, но и список настроек, содержимое чатов и многое-многое другое.

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Пользователи уже очень давно просили Google о внедрении в Android функции создания пролистываемых скриншотов. Однажды из-за этого произошёл даже целый скандал. Кто-то из представителей компании неожиданно заявил, что в Google не планируют добавлять в Android эту функцию, потому что её исполнение технически невозможно. Это вызвало негодование пользователей, но довольно быстро всё разрешилось, и в компании пообещали внедрить это нововведение.

Другая фишка Android 12 beta 3 – это умный поворот экрана. От обычного он отличается тем, что задействует не только акселерометр, определяя положение смартфона в пространстве, но и фронтальную камеру. Таким образом система непрерывно отслеживает, как именно аппарат располагается относительно лица пользователя. Если они находятся перпендикулярно друг относительно друга, Android понимает это и переворачивает экран. А, если их положение параллельно друг другу, то поворота не произойдёт.

Это очень удобная функция, потому что благодаря ей теперь смартфон не будет поворачиваться, если вы, например, смотрите в экран, лёжа на боку. В обычных условиях, когда автоповорот включен, аппарат бы перевернул ориентацию интерфейса. А так он будет видеть, что вы находитесь параллельно экрану, и сохранит исходную ориентацию. Правда, учитывая, что в этом режиме задействуется фронтальная камера, которой нужно непрерывно сканировать положение человеческого лица, стоит ожидать повышенного энергопотребления. Так что решайте, что вам важнее: автономность или комфорт.

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Но автономность – это ещё не всё. Для того, чтобы механизм умного поворота экрана работал правильно, смартфону нужно – читайте внимательно – непрерывно отслеживать лицо пользователя. То есть, по сути, Google внедрила в Android 12 функцию, которая будет постоянно шпионить за пользователем и видеть его всё то время, пока смартфон находится не в кармане. В результате это скорее всего приведёт к обвинениям Google в попытке шпионажа и сборе конфиденциальных данных. Так что ждём судебных разбирательств.

Можно ли запустить Windows на телефоне

Несмотря на то что Android – это открытая операционная система, которую все могут видоизменять как угодно, это всё-таки мобильная платформа. Поэтому и работает она на базе соответствующего железа. Да, оно производительное и энергоэффективное, но всё-таки мобильное. Так что запускать на Android-смартфонах полноценную Windows 10 – это просто немыслимая задача, справиться с которой было не под силу ни энтузиастам, ни разработчикам Microsoft. Однако им всё-таки удалось найти лазейку.

На самом деле запустить Windows на смартфоне с Android можно, но не совсем так, как вы подумали. Microsoft разработала специальную версию своей операционки и назвала её Windows 365. В отличие от обычной Windows 10 (хотя по факту это та же Windows 10), Windows 365 работает в облаке.

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То есть сама ОС запускается где-то на удалённых серверах, а на устройство пользователя транслируется просто визуализированный результат совершаемых манипуляций. По факту, получается что-то вроде стриминга в стиле облачных игровых сервисов, которые обрабатывают игры в облаке, а нам присылают только картинку, которой мы ещё и управляем в реальном времени.

Windows 365 – это по сути, system-as-a-service (система как сервис), которая работает в облаке. Поэтому устанавливать Windows на смартфон принудительно не придётся. Вы просто открываете Google Chrome, переходите по URL-адресу, логинитесь и пользуетесь Windows на Android. Звучит дико, согласен, но это наша новая реальность.

Несмотря на то что Windows 365 работает в браузере, Microsoft никак специально её не пересобирала. Так что это та же самая Windows 10, которая сегодня установлена на большинстве современных компьютеров. Однако, когда выйдет Windows 11, то обновится и Windows 365. Понравится ли это всем пользователям – большой вопрос. Но о возможности остаться на старой версии Microsoft ничего не сказала.

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Для работы Windows 365 используются ПК в разных конфигурациях. Максимальная – 16 ГБ оперативки и 512 ГБ SSD-памяти. Процессор и графику не оглашают, но скорее всего это будет что-то вроде i5 или i7 с дискретной графикой Radeon или Nvidia. Так что с быстродействием проблем быть не должно. Другое дело – как пользоваться Windows на Android-смартфоне.

Ведь даже если запустить операционку в мобильной версии браузера получится без проблем, то как пользоваться Windows на смартфоне с экраном в 6,5 дюймов? Логично, что никак, учитывая, что интерфейс Windows 10 под тач-управление не заточен от слова совсем. В принципе можно подключить к смартфону мышь и взаимодействовать с элементами ОС с её помощью, но ломать глаза скорее всего не захочет никто.

Значит, единственный вариант нормально поработать с Windows на Android-смартфоне – это подключить к нему внешний монитор. В последнее время это стало делать совсем просто. Главное – заиметь соответствующий провод, а уж периферия подключится и по Bluetooth. Хотя, по большому-то счёту, можно обойтись и без неё, задействовав экран смартфона в качестве трекпада.

К сожалению, воспользоваться Windows 365 просто так будет нельзя. Непонятно почему, но на первых порах Microsoft решила ограничить сферу применения своего нового сервиса только коммерческими структурами. Проще говоря, рядовым пользователям доступ к облачной операционке доступ будет закрыт, а воспользоваться ей смогут только корпоративные клиенты.

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Действовать Windows 365 будет по подписке, а релиз проекта состоится почти через месяц – 22 августа. Цена абонемента на доступ к Windows 365 будет варьироваться и зависеть от различных факторов:

Количество используемых устройств;

Количество лицензий на Windows;

Характеристики компьютеров, используемых для запуска;

Период действия подписки.

То есть, как вы понимаете, лицензия – это, собственно, один аккаунт, которым пользуется один человек. Но он сможет пользоваться Windows 365 не только на ПК, но и на Mac, iPad и, как мы только что выяснили, Android. Это тоже будет влиять на стоимость подписки, которую придётся оплачивать руководству компании. А станет ли Windows 365 когда-нибудь общедоступным сервисом, пока неизвестно.

Самый надежный телефон

Какой смартфон самый надёжный? Этот вопрос, наверное, задаёт каждый второй, кто не очень хорошо разбирается в технике, но достаточно сообразителен, чтобы спросить совета у более понимающих людей. Но в таком случае высока вероятность нарваться либо на полнейшую некомпетентность отвечающего, либо на крайнюю степень субъективности, которую он вложит в свой ответ. Значит, принимая ответ, нужно поделить его как минимум на два, а ещё лучше – немного погрузиться в эту тему самому и понять, что этот вопрос вообще не должен ставиться именно так.

Начнём с того, что понятие «надёжный смартфон» не означает ровным счётом ничего. Обычно под этим определением понимают аппарат, который, не ломаясь, способен проработать максимально долго, но ведь это полнейшая глупость, не так ли?

Нормальный телефон, если вы не нарвались на производственный брак, в принципе должен работать без поломок. Это не автомобиль с кучей расходников, которые нужно планомерно менять или ремонтировать. Смартфон устроен по-другому.

Как бы мы ни ругали производителей за то, что они делают аппараты такими, чтобы уже через несколько лет мы были вынуждены покупать что-то поновее, с надёжностью отдельных деталей у них нет проблем. Вообще. А если он всё-таки сломался, отнесите его в сервисный центр.

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В смартфонах, вне зависимости от модели и производителя, есть только один расходный материал, помимо чехлов. Это аккумулятор. Со временем он изнашивается, его остаточная ёмкость падает, и он начинает хуже держать зарядку, а иногда и провоцировать самопроизвольные перезагрузки.

Но, во-первых, это всем известный факт, и все знают, что аккумуляторы со временем нужно менять. А, во-вторых, каким бы дорогим ни был ваш смартфон, его батарейка скорее всего рассчитана на плюс-минус 500 циклов зарядки, после которых его лучше заменить.

Другое дело, если под надёжностью вы понимаете не способность смартфона работать без поломок, а максимальную устойчивость к повреждениям. Повреждения могут быть самыми разными, поэтому равнять все аппараты под одну гребёнку здесь явно нельзя.

Самый распространённый тип повреждений, — это затопление. Большинство современных устройств обладают защитой от воды и пыли, а потому по умолчанию способны выдержать условное затопление. Но нужно понимать, что на рынке почти нет смартфонов, у которых гарантия распространяется на повреждение влагой.

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То есть, как бы хорошо он ни был защищён от воды и сколько бы сертификатов не имел, производители тестируют свои устройства в лабораторных условиях. А там смартфоны окунают не в проточную и уж тем более не в морскую воду, а в дистиллированную, без малейших примесей.

Так что, условно говоря, на рынке нет ни одного по-настоящему защищённого от воды смартфона. Ведь из-под крана у вас течёт не дистиллированная вода, да и в озере, на которое вы ездите на выходные, тоже. Поэтому настоятельно не рекомендую проверять влагозащиту своего смартфона ни в каком виде.

Но одно дело вода, и совершенно другое – падения. Ведь все мы грешим тем, что роняем смартфоны, и было бы неплохо обзавестись аппаратом, который хорошо выдерживает падения. С этой точки зрения, наверное, логичнее брать цельнометаллеский или поликарбонатный смартфон. Но и тут есть неувязочка.

Во-первых, твёрдость корпуса никак не влияет на способность смартфона выдерживать падения или удары о твёрдые поверхности. Дело в том, что хоть алюминий, хоть сталь при падении на плитку или бетон всё равно деформируются и получат то, что мы называем заусенцами.

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Во-вторых, экраны наших смартфонов настолько большие, что могут разбиться даже не от прямого, а от косвенного воздействия на них. То есть, если вы уроните свой аппарат на спину или на торец, сила удара может быть настолько сильной, что защитное стекло всё равно треснет.

Безусловно, производители стараются защищать свои смартфоны и используют разные технологии и ухищрения, чтобы сделать их прочнее. Чего только стоит керамическое стекло в iPhone 12. Но вся проблема в том, что даже оно может разбиться и, как говорят владельцы, царапается совершенно не хуже, чем какая-нибудь Gorilla. Так что не заморачивайтесь над надёжностью, а просто берите смартфон, который вам нравится.