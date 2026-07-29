Помните, как ещё пару лет назад все спорили, что лучше — фитнес-браслет или смарт-часы. Я в этой войне был на стороне браслета: дёшево, легко, батарея на неделю. Потом захотелось Whoop, но оригинал в Россию не возят по-человечески, а копию с AliExpress, пусть и за 3 тысячи рублей, обзор которой мы уже делали, брать было страшно — да и любой браслет, даже тканевый, ночью мне мешает. И тут я вспомнил про формат, о котором давно говорили, но всё как-то не решался — про умное кольцо. В этой статье расскажу, между чем и чем выбирал, почему я сделал именно такой выбор и доволен ли я по итогу. Спойлер: обратно я уже, кажется, не вернусь.

Что такое умное кольцо и почему оно удобнее браслета

Если совсем коротко, умное кольцо — это почти такой же фитнес-трекер, как браслет, только без экрана и без ремешка. Все датчики спрятаны внутри металлического ободка шириной несколько миллиметров. Но пульс, кислород, температура кожи, вариабельность ритма, стресс, фазы сна кольцо отслеживает точно так же. Только надевается оно не на запястье, а на палец. И весит эта штука всего 3–5 граммов в зависимости от модели. То есть вы её физически не замечаете.

Я это понял уже на вторую ночь. Потому что раньше я тупо не мог спать ни в часах, ни в браслетах типа Mi Band — то за подушку задевает, то за волосы, да и просто бесит. А значит, отслеживать самую главную для меня метрику — сон — толком не получалось. Кольцо должно было избавить меня от этой проблемы одним махом, и таки сделало это: оно не чувствуется на пальце, и снимать его на ночь не хочется вообще.

Кольцо вообще лучше браслета. Во-первых, удобством. Во-вторых, отсутствием уведомлений от мессенджеров и социальных сетей, которые меня бесят. Ну, и, в-третьих, внешним видом. Ведь выглядит оно как обручальное. Именно в такой роли я его и ношу. Золото как-то не люблю, знаете ли, а тут хоть польза, да и жена не ворчит.

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Плюс ко всему — говорят, что палец для оптического датчика лучше запястья: артерии ближе, кожа тоньше, показания стабильнее. С этими вводными я и отправился на поиски идеального для себя смарт-кольца. А про свои впечатления от других носимых гаджетов я уже писал — в канале Сундук Али-Бабы, так что переходите: там собраны классные штуки с АлиЭкспресс, ВБ, Озона и Я.Маркета.

Какие бывают умные кольца и на что смотреть при выборе

Умных колец на рынке уже с десяток, и вот что важно понять сразу: по возможностям они почти все одинаковые. Пульс, кислород, температура кожи, вариабельность ритма, стресс, фазы сна, оценка готовности — этот набор датчиков есть практически у каждого. Поэтому выбирают умное кольцо не по тому, что оно умеет мерить, а по четырём вещам: нужна ли подписка, в какую экосистему оно тянет, сколько живёт батарея и сколько стоит. Пройдёмся по игрокам ровно с этой меркой.

Самое известное умное кольцо в мире — это Oura Ring 4. Финская компания, культовый статус, все американские биохакеры ходят с ними. Всё с ним вроде бы хорошо. Вот только стоит оно у нас под 40 тысяч рублей. И это ещё не всё: чтобы получить нормальную аналитику сна, готовности и стресса, нужна подписка примерно 6 долларов в месяц. Без неё вам покажут лишь голые цифры без интерпретации. То есть вы покупаете дорогое кольцо и потом ещё платите за то, чтобы им полноценно пользоваться.

У Samsung есть своё смарт-кольцо — Galaxy Ring. Его цена тоже в районе 40 тысяч, но ему уже подписка не требуется. Правда, заточено кольцо лишь под экосистему Samsung Health, и красивее всего работает, если у вас телефон той же марки. А с каким-нибудь Xiaomi или тем более Айфоном его брать бессмысленно, потому как даже на «чистом» Android часть фишек урежут. Так что и это не наш вариант тоже.

У Сбера всё лучше — подписка ему не нужна. Да и стоит Sber Smart Ring около 25 тысяч, а это вдвое дешевле, чем Oura Ring. Плюс ко всему у него титановый корпус, до 7 дней автономности и ИИ-анализ показателей. Звучит отлично, российская официальная поддержка — тоже плюс. Но есть один момент, который лично меня остановил: работает оно только через приложение Сбера.

То есть смартфон определённой марки к нему покупать не надо. Но вы автоматически подписываетесь на сберовскую экосистему. Если вы и так живёте в СберЗдоровье и СберПрайме — окей. Если нет — придётся начать. Ещё в этом сегменте болтается RingConn Gen 2 примерно за 28 тысяч — подписки нет, батарея у него вообще одна из лучших, до 10 дней, но цена всё равно кусается.

Если свести всё к главному: у Oura подписка, у Galaxy и Сбера — экосистемный поводок, у RingConn хорошая батарея, но высокий ценник. Хотя датчики, опять же, везде плюс-минус те же. Вот та же картина одной таблицей:

Модель Цена Подписка Приложение и экосистема Батарея Oura Ring 4 от 40 000 ₽ нужна, ~6 $/мес своё приложение, iOS и Android до 8 дней Samsung Galaxy Ring ~40 000 ₽ нет Samsung Health, лучше с телефоном Samsung до 7 дней Кольцо Сбера (Sber Smart Ring) ~25 000 ₽ нет только приложение Сбера до 7 дней RingConn Gen 2 ~28 000 ₽ нет своё приложение до 10 дней Amazfit Helio Ring ~7 000 ₽ нет Zepp, iOS и Android до 4 дней

И вот на фоне этих 25–40 тысяч Amazfit Helio Ring, который стоит около 7 тысяч, выглядит как настоящее спасение. Ни тебе подписки, ни тебе экосистемы, да и датчиков полный набор. Его и заказал.

Почему я в итоге остановился на Amazfit Helio Ring

Из всей этой компании я в итоге выбрал самого дешёвого — и, забегая вперёд, не пожалел. Логика была простая: набор датчиков у всех примерно одинаковый, а переплачивать впятеро за шильдик и подписку мне не хотелось.

Начну со спецификаций, чтобы вы понимали масштаб. Корпус — сплав титана и смолы, водозащита 10 атмосфер (можно плавать и мыть посуду), автономность до 4 суток, беспроводная зарядка примерно за 1 час 40 минут. Датчик пульса BioTracker PPG, отдельный датчик стресса EDA (электродермальная активность — по сути, миниатюрный полиграф на пальце), датчик температуры кожи. Считает фазы сна с REM, вариабельность пульса, оценку готовности к нагрузкам. Приложение — Zepp, работает и с iPhone, и с Android. И самое главное — я знаю, что повторяюсь — умное кольцо без подписки: базовые функции и даже AI-разбор Zepp Aura отдаются бесплатно.

Теперь про точность, потому что тут можно долго слушать маркетинг производителя, а можно посмотреть, что говорят люди. Я гонял кольцо больше месяца и могу сказать, что пульс оно измеряет корректно. Я говорю это и сам, и читал такое же в отзывах. Сон отслеживает хорошо, фазы бьются с ощущениями по утрам. Один пользователь напрямую сравнивал показания с Garmin — сходятся. А если у вас параллельно есть часы Amazfit, данные сна становятся ещё точнее, потому что устройства обмениваются данными и дополняют друг друга. Кстати, в приложении Zepp кольцо и часы живут в одном месте — удобно.

Лично мой опыт за месяц — показания адекватные. Ночью пишет пробуждения, которые я и правда помню. Восстановление тоже рассчитывает вроде бы верно. Когда я разбитый после плохого сна — оно так и говорит. Когда всё ок — тоже. То есть логика работает, а не рисуется от балды. Стресс через EDA ловит моменты, когда я реально нервничаю, но тут насчёт точности не уверен. Я всё-таки человек спокойный.

Короче, по технологической части полный порядок.

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Подводные камни: батарея, размер, отёки пальцев и покупка на AliExpress

По ощущениям — я его не замечаю. Совсем. Три с половиной грамма, гладкий титан, никаких выступов. В душе не снимаю, посуду мою в нём же — 10 ATM позволяют. За месяц ни царапины на видимой стороне, хотя я не особо берёгся. Красота, да и только.

Но не всё так гладко. Первое, что нужно знать про Amazfit Helio Ring: заявленные 4 дня батареи — это лотерея. У меня кольцо работает около трех дней, хотя я видел и плохие отзывы. Но это, как я понял, зависит от двух факторов: 1) от размера кольца (в маленьком физически меньше аккумулятор), 2) от интервала мониторинга.

Если поставить замеры каждые 5 минут — кольцо сядет хоть за день. Если каждые 20-30 минут — может дожить и до заявленных четырёх. Так что если что-то пошло не так — не спешите ругаться, попробуйте сброс.

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Второе и, пожалуй, главное — размер. Тут промахнуться проще простого. Кольцо выпускают в размерах 8, 10 и 12. Настоятельно советую: не заказывайте вслепую, как я. Ошибётесь. Возьмите нитку, оберните палец, измерьте линейкой, сверьтесь с таблицей. Изначально я планировал носить Helio на безымянном пальце, а в итоге промахнулся, и теперь ношу на указательном. Да, по факту так даже правильнее, но хотел-то я по-другому.

Купить Helio Ring

Третий момент — чего кольцо не умеет. Тут нет ручного замера пульса и кислорода — только автоматически по расписанию. Если вы привыкли ткнуть в часы и получить цифру здесь и сейчас — это не про Helio. И общая претензия ко всему классу — палец может отекать, особенно ночью или в жару, и кольцо начинает давить. У меня за месяц такого не случилось, но людям с чувствительными пальцами лучше брать размер чуть свободнее.

И последнее — где брать. Официально в России Amazfit Helio Ring не продают, основной канал поставок — AliExpress. Доставка ~15 дней, что нормально. Но есть риски: например, кольцо может тупо не подойти. Но это уже не вина продавца.

Кому подойдёт умное кольцо, а кому лучше остаться на часах

Давайте по-честному разложу, потому что умное кольцо вместо часов — решение не для всех. Если вы плохо спите и хотите наконец разобраться почему; если вас бесят уведомления и постоянные вибрации на руке; если вы, как я, не любите носить украшения и часы, а фитнес-данные всё равно хочется — вам сюда. Кольцо снимать не будете, сон запишется честно, телефон реже окажется в руке. Кстати, почему я вообще ушёл от умных часов к трекеру без экрана — разбирал это отдельно.

Если же вы живёте в уведомлениях, отвечаете на сообщения с руки, бегаете по трекам с интервалами и вам нужно видеть темп прямо сейчас — оставайтесь на часах. Кольцо не заменит спортивные часы для активных тренировок: нет экрана, нет ручного запуска замеров, нет карты пробежки. Это трекер фонового здоровья, а не тренировочный компьютер. Тут два разных мира, и не надо их путать.

По конкретным моделям вывод такой. Если деньги не вопрос и хочется топ — берите Oura Ring 4 или Samsung Galaxy Ring, только помните про подписку у первой и экосистему у второго. Если хочется российскую поддержку и вы уже в СберЗдоровье — кольцо Сбера. А если хочется получить умное кольцо с датчиком стресса, сна и готовности за пятую часть цены Oura, без подписки и без привязки к экосистеме — Amazfit Helio Ring. Я месяц с ним, менять пока не собираюсь.

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Кстати, если ищете, чем ещё дополнить домашнюю электронику по адекватным ценам, у меня есть на этот счёт мысли. А вы бы сменили часы на кольцо — или для вас экран на руке всё-таки важнее?

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