Яндекс Музыка умно обновилась: что умеют ИИ-сеты в Моей волне на колонке с Алисой и как их включить

  2. Темы
  3. Новости
Юрий Кудлович

Если раньше нейросетевые сеты от Яндекса можно было слушать только в мобильном приложении (фичу запустили еще осенью), то теперь они доступны и в веб-версии, и в десктопном клиенте, и, наконец-то, даже на умных колонках с Алисой. Ну и как включить себе виртуального диджея?

Яндекс Музыка умно обновилась: что умеют ИИ-сеты в Моей волне на колонке с Алисой и как их включить. Новые функции подъехали и на фирменные колонки Яндекса. Изображение: yandex.ru. Фото.

Новые функции подъехали и на фирменные колонки Яндекса. Изображение: yandex.ru

Фишка в том, что ИИ-сеты у каждого пользователя работают по-разному. Алгоритмы автоматически сводят только персонально подобранные треки в цельный и плавный микс. От обычного воспроизведения плейлистов такой подход отличается отсутствием резких пауз и скачков «музыкального настроения».

Яндекс Музыка умно обновилась: что умеют ИИ-сеты в Моей волне на колонке с Алисой и как их включить. Если голосовая команда не срабатывает, перекинуть подборку треков на колонку можно вручную через приложение на смартфоне. Фото.

Если голосовая команда не срабатывает, перекинуть подборку треков на колонку можно вручную через приложение на смартфоне

Включить ИИ-подборку легко:

  • Заходим в приложение Яндекс Музыка;
  • Открываем настройки музыкальных подборок;
  • Выбираем «ИИ-сеть»;
  • Затем в плейере указываем колонку в качестве источника вывода звука.

Пользователь сам может выбрать жанр, вайб или сценарий прослушивания. Есть все, от фоновой музыки для работы до энергичной подборки для вечеринки. Дальше нейросеть сама выстраивает порядок треков так, чтобы они логично перетекали друг в друга, как в полноценном диджейском сете.

К праздничному сезону сервис также дропнул отдельный новогодний ИИ-сет. Принцип тот же, есть плавные переходы, но подборка заточена под атмосферу праздников и новогодних тусовок. Включить сет можно на любом из поддерживаемых устройств, в том числе голосовой командой через Алису.

Чтобы новые функции появились в приложениях и на колонках, не забудьте их обновить. Например, еще не все Яндекс Станции способны сводить треки, потому что ни них только начинают прилетать прошивки.

Ну что же, сезон вечеринок к Новому году официально открыт. А вы готовы к праздникам? Мы, вот, уже нашли, что подарить своим друзьями и близким. А вы? Делитесь своими идеями подарков на Новый год в нашем телеграм-канале.

