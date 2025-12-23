Яндекс Телемост теперь альтернатива MAX и Telegram в России. Тут есть чаты и видеозвонки

Юрий Кудлович

Пока тема мессенджеров в России еще горячая, разработчики Яндекс решились на неожиданный, но логичный для такого крупного бренда шаг. А именно, в компании представили свой собственный мессенджер. Точнее, не совсем представили, а, скорее, подали уже готовое в новой обертке. Итак, давайте посмотрим, что же такого нам предлагают скачать разработчики отечественного техногиганта.

Яндекс Телемост теперь альтернатива MAX и Telegram в России. Тут есть чаты и видеозвонки. Телемост теперь еще и мессенджер. Фото.

Телемост теперь еще и мессенджер

Уже достаточно старый сервис (появился в далеком 2020 году) для видеосвязи Яндекс Телемост получил порцию свежего воздуха и превратился в полноценный мессенджер. Теперь это не просто платформа для созвонов, а универсальное приложение для общения. Сюда добавили привычные чаты, контакты и все базовые функции, которыми мы привыкли пользоваться в Telegram и WhatsApp.

Яндекс Телемост теперь альтернатива MAX и Telegram в России. Тут есть чаты и видеозвонки. Можно войти по номеру телефона или подключиться к конференции по ссылке. Фото.

Можно войти по номеру телефона или подключиться к конференции по ссылке

Теперь пользователи могут переписываться, отправлять голосовые сообщения с автоматической расшифровкой текста, использовать реакции и стикеры, а также объединять диалоги в папки и заливать файлы. В общем, все как в привычных мессенджерах. А еще, помимо чатов, в Телемосте появилась история звонков и возможность дозваниваться до контактов напрямую, минуя приглашение по ссылке.

Яндекс Телемост теперь альтернатива MAX и Telegram в России. Тут есть чаты и видеозвонки. Новые вкладки с привычными функциями. Фото.

Новые вкладки с привычными функциями

Такое обновление явно будет кстати на фоне ухода или ограничений работы зарубежных сервисов. По сути, Яндекс сейчас предлагает универсальную альтернативу как российскому MAX, так и заблокированному в России WhatsApp. Только с упором на свою экосистему, ну и классические обещания безопасности. Кстати, тут еще отсутствует ограничение по времени звонков.

Яндекс Телемост теперь альтернатива MAX и Telegram в России. Тут есть чаты и видеозвонки. Так выглядит экран при созвонах. Фото.

Так выглядит экран при созвонах

Фактически Телемост превратился в универсальную платформу для общения. Если раньше его воспринимали как корпоративный инструмент, то теперь разработчики расширяют аудиторию и заходят на территорию привычных мессенджеров. Тут на руку также играет контекст. Ведь на фоне ограничений и блокировок зарубежных сервисов, включая WhatsApp, российский пользователь до сих пор ищет простой, стабильный и легальный способ общения внутри страны. И время покажет, станет ли этим островком надежды обновленный «Телемост».

Платформа уже доступна всем пользователям мобильного приложения Телемост на iOS и Android. У сервиса также есть десктопная и веб-версии, но они еще не обновились и получат новые функции в первой половине 2026 года.

Скачать Яндекс Телемост на Android
Скачать Яндекс Телемост на iOS

Как включить и настроить кольцевую подсветку для видеозвонков на компьютерах Mac с macOS Tahoe 26.2
Самые редкие породы собак в мире: большой зоо-гид с фото
Биткоин обвалился, несмотря на позитивное снижение инфляции в США. Что это значит?
