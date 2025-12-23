Яндекс Телемост теперь альтернатива MAX и Telegram в России. Тут есть чаты и видеозвонки

Пока тема мессенджеров в России еще горячая, разработчики Яндекс решились на неожиданный, но логичный для такого крупного бренда шаг. А именно, в компании представили свой собственный мессенджер. Точнее, не совсем представили, а, скорее, подали уже готовое в новой обертке. Итак, давайте посмотрим, что же такого нам предлагают скачать разработчики отечественного техногиганта.

Уже достаточно старый сервис (появился в далеком 2020 году) для видеосвязи Яндекс Телемост получил порцию свежего воздуха и превратился в полноценный мессенджер. Теперь это не просто платформа для созвонов, а универсальное приложение для общения. Сюда добавили привычные чаты, контакты и все базовые функции, которыми мы привыкли пользоваться в Telegram и WhatsApp.

Теперь пользователи могут переписываться, отправлять голосовые сообщения с автоматической расшифровкой текста, использовать реакции и стикеры, а также объединять диалоги в папки и заливать файлы. В общем, все как в привычных мессенджерах. А еще, помимо чатов, в Телемосте появилась история звонков и возможность дозваниваться до контактов напрямую, минуя приглашение по ссылке.

Такое обновление явно будет кстати на фоне ухода или ограничений работы зарубежных сервисов. По сути, Яндекс сейчас предлагает универсальную альтернативу как российскому MAX, так и заблокированному в России WhatsApp. Только с упором на свою экосистему, ну и классические обещания безопасности. Кстати, тут еще отсутствует ограничение по времени звонков.

Фактически Телемост превратился в универсальную платформу для общения. Если раньше его воспринимали как корпоративный инструмент, то теперь разработчики расширяют аудиторию и заходят на территорию привычных мессенджеров. Тут на руку также играет контекст. Ведь на фоне ограничений и блокировок зарубежных сервисов, включая WhatsApp, российский пользователь до сих пор ищет простой, стабильный и легальный способ общения внутри страны. И время покажет, станет ли этим островком надежды обновленный «Телемост».

Платформа уже доступна всем пользователям мобильного приложения Телемост на iOS и Android. У сервиса также есть десктопная и веб-версии, но они еще не обновились и получат новые функции в первой половине 2026 года.

Скачать Яндекс Телемост на Android

Скачать Яндекс Телемост на iOS