Крутые, но безумно полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить по цене чашки кофе

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Иван Герасимов

Многие рассматривают АлиЭкспресс, в первую очередь, как место покупки различной техники, совершенно забывая, за счет чего прославился маркетплейс в момент появления. Конечно же, речь о различных полезных мелочах, за которые просят какие-то смешные деньги, зато пользы от них — нереально много. Решили напомнить вам об этом и собрали максимально практичные товары с АлиЭкспресс по смешной цене: им не нужны ни скидки, ни распродажи, ни реклама, ведь о них и так почти все знают. Но почему-то забывают купить, а надо.

Крутые, но безумно полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить по цене чашки кофе. Эти мелочи с АлиЭкспресс отдают почти за бесценок! Фото.

Эти мелочи с АлиЭкспресс отдают почти за бесценок!

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Складной универсальный нож

Складной универсальный нож. Крутой карманный ножичек, который всегда пригодится в быту. Фото.

Крутой карманный ножичек, который всегда пригодится в быту

Все еще думаете, что универсальный нож вам не понадобится? А вот и зря. Этот многофункциональный инструмент можно носить в кармане и применить не только в походе, но и в обычной жизни, когда под рукой нет обычного штопора. Инструментов очень много — какой-нибудь да пригодится вам!

Цена: 840 рублей

Складной нож

Подставка для телефона

Подставка для телефона. Крутой держатель для телефона с надежной конструкцией должен быть в вашем арсенале. Фото.

Крутой держатель для телефона с надежной конструкцией должен быть в вашем арсенале

Любите смотреть Ютуб за обедом? Тогда вам не обойтись без этой подставки для телефона. С ее помощью вам больше не придется прислонять его к стене или держать самостоятельно! Он сделан из приятного пластика, который не царапает корпуса, а устойчивая конструкция позволяет разместить смартфон любой диагонали!

Цена: 70 рублей

Подставка для телефона

Кабель для зарядки

Кабель для зарядки. Надежный кабель с быстрой зарядкой сложно найти в обычной рознице. Фото.

Надежный кабель с быстрой зарядкой сложно найти в обычной рознице

Найти хороший и длинный кабель для зарядки смартфона — не такая уж и простая задача. Вот прекрасная модель от Baseus, сделанная из долговечного нейлона. У нее укрепленные штекеры и связка на липучке, чтобы хранить аксессуар можно было в свернутом виде. К тому же, он подставляется в двухметровом варианте и поддерживает зарядку до 100 Вт — нет сомнений, что в хозяйстве пригодится.

Цена: от 290 рублей

Кабель Baseus

Процессор моего смартфона оказался мощнее, чем у электрокара за 10 миллионов. Вот как я это узнал

Водонепроницаемая сумка

Водонепроницаемая сумка. Водонепроницаемая сумка имеет компактные размеры и позволяет носить все гаджеты, не переживая за сохранность. Фото.

Водонепроницаемая сумка имеет компактные размеры и позволяет носить все гаджеты, не переживая за сохранность

Принято считать, что водонепроницаемые сумки — вещь исключительно для любителей туризма и путешествий. Но и обычному человеку на пляже она пригодится! Нашли для вас прикольный вариант, который занимает мало места, но вмещает смартфон и другую мелочевку вроде ключей, часов или кошелька. Классная вещь с АлиЭкспресс, которую точно нужно прикупить себе.

Цена: 360 рублей

Водонепроницаемая сумка

Спортивная бутылка для воды

Спортивная бутылка для воды. Бутылка для воды выглядит шикарно и помещается в рюкзак, не давая жидкости вылиться. Фото.

Бутылка для воды выглядит шикарно и помещается в рюкзак, не давая жидкости вылиться

Вне зависимости от того, занимаетесь вы спортом или нет, вам нужна эта бутылка для воды. У нее классный дизайн, надежная крышка и большой объём от 500 мл до 1 литра! Выглядит она потрясающе, легко чистится и позволяет держать охлаждающий напиток под рукой, не боясь, что он разольется.

Цена: 330 рублей

Бутылка для воды

Карманный фонарик

Карманный фонарик. Фонарик долго служит и легко разбирается для замены батарейки. Фото.

Фонарик долго служит и легко разбирается для замены батарейки

Нужно ли говорить о том, насколько полезен в быту карманный фонарик? Это прекрасная находка с АлиЭкспресс для всех. Он занимает мало места, ярко светит и даже не боится воды. Вес — около 50 г, поэтому можно кинуть его к себе в рюкзак на всякий случай.

Цена: 290 рублей

Карманный фонарик

Дешевые наручные часы

Дешевые наручные часы. По внешнему виду этих часов даже не скажешь, что они дешево стоят. Фото.

По внешнему виду этих часов даже не скажешь, что они дешево стоят

Устали от обилия умных гаджетов повсюду? Тогда вы точно оцените эти классные наручные часы. Их фишка — не только в простоте, но и в стильном оформлении. Вместо обычных стрелок здесь используются указатели как у компаса. Они поставляются в нескольких цветах и подходят как мужчинам, так и женщинам. Даже с платной доставкой покупка выглядит максимально выгодной!

Цена: 390 рублей (без учета доставки)

Наручные часы

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Зарядное устройство для смартфона

Зарядное устройство для смартфона. Дешевая и быстрая зарядка для вашего смартфона — идеальная находка с АлиЭкспресс. Фото.

Дешевая и быстрая зарядка для вашего смартфона — идеальная находка с АлиЭкспресс

Далеко не все выбирают для своих смартфонов дорогие зарядные устройства. Да и зачем, если есть классный адаптер на 55 Вт сразу на два устройства? Тут вам и USB-A, и USB-C, поэтому можно одновременно зарядить два гаджета, не тратя лишних денег.

Цена: 400 рублей

Зарядка для телефона

Хороший суперклей для любых материалов

Хороший суперклей для любых материалов. Такой крутой суперклей не найти в обычных магазинах. Фото.

Такой крутой суперклей не найти в обычных магазинах

Воскресить износившиеся кеды или потрепанные животными обои довольно легко, когда под рукой есть этот дешевый суперклей. Достаточно одной капли и пары минут ожидания, чтобы клей схватился. Потрясающий товар с АлиЭкспресс с высокой оценкой и хорошими отзывами, который почему-то остался без внимания.

Цена: от 150 рублей

Суперклей дешевый

Набор хлопковых полотенец

Набор хлопковых полотенец. Качественные полотенца раздают с хорошей скидкой. По такой цене их не купить в магазинах! Фото.

Качественные полотенца раздают с хорошей скидкой. По такой цене их не купить в магазинах!

Хлопковые полотенца — всегда нужная в хозяйстве вещь. Ими можно протирать посуду, мойку или просто использовать для уборки квартиры. В рознице они стоят каких-то немыслимых денег, зато на АлиЭкспресс цена невероятно низкая. Забирайте себе!

Цена: 390 рублей

Недорогие полотенца

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