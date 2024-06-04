Крутые, но безумно полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить по цене чашки кофе

Многие рассматривают АлиЭкспресс, в первую очередь, как место покупки различной техники, совершенно забывая, за счет чего прославился маркетплейс в момент появления. Конечно же, речь о различных полезных мелочах, за которые просят какие-то смешные деньги, зато пользы от них — нереально много. Решили напомнить вам об этом и собрали максимально практичные товары с АлиЭкспресс по смешной цене: им не нужны ни скидки, ни распродажи, ни реклама, ведь о них и так почти все знают. Но почему-то забывают купить, а надо.

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Складной универсальный нож

Все еще думаете, что универсальный нож вам не понадобится? А вот и зря. Этот многофункциональный инструмент можно носить в кармане и применить не только в походе, но и в обычной жизни, когда под рукой нет обычного штопора. Инструментов очень много — какой-нибудь да пригодится вам!

Цена: 840 рублей

Складной нож

Подставка для телефона

Любите смотреть Ютуб за обедом? Тогда вам не обойтись без этой подставки для телефона. С ее помощью вам больше не придется прислонять его к стене или держать самостоятельно! Он сделан из приятного пластика, который не царапает корпуса, а устойчивая конструкция позволяет разместить смартфон любой диагонали!

Цена: 70 рублей

Подставка для телефона

Кабель для зарядки

Найти хороший и длинный кабель для зарядки смартфона — не такая уж и простая задача. Вот прекрасная модель от Baseus, сделанная из долговечного нейлона. У нее укрепленные штекеры и связка на липучке, чтобы хранить аксессуар можно было в свернутом виде. К тому же, он подставляется в двухметровом варианте и поддерживает зарядку до 100 Вт — нет сомнений, что в хозяйстве пригодится.

Цена: от 290 рублей

Кабель Baseus

Процессор моего смартфона оказался мощнее, чем у электрокара за 10 миллионов. Вот как я это узнал

Водонепроницаемая сумка

Принято считать, что водонепроницаемые сумки — вещь исключительно для любителей туризма и путешествий. Но и обычному человеку на пляже она пригодится! Нашли для вас прикольный вариант, который занимает мало места, но вмещает смартфон и другую мелочевку вроде ключей, часов или кошелька. Классная вещь с АлиЭкспресс, которую точно нужно прикупить себе.

Цена: 360 рублей

Водонепроницаемая сумка

Спортивная бутылка для воды

Вне зависимости от того, занимаетесь вы спортом или нет, вам нужна эта бутылка для воды. У нее классный дизайн, надежная крышка и большой объём от 500 мл до 1 литра! Выглядит она потрясающе, легко чистится и позволяет держать охлаждающий напиток под рукой, не боясь, что он разольется.

Цена: 330 рублей

Бутылка для воды

Карманный фонарик

Нужно ли говорить о том, насколько полезен в быту карманный фонарик? Это прекрасная находка с АлиЭкспресс для всех. Он занимает мало места, ярко светит и даже не боится воды. Вес — около 50 г, поэтому можно кинуть его к себе в рюкзак на всякий случай.

Цена: 290 рублей

Карманный фонарик

Дешевые наручные часы

Устали от обилия умных гаджетов повсюду? Тогда вы точно оцените эти классные наручные часы. Их фишка — не только в простоте, но и в стильном оформлении. Вместо обычных стрелок здесь используются указатели как у компаса. Они поставляются в нескольких цветах и подходят как мужчинам, так и женщинам. Даже с платной доставкой покупка выглядит максимально выгодной!

Цена: 390 рублей (без учета доставки)

Наручные часы

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Зарядное устройство для смартфона

Далеко не все выбирают для своих смартфонов дорогие зарядные устройства. Да и зачем, если есть классный адаптер на 55 Вт сразу на два устройства? Тут вам и USB-A, и USB-C, поэтому можно одновременно зарядить два гаджета, не тратя лишних денег.

Цена: 400 рублей

Зарядка для телефона

Хороший суперклей для любых материалов

Воскресить износившиеся кеды или потрепанные животными обои довольно легко, когда под рукой есть этот дешевый суперклей. Достаточно одной капли и пары минут ожидания, чтобы клей схватился. Потрясающий товар с АлиЭкспресс с высокой оценкой и хорошими отзывами, который почему-то остался без внимания.

Цена: от 150 рублей

Суперклей дешевый

Набор хлопковых полотенец

Хлопковые полотенца — всегда нужная в хозяйстве вещь. Ими можно протирать посуду, мойку или просто использовать для уборки квартиры. В рознице они стоят каких-то немыслимых денег, зато на АлиЭкспресс цена невероятно низкая. Забирайте себе!

Цена: 390 рублей

Недорогие полотенца