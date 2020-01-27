После выхода AirPods все буквально помешались на беспроводных наушниках. При этом TWS-наушники продавались еще до Apple, однако именно после выхода AirPods такие решения стали крайне популярными. Что же такое TWS? Это не “копия AirPods”, как некоторые могли думать все это время. Если расшифровать аббревиатуру, получим True Wireless Stereo, что в переводе означает “настоящее беспроводное стерео”. В контексте наушников это означает возможность синхронизации звука между двумя наушниками, которые не связаны между собой проводами. Итак, давайте рассмотрим лучшие TWS-наушники в начале 2020 года. Что же нам предложат производители?

Xiaomi Air Dots Pro 2 — дешевые вариант для любителей сяоми

Начнём мы с дешевых Xiaomi Air Dots Pro 2. Наушники были представлены не так давно и внешне очень похожи на AirPods за счёт форм-фактора вкладышей. Некоторым не так удобны затычки из-за неприятного ощущения вакуума внутри ушей или же за счёт постоянного вылетания затычек из-за особенностей строения ушной раковины. Air Dots Pro 2 предлагают время прослушивания от одного заряда до 4 часов и до 14 часов при использовании кейса, имеют шумоподавление, весят 4,5 грамм каждый. Они не поддерживают протокол передачи музыки высокого качества по Bluetooth aptX, однако имеется поддержка AAC и LDHC.

Наушники оценены в 4500-5000 рублей и за свою цену это один из лучших вариантов.

Samsung Galaxy Buds — неплохой и недорогой вариант для тех, кто любит Samsung

Эти наушники способны проработать от одного заряда 6 часов, а аккумулятор в кейсе даст минимум 1 полную зарядку. Они совместимы с Android телефонами с версией 5.0 и выше, имеют неплохую пассивную звукоизоляцию. На наушниках расположились два микрофона, которые способны прослушивать окружающий мир. Это полезно в случае, когда необходимо отвлечься от музыки. Galaxy Buds, как и большинство TWS-наушников, оснащены сенсорной панелью.

Из минусов можно отметить собственный кодек Samsung, который не дотягивает по качеству звучания до AtpX и LDAC. В России фирменные наушники Samsung можно приобрести за 9990 рублей.

Mobvoi TicPods 2 с поддержкой AptX

Mobvoi — это разработчик систем искусственного интеллекта, распознавания речи. В состав команды входят в том числе разработчики Google. TicPods 2 внешне очень похожи на EarPods, в России их можно купить за 6200 рублей. Они предлагают сенсорное управление, поддержку кодека AptX, быструю зарядку, быстрое сопряжение, поддержку Bluetooth 5.0. От одного заряда они способны проработать 4 часа, а кейс даст в сумме 23 часа использования.

Huawei FreeBuds 3 с качественным соединением и Bluetooth 5.1

FreeBuds Lite, конечно, неплохие, но за 11 тысяч рублей можно приобрести наушники Huawei FreeBuds 3. Они предлагают технологию активного шумоподавления и качественное звучание. Кейс поддерживает быструю беспроводную зарядку и обратную зарядку. Наушники от одного заряда работают 4 часа и 20 часов при использовании кейса. Отдельно компания отмечает эргономичный дизайн, уши в момент использования FreeBuds 3 не будут ощущать какого-либо дискофорта.

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Они поддерживают Bluetooth 5.1 с BLE, технологию двойного канала синхронной передачи и технологию обработки аудио частотой 356 МГц. За счет датчика костной проводимости наушники лучше распознают ваш голос при общении с собеседником.

Sony WF-1000XM3 — одни из лучших по качеству звучания и передачи данных

Наушники обладают передовой системой шумоподавления благодаря HD-процессору QN1e и двум микрофонам (внешний и внутренний). Понравятся многим они и своим изящным дизайном. Благо у Sony всегда получалось делать красивые продукты. WF-1000XM3 предлагают качественное звучание благодаря технологии улучшения цифрового звука DSEE HX. Также порадует многих качество сигнала из-за особого расположения и формы Bluetooth-антенны внутри корпуса. В России наушники можно купить за 15 тысяч рублей.

Интересно узнать, какие из наушников понравились вам больше всего. Мнением делитесь в нашем чате Телеграм и не забывайте оставлять комментарии к данной записи.