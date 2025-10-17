10 необычных Android-приложений, которые должен установить себе каждый

Среди множества привычных приложений, мессенджеров, браузеров и навигаторов часто остаются незамеченными странные и необычные утилиты. Причем именно такие приложения обычно удивляют сильнее, чем какие-нибудь нейросети или генераторы коллажей. Вот подборка полезных приложений, о которых вы точно еще не знали.

Как определить птицу по пению — whoBIRD

Если вы хоть раз задумывались, какой пернатый не дает вам спать по утрам, это приложение создано именно для вас. Оно превращает смартфон в персонального орнитолога: достаточно направить микрофон в сторону источника «сигнала», и программа попробует определить вид птицы.

Приложение распознает птичек по голосу, используя базу данных BirdNET с информацией более чем о 6 000 видах. Можно указать местоположение и время года, чтобы повысить точность анализа. whoBIRD недоступно в Google Play, но установочный файл можно скачать напрямую с GitHub-страницы проекта.

Скачать whoBIRD

Избавляемся от тревоги при помощи шума — Noice

Когда абсолютная тишина начинает дико раздражать, на помощь приходит жена с предложением выйти прогуляться в парке. А у тех, кто не женат, есть приложение Noice. Это настоящий генератор фонового уюта: здесь тебе и звук дождя, и ветра, и даже кафешного шума.

Приложение поможет расслабиться, сосредоточиться на работе или просто создать нужную атмосферу. Интерфейс минималистичный и приятный, но для работы требуется подключение к интернету.

Скачать Noice

Как не пропустить важные сцены в кино — RunPee

Эта программа предназначена для тех, кто любит кино, но не любит пропускать важные моменты. RunPee подскажет, когда можно спокойно выйти в туалет во время киносеанса и ничего не потерять по сюжету.

Приложение даже сообщает, есть ли сцены после титров, а база фильмов обновляется почти каждый день. Особенно полезно, если вы часто ходите в кино или устраиваете домашние просмотры.

Скачать RunPee

Из чего сделать вкусный коктейль — Drinkable

Вообще мастхэв для всех тех, кто любит эксперименты на кухне. Тут Drinkable станет личным барменом. Просто отмечаете ингредиенты, которые есть у вас дома, и приложение предложит десятки рецептов коктейлей.

Есть функции избранного, список покупок и даже подборки по настроению. Отличное решение для вечеринок или ленивого вечера, когда хочется чего-то особенного, да еще и без лишних усилий.

Скачать Drinkable

Что произошло сегодня, но сто лет назад — Historical Calendar

Если стало очень скучно, и даже не спасает прокрутка ленты, самое время узнать, что интересного произошло в этот день в истории. Для этого есь Historical Calendar: энциклопедия событий, фактов и личностей.

В приложении модно выбрать любую дату, просмотреть мировые события, участвовать в викторинах и сохранять понравившиеся истории. Идеально для тех, кто любит расширять кругозор между делом.

Скачать Historical Calendar

Как определить корабль на море — Marine Traffic

Пользуетесь Flightradar для отслеживания самолетов? Тогда наверняка оцените и морскую версию под названием Marine Traffic. Она показывает в реальном времени движение кораблей по всему миру.

Можно отслеживать грузовые суда, паромы и частные яхты, узнавать их курс, скорость, пункт назначения и даже флаг. Удивительно, насколько живой и насыщенной оказывается мировая карта морских маршрутов.

Скачать Marine Traffic

Найти название растения по фото — PlantNet

Классное приложение для тех, кто любит природу, но не всегда знает, что перед ним растет. PlantNet распознает растения по фотографии: просто снимите лист или цветок, укажите регион, и программа предложит варианты.

Результаты сопровождаются снимками других пользователей, что помогает сверить находку и убедиться в точности. Отличный способ изучать флору своего региона и узнавать новые виды зелени на прогулках.

Скачать PlantNet

Как определить название горных вершин — PeakFinder

Любите горы и походы? Тогда PeakFinder станет вашим незаменимым спутником. С помощью дополненной реальности приложение распознает горные вершины вокруг вас и отображает их названия и высоты прямо на экране.

Работает даже без интернета, что особенно удобно в путешествиях. Да, оно платное, но отзывов от довольных туристов более чем достаточно, так что 300 рублей будут оправданы.

Скачать PeakFinder

Учимся находить созвездия и планеты — SkyMap

SkyMap превращает ваш телефон в персональный планетарий. Наведите камеру на небо, и приложение покажет, какие звезды, планеты или созвездия сейчас перед вами.

Особенно удобно использовать его за городом, где нет засветки от фонарей и вывесок. Отличный способ разобраться, где находится Сатурн, а где просто мимо пролетел НЛО.

Скачать SkyMap

Улучшаем качество покрытия WiFi — WiFiAnalyzer

Если интернет дома глючит, это не всегда проблема в провайдере. Утилита WiFiAnalyzer как раз поможет разобраться, почему с подключением возникают проблемы. Приложение сканирует окружающие сети и показывает, какие каналы перегружены, где сигнал слабее, а где сильнее.

С его помощью можно выбрать оптимальный канал для роутера и улучшить качество соединения. Полезный инструмент не только для гиков, но и для всех, кто устал от постоянных отвалов Wi-Fi.

Скачать WiFiAnalyzer