Бесплатные приложения без рекламы и встроенных покупок — редкость, но они есть. О таких программах мы уже рассказывали на страницах нашего сайта, и теперь пришло время пополнить список. Собрали ещё 4 приложения для Android, которые не просят денег и при этом делают свою работу лучше многих платных аналогов. Ниже разбираем, кому каждая из них реально пригодится и что она умеет на практике.

Blip: приложение для передачи файлов

Blip — это приложение для передачи файлов, которое во многих сценариях удобнее встроенного Quick Share. Blip бесплатен для личного использования и работает на Android, iOS, Windows, Mac и Linux — нужно лишь установить программу на оба устройства.

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Через приложение Blip можно передавать фото, видео, документы, ZIP-архивы и даже целые папки без нарушения их структуры. Но главное преимущество — скорость передачи. По опыту редакции Android Authority, при пересылке 12 ГБ файлов скорость доходила примерно до 1,5 Гбит/с.

Скачать Blip

Удобно и то, что при передаче между своими устройствами не нужно открывать приложение на принимающей стороне — достаточно выбрать нужный гаджет. А ещё Blip работает, даже если устройства не в одной сети: тогда файл уходит через мобильный интернет. Так медленнее, чем по Wi-Fi, но выручает, когда нужно отправить что-то на устройство за много километров.

Image Toolbox: мощный фоторедактор на Android

Image Toolbox — это бесплатный фоторедактор с открытым исходным кодом, который не пытается конкурировать со Snapseed или Picsart. Его задача — сделать рутинные операции с изображениями менее болезненными.

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Приложение Image Toolbox умеет привычные вещи вроде обрезки, изменения размера и фильтров, но на этом не останавливается. Здесь есть удаление фона, редактирование метаданных снимка, конвертация форматов и увеличение изображений с помощью ИИ. Можно склеивать фотографии, добавлять водяные знаки и создавать GIF.

Скачать Image Toolbox

Главная фишка — пакетная обработка сотен изображений сразу. Обычно для такого нужен компьютер, а тут можно применить одинаковые правки или разом конвертировать десятки файлов прямо со смартфона. При всём богатстве возможностей интерфейс не выглядит перегруженным и оформлен в стиле Material You с гибкой настройкой тем и внешнего вида.

Bluetooth Remote: приложение с пультом на телефоне

Bluetooth Remote превращает смартфон в полноценный пульт для телевизора. Приложение подключается к любому Android TV по Bluetooth и даёт цифровую клавиатуру, стрелки навигации и управление воспроизведением. После установки достаточно нажать значок Bluetooth и выбрать телевизор из списка.

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Самое интересное — режим виртуального трекпада: на экране телевизора появляется указатель мыши, которым удобно тыкать по меню. Рядом есть значок клавиатуры, чтобы вводить пароли и поисковые запросы с телефона.

Скачать Bluetooth Remote

Да, официальное приложение Google TV умеет почти то же самое, но требует, чтобы телефон и телевизор были в одной сети Wi-Fi. Если вы пользуетесь VPN или хотите сидеть на мобильном интернете, это становится проблемой — а Bluetooth Remote её снимает, потому что работает напрямую по Bluetooth.

FUTO Keyboard: бесплатная клавиатура на Android

FUTO Keyboard — это клавиатура с упором на приватность, которая работает полностью офлайн. В отличие от Gboard, Microsoft SwiftKey или клавиатуры Samsung, она не собирает никаких данных — даже для диагностики.

Скачать FUTO Keyboard

Это главный аргумент в её пользу: если вам важно, чтобы набранный текст не уходил на чужие серверы, офлайн-клавиатура выглядит логичным выбором. Правда, стоит понимать ограничение такого подхода — без облачных функций подсказки и автоисправление могут быть слабее, чем у Gboard, к которому многие привыкли.