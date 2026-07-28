Google Play больше не единственный источник Android-приложений в России. Часть важных сервисов скоро пропадет из магазина, а многие приложения уже удалены из Google Play по разным причинам и в разное время. Они работают, разработчики их обновляют, и установить их можно без риска. Но важно понять, где их искать, откуда скачивать и как устанавливать.

Где скачать приложения, удаленные из Google Play

Главная альтернатива Google Play для российских пользователей — RuStore. Это официальный магазин приложений для Android, разработанный VK по поручению Министерства цифрового развития России. Он работает как обычный магазин: находите приложение, нажимаете «Установить», получаете автоматические обновления.

Скачать RuStore

Как установить RuStore:

Откройте браузер на смартфоне и перейдите на rustore.ru (только туда, никуда больше). Нажмите «Скачать», после чего загрузится APK-файл самого магазина. Разрешите установку из браузера — система попросит подтвердить это разово. Установите RuStore и войдите через аккаунт VK или Госуслуги.

Почему RuStore лучше ручного поиска APK:

приложения обновляются автоматически, то есть не нужно следить за версиями вручную;

магазин показывает официального разработчика: видно кто именно опубликовал приложение;

снижается риск установить подделку или модифицированную версию.

Некоторые разработчики также позволяют скачать приложение непосредственно со своего официального сайта — другие размещают там ссылки на RuStore и AppGallery. Это тоже безопасно, если вы заходите на подлинный сайт разработчика.

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Главное правило которого стоит придерживаться: APK нельзя скачивать с форумов, торрент-сайтов, Telegram-каналов и каталогов с «модифицированными» версиями. Особенно это касается банковских приложений — подделка получит ваш логин, пароль и SMS-коды. Следить за актуальными ссылками на официальные источники удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

MAX — главный мессенджер России

Мессенджер MAX исчез из российского Google Play 16 июля 2026 года одновременно с другими приложениями VK. Это произошло через несколько дней после введения санкций ЕС против VK и компании «Коммуникационная платформа», развивающей MAX. Google публично не раскрывала мотивацию по каждому приложению.

MAX давно перестал быть просто мессенджером. Внутри развиваются:

каналы, чат-боты и мини-приложения;

образовательное пространство «Сферум» для школ и университетов;

цифровой ID и подтверждение документов;

звонки которые работают при слабом соединении.

Для значительной части россиян MAX стал основным каналом связи с государственными сервисами (уведомления от Госуслуг, школ, поликлиник приходят именно туда).

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Где скачать приложение MAX на Android:

RuStore — основной вариант, публикуется разработчиком;

AppGallery на совместимых устройствах;

официальная страница загрузки на max.ru.

MAX в RuStore

MAX в AppGallery

APK-файл MAX

Если справочные страницы MAX еще показывают ссылку на Google Play — не используйте ее, приложение там недоступно для российских аккаунтов. Актуальный источник — RuStore.

ВКонтакте — не только социальная сеть

Приложение ВКонтакте исчезло из российского Google Play тогда же — 16 июля 2026 года, вместе с VK Видео, VK Музыкой, VK Мессенджером, Одноклассниками, Дзеном и Почтой Mail.

Причина та же — санкции ЕС против VK. Вместе с лентой друзей пропал доступ к значительно большему:

сообщения и видеозвонки;

музыка с офлайн-режимом;

видео и прямые трансляции;

клипы;

игры и мини-приложения;

страницы компаний, магазинов и государственных организаций.

Для части пользователей VK одновременно заменяет соцсеть, мессенджер, видеосервис и музыкальный проигрыватель. Именно поэтому отсутствие приложения в Google Play — не просто неудобство, а реальная проблема для тех кто пользовался им ежедневно.

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Где скачать ВКонтакте на Android:

RuStore — основной вариант, десятки миллионов установок, обновляется разработчиком;

AppGallery для смартфонов HUAWEI.

VK в RuStore

VK в AppGallery

VK Видео и VK Музыка тоже доступны в RuStore как самостоятельные приложения — но базовые функции уже присутствуют внутри основного VK.

СберБанк Онлайн — приложение крупнейшего банка России

СберБанк Онлайн исчез из Google Play значительно раньше остальных — 13 апреля 2022 года, после введения блокирующих санкций против Сбера. Уже установленные версии тогда продолжили работать, но скачать и обновить приложение через Google Play стало невозможно.

Через приложение пользователи выполняют ежедневные операции:

переводы по номеру телефона, карты, через СБП;

оплата ЖКХ, связи и интернета;

управление картами, кредитами и вкладами;

оплата по QR-коду;

блокировка потерянных карт;

получение выписок и справок.

Где скачать приложение СберБанк на Android:

RuStore — при установке проверьте, что разработчик указан как ПАО Сбербанк;

официальный каталог на sber.ru;

AppGallery на совместимых устройствах.

СберБанк в RuStore

APK-файл СберБанк

СберБанк в AppGallery

Браузерная версия остается запасным вариантом, но мобильное приложение удобнее для уведомлений, биометрического входа, сканирования QR-кодов и быстрых операций.

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Особо подчеркну: банковское приложение из неофициального источника — прямой риск для финансовых данных. Поддельная версия получит ваш логин, пароль, SMS-коды и данные карты. Только RuStore или официальный сайт Сбера. Никаких APK с форумов. Обсудить безопасную установку приложений можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Mir Pay — бесконтактная оплата на Android

После прекращения работы Google Pay с российскими банковскими картами владельцы Android лишились привычной бесконтактной оплаты. Приложение Mir Pay решает эту проблему: добавляете карту «Мир» и расплачиваетесь смартфоном на любом терминале с поддержкой бесконтактных карт «Мир». Вместо реального номера карты при оплате используется цифровой токен.

У отдельных банков есть собственные NFC-сервисы, но они работают только с картами конкретной организации. Сила Mir Pay в том, что сервис поддерживает карты большого числа банков. Актуальный список участников — на официальном сайте Mir Pay.

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Что нужно для работы Mir Pay на Android:

смартфон на Android с поддержкой NFC;

установленная блокировка экрана;

карта «Мир» банка — участника сервиса;

Mir Pay выбран как основное приложение для бесконтактной оплаты в настройках Android.

Где скачать:

Mir Pay в RuStore

Не ищите отдельный APK по названию приложения в поисковике — поддельный платежный сервис представляет прямой риск для банковских данных.

Дзен — персональная лента новостей, статей и видео

Приложение Дзен исчезло из российского Google Play 16 июля 2026 года как продукт VK — по той же причине что ВКонтакте и MAX. Дзен — это не просто новостной агрегатор. Пользователь читает статьи и посты авторов, смотрит длинные и короткие видео, подписывается на каналы и формирует ленту по своим интересам. По принципу рекомендаций он напоминает Google Discover, но сильнее ориентирован на авторские публикации и собственную видеоплатформу.

Где скачать Дзен на Android:

RuStore — основной вариант;

официальные каналы Дзена и VK;

браузерная версия, если установка приложения невозможна.

Дзен в RuStore

APK-файл Дзен

В отличие от СберБанк Онлайн и Mir Pay, Дзен полноценно работает в браузере. Но приложение удобнее за счет уведомлений, отдельного видеоплеера и привычной навигации. Google Play больше нельзя считать единственным источником Android-приложений в России. При этом свобода установки APK — одновременно преимущество и риск: можно поставить нужную программу в обход магазина, но источник обязательно нужно проверять. Главное правило простое: сначала ищем в RuStore. Если там нет, то идем на официальный сайт разработчика. Сторонние каталоги, модифицированные версии и файлы из мессенджеров — никогда. Актуальные ссылки и новости публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.