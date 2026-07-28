Google Play больше не единственный источник Android-приложений в России. Часть важных сервисов скоро пропадет из магазина, а многие приложения уже удалены из Google Play по разным причинам и в разное время. Они работают, разработчики их обновляют, и установить их можно без риска. Но важно понять, где их искать, откуда скачивать и как устанавливать.
Где скачать приложения, удаленные из Google Play
Главная альтернатива Google Play для российских пользователей — RuStore. Это официальный магазин приложений для Android, разработанный VK по поручению Министерства цифрового развития России. Он работает как обычный магазин: находите приложение, нажимаете «Установить», получаете автоматические обновления.
Как установить RuStore:
- Откройте браузер на смартфоне и перейдите на rustore.ru (только туда, никуда больше).
- Нажмите «Скачать», после чего загрузится APK-файл самого магазина.
- Разрешите установку из браузера — система попросит подтвердить это разово.
- Установите RuStore и войдите через аккаунт VK или Госуслуги.
Почему RuStore лучше ручного поиска APK:
- приложения обновляются автоматически, то есть не нужно следить за версиями вручную;
- магазин показывает официального разработчика: видно кто именно опубликовал приложение;
- снижается риск установить подделку или модифицированную версию.
Некоторые разработчики также позволяют скачать приложение непосредственно со своего официального сайта — другие размещают там ссылки на RuStore и AppGallery. Это тоже безопасно, если вы заходите на подлинный сайт разработчика.
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Главное правило которого стоит придерживаться: APK нельзя скачивать с форумов, торрент-сайтов, Telegram-каналов и каталогов с «модифицированными» версиями. Особенно это касается банковских приложений — подделка получит ваш логин, пароль и SMS-коды. Следить за актуальными ссылками на официальные источники удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
MAX — главный мессенджер России
Мессенджер MAX исчез из российского Google Play 16 июля 2026 года одновременно с другими приложениями VK. Это произошло через несколько дней после введения санкций ЕС против VK и компании «Коммуникационная платформа», развивающей MAX. Google публично не раскрывала мотивацию по каждому приложению.
MAX давно перестал быть просто мессенджером. Внутри развиваются:
- каналы, чат-боты и мини-приложения;
- образовательное пространство «Сферум» для школ и университетов;
- цифровой ID и подтверждение документов;
- звонки которые работают при слабом соединении.
Для значительной части россиян MAX стал основным каналом связи с государственными сервисами (уведомления от Госуслуг, школ, поликлиник приходят именно туда).
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Где скачать приложение MAX на Android:
- RuStore — основной вариант, публикуется разработчиком;
- AppGallery на совместимых устройствах;
- официальная страница загрузки на max.ru.
Если справочные страницы MAX еще показывают ссылку на Google Play — не используйте ее, приложение там недоступно для российских аккаунтов. Актуальный источник — RuStore.
ВКонтакте — не только социальная сеть
Приложение ВКонтакте исчезло из российского Google Play тогда же — 16 июля 2026 года, вместе с VK Видео, VK Музыкой, VK Мессенджером, Одноклассниками, Дзеном и Почтой Mail.
Причина та же — санкции ЕС против VK. Вместе с лентой друзей пропал доступ к значительно большему:
- сообщения и видеозвонки;
- музыка с офлайн-режимом;
- видео и прямые трансляции;
- клипы;
- игры и мини-приложения;
- страницы компаний, магазинов и государственных организаций.
Для части пользователей VK одновременно заменяет соцсеть, мессенджер, видеосервис и музыкальный проигрыватель. Именно поэтому отсутствие приложения в Google Play — не просто неудобство, а реальная проблема для тех кто пользовался им ежедневно.
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Где скачать ВКонтакте на Android:
- RuStore — основной вариант, десятки миллионов установок, обновляется разработчиком;
- AppGallery для смартфонов HUAWEI.
VK Видео и VK Музыка тоже доступны в RuStore как самостоятельные приложения — но базовые функции уже присутствуют внутри основного VK.
СберБанк Онлайн — приложение крупнейшего банка России
СберБанк Онлайн исчез из Google Play значительно раньше остальных — 13 апреля 2022 года, после введения блокирующих санкций против Сбера. Уже установленные версии тогда продолжили работать, но скачать и обновить приложение через Google Play стало невозможно.
Через приложение пользователи выполняют ежедневные операции:
- переводы по номеру телефона, карты, через СБП;
- оплата ЖКХ, связи и интернета;
- управление картами, кредитами и вкладами;
- оплата по QR-коду;
- блокировка потерянных карт;
- получение выписок и справок.
Где скачать приложение СберБанк на Android:
- RuStore — при установке проверьте, что разработчик указан как ПАО Сбербанк;
- официальный каталог на sber.ru;
- AppGallery на совместимых устройствах.
Браузерная версия остается запасным вариантом, но мобильное приложение удобнее для уведомлений, биометрического входа, сканирования QR-кодов и быстрых операций.
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Особо подчеркну: банковское приложение из неофициального источника — прямой риск для финансовых данных. Поддельная версия получит ваш логин, пароль, SMS-коды и данные карты. Только RuStore или официальный сайт Сбера. Никаких APK с форумов. Обсудить безопасную установку приложений можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Mir Pay — бесконтактная оплата на Android
После прекращения работы Google Pay с российскими банковскими картами владельцы Android лишились привычной бесконтактной оплаты. Приложение Mir Pay решает эту проблему: добавляете карту «Мир» и расплачиваетесь смартфоном на любом терминале с поддержкой бесконтактных карт «Мир». Вместо реального номера карты при оплате используется цифровой токен.
У отдельных банков есть собственные NFC-сервисы, но они работают только с картами конкретной организации. Сила Mir Pay в том, что сервис поддерживает карты большого числа банков. Актуальный список участников — на официальном сайте Mir Pay.
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Что нужно для работы Mir Pay на Android:
- смартфон на Android с поддержкой NFC;
- установленная блокировка экрана;
- карта «Мир» банка — участника сервиса;
- Mir Pay выбран как основное приложение для бесконтактной оплаты в настройках Android.
Где скачать:
- RuStore — основной вариант;
- официальные источники, указанные на сайте Mir Pay.
Не ищите отдельный APK по названию приложения в поисковике — поддельный платежный сервис представляет прямой риск для банковских данных.
Дзен — персональная лента новостей, статей и видео
Приложение Дзен исчезло из российского Google Play 16 июля 2026 года как продукт VK — по той же причине что ВКонтакте и MAX. Дзен — это не просто новостной агрегатор. Пользователь читает статьи и посты авторов, смотрит длинные и короткие видео, подписывается на каналы и формирует ленту по своим интересам. По принципу рекомендаций он напоминает Google Discover, но сильнее ориентирован на авторские публикации и собственную видеоплатформу.
Где скачать Дзен на Android:
- RuStore — основной вариант;
- официальные каналы Дзена и VK;
- браузерная версия, если установка приложения невозможна.
В отличие от СберБанк Онлайн и Mir Pay, Дзен полноценно работает в браузере. Но приложение удобнее за счет уведомлений, отдельного видеоплеера и привычной навигации. Google Play больше нельзя считать единственным источником Android-приложений в России. При этом свобода установки APK — одновременно преимущество и риск: можно поставить нужную программу в обход магазина, но источник обязательно нужно проверять. Главное правило простое: сначала ищем в RuStore. Если там нет, то идем на официальный сайт разработчика. Сторонние каталоги, модифицированные версии и файлы из мессенджеров — никогда. Актуальные ссылки и новости публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.