5 крутых приложений для рисования на Android

Если ваш смартфон поддерживает стилус или под рукой есть планшет с этим аксессуаром, наверняка вы коротаете свободное время по пути на работу, занимаясь рисованием. К слову, заняться им никогда не поздно, а для того, чтобы «набить» руку даже не нужно ходить в художественную школу — вам ее заменят специальные приложения для рисования. Их преимущество в том, что они не только помогают научиться рисовать, но и помогают поддерживать свои навыки в тонусе. Покрас Лампасом вы, наверное, не станете, зато классно проведете время. Рассказываем про приложения для рисования на Андроид.

Многие приложения в Google Play имеют весьма неброский неприметный интерфейс, но у них очень крутая начинка. Одно из таких приложений — «Рисование и живопись», в котором собрано множество интересных функций. Смотрите: тут есть и инструкции, и полезная информация для художников с разным опытом. Найдёте статьи, видео, картинки, которые помогут рисовать. Имеется даже встроенный плеер, который можно запустить, если нужно сосредоточиться на работе.

Есть видеоуроки по рисованию маслом, карандашом, а также туториалы для фанатов граффити и аниме. В приложение встроен раздел с биографиями художников и статьи про живопись. К сожалению, имеется встроенная реклама, зато приложение «Рисование и живопись» абсолютно бесплатное.

Приложение для художников

