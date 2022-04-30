5 крутых приложений для рисования на Android

Если ваш смартфон поддерживает стилус или под рукой есть планшет с этим аксессуаром, наверняка вы коротаете свободное время по пути на работу, занимаясь рисованием. К слову, заняться им никогда не поздно, а для того, чтобы «набить» руку даже не нужно ходить в художественную школу — вам ее заменят специальные приложения для рисования. Их преимущество в том, что они не только помогают научиться рисовать, но и помогают поддерживать свои навыки в тонусе. Покрас Лампасом вы, наверное, не станете, зато классно проведете время. Рассказываем про приложения для рисования на Андроид.

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Рисование и живопись

Многие приложения в Google Play имеют весьма неброский неприметный интерфейс, но у них очень крутая начинка. Одно из таких приложений — «Рисование и живопись», в котором собрано множество интересных функций. Смотрите: тут есть и инструкции, и полезная информация для художников с разным опытом. Найдёте статьи, видео, картинки, которые помогут рисовать. Имеется даже встроенный плеер, который можно запустить, если нужно сосредоточиться на работе.

Есть видеоуроки по рисованию маслом, карандашом, а также туториалы для фанатов граффити и аниме. В приложение встроен раздел с биографиями художников и статьи про живопись. К сожалению, имеется встроенная реклама, зато приложение «Рисование и живопись» абсолютно бесплатное.

Приложение для художников

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How to Draw — Learn step by step

Рисование — достаточно сложное и трудоемкое занятие, которое требует терпения. Поэтому пытаться сразу же написать портрет или пейзаж не стоит — начните с чего-то попроще. В этом вам поможет приложение How to Draw: в нем вы сможете создавать простые рисунки, чтобы хорошенько натренироваться. Оно включает в себя картинки с едой, животными, одеждой и прочими простыми вещами. Просто выбирайте то, с чего хотите начать!

Далее рисуйте элемент за элементом, переключаясь с помощью стрелок. В приложении имеется набор инструментов для рисования, а понравившиеся работы можно сохранить на память в отдельной папке. Внизу приложения висит рекламный баннер, который, судя по отзывам в Google Play, не пропадает даже в платной версии. Так что, приложением можно пользоваться бесплатно.

Научиться рисовать на смартфоне

Sketch AR: начни рисовать с AR

Пожалуй, самое крутое приложение в нашем обзоре! Идеально подойдет для тех, кто считает, что в дополненной реальности и машинном обучении нет ничего плохого — именно эти фишки помогают делать виртуальный рисунок. Когда он будет готов, может просто спроецировать его на любую поверхность!

Рисовать нужно будет на обычном листке бумаги, а специальные метки помогут делать это ровно, чтобы не портить бумагу. Приложение подойдет даже левшам — достаточно лишь настроить этот пункт. Есть курсы для пользователей с разным уровнем подготовки. К сожалению, приложение платное, но бесплатно им тоже можно пользоваться.

Рисовать с дополненной реальностью

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Sketch a Day

Есть множество приложений, которые изо дня в день подкидывают пользователю новое задание. Речь, в первую очередь, о приложениях для тренировок. Но так умеют даже приложения для рисования! В Sketch a Day вам приходит новое упражнение каждый день для того, чтобы вы поддерживали свои навыки в тонусе, а рисование превращалось в привычку. В приложении отображаются не только ваши работы, но и творчество других пользователей.

Там даже есть сообщество: вы можете задавать вопросы или делиться лайфхаками с другими. В отдельном пункте можно прокачивать новые техники рисования, в статья изучать различные способы раскрашивания и даже узнавать терминологию. Рекламы мало, но платная версия пригодится, если будете чатиться с другими пользователями.

Как рисовать каждый день

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Dotpict — Easy to Pixel Arts

Еще один способ провести время с пользой и попробовать что-то новое — это приложение DotPict. В нем есть только пиксельная графика, чтобы рисовать по клеточкам. Рабочая площадь отображается в виде сетки, а каждый квадрат можно заполнить определенным цветом: так вы сможете создавать небольшие пейзажи, необычные портреты или рисовать животных. Если вдруг рисуете на смартфоне, просто увеличивайте нужную область, а затем снова уменьшайте ее для просмотра картинки целиком. На всякий случай, в приложении по умолчанию включено автосохранение, чтобы при зависании не растерять прогресс. Позже готовые рисунки можно скачать или распечатать.

Научиться рисовать пикселями

А еще мы собрали несколько топовых приложений для занятий спортом. О них читайте в нашей статье.