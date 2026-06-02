Для большинства владельцев Android Google Play — единственное место, куда они вообще заходят за приложениями, хотя уже довольно давно существует отечественный аналог RuStore. Но за пределами обоих магазинов есть целый пласт софта, который туда не попадает: одни интересные приложения нарушают правила Google, другие просто слишком нишевые или сделаны небольшими сообществами разработчиков, которым неинтересна публикация в Play Store и даже RuStore. И именно там нередко находятся самые удобные инструменты, причём бесплатные и с открытым исходным кодом.

Breezy Weather — погода без рекламы и новостной ленты

Если вы устали от стандартного приложения погоды с рекламой и навязанными новостями, Breezy Weather решает ровно эту проблему. Это бесплатное приложение с открытым кодом, в котором упор сделан на приватность: здесь нет рекламы и лишних лент. Главная фишка — гибкость. Приложение позволяет выбирать из 50 разных источников данных о погоде, включая региональные серверы, так что можно подобрать вариант с более точным прогнозом для своего города. Внешне оно тоже выглядит современно: оформление сделано в стиле Material You, поэтому на свежих смартфонах вроде Pixel выглядит органично.

Отдельно стоит отметить настройки и виджеты. Можно менять темы, прятать ненужные блоки информации, менять набор иконок и даже отключать анимацию ради экономии заряда. Доступно 13 виджетов с изменяемым размером от комбинации часов с прогнозом до почасовых графиков и компактных вариантов на несколько городов. Кому это полезно: всем, кто хочет аккуратную погоду без рекламного мусора и любит настраивать внешний вид.

Seal — как скачать видео с любого сайта

Приложение Seal — простая утилита, которая умеет вытягивать аудио и видео практически из любого места в интернете. Именно поэтому, к слову, её и нет в Play Store: такое скачивание контента противоречит правилам магазина. Под капотом у Seal работает движок yt-dlp, и это значит поддержку огромного числа сайтов и сервисов.

Пользоваться им просто: достаточно вставить ссылку на видео или аудио и нажать загрузку. Приложение даёт полный контроль над загрузками: можно сохранить видео целиком или вытащить только звук, а для роликов с YouTube доступны субтитры и обложка. Это не тот инструмент, который нужен каждый день, но он здорово выручает, когда нужно быстро сохранить что-то к себе. Напомню очевидное: качать стоит только тот контент, на который у вас есть права.

Kvaesitso — крутой лаунчер на Android

После новостей о том, что разработка Nova Launcher замедлилась, многие стали искать альтернативы. Приложение Kvaesitso — одна из них, и построена она вокруг поиска. Поисковая строка ищет не только приложения и настройки: через неё можно найти контакты, файлы, события календаря и даже выполнить простые вычисления.

Домашний экран здесь нарочито минималистичный, а в выдвижной шторке приложений выводятся самые используемые программы. Туда же можно добавить ярлыки на конкретные действия — например, маршрут домой в Картах, создание нового документа или запуск сканера в Google Drive. Весь интерфейс построен на вертикальной прокрутке: свайп вниз открывает список приложений, свайп вверх — страницу с виджетами. К такой логике придётся немного привыкнуть.

Отдельно удобны теги: приложениям можно присваивать метки и не зависеть только от папок. При этом здесь есть всё, что ждёшь от обычного лаунчера (жесты, наборы иконок, виджеты и настройки внешнего вида). Полностью без рекламы и без платных функций. Подойдёт тем, кто много ищет на телефоне и готов привыкнуть к непривычной навигации.

Aurora Store — хороший магазин приложений на Android

Альтернатив Play Store хватает, но магазин Aurora Store удобна именно тем, что не пытается изобретать велосипед. По сути это надстройка над Google Play: через неё можно искать, скачивать и обновлять приложения из того же каталога Google. Главное отличие — не нужно входить в аккаунт Google, то есть поиск и загрузки не привязываются к вашей учётной записи.

Это, пожалуй, самый близкий к полноценной замене Play Store вариант для тех, кто хочет уйти от сервисов Google. Из полезного — функция ручной загрузки, которая позволяет ставить старые версии приложений, не выискивая их на сомнительных сайтах с APK-файлами. Ещё есть подмена модели и региона устройства: если приложение недоступно для вашего смартфона или страны, его всё равно можно получить. Главный минус — нет поддержки платных приложений и встроенных покупок, для них всё равно придётся возвращаться в Play Store. Кому подойдёт: тем, кто минимизирует присутствие Google или просто хочет ставить программы без привязки к аккаунту.

HeliBoard — лучшая клавиатура на телефон

Клавиатура — то, чем пользуешься чаще всего, поэтому компромиссы тут неуместны. Приложение HeliBoard — бесплатная клавиатура с открытым кодом, заточенная под приватность. Её главная особенность в том, что она работает полностью офлайн. При этом по функциям она не урезана: есть подсказки при наборе, темы, настраиваемые раскладки и история буфера обмена. Чего нет, так это навязанных ИИ-функций и случайных трюков ради галочки.

Главный плюс — спокойствие: раз клавиатура работает без интернета, пароли, сообщения и заметки не покидают телефон. Это разумный выбор для тех, кому важна конфиденциальность набираемого текста. Если хочется ещё вариантов проверенного софта, загляните в подборку 5 лучших приложений для Андроид из рекомендаций самого магазина.

Стоит ли скачивать приложения в обход Play Store

Все пять приложений объединяет одно: они бесплатные, с открытым кодом и закрывают конкретные задачи лучше многих аналогов из магазина. Минус ровно один — устанавливать их придётся вручную, мимо привычного Google Play, а значит, и обновлять иногда тоже самостоятельно.

Если коротко: Breezy Weather и HeliBoard пригодятся почти всем, кому важны приватность и отсутствие рекламы; Aurora Store — тем, кто уходит от аккаунта Google; Kvaesitso — любителям необычных лаунчеров; Seal — про запас, на случай когда нужно быстро сохранить ролик. Скачивайте только из официальных репозиториев разработчиков, чтобы не нарваться на подделку.