В прошлом месяце мы рассказывали о классных Android-приложениях, которые оказались настолько крутыми, что было даже страшно узнать, что они бесплатные. А в августе 2026 года появилось ещё несколько полезных приложений, закрывающих реальные задачи: от возврата привычных сообщений Samsung до запуска игр из библиотеки Steam прямо на смартфоне. Ниже разбираем, кому каждое из них пригодится, а кому можно пройти мимо.

Клон Samsung Messages для отправки сообщений на Android

Приложение Messages by OzarksMade пытается вернуть привычный вид и логику фирменных сообщений Samsung. Повод очевиден: Samsung закрыла собственное приложение сообщений и фактически подталкивает пользователей к переходу на Google Messages, если им нужна поддержка RCS — современного стандарта обмена сообщениями с чтением, набором и передачей файлов через интернет.

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Хитрость в том, что новое приложение не заменяет Google Messages полностью, а работает поверх него. Приложение эмулирует внешний вид Samsung Messages, но для поддержки RCS ему нужна фоновая работа Google Messages. То есть Google-приложение всё равно должно быть установлено и запущено в фоне, а привычный интерфейс Samsung остаётся на переднем плане.

Скачать Messages by OzarksMade

Важный нюанс: приложение пока недоступно широко и находится на ранней стадии разработки и тестирования. Подключиться к открытой бете можно через Google Groups, но это вариант для энтузиастов, а не для тех, кому нужна стабильная работа прямо сейчас. Цена — бесплатно или 0,99 доллара за дополнительные функции.

Mango Launcher: яркий и настраиваемый рабочий стол

Mango — свежий лаунчер для Android, который делает ставку на яркие цвета и большой набор настроек. Разработчик описывает его как минималистичный, быстрый и настраиваемый продукт, ставящий во главу угла простоту и эффективность.

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Из возможностей — поддержка папок с приложениями, встроенные виджеты на главном экране, разные эффекты переходов и функция поиска росчерком по экрану, похожая на ту, что была в Nokia Z Launcher. По сути, приложение под завязку набито функциями кастомизации. Если вам надоели штатные оболочки, есть смысл посмотреть и на другие варианты — например, наш разбор крутых лаунчеров для Android.

Скачать Mango Launcher

Главный минус — цена для нового лаунчера довольно высокая. Есть двухнедельный пробный период, годовая подписка за 6,99 доллара и разовая покупка Pro-версии за 24,99 доллара с пожизненным доступом. Для приложения, которому всего несколько месяцев, это ощутимая заявка, так что перед покупкой лучше как следует протестировать его в рамках бесплатного периода.

HomeFeed: простой виджет для новостей на экране

HomeFeed — это бесплатный RSS-виджет для тех, кому нужны новости прямо на главном экране без громоздкого отдельного приложения. RSS здесь — способ собирать свежие материалы с выбранных вами сайтов в один поток.

Скачать HomeFeed

Приложение сделано в фирменном стиле оформления Material You, поэтому органично смотрится на смартфонах Pixel и современных Android-устройствах. Оно поддерживает несколько источников и показывает их единой лентой прямо в виджете, а также имеет встроенный режим чтения — открывать статьи через мини-браузер не нужно. Проект с открытым исходным кодом, так что при желании можно проверить, как приложение работает с данными.

Glance: удобный календарь для телефона Android

Glance — бесплатный календарь с необычным подходом к обзору дел. Вместо привычного переключения по дням или месяцам приложение показывает три полных месяца на одном вертикальном экране, а по нажатию на дату переключается в почасовой режим. По ощущениям это похоже на большой годовой календарь-плакат, только сжатый до размеров приложения.

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Особенно удобно это на больших экранах — планшетах и складных смартфонах. Чем больше места на дисплее, тем больше событий видно за один раз, что полезно для планирования долгосрочных задач и целей.

Скачать Glance

При этом стоит понимать границы: приложение стабильно, но всё ещё на ранней стадии, поэтому функций у него меньше, чем у более зрелых конкурентов. Это разумный выбор, если вам важен именно широкий обзор дел, а не богатый набор возможностей.

GameNative: запуск ПК-игр из Steam на смартфоне

GameNative позволяет запускать ПК-игры на Android, и теперь приложение вышло в Google Play. Раньше оно было доступно только через GitHub — площадку, где разработчики выкладывают проекты, — а сейчас становится доступно более широкой аудитории.

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Суть простая: если у вас в аккаунте Steam есть игра, которую хочется запустить на телефоне, GameNative даёт такую возможность — при условии, что игра поддерживается на вашем устройстве. У проекта есть база данных с поиском поддерживаемых игр, и проверить совместимость лучше заранее, до установки.

Скачать GameNative

Приложение поддерживает облачные сохранения с синхронизацией между ПК и мобильным устройством, а также подключение контроллеров. Для игры на ходу это может стать удобным компаньоном, но многое зависит от того, потянет ли конкретную игру именно ваш смартфон.