В прошлом месяце мы рассказывали о классных Android-приложениях, которые оказались настолько крутыми, что было даже страшно узнать, что они бесплатные. А в августе 2026 года появилось ещё несколько полезных приложений, закрывающих реальные задачи: от возврата привычных сообщений Samsung до запуска игр из библиотеки Steam прямо на смартфоне. Ниже разбираем, кому каждое из них пригодится, а кому можно пройти мимо.

Собрали для вас лучшие приложения августа. Фото.

Собрали для вас лучшие приложения августа

Клон Samsung Messages для отправки сообщений на Android

Приложение Messages by OzarksMade пытается вернуть привычный вид и логику фирменных сообщений Samsung. Повод очевиден: Samsung закрыла собственное приложение сообщений и фактически подталкивает пользователей к переходу на Google Messages, если им нужна поддержка RCS — современного стандарта обмена сообщениями с чтением, набором и передачей файлов через интернет.

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Хитрость в том, что новое приложение не заменяет Google Messages полностью, а работает поверх него. Приложение эмулирует внешний вид Samsung Messages, но для поддержки RCS ему нужна фоновая работа Google Messages. То есть Google-приложение всё равно должно быть установлено и запущено в фоне, а привычный интерфейс Samsung остаётся на переднем плане.

Удобное и красивое приложение для отправки SMS. Фото.

Удобное и красивое приложение для отправки SMS

Скачать Messages by OzarksMade

Важный нюанс: приложение пока недоступно широко и находится на ранней стадии разработки и тестирования. Подключиться к открытой бете можно через Google Groups, но это вариант для энтузиастов, а не для тех, кому нужна стабильная работа прямо сейчас. Цена — бесплатно или 0,99 доллара за дополнительные функции.

Mango Launcher: яркий и настраиваемый рабочий стол

Mango — свежий лаунчер для Android, который делает ставку на яркие цвета и большой набор настроек. Разработчик описывает его как минималистичный, быстрый и настраиваемый продукт, ставящий во главу угла простоту и эффективность.

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Из возможностей — поддержка папок с приложениями, встроенные виджеты на главном экране, разные эффекты переходов и функция поиска росчерком по экрану, похожая на ту, что была в Nokia Z Launcher. По сути, приложение под завязку набито функциями кастомизации. Если вам надоели штатные оболочки, есть смысл посмотреть и на другие варианты — например, наш разбор крутых лаунчеров для Android.

Прикольный лаунчер, преображающий рабочий стол. Фото.

Прикольный лаунчер, преображающий рабочий стол

Скачать Mango Launcher

Главный минус — цена для нового лаунчера довольно высокая. Есть двухнедельный пробный период, годовая подписка за 6,99 доллара и разовая покупка Pro-версии за 24,99 доллара с пожизненным доступом. Для приложения, которому всего несколько месяцев, это ощутимая заявка, так что перед покупкой лучше как следует протестировать его в рамках бесплатного периода.

HomeFeed: простой виджет для новостей на экране

HomeFeed — это бесплатный RSS-виджет для тех, кому нужны новости прямо на главном экране без громоздкого отдельного приложения. RSS здесь — способ собирать свежие материалы с выбранных вами сайтов в один поток.

Через этот виджет удобно потреблять новостной контент. Фото.

Через этот виджет удобно потреблять новостной контент

Скачать HomeFeed

Приложение сделано в фирменном стиле оформления Material You, поэтому органично смотрится на смартфонах Pixel и современных Android-устройствах. Оно поддерживает несколько источников и показывает их единой лентой прямо в виджете, а также имеет встроенный режим чтения — открывать статьи через мини-браузер не нужно. Проект с открытым исходным кодом, так что при желании можно проверить, как приложение работает с данными.

Glance: удобный календарь для телефона Android

Glance — бесплатный календарь с необычным подходом к обзору дел. Вместо привычного переключения по дням или месяцам приложение показывает три полных месяца на одном вертикальном экране, а по нажатию на дату переключается в почасовой режим. По ощущениям это похоже на большой годовой календарь-плакат, только сжатый до размеров приложения.

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Особенно удобно это на больших экранах — планшетах и складных смартфонах. Чем больше места на дисплее, тем больше событий видно за один раз, что полезно для планирования долгосрочных задач и целей.

Если у вас много планов на год, этот календарь покажется вам очень удобным. Фото.

Если у вас много планов на год, этот календарь покажется вам очень удобным

Скачать Glance

При этом стоит понимать границы: приложение стабильно, но всё ещё на ранней стадии, поэтому функций у него меньше, чем у более зрелых конкурентов. Это разумный выбор, если вам важен именно широкий обзор дел, а не богатый набор возможностей.

GameNative: запуск ПК-игр из Steam на смартфоне

GameNative позволяет запускать ПК-игры на Android, и теперь приложение вышло в Google Play. Раньше оно было доступно только через GitHub — площадку, где разработчики выкладывают проекты, — а сейчас становится доступно более широкой аудитории.

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Суть простая: если у вас в аккаунте Steam есть игра, которую хочется запустить на телефоне, GameNative даёт такую возможность — при условии, что игра поддерживается на вашем устройстве. У проекта есть база данных с поиском поддерживаемых игр, и проверить совместимость лучше заранее, до установки.

Через это приложение можно играть в ПК-игры на телефоне. Фото.

Через это приложение можно играть в ПК-игры на телефоне

Скачать GameNative

Приложение поддерживает облачные сохранения с синхронизацией между ПК и мобильным устройством, а также подключение контроллеров. Для игры на ходу это может стать удобным компаньоном, но многое зависит от того, потянет ли конкретную игру именно ваш смартфон.