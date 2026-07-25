На Android-смартфонах и без того много встроенных приложений, а в Google Play их миллионы. Но часть самых полезных инструментов приходит не из магазина, а из мира открытого кода. Их объединяет простой принцип: без скрытой слежки, без обязательной регистрации и без давления подпиской. Но устанавливать их придётся через APK, как мы показывали в отдельной инструкции. Ниже — пять приложений, которые я держу на своём смартфоне постоянно. Каждое решает конкретную задачу, и это удобный ориентир, что стоит попробовать, если вам нужны понятные и безопасные инструменты.

LocalSend: передача файлов с телефона на телефон

LocalSend закрывает то, чего многим не хватает на Android — простой обмен файлами между устройствами по аналогии с AirDrop у Apple. Работает всё через локальную сеть: пока телефон и компьютер в одном Wi-Fi, они находят друг друга сами.

Скачать LocalSend

Ключевое здесь — ни аккаунта, ни загрузки в облако, ни кабеля. Вы выбираете нужное устройство, отмечаете файлы и отправляете. Приложение работает на Android, Windows, macOS, Linux и iOS, так что перекинуть скриншот или документ между разными системами не проблема. Кому это полезно: тем, кто постоянно гоняет файлы между телефоном и ПК и не хочет ради этого держать открытыми мессенджеры или облачные сервисы.

Браузер Firefox на Android с расширениями

Firefox интересен тем, что это не ещё один браузер на движке Chromium. Если у вас и так много приложений и браузеров на одной технологической базе (даже Яндекс Браузер относится к таковым), наличие по-настоящему другого варианта на Android освежает картину.

Скачать Firefox

Отдельно выделяется Firefox Sync: вкладки, история, закладки и пароли синхронизируются с версией браузера на компьютере. Можно начать читать статью на телефоне и продолжить на десктопе. А режим чтения убирает лишние элементы страницы, когда нужно сосредоточиться на тексте.

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Здесь стоит трезво оговориться: главный смысл Firefox для меня — это приватность и расширения, которых не даёт браузер по умолчанию. Если вас устраивает встроенный вариант и вы не пользуетесь расширениями, менять привычку необязательно.

Полезное приложение Super Productivity для учёта времени

Super Productivity объединяет две вещи, которые обычно живут в разных приложениях — список задач и учёт времени. Я использую его, чтобы планировать материалы, разбивать крупные темы на мелкие шаги и засекать, сколько реально уходит на каждую задачу.

Скачать Super Productivity

Схема простая: запустил таймер в начале работы, остановил в конце. Со временем это даёт понятную картину, куда уходит рабочий день. Приложение также поддерживает:

проекты и группировку задач;

повторяющиеся задачи;

напоминания;

интеграции со сторонними сервисами.

При этом можно держать всё максимально простым. Super Productivity работает на Android и на компьютере, поэтому задачи остаются под рукой независимо от того, где вы сейчас работаете.

F-Droid: где искать приложения, которых нет в Google Play

F-Droid — это каталог бесплатных приложений с открытым кодом. Google Play остаётся местом для большинства массовых приложений, но именно в F-Droid чаще находятся необычные инструменты, которые в обычном магазине легко пропустить.

Скачать F-Droid

Главный плюс — прозрачность. На странице приложения видно лицензию, ссылку на исходный код и заранее указаны спорные особенности: например, зависит ли приложение от закрытого стороннего сервиса. Это удобно, когда ищешь приватную замену привычной программе.

Karakeep: приложение для хранения закладок браузера

Karakeep решает знакомую проблему — гора сохранённых ссылок, которая быстро превращается в хаос. Вместо переполненных закладок браузера весь этот поток можно перенести в отдельное приложение.

Скачать Karakeep

Сохранение устроено просто: в любой статье нажимаете «Поделиться», выбираете Karakeep и идёте дальше. Позже на компьютере всё сохранённое ждёт в одном месте. Автоматическая расстановка тегов и функции на основе искусственного интеллекта помогают, когда коллекция разрастается — ссылки можно находить поиском, а не разбирать вручную.

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Стоит учитывать один нюанс: автор разворачивает Karakeep на своём сервере, то есть использует продвинутый сценарий. Для обычного пользователя это не обязательный, а скорее «для энтузиастов» вариант, если хочется полностью контролировать свои данные.