5 полезных приложений для Андроид, которые я скачал сам и вам советую

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Иван Герасимов

Несмотря на невероятное количество приложений в Google Play, в последнее время складывается ощущение, будто среди них нет чего-то особенно интересного. Из-за этого пользователи все реже скачивают новые приложения на Андроид, а со временем и вовсе перестают их искать. А зря: в каталоге по-прежнему есть достойные программы, которые хоть и не удивляют своей функциональностью, зато могут быть полезными практически каждый день. Выбрали для вас отличные бесплатные приложения на Андроид: среди них есть читалка для книг, безопасный браузер, утилита для защиты приложений и многое другое!

5 полезных приложений для Андроид, которые я скачал сам и вам советую. Нашли для вас хорошие бесплатные приложения на Андроид, за которые не придется платить ни копейки. Фото.

Нашли для вас хорошие бесплатные приложения на Андроид, за которые не придется платить ни копейки

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AppLock — блокировка приложений на Андроид

Многие важные приложения на Андроид, вроде банковских, имеют вход по паролю или отпечатку пальца. Однако это касается не всех программ: например, Фотографии, Контакты или Звонки такой функции не имеют. Чтобы обезопасить свой телефон, рекомендую AppLock — утилиту, которая блокирует любое приложение. Помимо блокировки ней масса полезных функций, одна из них — шифрование фотографий и видео: приложение создает специальную папку с файлами и скрывает их, поэтому доступ получить не сможет никто кроме вас.

AppLock — блокировка приложений на Андроид. AppLock может заблокировать любое приложение и зашифровать фотки. Фото.

AppLock может заблокировать любое приложение и зашифровать фотки

Все это работает бесплатно, но время от времени будет появляться реклама, которую можно пропустить. В VIP-версии есть крутые фишки вроде фотографирования злоумышленника на фронталку, но если вам это не нужно, просто пользуйтесь App Lock столько, сколько захотите.

Скачать AppLock

Mathway — решение уравнений на смартфоне

Среди наших пользователей есть те, кому совсем скоро предстоит сдавать экзамены в универе или школе. Чтобы иметь возможность проверить свои знания, рекомендую утилиту Mathway: эта программа умеет решать уравнения любой сложности! Что удобно — она работает на русском языке, а в интерфейсе разобраться сможет любой.

Mathway — решение уравнений на смартфоне. Mathway умеет решать уравнения и строить графики. Фото.

Mathway умеет решать уравнения и строить графики

Вдобавок вносить данные можно по-разному: вручную или просто сканированием уравнения с помощью камеры, чтобы получить ответ. На странице с ответом можно даже построить график, если это необходимо, а также решить уравнение относительно любой из неизвестных! При этом Mathway абсолютно бесплатна и в ней нет рекламы — считаю, мастхэв на все случаи жизни для каждого!

Mathway для Андроид

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Soundhound — чем заменить Шазам на Андроид

Если по каким-то причинам Shazam вас не устраивает, вы всегда можете выбрать ему альтернативу. Вариантов очень много, но я рекомендую Soundhound — удобное приложение для поиска песен. Однако на этом его плюсы не заканчиваются: мало того, что программа находит треки очень быстро и распознает их буквально «с двух нот», так еще и позволяет их напеть!

Soundhound — чем заменить Шазам на Андроид. Искали удобный аналог Шазама? Так вот же он! Фото.

Искали удобный аналог Шазама? Так вот же он!

То есть, если вы полдня насвистываете какой-то мотив, но не знаете, что это за песня, просто включите Soundhound — она моментально выдаст ее название! Плюс этой утилиты еще в том, что она при нахождении композиции сразу же подтягивает клип на песню с YouTube и отображает текст. Настоящая находка для меломана!

Аналог Шазама

Moon Reader+ — лучшая читалка для Андроид

После перехода с Айфона на Андроид многие пользователи недоумевают — какое приложение для чтения книг скачать? И это правда: толковых очень мало, а найти среди них аналог iBooks для iOS — практически невозможно. Попробуйте Moon Reader — удобную читалку, благодаря которой чтение превратится в ваше любимое занятие. Здесь есть все необходимые настройки для комфортного просмотра книг и даже встроенный переводчик.

Moon Reader+ — лучшая читалка для Андроид. Moon Reader — классная читалка на Андроид, которой вам точно не хватало. Фото.

Moon Reader — классная читалка на Андроид, которой вам точно не хватало

Лично мне нравится в Moon Reader удобный интерфейс, благодаря которому перелистывать страницы можно свайпом, по нажатию на экран или с помощью клавиш громкости. Лишних элементов, как в Книгах на iOS, на экране нет — лишь строка состояния с названием внизу, а сам фон и шрифт подобран просто идеально.

Классная читалка на Андроид

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DuckDuckGo — безопасный браузер для смартфона

Много лет я пользовался браузером Firefox на разных устройствах и считал его лучшим до тех пор, пока не попробовал DuckDuckGo. Это один из самых безопасных веб-обозревателей на данный момент! Фишка его в том, что он по умолчанию блокирует все трекеры, делая веб-серфинг удобнее: он отображает их вверху страницы.

DuckDuckGo — безопасный браузер для смартфона. DuckDuckGo — не только безопасный, но и быстрый браузер. Фото.

DuckDuckGo — не только безопасный, но и быстрый браузер

DuckDuckGo также скрывает все рекламные баннеры на сайтах, а также позволяет стирать за собой историю просмотров по нажатию кнопки с огнем. Вдобавок тут есть куча настроек безопасности, которых нет в других приложениях, а страницы грузятся моментально даже на дешевом смартфоне со слабым процессором — обязательно попробуйте!

Безопасный браузер

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