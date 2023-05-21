5 полезных приложений для Андроид, которые я скачал сам и вам советую

Несмотря на невероятное количество приложений в Google Play, в последнее время складывается ощущение, будто среди них нет чего-то особенно интересного. Из-за этого пользователи все реже скачивают новые приложения на Андроид, а со временем и вовсе перестают их искать. А зря: в каталоге по-прежнему есть достойные программы, которые хоть и не удивляют своей функциональностью, зато могут быть полезными практически каждый день. Выбрали для вас отличные бесплатные приложения на Андроид: среди них есть читалка для книг, безопасный браузер, утилита для защиты приложений и многое другое!

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AppLock — блокировка приложений на Андроид

Многие важные приложения на Андроид, вроде банковских, имеют вход по паролю или отпечатку пальца. Однако это касается не всех программ: например, Фотографии, Контакты или Звонки такой функции не имеют. Чтобы обезопасить свой телефон, рекомендую AppLock — утилиту, которая блокирует любое приложение. Помимо блокировки ней масса полезных функций, одна из них — шифрование фотографий и видео: приложение создает специальную папку с файлами и скрывает их, поэтому доступ получить не сможет никто кроме вас.

Все это работает бесплатно, но время от времени будет появляться реклама, которую можно пропустить. В VIP-версии есть крутые фишки вроде фотографирования злоумышленника на фронталку, но если вам это не нужно, просто пользуйтесь App Lock столько, сколько захотите.

Скачать AppLock

Mathway — решение уравнений на смартфоне

Среди наших пользователей есть те, кому совсем скоро предстоит сдавать экзамены в универе или школе. Чтобы иметь возможность проверить свои знания, рекомендую утилиту Mathway: эта программа умеет решать уравнения любой сложности! Что удобно — она работает на русском языке, а в интерфейсе разобраться сможет любой.

Вдобавок вносить данные можно по-разному: вручную или просто сканированием уравнения с помощью камеры, чтобы получить ответ. На странице с ответом можно даже построить график, если это необходимо, а также решить уравнение относительно любой из неизвестных! При этом Mathway абсолютно бесплатна и в ней нет рекламы — считаю, мастхэв на все случаи жизни для каждого!

Mathway для Андроид

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Soundhound — чем заменить Шазам на Андроид

Если по каким-то причинам Shazam вас не устраивает, вы всегда можете выбрать ему альтернативу. Вариантов очень много, но я рекомендую Soundhound — удобное приложение для поиска песен. Однако на этом его плюсы не заканчиваются: мало того, что программа находит треки очень быстро и распознает их буквально «с двух нот», так еще и позволяет их напеть!

То есть, если вы полдня насвистываете какой-то мотив, но не знаете, что это за песня, просто включите Soundhound — она моментально выдаст ее название! Плюс этой утилиты еще в том, что она при нахождении композиции сразу же подтягивает клип на песню с YouTube и отображает текст. Настоящая находка для меломана!

Аналог Шазама

Moon Reader+ — лучшая читалка для Андроид

После перехода с Айфона на Андроид многие пользователи недоумевают — какое приложение для чтения книг скачать? И это правда: толковых очень мало, а найти среди них аналог iBooks для iOS — практически невозможно. Попробуйте Moon Reader — удобную читалку, благодаря которой чтение превратится в ваше любимое занятие. Здесь есть все необходимые настройки для комфортного просмотра книг и даже встроенный переводчик.

Лично мне нравится в Moon Reader удобный интерфейс, благодаря которому перелистывать страницы можно свайпом, по нажатию на экран или с помощью клавиш громкости. Лишних элементов, как в Книгах на iOS, на экране нет — лишь строка состояния с названием внизу, а сам фон и шрифт подобран просто идеально.

Классная читалка на Андроид

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DuckDuckGo — безопасный браузер для смартфона

Много лет я пользовался браузером Firefox на разных устройствах и считал его лучшим до тех пор, пока не попробовал DuckDuckGo. Это один из самых безопасных веб-обозревателей на данный момент! Фишка его в том, что он по умолчанию блокирует все трекеры, делая веб-серфинг удобнее: он отображает их вверху страницы.

DuckDuckGo также скрывает все рекламные баннеры на сайтах, а также позволяет стирать за собой историю просмотров по нажатию кнопки с огнем. Вдобавок тут есть куча настроек безопасности, которых нет в других приложениях, а страницы грузятся моментально даже на дешевом смартфоне со слабым процессором — обязательно попробуйте!

Безопасный браузер

А какие приложения можешь порекомендовать ты? Есть что добавить — пиши в наш Телеграм-чат!