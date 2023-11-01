5 полезных приложений для Android TV, которым легко найти применение

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Кирилл Пироженко

Современные телевизоры невозможно представить без выхода в интернет. Благодаря этому вы не ограничены только просмотром эфирных каналов, а можете еще и выбирать любые видео или фильмы из сети, а заодно поиграть в игры или просто полазить по сайтам на большом экране. Чтобы все это сделать, вам потребуются специальные приложения. В этой подборке вы найдете классную программу для бесплатного запуска большого количества ТВ-каналов, быстрый и удобный браузер, хороший файловый менеджер, приложение для просмотра прикольных видео и даже калькулятор для Android TV.

5 полезных приложений для Android TV, которым легко найти применение. Поможем вам подобрать для Андроид ТВ самые полезные приложения. Источник: dignited.com. Фото.

Поможем вам подобрать для Андроид ТВ самые полезные приложения. Источник: dignited.com

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Попробуйте их все, и какое-нибудь точно займет достойное место на вашем телевизоре. Особенно с учетом того, что поиск качественных приложений для Android TV в Google Play зачастую превращается в сущую пытку.

Бесплатные каналы наилучшего качества

Бесплатные каналы наилучшего качества. Peers TV еще и радует качественной картинкой. Фото.

Peers TV еще и радует качественной картинкой

Одним из первых приложений, которое я устанавливаю на все свои телевизоры, является Peers TV. С помощью него вы можете совершенно бесплатно через интернет смотреть обычные телевизионные каналы. Причем вы не ограничены только тем, что программа предлагает без оплаты. Хотите большего? Просто подключите подписку с дополнительными пакетами каналов. Peers TV легко заменит вам любое кабельное и цифровое телевидение.

Причем приложение, судя по всему, подстраивается под каждый конкретный регион и выдает еще и региональные каналы. Я в нем нашел все, что мне необходимо. Если же вы не хотите оформлять подписку, то перед включением канала придется посмотреть коротенькую рекламу. В целом она совершенно не раздражает, и можно с этим спокойно смириться. Все-таки удобств у этого сервиса значительно больше.

Скачать Peers TV

ВК Видео для Смарт ТВ

ВК Видео для Смарт ТВ. Многие популярные шоу теперь выходят эксклюзивно в ВК Видео. Фото.

Многие популярные шоу теперь выходят эксклюзивно в ВК Видео

После того как популярные российские блогеры стали переходить из YouTube в VK Видео, я решил дать последнему шанс и установил на своем телевизоре фирменное приложение. Могу сразу сказать, что я ни разу не пожалел. Во-первых, я теперь могу воспроизводить любые видео, которые сохраняю в VK на смартфоне, буквально в пару нажатий. На большом телевизоре явно удобнее все просматривать.

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Во-вторых, мне доступно огромное количество популярных шоу без необходимости транслировать их со смартфона. Здесь и ЧБД, и Кстати, и Сессия с Дибровым, и многое другое, что является эксклюзивом этой площадки. Зашел в приложение — и вот они все буквально под рукой. Радует, что программа работает быстро, без каких-либо глюков и подлагиваний. Так что если давно сомневались в необходимости установки, то самое время попробовать. Точно найдете, чем занять вечер после работы.

Скачать VK Видео

Браузер для Андроид ТВ

Последнее время поиск хорошего браузера для Андроид ТВ превратился в квест. Необходимо перепробовать огромное количество вариантов, чтобы выбрать что-то достойное. Я на обоих своих телевизорах остановился на приложении BrowseHere. Очень простой в использовании браузер, с помощью которого можно посетить любой интересующий вас ресурс. Посмотрите, как через него выглядит сайт AndroidInsider.ru на большом экране:

Браузер для Андроид ТВ. На большом экране удобно просто открывать различные странички в сети. Фото.

На большом экране удобно просто открывать различные странички в сети

Очень удобно иногда что-то почитать и изучить именно в таком виде. К браузеру у меня есть одна небольшая претензия. Время от времени подлагивает курсор, и невольно пролетаешь мимо кнопки, которую планировал нажать. Возможно, что проблема на моем не самом новом телевизоре и на моделях с более современным процессором все работает лучше.

Скачать BrowseHere

Файловый менеджер для Андроид ТВ

Файловый менеджер для Андроид ТВ. Здесь можно увидеть, какие файлы сколько занимают места. Фото.

Здесь можно увидеть, какие файлы сколько занимают места

Большинство современных телевизоров оснащены разъемом USB. С помощью него вы можете смотреть практически любые видео или фото с внешних накопителей. А чтобы делать это было проще, вам потребуется хороший файловый менеджер File Manager+. Он поможет вам просматривать содержимое подключенных флешек и запускать то, что вам хочется.

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Таким образом, очень удобно показать кому-то фотографии или видео с отпуска или просто самому посмотреть какой-нибудь старый фильм из своей медиатеки. Так что если вы давно думали, как же это можно сделать, то File Manager+ поможет вам разобраться с внешними накопителями и запустить нужный контент.

Скачать File Manager+

Калькулятор для телевизора

Калькулятор для телевизора. Калькулятор просто и позволяет быстро посчитать все, что вам требуется. Фото.

Калькулятор просто и позволяет быстро посчитать все, что вам требуется

Калькулятор на телефоне является делом привычным. А что, если я скажу вам, что его можно установить еще и на телевизор? Да, вам не показалось. В Google Play можно найти приложение TV Calculator. С помощью него вам станут доступны базовые математические действия, которые можно совершать прямо с экрана вашего ТВ.

Мало ли, телефон где-то оставили и не можете найти, а что-то посчитать срочно надо. Вот тут Андроид ТВ вас и выручит. Смех смехом, но подобные ситуации действительно могут возникнуть. Так что пусть лучше такая программа будет в памяти телевизора. Зато в любой момент я смогу быстро скалькулировать нужные мне цифры.

Скачать TV Calculator

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