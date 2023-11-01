5 полезных приложений для Android TV, которым легко найти применение

Современные телевизоры невозможно представить без выхода в интернет. Благодаря этому вы не ограничены только просмотром эфирных каналов, а можете еще и выбирать любые видео или фильмы из сети, а заодно поиграть в игры или просто полазить по сайтам на большом экране. Чтобы все это сделать, вам потребуются специальные приложения. В этой подборке вы найдете классную программу для бесплатного запуска большого количества ТВ-каналов, быстрый и удобный браузер, хороший файловый менеджер, приложение для просмотра прикольных видео и даже калькулятор для Android TV.

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Попробуйте их все, и какое-нибудь точно займет достойное место на вашем телевизоре. Особенно с учетом того, что поиск качественных приложений для Android TV в Google Play зачастую превращается в сущую пытку.

Бесплатные каналы наилучшего качества

Одним из первых приложений, которое я устанавливаю на все свои телевизоры, является Peers TV. С помощью него вы можете совершенно бесплатно через интернет смотреть обычные телевизионные каналы. Причем вы не ограничены только тем, что программа предлагает без оплаты. Хотите большего? Просто подключите подписку с дополнительными пакетами каналов. Peers TV легко заменит вам любое кабельное и цифровое телевидение.

Причем приложение, судя по всему, подстраивается под каждый конкретный регион и выдает еще и региональные каналы. Я в нем нашел все, что мне необходимо. Если же вы не хотите оформлять подписку, то перед включением канала придется посмотреть коротенькую рекламу. В целом она совершенно не раздражает, и можно с этим спокойно смириться. Все-таки удобств у этого сервиса значительно больше.

Скачать Peers TV

ВК Видео для Смарт ТВ

После того как популярные российские блогеры стали переходить из YouTube в VK Видео, я решил дать последнему шанс и установил на своем телевизоре фирменное приложение. Могу сразу сказать, что я ни разу не пожалел. Во-первых, я теперь могу воспроизводить любые видео, которые сохраняю в VK на смартфоне, буквально в пару нажатий. На большом телевизоре явно удобнее все просматривать.

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Во-вторых, мне доступно огромное количество популярных шоу без необходимости транслировать их со смартфона. Здесь и ЧБД, и Кстати, и Сессия с Дибровым, и многое другое, что является эксклюзивом этой площадки. Зашел в приложение — и вот они все буквально под рукой. Радует, что программа работает быстро, без каких-либо глюков и подлагиваний. Так что если давно сомневались в необходимости установки, то самое время попробовать. Точно найдете, чем занять вечер после работы.

Скачать VK Видео

Браузер для Андроид ТВ

Последнее время поиск хорошего браузера для Андроид ТВ превратился в квест. Необходимо перепробовать огромное количество вариантов, чтобы выбрать что-то достойное. Я на обоих своих телевизорах остановился на приложении BrowseHere. Очень простой в использовании браузер, с помощью которого можно посетить любой интересующий вас ресурс. Посмотрите, как через него выглядит сайт AndroidInsider.ru на большом экране:

Очень удобно иногда что-то почитать и изучить именно в таком виде. К браузеру у меня есть одна небольшая претензия. Время от времени подлагивает курсор, и невольно пролетаешь мимо кнопки, которую планировал нажать. Возможно, что проблема на моем не самом новом телевизоре и на моделях с более современным процессором все работает лучше.

Скачать BrowseHere

Файловый менеджер для Андроид ТВ

Большинство современных телевизоров оснащены разъемом USB. С помощью него вы можете смотреть практически любые видео или фото с внешних накопителей. А чтобы делать это было проще, вам потребуется хороший файловый менеджер File Manager+. Он поможет вам просматривать содержимое подключенных флешек и запускать то, что вам хочется.

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Таким образом, очень удобно показать кому-то фотографии или видео с отпуска или просто самому посмотреть какой-нибудь старый фильм из своей медиатеки. Так что если вы давно думали, как же это можно сделать, то File Manager+ поможет вам разобраться с внешними накопителями и запустить нужный контент.

Скачать File Manager+

Калькулятор для телевизора

Калькулятор на телефоне является делом привычным. А что, если я скажу вам, что его можно установить еще и на телевизор? Да, вам не показалось. В Google Play можно найти приложение TV Calculator. С помощью него вам станут доступны базовые математические действия, которые можно совершать прямо с экрана вашего ТВ.

Мало ли, телефон где-то оставили и не можете найти, а что-то посчитать срочно надо. Вот тут Андроид ТВ вас и выручит. Смех смехом, но подобные ситуации действительно могут возникнуть. Так что пусть лучше такая программа будет в памяти телевизора. Зато в любой момент я смогу быстро скалькулировать нужные мне цифры.

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