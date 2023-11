5 полезных приложений для Android TV, которым легко найти применение

За прошедшие годы фирменная оболочка операционной системы Samsung One UI прошла долгий путь и быстро стала одним из самых популярных скинов Android. Предстоящее обновление One UI 6 на базе Android 14 продолжит совершенствовать то, что уже есть у Samsung, и предложит что-то новое. Хотя ожидается, что обновление будет больше сосредоточено на доработке уже существующих возможностей, чем на представлении новых, но чего-то мы ждать все равно можем. В этой статье собрано все, что мы знаем о дате выпуска, функциях и совместимости One UI 6.