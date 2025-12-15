5 приложений для общения, которые работают в России и могут заменить мессенджер MAX

Мессенджер MAX вот-вот станет основным средством общения в нашей стране. По крайней мере, именно об этом подумали многие на фоне блокировки FaceTime еле дышащего WhatsApp. На самом деле, все не так плохо: в России предостаточно приложений вместо MAX. Там и переписываться можно, и созвониться без каких-либо ограничений. По крайней мере, пока. Рассказываем, чем заменить мессенджер MAX.

К сожалению, Телеграм мы в этот список добавить не можем, ведь в нем не работают вызовы. Но даже так есть много приложений для общения с аудиозвонками и другими функциями.

Первым на ум приходит ВКонтакте. Да, приложение превратилось в суперапп и пользоваться им уже не так удобно. Зато звонки по аудио и видео здесь потрясные: качество — топ, сбоев почти нет, да и учетка в ВК есть почти у всех. Лайфхак: можно пользоваться облегченной версией в виде VK Мессенджера.

Если вы не фанат звонков, берите на вооружение бесплатный мессенджер BiP от оператора Turkcell. Удивительно, но приложение работает в любой стране, а интерфейс напоминает Телегу. Зарегистрироваться легко по российскому номеру телефона, но код может прийти не сразу — не пугайтесь.

Еще один крутой мессенджер, про который вы наверняка не слышали — Session. Его фишка — в отсутствии регистрации как таковой. Сообщения здесь проходят через разные узлы связи, поэтому центрального сервера для хранения данных нет. Следовательно, украсть или прочесть переписку тоже нельзя. Безопасный мессенджер работает в России — смело пользуйтесь.

Корейский мессенджер KakaoTalk — мой краш, хотя по сути там это иностранный аналог MAX. С друзьями держим его на «черный» день, как запасной способ связи. Минус — неудобная регистрация, когда код нужно самому кидать на номер и платить за СМС. Зато взамен получаем минималистичный удобный мессенджер вместо MAX.

Приложение с видеозвонками без регистрации — такое возможно в 2025 году. Пробуйте Jitsi Meet, где доступны чат и групповые созвоны, в которые легко добавиться по ссылке-приглашению. Говорят, переписываться можно без каких-либо ограничений и даже при слабом интернете.

Если же нужны видеозвонки на Андроид, то лучше Zoom ничего на данный момент нет. Несмотря ни на что, качество вызовов на высоте, регистрация занимает пару минут, а бесплатные вызовы длятся до 40 минут.

В качестве альтернативы можно попробовать Яндекс Телемост, который ориентирован и для групповых звонков, и для личных. Большой плюс в том, что вход в приложение выполняется через Яндекс ID, поэтому можно использовать данные с Диска 360. Пишите в нашем Телеграм-чате, какие запасные приложения нашли для себя.