5 приложений на Android, которые помогут определить цветок и любое другое растение по фото

Среди наших читателей наверняка есть растениеводы, флористы, да и просто люди, которые любят познавать мир вокруг себя. В этом деле отличным напарником может стать самый обычный смартфон. Ведь на любом мобильном устройстве при помощи специальных приложений у вас получится определить растение по фото, попутно узнав о нем много интересного. Рассказываем, какие программы на Android для этого нужно скачать.

Определить, какое это растение через Google Lens

Google Lens или Google Объектив — самое популярное приложение, способное найти по фото информацию о чем угодно. Разумеется, комнатные цветы и дикие растения оно тоже распознает. За счет того, что Android является проектом Google, эта программа по умолчанию установлена почти на всех смартфонах, а на некоторых из них Объектив прячется в приложении камеры.

Скачать Google Lens

Пару слов о том, как определить цветок, если вы впервые для себя открыли Google Объектив. После запуска приложения нужно просто навести камеру на растение и нажать кнопку затвора, где красуется иконка в виде лупы. Затем Гугл Объектив определит цветок и даст ссылку на проверенный источник, где вы сможете получить дополнительную информацию.

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Умная камера Яндекс тоже определяет растения

Не так давно компания Яндекс разработала собственную альтернативу Гугл Объективу — умную камеру. Она не имеет собственного приложения, однако встраивается как дополнительный компонент во многие программы российской компании и просто доступна на странице ya.ru. Но для вашего же удобства рекомендую установить Яндекс на телефон.

Скачать Яндекс

На главной странице приложение нажмите кнопку в виде камеры, после чего на экране появится видоискатель, через который вы сможете определить растение онлайн. В отличие от Google, Яндекс показывает результат в режиме реального времени, что является несомненным плюсом российского приложения. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку «Найти», после чего вы увидите описание растения и фотографии, иллюстрирующие находку.

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Приложение для определения растений PictureThis

Умная камера Яндекса и Google Lens — это универсальные программы, ориентированные на самый широкий круг пользователей. Если в ваши интересы входит исключительно поиск информации о комнатных цветах и прочих растениях, установите приложение PictureThis. При первом запуске оно предложит оформить подписку, что можно смело проигнорировать. Ведь узнать растение с телефона у вас получится абсолютно бесплатно.

Скачать PictureThis

Интерфейс приложения представлен разными пунктами, главный из которых — поиск через камеру. Тапните по большой кнопке с фотоаппаратом, наведите объектив на растение, нажмите на затвор, и PictureThis сразу покажет подробные сведения. Но это не все. Это приложение для цветов также поможет провести диагностику растений, дав рекомендации по их лечению, предложит инструмент для ухода за вашим садом и огромную онлайн-энциклопедию.

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Узнать цветок по фото через PlantNet

Еще одно хорошее приложение для цветов — PlantNet. Его разработкой занималась одноименная студия, которая не только внедрила функцию поиска растений по фото, но и предусмотрела целый ряд дополнительных возможностей. Например, здесь есть пользовательская лента, где собраны интересные находки флоры со всего мира.

Скачать PlantNet

Чтобы распознать растение онлайн, вам потребуется нажать кнопку «Идентификация» и сделать фото. Приложение выдаст результаты и продемонстрирует вероятность совпадения. Ну а в вашем профиле будут храниться все поиски растений, чтобы можно было любой момент вспомнить собственные находки.

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Flora Incognita — полезное приложение для растений

Завершает наш список, возможно, лучшее приложений для цветов и растений Flora Incognita. Его меню содержит всего 3 пункта, но зато каких! В первую очередь вас будет интересовать кнопка «Распознать растение», выполняющая свою функцию точно так же, как и другие подобные программы. Но ведь еще здесь есть вкладка с личными наблюдениями и «Все виды», о которой стоит рассказать подробнее.

Скачать Flora Incognita

В разделе «Все виды» представлена информация о десятках тысяч растений. Если вы дадите приложению разрешение на доступ к местоположению, то оно подскажет, какую флору получится встретить в вашей стране или городе. Это отличный способ придумать себе занятие на выходные, отправившись на поиск растений.