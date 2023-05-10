5 приложений на Android, которые помогут определить цветок и любое другое растение по фото

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Герман Вологжанин

Среди наших читателей наверняка есть растениеводы, флористы, да и просто люди, которые любят познавать мир вокруг себя. В этом деле отличным напарником может стать самый обычный смартфон. Ведь на любом мобильном устройстве при помощи специальных приложений у вас получится определить растение по фото, попутно узнав о нем много интересного. Рассказываем, какие программы на Android для этого нужно скачать.

5 приложений на Android, которые помогут определить цветок и любое другое растение по фото. Смартфон поможет вам узнать больше о домашних и диких растениях. Фото.

Смартфон поможет вам узнать больше о домашних и диких растениях

Определить, какое это растение через Google Lens

Google Lens или Google Объектив — самое популярное приложение, способное найти по фото информацию о чем угодно. Разумеется, комнатные цветы и дикие растения оно тоже распознает. За счет того, что Android является проектом Google, эта программа по умолчанию установлена почти на всех смартфонах, а на некоторых из них Объектив прячется в приложении камеры.

Определить, какое это растение через Google Lens. Это приложение можно найти почти на любом смартфоне. Фото.

Это приложение можно найти почти на любом смартфоне

Скачать Google Lens

Пару слов о том, как определить цветок, если вы впервые для себя открыли Google Объектив. После запуска приложения нужно просто навести камеру на растение и нажать кнопку затвора, где красуется иконка в виде лупы. Затем Гугл Объектив определит цветок и даст ссылку на проверенный источник, где вы сможете получить дополнительную информацию.

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Умная камера Яндекс тоже определяет растения

Не так давно компания Яндекс разработала собственную альтернативу Гугл Объективу — умную камеру. Она не имеет собственного приложения, однако встраивается как дополнительный компонент во многие программы российской компании и просто доступна на странице ya.ru. Но для вашего же удобства рекомендую установить Яндекс на телефон.

Умная камера Яндекс тоже определяет растения. Отличная замена Google Объективу. Фото.

Отличная замена Google Объективу

Скачать Яндекс

На главной странице приложение нажмите кнопку в виде камеры, после чего на экране появится видоискатель, через который вы сможете определить растение онлайн. В отличие от Google, Яндекс показывает результат в режиме реального времени, что является несомненным плюсом российского приложения. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку «Найти», после чего вы увидите описание растения и фотографии, иллюстрирующие находку.

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Приложение для определения растений PictureThis

Умная камера Яндекса и Google Lens — это универсальные программы, ориентированные на самый широкий круг пользователей. Если в ваши интересы входит исключительно поиск информации о комнатных цветах и прочих растениях, установите приложение PictureThis. При первом запуске оно предложит оформить подписку, что можно смело проигнорировать. Ведь узнать растение с телефона у вас получится абсолютно бесплатно.

Приложение для определения растений PictureThis. Пользоваться приложением можно и без подписки. Фото.

Пользоваться приложением можно и без подписки

Скачать PictureThis

Интерфейс приложения представлен разными пунктами, главный из которых — поиск через камеру. Тапните по большой кнопке с фотоаппаратом, наведите объектив на растение, нажмите на затвор, и PictureThis сразу покажет подробные сведения. Но это не все. Это приложение для цветов также поможет провести диагностику растений, дав рекомендации по их лечению, предложит инструмент для ухода за вашим садом и огромную онлайн-энциклопедию.

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Узнать цветок по фото через PlantNet

Еще одно хорошее приложение для цветов — PlantNet. Его разработкой занималась одноименная студия, которая не только внедрила функцию поиска растений по фото, но и предусмотрела целый ряд дополнительных возможностей. Например, здесь есть пользовательская лента, где собраны интересные находки флоры со всего мира.

Узнать цветок по фото через PlantNet. Программа поможет узнать о растениях со всего света. Фото.

Программа поможет узнать о растениях со всего света

Скачать PlantNet

Чтобы распознать растение онлайн, вам потребуется нажать кнопку «Идентификация» и сделать фото. Приложение выдаст результаты и продемонстрирует вероятность совпадения. Ну а в вашем профиле будут храниться все поиски растений, чтобы можно было любой момент вспомнить собственные находки.

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Flora Incognita — полезное приложение для растений

Завершает наш список, возможно, лучшее приложений для цветов и растений Flora Incognita. Его меню содержит всего 3 пункта, но зато каких! В первую очередь вас будет интересовать кнопка «Распознать растение», выполняющая свою функцию точно так же, как и другие подобные программы. Но ведь еще здесь есть вкладка с личными наблюдениями и «Все виды», о которой стоит рассказать подробнее.

Flora Incognita — полезное приложение для растений. Удобная и чрезвычайно полезная программа для всех ценителей флоры. Фото.

Удобная и чрезвычайно полезная программа для всех ценителей флоры

Скачать Flora Incognita

В разделе «Все виды» представлена информация о десятках тысяч растений. Если вы дадите приложению разрешение на доступ к местоположению, то оно подскажет, какую флору получится встретить в вашей стране или городе. Это отличный способ придумать себе занятие на выходные, отправившись на поиск растений.

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