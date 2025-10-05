5 топовых приложений для Андроид, которые рекомендует скачать Google Play на этой неделе

Многие ругают Google Play за отсутствие рекомендаций. И доля правды в этом есть: магазин приложений почти не предлагает софт в подборках. Apple хоть и продвигает платные программы, но среди них есть достойные варианты. Если нужно что-то полезное для телефона, нужно хорошенько самый низ страницы в Google Play. Сделали это за вас и отобрали 5 неплохих приложений, которые предлагает скачать магазин. Полноценными рекомендациями это не назвать, но хоть что-то!

Как быстро почистить галерею на телефоне

Иногда разработчики софта для Android подкидывают весьма неочевидные варианты, скрещивая интересные приложения в одно. Вот, например, крутая утилита Sponge для очистки галереи. Казалось бы, ничего особенного — очередной оптимизатор памяти. Но он хорош своим интерфейсом, выполненном в стиле Tinder.

Просто свайпаете изображения вправо-влево, оставляя нужные и удаляя остальные. Это намного проще, чем чистить галерею на телефоне вручную, выбирая фотки. Да и времени меньше отнимает. Действие легко отменяется, поэтому риск случайного стирания минимален.

Очистка памяти на телефоне

Приложение Суфлер для Андроид

Бывало у вас так, что нужно зачитать текст перед аудиторией или на камеру, а обычный лист бумаги или экран телефона только сбивают с толку? Читаешь-читаешь и сбиваешься, начинаешь заново! Нашли крутое решение — приложение-суфлер, которое позволит легко и незаметно прочитать текст с экрана телефона, не теряя строчку из виду.

Удобно, что можете записывать текст на камеру, чтобы не использовать два телефона. Есть настройка отображения, отзеркаливание, дистанционное управление, скорость и размер шрифта. Ради такого стоит заглянуть в Гугл Плей!

Суфлер для Андроид

Как написать интересный сюжет

Продолжаем рассказывать про необычные приложения. Как насчет того, чтобы развить интересный сюжет просто из идеи, пришедшей в голову? Или написать прикольную историю? В этом вам поможет универсальное приложение «Создание сюжета». Просто пишете туда свои мысли и дальше утилита поможет их развить. Помогает полностью проработать героев вплоть до проработки их внешнего вида.

Ясное дело, что за функционирование отвечает ИИ, но и интерфейс текстового редактора с отображением количества слов, сцен и действий здесь чертовски хорош. Надо пробовать — пользователи уже высоко оценили приложение!

Приложение для написания историй

Приложение с часами и будильником на смартфон

Что может быть проще, чем приложение с часами? Казалось бы, зачем, когда в телефоне уже есть? Разработчики софта считают иначе и рекомендуют нам этот прикроватный будильник. Просто включаете его на ночь и получаете Always On Display, даже если в телефоне его нет.

Тут вам и дата, и время, и день недели, а еще — море настроек вроде интерфейса. Есть поддержка мировых часов и, собственно, будильник.

Приложение с часами

Во что поиграть на телефоне

Хотите пощекотать себе нервишки? Скачайте игру «Сбеги из дурдома». Это потрясная игра-триллер с высокой оценкой, в которой вашему герою предстоит узнать, как он тут оказался и выбраться, не привлекая внимания. Решайте различные головоломки, взаимодействуйте с предметами, находите необычные решения, чтобы оказаться на свободе.

Крутая игра про психушку подкупает реалистичной графикой, отсутствием рекламы и восторженными отзывами других пользователей. Ну и как после этого не скачать себе этот триллер на телефон?

Сбеги из дурдома