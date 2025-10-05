5 топовых приложений для Андроид, которые рекомендует скачать Google Play на этой неделе

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Многие ругают Google Play за отсутствие рекомендаций. И доля правды в этом есть: магазин приложений почти не предлагает софт в подборках. Apple хоть и продвигает платные программы, но среди них есть достойные варианты. Если нужно что-то полезное для телефона, нужно хорошенько самый низ страницы в Google Play. Сделали это за вас и отобрали 5 неплохих приложений, которые предлагает скачать магазин. Полноценными рекомендациями это не назвать, но хоть что-то!

5 топовых приложений для Андроид, которые рекомендует скачать Google Play на этой неделе. Собрали для вас отличные приложения для Android, которые рекомендует Google Play. Фото.

Собрали для вас отличные приложения для Android, которые рекомендует Google Play

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ ОТЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

Как быстро почистить галерею на телефоне

Иногда разработчики софта для Android подкидывают весьма неочевидные варианты, скрещивая интересные приложения в одно. Вот, например, крутая утилита Sponge для очистки галереи. Казалось бы, ничего особенного — очередной оптимизатор памяти. Но он хорош своим интерфейсом, выполненном в стиле Tinder.

Как быстро почистить галерею на телефоне. Прикольный способ удалить фото со смартфона при помощи интерфейса из Тиндера. Фото.

Прикольный способ удалить фото со смартфона при помощи интерфейса из Тиндера

Просто свайпаете изображения вправо-влево, оставляя нужные и удаляя остальные. Это намного проще, чем чистить галерею на телефоне вручную, выбирая фотки. Да и времени меньше отнимает. Действие легко отменяется, поэтому риск случайного стирания минимален.

Очистка памяти на телефоне

Приложение Суфлер для Андроид

Бывало у вас так, что нужно зачитать текст перед аудиторией или на камеру, а обычный лист бумаги или экран телефона только сбивают с толку? Читаешь-читаешь и сбиваешься, начинаешь заново! Нашли крутое решение — приложение-суфлер, которое позволит легко и незаметно прочитать текст с экрана телефона, не теряя строчку из виду.

Приложение Суфлер для Андроид. Снимать на камеру и наговаривать текст можно прямо с одного телефона. Фото.

Снимать на камеру и наговаривать текст можно прямо с одного телефона

Удобно, что можете записывать текст на камеру, чтобы не использовать два телефона. Есть настройка отображения, отзеркаливание, дистанционное управление, скорость и размер шрифта. Ради такого стоит заглянуть в Гугл Плей!

Суфлер для Андроид

Как написать интересный сюжет

Продолжаем рассказывать про необычные приложения. Как насчет того, чтобы развить интересный сюжет просто из идеи, пришедшей в голову? Или написать прикольную историю? В этом вам поможет универсальное приложение «Создание сюжета». Просто пишете туда свои мысли и дальше утилита поможет их развить. Помогает полностью проработать героев вплоть до проработки их внешнего вида.

Как написать интересный сюжет. Крутое приложение с ИИ помогает написать историю, разобрав ее по деталям. Фото.

Крутое приложение с ИИ помогает написать историю, разобрав ее по деталям

Ясное дело, что за функционирование отвечает ИИ, но и интерфейс текстового редактора с отображением количества слов, сцен и действий здесь чертовски хорош. Надо пробовать — пользователи уже высоко оценили приложение!

Приложение для написания историй

Приложение с часами и будильником на смартфон

Что может быть проще, чем приложение с часами? Казалось бы, зачем, когда в телефоне уже есть? Разработчики софта считают иначе и рекомендуют нам этот прикроватный будильник. Просто включаете его на ночь и получаете Always On Display, даже если в телефоне его нет.

Приложение с часами и будильником на смартфон. Часы, будильник, дата и многое другое — все это можно видеть с экрана телефона. Фото.

Часы, будильник, дата и многое другое — все это можно видеть с экрана телефона

Тут вам и дата, и время, и день недели, а еще — море настроек вроде интерфейса. Есть поддержка мировых часов и, собственно, будильник. Осталось найти удобную подставку для телефона в Телеграм-канале «Сундук Али-бабы» и дело в шляпе!

Приложение с часами

Во что поиграть на телефоне

Хотите пощекотать себе нервишки? Скачайте игру «Сбеги из дурдома». Это потрясная игра-триллер с высокой оценкой, в которой вашему герою предстоит узнать, как он тут оказался и выбраться, не привлекая внимания. Решайте различные головоломки, взаимодействуйте с предметами, находите необычные решения, чтобы оказаться на свободе.

Во что поиграть на телефоне. Крутая логическая игра, которую и страшно, и интересно проходить. Фото.

Крутая логическая игра, которую и страшно, и интересно проходить

Крутая игра про психушку подкупает реалистичной графикой, отсутствием рекламы и восторженными отзывами других пользователей. Ну и как после этого не скачать себе этот триллер на телефон?

Сбеги из дурдома

Теги
Новости по теме
Этот чехол превращает Xiaomi 17 Pro в игровую консоль всего за 40 долларов
В мессенджер MAX добавили электронный аналог паспорта. Как создать Цифровой ID и где он пригодится
Русский ютуб вернулся в Google Play. Как скачать Rutube на Android?
Лонгриды для вас
Infinix сделала игровой смартфон для всех. Он стоит меньше 20 тысяч

GT-серия смартфонов Infinix дебютировала в 2023 году, когда на свет появился Infinix GT 10 Pro. С тех пор китайская компания выпустила еще два поколения «прошек» с упором на производительность, которые многие люди вполне объяснимо рассматривают в качестве аналога POCO. Но базовой модели в линейке недорогих игровых смартфонов не было. Не было ровно до тех пор, пока не вышел Infinix GT 30 — новый аппарат с акцентом на мощное железо по демократичной цене.

Читать далее
Вышло крупное обновление Telegram. Что интересного появилось в мессенджере в сентябре

Пока все вокруг готовились к началу осени и провожали лето, Павел Дуров и его команда выпустили обновление Telegram. Новых функций по-прежнему много, но складывается впечатление, что пользы от них маловато. В новой версии мессенджера появились такие возможности, как добавление музыки в профиль, темы чатов на основе подарков и кое-какие косметические изменения. Смотрим, что нового появилось в Телеграме и пригодятся ли эти нововведения.

Читать далее
Лучшие приложения на Android из Google Play для самых простых задач на каждый день

Наверняка при изучении смартфона в интернете или магазине вы не раз слышали, что он подходит для простых повседневных задач. Такое описание применимо не только к дешевым моделям, но и флагманам, когда речь заходит о мощности процессора. Однако точного определения как будто бы нет. А если и есть, то весьма расплывчатое. Так что значит, что смартфона хватит для простых задач? Не торопитесь запускать сразу все, что в нем уже есть и не разряжайте батарею. Попробуйте приложения для Андроид из нашей подборки: они делают жизнь значительно проще и улучшают телефон.

Читать далее
Новости партнеров
Сооснователь Tether считает, что все валюты станут стейблкоинами к 2030 году. Почему?
Сооснователь Tether считает, что все валюты станут стейблкоинами к 2030 году. Почему?
Кто придумал теорию о том, что Земля плоская
Кто придумал теорию о том, что Земля плоская
USB-C в iPhone Air оказался с неприятным нюансом. И это не только низкая скорость передачи данных
USB-C в iPhone Air оказался с неприятным нюансом. И это не только низкая скорость передачи данных