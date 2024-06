5 удобных приложений для Андроид, которые защитят твой смартфон от взлома и кражи

Android-смартфоны имеют достаточно способов защитить данные, но стопроцентной гарантии от взлома не даст ни один производитель. Тем более, что зачастую опасность представляют не вредоносные программы, а близкие люди, которые так и норовят полазить в вашей галерее или почитать переписку. Даже если вы своевременно блокируете телефон, скрываете файлы и уверены в безопасности своего устройства, всегда существует шанс, что кто-то получит к нему доступ, например, подсмотреть пресловутый пароль. К тому же, разблокировка по лицу на Андроид — далеко не самая надежная вещь, поэтому не будет лишним добавить других методов защиты самостоятельно.

Как создать надежный пароль на Андроид и не забыть его

Чем мне нравится Андроид — так это тем, что разработчики имеют возможность создавать любые приложения на свой вкус практически без ограничений. Именно таким является AppLock: с помощью него можно создать динамический пароль, который будет меняться автоматически через заданный промежуток времени. Можно взять за основу текущее время или создать свой PIN, к которой будут прибавляться минуты, часы или дата.

Для тех, кому этого мало, есть возможность инвертировать пароль, то есть, переставить цифры в обратной последовательности. Приложение легко скрывается, позволяет блокировать другие программы вместе или по отдельности. Бесплатно доступны свыше 90% функций, так что, вы точно дополнительная защита смартфона обойдется вам почти бесплатно!

AppLock для Андроид

Как узнать, кто трогал мой телефон

Переживаете, что кто-то разблокирует ваш смартфон, пока вы спите? Скачивайте утилиту WTMP (Who Took My Phone). Запускаете ее и включаете, давая необходимые разрешения, после чего оставляете смартфон и наблюдаете. Утилита будет фотографировать того, кто пытался разблокировать устройство, а также вести сбор данных по открытым приложениям, общим попыткам получить доступ к телефону и успешным.

WTMP умеет синхронизировать данные в облако, так что, идеально подойдет в случае кражи смартфона. Естественно, что в отчетах отображается дата и точное время, а удалить WTMP с телефона простым способом нельзя — только через меню утилиты.

Скачать WTMP

Безопасный браузер для Андроид-смартфона

Многие пользователи переживают за то, что данные их браузера могут быть похищены, не говоря уже про логины и пароли. Добавьте к этому то, что история поиска — то, что вторые половинки так хотят увидеть. Пользуйтесь DuckDuckGo — безопасный браузер создан для тех, кто хочет больше анонимности в Интернете. Он не хранит данные, включая пароли, и очищает кэш после выхода из приложения или по нажатию кнопки.

При необходимости можете добавить огнеупорные сайты, то есть, исключения, чтобы их данные не удалялись. Вдобавок у DuckDuckGo есть свой поисковик и встроенный блокировщик рекламы, который не ломает верстку сайтов и не замедляет работу смартфона.

Безопасный браузер

Оптимизатор системы для Андроид

Нашел для вас хороший оптимизатор системы для смартфона — AI Cleaner. Это приложение удаляет устаревшие файлы, кэш, оперативную память и другой мусор, который замедляет работу устройства. Что самое главное — он делает это аккуратно, поэтому никаких проблем с работой смартфона точно не возникнет.

Таким образом, вы еще и делаете его защищаете, так как AI Cleaner избавляет от нежелательных файлов вроде Malware, способных навредить работе системы и украсть ваши данные. Выполняется очистка буквально в одно нажатие кнопки и занимает не так много времени. За работу приложения платить не нужно ровно как и за сохранность смартфона — пользователи высоко оценили эту утилиту в Гугл Плей.

AI Cleaner

Какой определитель номера скачать на Андроид

CallApp — крутой определитель номера для смартфона. У него самые актуальные базы, которые регулярно обновляются, поэтому мошенники будут распознаны сразу после первого гудка. К тому же, есть встроенный анти-спам, поэтому нежелательные звонки с неизвестных номеров можно отключить в принципе, чтобы не отвлекаться лишний раз. Есть и запись звонков, чтобы вам не приходилось скачивать дополнительные приложения.

CallApp устанавливается вместо стандартной звонилки для Андроид, поэтому вы получаете универсальную утилиту, интегрированную в систему. В бесплатной версии уже доступен определитель спам-звонков и СМС-сообщений, для всего остального можно докупить Премиум — подписка действительно будет стоить потраченных денег.

CallApp для Андроид