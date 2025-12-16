6 приложений, чтобы отследить автобус и другой общественный транспорт России онлайн

Зимой хочется как меньше времени проводить в тепле и пореже выскакивать на мороз. Но выходит иначе: порой приходится стоять на улице десятки минут в ожидании общественного транспорта. К счастью, в 2025 году легко посмотреть, где едет автобус — для этого можно использовать как минимум 5 приложений. Более того, во многих из них реализована возможность купить билет на общественный транспорт, чтобы лишний раз не доставать телефон или карту для оплаты.

ПОДПИШИСЬ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О КРУТЫХ ТОВАРАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Яндекс Карты — как отследить маршрут автобуса

Наверное, самый надежный вариант узнать, где едет автобус — скачать Яндекс Карты. Тут в режиме реального времени отображается весь общественный транспорт в зависимости от города. Как правило, расписание автобусов онлайн здесь максимально приближено к реальности, как показывает карта — так он и приезжает.

Есть примерно время прибытия на ту или иную остановку, а также отображение полного маршрута и возможность сохранить его себе в Избранное. Нажав на иконку остановки, можно посмотреть все маршрутки и автобусы, которые через нее проходят.

Яндекс Карты

2ГИС — маршруты автобусов онлайн

Если Яндекс Карты вам не по душе из-за обилия рекламы, добро пожаловать в 2ГИС — здесь можно посмотреть местоположение автобуса в реальном времени. Правда, есть нюанс: узнать расписание общественного транспорта можно только в крупных городах.

Так, в Уфе отображаются все виды, а, например, в Магнитогорске — нет. Если окажетесь в городе-миллионнике, 2ГИС точно подскажет маршруты автобусов онлайн и даже покажет, как они выглядят. А вместе с тем увидите фото остановок, которые на ней останавливаются, чтобы не заблудиться.

Скачать 2ГИС

Яндекс Электрички — расписание пригородных поездов

Для многих автобусы не так важны, как расписание электричек. Для этого мы качаем одноименное приложение от Яндекса. Здесь вы сможете увидеть время прибытия поезда, но и посмотреть оперативные изменения в графике. Яндекс Электрички позволяют сменить пригородную зону на любую из тех, что есть в России, а также загружать актуальное расписание пригородных поездов на несколько дней вперед.

В приложении также можно увидеть стоимость проезда и даже купить билет на электричку онлайн. Чтобы ничего не пропустить, можно добавить настраиваемый виджет на рабочий стол. Ну а для уставших — внутри есть будильник, чтобы не проспать свою остановку.

Яндекс Электрички

Xiaomi делает смартфон с батареей на 10000 мАч в тонком корпусе. Он выйдет уже в 2026 году

Метро Москвы — транспорт в Москве онлайн

Оказались в столице? Вам точно понадобится приложение Метро Москвы. Это не просто схема метро и достопримечательности, но и полноценный онлайн-кошелек для оплаты поездок и покупки билетов. Именно отсюда проще всего пополнять карту «Тройка» и смотреть ее баланс.

Также в приложении можно посмотреть последние поездки и настроить оплату в метро лицом. В разделе «Город» есть нормальная карта Москвы без рекламы, где можно найти нужную точку или построить маршрут от точки А до точки Б, включив фильтры вроде велосипедов и самокатов.

Скачать Метро Москвы

Транспорт Подмосковья — отслеживание маршруток в Московской области

Собираетесь в Московскую область? Тогда не забудьте приложение Транспорт Подмосковья. Простенькая утилита помогает отследить, когда приедет маршрутка и даже отображает ее номер, чтобы не ошибиться. В приложении можно сразу выбрать нужный город или построить маршрут.

Время до приезда автобуса программа не показывает, но и лишних функций здесь нет, поэтому перед нами лучший способ посмотреть, где едет автобус в Подмосковье в режиме реального времени.

Транспорт Подмосковья

Умный транспорт — автобусы онлайн по всей России

Впрочем, вовсе не обязательно качать карты на телефон, чтобы найти автобус на карте, или приложение для отдельного города. Ведь есть Умный транспорт — утилита, которая показывает общественный транспорт по всей России онлайн.

При первом запуске выбираешь город, чтобы видеть автобусные маршруты в реальном времени. Нажав на нужный, видишь его целиком и можешь добавить в избранное. Отображаются даже светофоры, наличие Wi-Fi в автобусе и места для инвалидов. Будьте внимательны: скачать Умный транспорт на телефон можно только в Google Play и только с российской учетки.

Умный транспорт