6 приложений, чтобы отследить автобус и другой общественный транспорт России онлайн

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Зимой хочется как меньше времени проводить в тепле и пореже выскакивать на мороз. Но выходит иначе: порой приходится стоять на улице десятки минут в ожидании общественного транспорта. К счастью, в 2025 году легко посмотреть, где едет автобус — для этого можно использовать как минимум 5 приложений. Более того, во многих из них реализована возможность купить билет на общественный транспорт, чтобы лишний раз не доставать телефон или карту для оплаты.

6 приложений, чтобы отследить автобус и другой общественный транспорт России онлайн. Собрали для вас приложения, где можно посмотреть общественный транспорт поблизости онлайн. Фото.

Собрали для вас приложения, где можно посмотреть общественный транспорт поблизости онлайн

Яндекс Карты — как отследить маршрут автобуса

Яндекс Карты — как отследить маршрут автобуса. Самый простой способ найти транспорт поблизости — Яндекс Карты. Фото.

Самый простой способ найти транспорт поблизости — Яндекс Карты

Наверное, самый надежный вариант узнать, где едет автобусскачать Яндекс Карты. Тут в режиме реального времени отображается весь общественный транспорт в зависимости от города. Как правило, расписание автобусов онлайн здесь максимально приближено к реальности, как показывает карта — так он и приезжает.

Есть примерно время прибытия на ту или иную остановку, а также отображение полного маршрута и возможность сохранить его себе в Избранное. Нажав на иконку остановки, можно посмотреть все маршрутки и автобусы, которые через нее проходят.

Яндекс Карты

2ГИС — маршруты автобусов онлайн

2ГИС — маршруты автобусов онлайн. 2ГИС тоже отображает автобусы поблизости, но не во всех городах. Фото.

2ГИС тоже отображает автобусы поблизости, но не во всех городах

Если Яндекс Карты вам не по душе из-за обилия рекламы, добро пожаловать в 2ГИС — здесь можно посмотреть местоположение автобуса в реальном времени. Правда, есть нюанс: узнать расписание общественного транспорта можно только в крупных городах.

Так, в Уфе отображаются все виды, а, например, в Магнитогорске — нет. Если окажетесь в городе-миллионнике, 2ГИС точно подскажет маршруты автобусов онлайн и даже покажет, как они выглядят. А вместе с тем увидите фото остановок, которые на ней останавливаются, чтобы не заблудиться.

Скачать 2ГИС

Яндекс Электрички — расписание пригородных поездов

Яндекс Электрички — расписание пригородных поездов. В Яндекс Электричках расписание по всей России и с возможностью покупки билета. Фото.

В Яндекс Электричках расписание по всей России и с возможностью покупки билета

Для многих автобусы не так важны, как расписание электричек. Для этого мы качаем одноименное приложение от Яндекса. Здесь вы сможете увидеть время прибытия поезда, но и посмотреть оперативные изменения в графике. Яндекс Электрички позволяют сменить пригородную зону на любую из тех, что есть в России, а также загружать актуальное расписание пригородных поездов на несколько дней вперед.

В приложении также можно увидеть стоимость проезда и даже купить билет на электричку онлайн. Чтобы ничего не пропустить, можно добавить настраиваемый виджет на рабочий стол. Ну а для уставших — внутри есть будильник, чтобы не проспать свою остановку.

Яндекс Электрички

Метро Москвы — транспорт в Москве онлайн

Метро Москвы — транспорт в Москве онлайн. В Метро Москвы сможете воспользоваться картами и пополнить «Тройку». Фото.

В Метро Москвы сможете воспользоваться картами и пополнить «Тройку»

Оказались в столице? Вам точно понадобится приложение Метро Москвы. Это не просто схема метро и достопримечательности, но и полноценный онлайн-кошелек для оплаты поездок и покупки билетов. Именно отсюда проще всего пополнять карту «Тройка» и смотреть ее баланс.

Также в приложении можно посмотреть последние поездки и настроить оплату в метро лицом. В разделе «Город» есть нормальная карта Москвы без рекламы, где можно найти нужную точку или построить маршрут от точки А до точки Б, включив фильтры вроде велосипедов и самокатов.

Скачать Метро Москвы

Транспорт Подмосковья — отслеживание маршруток в Московской области

Транспорт Подмосковья — отслеживание маршруток в Московской области. Простое приложение для отслеживания транспорта в Подмосковье. Фото.

Простое приложение для отслеживания транспорта в Подмосковье

Собираетесь в Московскую область? Тогда не забудьте приложение Транспорт Подмосковья. Простенькая утилита помогает отследить, когда приедет маршрутка и даже отображает ее номер, чтобы не ошибиться. В приложении можно сразу выбрать нужный город или построить маршрут.

Время до приезда автобуса программа не показывает, но и лишних функций здесь нет, поэтому перед нами лучший способ посмотреть, где едет автобус в Подмосковье в режиме реального времени.

Транспорт Подмосковья

Умный транспорт — автобусы онлайн по всей России

Умный транспорт — автобусы онлайн по всей России. В Умном транспорте собран транспорт в разных городах России. Фото.

В Умном транспорте собран транспорт в разных городах России

Впрочем, вовсе не обязательно качать карты на телефон, чтобы найти автобус на карте, или приложение для отдельного города. Ведь есть Умный транспорт — утилита, которая показывает общественный транспорт по всей России онлайн.

При первом запуске выбираешь город, чтобы видеть автобусные маршруты в реальном времени. Нажав на нужный, видишь его целиком и можешь добавить в избранное. Отображаются даже светофоры, наличие Wi-Fi в автобусе и места для инвалидов. Будьте внимательны: скачать Умный транспорт на телефон можно только в Google Play и только с российской учетки.

Умный транспорт

