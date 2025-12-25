Алиса AI научилась фотошопить. Как изменить себе прическу или дорисовать вечернее платье?

Юрий Кудлович

Не только американские нейросети получают полезные функции и возможности. Да, ChatGPT недавно научился редактировать фотографии не хуже фотошопа. Но и российские проекты не отстают: только что разработчики Яндекса обновили свою Алису, так что она теперь тоже способна заменить фоторедактор. Правда, с некоторыми ограничениями. Давайте протестируем новинку.

Алиса AI научилась фотошопить. Как изменить себе прическу или дорисовать вечернее платье?

Фоторедактор в Алисе умеет не только красить волосы. Изображение: Freepik

Новые функции в Алисе AI появляются со скоростью света. Недавно нейросеть научилась искать низкие цены на товары, а теперь может запросто сменить вам прическу, наряд или превратить ваше фото в открытку. Как открыть фоторедактор в Алисе? Легко: качайте пока приложение на телефон, а мы сейчас поделимся инструкцией.

Скачать Alice AI на iOS

Скачать Alice AI на Android

Как редактировать фото через Алису

Алиса AI получила обновление, так что пользователи теперь могут изменять загруженные фото и картинки по готовым шаблонам. Например, добавить себе смокинг или праздничный наряд, а также создать праздничные открытки и визуальные поздравления.

Новую функцию можно найти в соответствующем разделе:

  • Откройте приложение на телефоне
  • Нажмите кнопку “Оживи фото”
Как редактировать фото через Алису.

Буквально пара тапов и вы уже в редакторе

  • Выберите пункт “Редактирование изображений” и загрузите нужное изображение
  • Выберите шаблон из списка готовых
  • После этого нейросеть автоматически применит выбранный шаблон к картинке и выдаст результат.

Например, давайте попросим нейросеть изменить прическу. Пусть Алиса сделает волосы белыми (мы бы придумали что-то поинтереснее, но нейросеть пока работает по готовым шаблонам, а пользовательские промты не принимает). Вот, что у нас получилось.

Как редактировать фото через Алису. Слева выбрали шаблон с белыми волосами, справа розовый. Изображение: Freepik.

Слева выбрали шаблон с белыми волосами, справа розовый. Изображение: Freepik

Всего доступно 14 шаблонов:

  • Новогодняя шапка — добавит новогодний колпак на фото;
  • Фигурка в стекле — перенесет вас в игрушку;
  • Елочная игрушка — тут все понятно;
  • Дедушка Мороз — добавит бороду, усы и шапку;
  • Белые волосы — то, что мы показали выше;
  • Зима за окном — фоткаете лето за окном, ап получаете зимний пейзаж;
  • Анимэ — ну анимэ, собственно;
  • Вечернее платье — переоденет вас из любого прикида в праздничный;
  • Черный смокинг — как выше, только для мужчин;
  • Очки с сердцем — подставит очки розового цвета с окулярами в форме сердечек;
  • Розовый вайб — меняет стиль всей фотки на “барби”;
  • В отпуске — лето, море, солнце, пальмы;
  • Старый полароид — классический эффект;
  • Без волос — а вдруг вы захотите прикинуть, как вам идет лысина.

По словам разработчиков, это только начало: в будущем Яндекс планирует добавить поддержку гибкого редактирования по текстовым описаниям. С помощью промптов можно будет менять фон, одежду, прически, добавлять элементы декора, стили и фильтры.

Новая функция уже доступна всем пользователям через мобильное приложение Алиса AI или в чате с Алисой в Яндекс Браузере. Позже инструмент добавят в чат с нейросетью в обычной веб-версии.

Первая Tesla доехала до покупателя своим ходом. Новые возможности автопилота

Беспилотные технологии Tesla достигли нового этапа развития. Про системы продвинутого автопилота мы уже слышали, а теперь компания впервые осуществила доставку серийного электромобиля покупателю без участия водителя или сопровождающих транспортных средств. Этот эксперимент проводился в Остине, где Tesla уже тестирует технологии автономного вождения в рамках сервиса роботакси.

Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 10. Что будет с компьютерами?

Сегодня компания Microsoft официально завершила поддержку Windows 10. Это значит, что операционная система, вышедшая почти десять лет назад, больше не будет получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку. Например, Microsoft уже предупредила, что любые недавно обнаруженные уязвимости больше не будут закрываться. Что делать пользователям, которые не могут установить актуальную Windows 11?

Лучший способ обновить дом: пароочиститель Donlim со скидкой 70% на OZON

Глобальные распродажи сейчас самое подходящее время, чтобы вложиться в технику, которая действительно делает жизнь проще. И в этот раз звездой акций стал пароочиститель Donlim — тот самый прибор из серии “увидено в TikTok”. Только он уже давно вышел за рамки мемной популярности, получил немецкий сертификат качества TÜV и престижную международную награду Red Dot за дизайн. Словом, неплохое сочетание мощности, эффективности и эстетики.

