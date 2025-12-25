Алиса AI научилась фотошопить. Как изменить себе прическу или дорисовать вечернее платье?

Не только американские нейросети получают полезные функции и возможности. Да, ChatGPT недавно научился редактировать фотографии не хуже фотошопа. Но и российские проекты не отстают: только что разработчики Яндекса обновили свою Алису, так что она теперь тоже способна заменить фоторедактор. Правда, с некоторыми ограничениями. Давайте протестируем новинку.
Новые функции в Алисе AI появляются со скоростью света. Недавно нейросеть научилась искать низкие цены на товары, а теперь может запросто сменить вам прическу, наряд или превратить ваше фото в открытку. Как открыть фоторедактор в Алисе? Легко: качайте пока приложение на телефон, а мы сейчас поделимся инструкцией.
Как редактировать фото через Алису
Алиса AI получила обновление, так что пользователи теперь могут изменять загруженные фото и картинки по готовым шаблонам. Например, добавить себе смокинг или праздничный наряд, а также создать праздничные открытки и визуальные поздравления.
Новую функцию можно найти в соответствующем разделе:
- Откройте приложение на телефоне
- Нажмите кнопку “Оживи фото”
- Выберите пункт “Редактирование изображений” и загрузите нужное изображение
- Выберите шаблон из списка готовых
- После этого нейросеть автоматически применит выбранный шаблон к картинке и выдаст результат.
Например, давайте попросим нейросеть изменить прическу. Пусть Алиса сделает волосы белыми (мы бы придумали что-то поинтереснее, но нейросеть пока работает по готовым шаблонам, а пользовательские промты не принимает). Вот, что у нас получилось.
Всего доступно 14 шаблонов:
- Новогодняя шапка — добавит новогодний колпак на фото;
- Фигурка в стекле — перенесет вас в игрушку;
- Елочная игрушка — тут все понятно;
- Дедушка Мороз — добавит бороду, усы и шапку;
- Белые волосы — то, что мы показали выше;
- Зима за окном — фоткаете лето за окном, ап получаете зимний пейзаж;
- Анимэ — ну анимэ, собственно;
- Вечернее платье — переоденет вас из любого прикида в праздничный;
- Черный смокинг — как выше, только для мужчин;
- Очки с сердцем — подставит очки розового цвета с окулярами в форме сердечек;
- Розовый вайб — меняет стиль всей фотки на “барби”;
- В отпуске — лето, море, солнце, пальмы;
- Старый полароид — классический эффект;
- Без волос — а вдруг вы захотите прикинуть, как вам идет лысина.
По словам разработчиков, это только начало: в будущем Яндекс планирует добавить поддержку гибкого редактирования по текстовым описаниям. С помощью промптов можно будет менять фон, одежду, прически, добавлять элементы декора, стили и фильтры.
Новая функция уже доступна всем пользователям через мобильное приложение Алиса AI или в чате с Алисой в Яндекс Браузере. Позже инструмент добавят в чат с нейросетью в обычной веб-версии.