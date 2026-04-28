Яндекс выкатил большое обновление Алисы AI, и набор новинок получился любопытный: теперь ассистент понимает голос прямо в чате, умеет делиться диалогами по ссылке, подкидывает подсказки для продолжения разговора и наконец-то нормально живёт на планшетах. На фоне того, что в России с зарубежными ИИ-сервисами всё непросто, такие апдейты от локальных решений становятся всё интереснее. Я прошёлся по всем новым функциям и рассказываю, что реально изменилось в ИИ Алиса.

Голосовой ввод в Алисе AI

Самое заметное обновление — голосовой ввод запросов в чате. Раньше Алиса AI работала только с текстом: пиши руками или копируй откуда-то. Теперь в строке ввода появился значок микрофона, нажимаешь и просто наговариваешь свой запрос.

Функция работает в веб-версии и мобильных приложениях на iOS и Android. Распознавание идёт на русском языке, причём пользоваться голосовым вводом могут не только авторизованные пользователи, но и гости сервиса — то есть зайти и попробовать можно без регистрации.

По удобству это очень напоминает то, как голосовой ввод реализован в ChatGPT или у Siri в iOS — формулируешь длинный сложный запрос за пару секунд, не сбивая мысль на печать. Особенно это удобно с телефона, где набирать длинные детализированные промпты руками — то ещё удовольствие.

Как поделиться чатом с Алисой AI

Вторая большая новинка — возможность поделиться чатом с Алисой AI. Раньше, чтобы показать кому-то интересный ответ нейросети, приходилось делать скриншоты или вручную копировать текст. Теперь в интерфейсе появилась кнопка «Поделиться». Работает это так:

Жмёшь «Поделиться» в любой части беседы

Сервис автоматически генерирует ссылку

Можно поделиться целым диалогом или одной парой «вопрос-ответ»

Получившуюся ссылку легко отправить коллегам, друзьям или закинуть в рабочий чат. Для тех, кто решил пользоваться Алисой AI в работе — например, для брейнштормов или поиска информации, — функция реально экономит время. По логике это похоже на то, как уже давно работает шеринг чатов в ChatGPT, но для российских пользователей это первое такое решение в локальном AI-помощнике.

Подсказки для продолжения диалога

Третья функция — подсказки Алисы после ответов. После каждого ответа или во время ввода теперь появляются варианты, как развить тему дальше. Ассистент сам предлагает уточняющие вопросы или смежные направления, по которым можно копнуть глубже.

Это удобно, когда ты не до конца понимаешь, что именно хочешь спросить, или когда тема большая и непонятно, с какой стороны к ней подступиться. По сути, ассистент берёт на себя часть работы по формулированию запросов — а это для многих пользователей самое сложное в работе с нейросетями. Похожие подсказки давно работают в Gemini и ChatGPT, и приятно, что Яндекс тоже подтянул эту механику.

Алиса AI на планшетах

Отдельно разработчики занялись планшетной версией. Теперь Алиса AI поддерживает горизонтальный режим — раньше интерфейс был заточен под смартфоны и на планшете выглядел не очень. Что конкретно поменяли:

Увеличили зоны взаимодействия (кнопки, поля ввода)

Доработали навигацию под широкий экран

Оптимизировали использование пространства

Для владельцев iPad и Android-планшетов это неплохой апдейт — пользоваться ассистентом в альбомной ориентации стало реально удобнее. Особенно если работаешь с большим экраном и не хочешь переворачивать устройство каждый раз, когда нужен ответ от нейросети. На смартфонах с Android, кстати, Алиса в горизонтальном режиме тоже доступна.

Стоит ли пользоваться Алисой AI

Если коротко — да, если вы работаете с русскоязычным контентом. Голосовой ввод в ИИ Алиса плюс подсказки делают сервис заметно дружелюбнее для тех, кто не любит формулировать длинные текстовые запросы. Шеринг диалогов — отличная штука для работы в команде. А поддержка планшетов закрывает давнюю проблему интерфейса.

Из минусов — пока непонятно, как голосовой ввод справляется с акцентами и специфическими терминами, и насколько умные подсказки реально умные. Но в целом апдейт выглядит логичным шагом в сторону того, чтобы Алиса AI могла на равных конкурировать с зарубежными аналогами как Яндекс Браузер.