Android 16 исправляет уязвимость в приблизительной геолокации

Многие приложения для Android запрашивают текущее местоположение, чтобы показывать более релевантные результаты или помогать с навигацией, но большинству из них не нужны точные GPS-координаты для выполнения своей работы. Именно поэтому Android предлагает два уровня точности местоположения: точное и приблизительное. Эти параметры контролируются разными разрешениями Android и предназначены для различных типов приложений. Вот только не все так прямолинейно, как кажется и с этим давно надо было что-то делать.

Проблема приблизительной геолокации

Когда приложение запрашивает точное местоположение, Android предоставляет наиболее точную оценку, обычно в пределах от 3 до 50 метров. Если же приложение запрашивает приблизительное местоположение, Android предоставляет только грубую оценку местоположения устройства, которая может быть точной лишь в пределах 3 квадратных километров. Вот почему навигационные приложения всегда требуют точное местоположение, в то время как большинство других приложений могут прекрасно работать с любым вариантом. Например, если точность достаточная на уровне определения региона.

Многие приложения, которым не нужно точное местоположение, все равно запрашивают его, поскольку мало что мешает им это делать. Следует с осторожностью относиться к таким приложениям, так как они могут собирать данные о местоположении в целях отслеживания. Напротив, приложения, которые запрашивают только приблизительное местоположение устройства, с меньшей вероятностью скрытно отслеживают пользователя, поскольку грубая оценка местоположения слишком широка, чтобы быть полезной для этой цели.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Однако приблизительного местоположения иногда может быть достаточно, чтобы приложение определило, где именно находится пользователь. Это особенно актуально для сельских районов с низкой плотностью населения. В этих зонах даже грубая оценка может многое рассказать, если поблизости всего несколько дорог или зданий. Такой грубой оценки может быть достаточно для идентификации конкретного местоположения, что сводит на нет преимущества функции в плане приватности.

Геолокация на основе плотности населения в Android 16

Чтобы решить эту проблему, Google незаметно внедрил новую функцию в Android 16 под названием «геолокация на основе плотности населения». Проблема старого подхода Android заключалась в том, что он всегда обеспечивал одинаковый уровень точности, независимо от того, находитесь ли вы в шумном городе или маленьком поселке. В густонаселенных районах приблизительное местоположение помещает вас среди множества других людей, что затрудняет выделение конкретного человека. Однако та же самая оценка могла легко идентифицировать человека в малонаселенном районе.

Android 16 исправляет это, переключаясь на геолокацию на основе плотности населения. Система теперь может проверять плотность населения поблизости. Если она низкая, система предоставляет приложениям еще менее точную оценку местоположения. Цель состоит в том, чтобы сделать приблизительную оценку такой же анонимной в разреженной сельской местности, как и в густонаселенном городе.

Внутренне Android 16 реализует это, добавляя поддержку провайдеров плотности населения. Это компоненты, обычно предоставляемые приложением системного уровня, которые определяют плотность населения в заданном месте. Они предназначены для реализации системными пакетами, такими как Google Play Services, который уже предоставляет API, используемые большинством приложений для получения местоположения. Таким образом, логично, чтобы Google Play Services также обрабатывал оценки плотности населения.

Хотя есть доказательства того, что Google Play Services добавил поддержку этой функции, неизвестно, была ли она фактически развернута. Флаг разработчика для функции включен на устройствах Pixel, и соответствующее изменение кода указывает, что оно предназначено для Android 16. Конфигурация, которая позволяет Android использовать внешнего провайдера плотности населения, также включена. Однако этого недостаточно, чтобы подтвердить, что функция активно используется.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Повышение точности геолокации на Android

Еще одна функция, которая заслуживает внимания, это то, улучшил ли Google точность местоположения на Android. Согласно информации от источников, Google тестировал более надежное решение для позиционирования под кодовым названием Bluewave. Этот новый движок должен объединять необработанные данные от глобальных навигационных спутниковых систем с корректирующими данными от базовых станций для расчета позиции с большей точностью. Согласно информации, движок Bluewave должен быть примерно в 2,25 раза точнее.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Отрадно видеть, что Google работает над тем, чтобы сделать отслеживание местоположения на Android одновременно более безопасным и точным. Службы определения местоположения являются фундаментальным преимуществом мобильного устройства, но только когда они используются ответственно. Хочется надеяться, что Google будет поощрять больше приложений использовать приблизительное местоположение вместо точного, поскольку это более дружественный к приватности вариант, особенно с новой функцией геолокации на основе плотности населения.