Android станет безопаснее, но это не то о чем вы подумали

В мире Android постоянно происходит что-то интересное. То приложение выйдет новое, то смартфон, а то обновление безопасности. Вот и сейчас у нас есть новости о том, что совсем скоро Google добавит новую функцию. Вот только бороться она будет не за программную чистоту смартфона от вирусов и не за невозможность похитить вашу переписку, а за ваше здоровье. То есть она сделает все возможное для того, чтобы защитить вас от физических повреждений. Возможно, многие будут отключать эту функцию, но она может спасти не одного человека от серьезных травм, которые, увы, не редкость во время некоторых типов использования гаджетов.

Зависимость от смартфона

Спорить с тем, что смартфоны приносят миру массу пользы, как минимум глупо. Они облегчают нашу жизнь, делают ее более структурированной и позволяют не просто быть на связи, но и успевать делать массу дел чуть ли не одновременно.

Вот только есть у смартфонов и минусы. В первую очередь это их отвлекающий фактор. Вспомните, как часто вы брали телефон в руки в 22:00, чтобы проверить почту, и сами не замечали, как до подъема в 06:00 оставалось примерно 4 часа. Вот только смартфон отвлекает не только тогда, когда вы сидите в кресле или лежите в кровати, но и когда куда-то идете.

Код безопасности изменился в WhatsApp. Что делать?

Все бы ничего, но это может приводить к серьезным травмам или даже более печальным исходам. Для того, чтобы бороться с этим, Google готовится выкатить новую функцию в рамках настроек ”цифрового благополучия”.

Цифровое благополучие

The Verge сообщает, что бета-версия приложения ”Digital Wellbeing” (Цифровое благополучие) теперь получает так называемую функцию Heads Up (Подними голову). Не сложно догадаться, что эта функция определяет, когда вы пользуетесь телефоном во время прогулки, и напоминает о том, что вам следует с осторожностью относиться к своему окружению. То есть больше контролировать то, что происходит вокруг.

”Если вы идете, используя телефон, имейте в виду, что надо сосредоточиться на том, что вас окружает” — гласит надпись на снимке экрана с функцией, опубликованный пользователем Twitter. На скриншоте также отмечается, что Heads Up ”не заменяет внимательность”. То есть не сложно догадаться, что обойти за вас столб или убедиться, что для пешеходов горит зеленый сигнал светофора, приложение не сможет.

Назвать функцию полностью новой едва ли получится, ведь о ней в первый раз заговорили еще в прошлом году, когда разработчики XDA-Developers обнаружили в коде упоминание о ней. Уже тогда было понятно, что функция довольно удобна, хоть и говорит пользователю в целом очевидные вещи. Все понимают, что если ты идешь со смартфоном, надо быть внимательным и не терять связи с реальностью. Вот только понимать это одно, а делать как надо — совсем другое. Все мы иногда просто теряемся, когда натыкаемся на интересную новость или ныряем в кажущуюся важной переписку.

Чего не хватает Apple для победы над Android.

Как будет работать новая функция безопасности Android

Скорее всего, работа функции будет основана на данных, полученных от акселерометра и/или GPS. То есть, если один из этих датчиков говорит о том, что владелец смартфона находится в движении, но при этом экран включен и повернут вверх, значит, человек погружен в чтение, просмотр видео или переписку.

Хорошо было бы также реализовать такую функцию для использования в автомобиле. Только в этом случае не лишней была бы полная блокировка телефона, за исключением голосового управления. Конечно, многие будут просто отключать эту возможность, но ее наличие, на мой взгляд, необходимо.

Android в автомобиле

Подобные системы для водителей уже есть, но в основном они работают над блокировкой лишних уведомлений, которые отвлекают водителя. При этом пассажир может пользоваться смартфоном и для этого ему надо только ”сказать телефону”, что он не за рулем.

Превышен лимит мобильного трафика на Android. Как отключить?

Появление подобных систем лишний раз доказывает, что цифровое благополучие — это история не только про электронный и виртуальный мир, но и про реальную жизнь, ведь они тесно связаны и просто не могут быть отделены друг от друга.

Многие из тех, кто пользовался функциями ограничения времени использования смартфона, когда игры или социальные сети блокируются после определенного времени использования, были довольны такой возможностью. Уверен, что те, кому будет полезна новая функция, тоже найдутся.