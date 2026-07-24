После того, как из Google Play удалили мессенджер MAX, и возникли проблемы с его установкой, Евросоюз включил в новый санкционный список десятки российских финансовых организаций. Среди них Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк, чья работа завязана на собственных маркетплейсах. Для владельцев Android это в первую очередь вопрос не денег, а доступа: приложения могут пропасть из Google Play, как это уже было с другими подсанкционными сервисами. Разбираем, что реально изменится и как подстраховаться заранее.

Новые санкции 24 июля 2026 года — какие банки в списке

В новый санкционный список вошли:

Ozon Банк;

WB Банк;

Яндекс Банк;

МТС Банк;

РНКО «Платёжный центр» (это оператор системы «Золотая корона»);

«Точка»;

БКС;

«Русский стандарт»;

НКО «Мобильная карта» (ЦУПИС, через который проходят ставки).

По свежим данным СМИ, список на самом деле заметно шире: Евросоюз опубликовал полный перечень лиц и компаний, которые вошли в 21-й пакет санкций ЕС в отношении России. Среди них — 48 физлиц и 170 юрлиц, в том числе 98 банков и две некоммерческие организации.

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Важный нюанс, который легко упустить в новостях: санкции ЕС, введённые против Озон Банка, запрещают лицам из ЕС совершать сделки с Озон Банком. Данные санкции не относятся к блокирующим санкциям ЕС, и Озон Банк не был включён в список лиц, чьи активы должны быть заморожены по санкциям ЕС. Проще говоря, деньги клиентов внутри России это напрямую не замораживает — речь про запрет операций для европейской стороны.

Почему приложения банков могут удалить из Google Play

Главная практическая угроза — не заморозка счетов, а удаление приложений из магазинов. Google редко разбирается в таких нюансах и смотрит на то, кому принадлежит аккаунт разработчика и какие финансовые сервисы работают внутри программы. Если внутри приложения Wildberries крутится платежная инфраструктура подсанкционного банка, риск удаления всего приложения становится вполне реальным.

Исходя из этого, среди оставшихся в Google Play приложений главными претендентами на выход являются:

При этом пока паниковать рано: ни одно из приложений не удалено, а между публикацией санкционного пакета и реакцией Google обычно проходит от нескольких дней до пары недель. Сами компании ситуацию не драматизируют — в «Ozon Банке» сообщили, что продолжают работать в обычном режиме. Тем не менее, там прямо признают риск: приложение Ozon Банка по-прежнему можно скачать, однако существует вероятность, что его удалят из App Store и Google Play. В Ozon заявили, что работают над тем, чтобы клиенты могли скачать приложение на любые устройства, даже если его удалят, и порекомендовали установить его.

Где скачать приложение, которого нет в Google Play

Даже если приложение исчезнет из Google Play, его почти всегда можно поставить в обход магазина: владельцы Android пока могут устанавливать находящиеся под санкциями приложения, скачивая их из альтернативных цифровых магазинов или загружая APK-файлы с официальных сайтов компаний. APK — это просто установочный файл приложения, который скачивается напрямую с сайта банка.

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Первый и самый простой вариант для Android — российский магазин RuStore. RuStore появился в мае 2022 года после того, как многие важные приложения (например, банковские) оказались удалены из официального магазина Android — Google Play. Именно под такие ситуации он и создавался, и подсанкционные банки не забывают выкладывать актуальные версии приложений в RuStore.

Порядок действий на случай, если приложение пропадёт:

Проверьте, есть ли приложение в RuStore, и установите его оттуда. Если в каталоге нет — скачайте APK только с официального сайта банка, не со сторонних площадок. Как крайний вариант используйте веб-версию личного кабинета банка в браузере.

Главное предостережение касается безопасности. При установке файлов вне магазинов резко растёт риск нарваться на подделку: главная опасность — вирусы и вредоносное ПО. Вместо привычного приложения на смартфоне может установиться троян, который крадет личные данные, пароли или банковскую информацию. Поэтому APK берите строго с официального сайта.