Бесплатные нейросети, которые работают в России без VPN в 2026

Ещё год назад бесплатная нейросеть, которая работает из России без VPN, была редкостью. Сейчас таких девять — и среди них есть те, что пишут тексты без лимитов, рисуют картинки в чате и генерируют видео из одной фразы. Нет, если хочется разобраться, как оплатить ChatGPT или Midjourney из России — всегда пожалуйста. Но в этой статье только то, за что платить не надо от слова совсем.

Сразу важное уточнение: каждая нейросеть из этого списка заточена под определенные задачи. То есть один сервис не заменит все девять: у каждого своя специализация и свои сильные стороны. Разбираемся, кто на что годится — с регистрацией, лимитами и нюансами, которые обычно становятся понятны только после первого запроса.

Дипсик — бесплатная нейросеть без лимитов на сообщения

В начале 2025 года Дипсик оказался в топе Google Play — и первый вопрос, который задавали все: а работает ли он в России без VPN? Работает, и ещё как: иностранная карта не нужна, и — что важнее всего — количество сообщений не ограничено. ChatGPT в бесплатном плане обрезает доступ к сильной модели через несколько запросов. Дипсик этого не делает.

Как зарегистрироваться в Дипсике

Скачайте приложение из Google Play. Для регистрации нужен только email или аккаунт Google:

Запустите приложение DeepSeek. Нажмите на «Войти с помощью Google» или введите email и пароль. Если выбрали email — подтвердите адрес через письмо с кодом. Если Google — укажите аккаунт. Готово. Вы в чате.

В Дипсике есть 3 режима работы. Обычный, который подходит для большинства задач: тексты, переводы, вопросы, анализ документов. Режим глубокого мышления (рассуждение), когда нейросеть объясняет шаг за шагом. Он подходит для математических вычислений, программирования и сложных логических задач. Просто пишете вопрос в чат или прикрепляете файл в формате PDF, Word, таблицу или фото через иконку скрепки, и он начинает работать. Также есть режим поиска, чтобы находить информацию в сети с источниками.

То, что многие чат-боты предлагают только по подписке, у Дипсика бесплатно:

Нет лимита сообщений. Ни дневного, ни почасового. Пишите сколько угодно.

Ни дневного, ни почасового. Пишите сколько угодно. Поиск в интернете. Кнопка поиска переключает нейросеть в режим реального времени: курсы валют, новости, актуальные цены.

Кнопка поиска переключает нейросеть в режим реального времени: курсы валют, новости, актуальные цены. Веб-версия. Не хочется ставить приложение? Откройте chat.deepseek.com в браузере: аккаунт общий, история синхронизируется.

Прикрепите PDF договора и напишите «выдели ключевые риски из пункта 4.2»: Дипсик разберёт содержимое и ответит конкретно. Подробнее о том, как пользоваться Дипсиком в России, — мы рассказывали в отдельной статье.

Le Chat — нейронка без регистрации, с поиском в вебе и памятью

Большинство западных нейросетей из России не открываются: так, в случае с Grok действует геоблок по собственному решению компаниии. Но Mistral поступила иначе, чем конкуренты: сайт работает без VPN и без смены DNS. Хотя самое необычное даже не это, а то, что Le Chat — единственный сервис в подборке, который работает без регистрации. То есть пользоваться им можно просто так, без аккаунта.

Достаточно запустить приложение LeChat на Android или зайти на chat.mistral.ai и написать запрос: ни регистрация, ни телефон не понадобятся. История сессии не сохранится, но для разовой задачи это не критично. Если захотите сохранять переписки — зарегистрируйтесь по email или используйте аккаунт Google. Это займёт меньше минуты.

После авторизации вам станут доступны дополнительные возможности:

Поиск в вебе. Le Chat ищет актуальные данные в интернете прямо в чате, без ограничения на количество запросов.

Le Chat ищет актуальные данные в интернете прямо в чате, без ограничения на количество запросов. Режим рассуждения. Работает по аналогии с DeepSeek, полностью иллюстрируя ход своих мыслей.

Работает по аналогии с DeepSeek, полностью иллюстрируя ход своих мыслей. Генерация картинок. Le Chat рисует изображения по текстовому описанию прямо в чате — совместно с моделью Black Forest Labs. Доступно на бесплатном тарифе.

Le Chat рисует изображения по текстовому описанию прямо в чате — совместно с моделью Black Forest Labs. Доступно на бесплатном тарифе. Загрузка файлов. Нейросеть работает с документами и другими файлами, а также позволяет подключить Google Drive, Stripe и другие сервисы.

Нейросеть работает с документами и другими файлами, а также позволяет подключить Google Drive, Stripe и другие сервисы. Память. Le Chat запоминает ваши предпочтения между сессиями и учитывает их в ответах.

Бесплатный тариф Le Chat включает доступ ко всем основным функциям, но при интенсивном использовании появляются дневные ограничения на количество сообщении. Для большинства задач запаса всё равно хватает. Но, латная версия Pro стоит $15,99 в месяц или $154,99 в год и снимает все лимиты.

Qwen — китайская нейросеть, которая выручает, когда Дипсик перегружен

У Дипсика есть один минус: в час пик серверы перегружаются и выдают ошибку «Server Busy». В такие моменты выручает Qwen. Это тоже китайская разработка от Alibaba, которая тоже работает в России напрямую, просто на другой инфраструктуре. Сайт chat.qwen.ai открывается без VPN, а приложение Qwen Chat доступно в Google Play и RuStore.

Qwen работает без регистрации, как и LeChat. Но, войдя в аккаунт, вы сможете сохранять чаты, а также синхронизировать данные на разных устройствах и получить доступ ко всем возможностям нейросети.

Как зарегистрироваться в Qwen

Регистрация стандартная — по email, занимает пару минут:

Откройте chat.qwen.ai или скачайте приложение Qwen Chat из Google Play. Нажмите «Войти», введите email и придумайте пароль, или используйте аккаунт Google. Подтвердите адрес через письмо с кодом. Готово. Вы в чате.

В начале 2026 года Alibaba выпустила обновленную версию Qwen с нативной мультимодальной поддержкой: нейросеть понимает текст, изображения и видео в рамках одного разговора. Да и в целом Qwen уверенно справляется с русским языком и отвечает без заметных задержек.

Из того, что выделяет его на фоне остальных:

Выбор модели. В интерфейсе доступны несколько версий: быстрые и более мощные. Для повседневных задач подойдёт базовая.

В интерфейсе доступны несколько версий: быстрые и более мощные. Для повседневных задач подойдёт базовая. Генерация картинок. Qwen умеет создавать изображения по текстовому описанию в отдельном режиме.

Qwen умеет создавать изображения по текстовому описанию в отдельном режиме. Мультимодальный ввод. Загрузите фото или видео прямо в чат — нейросеть разберёт содержимое и ответит на вопросы.

Загрузите фото или видео прямо в чат — нейросеть разберёт содержимое и ответит на вопросы. Синхронизация. Аккаунт общий: история сохраняется и в браузере, и в приложении.

ГигаЧат — нейросеть Сбера с картинками прямо в чате

Все нейросети в этой подборке хранят переписку на зарубежных серверах. ГигаЧат — единственное исключение: сервис работает полностью на российской инфраструктуре. Если это принципиально — для корпоративных задач или из соображений приватности — здесь только один вариант.

Как зарегистрироваться в ГигаЧате

Регистрация в ГигаЧате проходит по номеру телефона. То есть клиентом Сбера быть не нужно:

Скачайте ГигаЧат из Google Play или RuStore. Нажмите «Войти». Введите номер, получите SMS с кодом, подтвердите. Готово. Вы в чате.

Теперь вы можете отправлять GigaChat запросы, загружать файлы и даже рисовать картинки. О том, как это работает внутри нейросети Сбера, расскажем дальше.

Как нарисовать картинку в ГигаЧате

Одним из преимуществ ГигаЧата является генерация изображений прямо в чате, без отдельного приложения и без оплаты. Просто пишете в поле ввода «нарисуй закат над горами в стиле импрессионизма» — и через несколько секунд картинка появится в диалоге.

Уточнять стиль можно прямо в запросе: «реализм», «акварель», «3D-рендер», «мультяшный», «как картина маслом». Чем подробнее описание, тем точнее результат. Бесплатный тариф даёт несколько десятков генераций в сутки.

Но рисование — не единственная причина зайти в ГигаЧат:

ГигаЧат принимает файлы и изображения. Отправьте скриншот, фото документа или PDF: нейросеть разберёт содержимое. Работает с чеками, договорами, фотографиями текста.

Отправьте скриншот, фото документа или PDF: нейросеть разберёт содержимое. Работает с чеками, договорами, фотографиями текста. Голосовой ввод. Нажмите иконку микрофона: говорите, ГигаЧат переводит в текст и отвечает.

Нажмите иконку микрофона: говорите, ГигаЧат переводит в текст и отвечает. Поиск в интернете. Кнопка в чате включает режим с актуальными данными.

Кнопка в чате включает режим с актуальными данными. Российская инфраструктура. Данные не уходят на зарубежные серверы — актуально для корпоративного использования.

Отправьте фото распечатанного договора и напишите «выдели главные риски»: ГигаЧат прочитает текст с фотографии и ответит. О том, какие нейросети рисуют картинки бесплатно, — в отдельном материале.

Perplexity — поисковик с ответами и ссылками на источники

Perplexity — не просто нейросеть, а ИИ-поисковик. Принципиальное отличие от других нейросетей: он не генерирует текст по памяти, а обращается к реальным страницам прямо в момент запроса и возвращает структурированный ответ со ссылками. Каждый факт можно проверить.

Приложение можно скачать в Google Play. Интерфейс программы полностью переведен на русский язык. Зарегистрироваться можно так же, как и в остальных подобных приложениях

Запустите Perplexity. Нажмите на «Начать». Нажмите на «Продолжить с Google» или «Войти с помощью электронной почты». Если выбрали email — подтвердите адрес через письмо с кодом. Если Google — выберите аккаунт. Готово. Можно начинать.

Главная возможность Perplexity — фокус-режимы. Обычный поиск ищет везде подряд: новости, форумы, магазины, Википедия — всё вперемешку. Perplexity позволяет задать направление: только в научные статьи, только на Reddit, только на YouTube. Один и тот же вопрос в разных режимах даст принципиально разные ответы. Переключить режим можно кнопкой рядом с полем ввода:

Web — стандартный поиск по всему интернету. Подходит для большинства вопросов.

— стандартный поиск по всему интернету. Подходит для большинства вопросов. Academic — только по научным статьям и журналам. Для студентов, исследователей, медицинских и технических вопросов.

— только по научным статьям и журналам. Для студентов, исследователей, медицинских и технических вопросов. YouTube — находит и суммирует видео по теме. Удобно, когда хочется понять содержимое без просмотра.

— находит и суммирует видео по теме. Удобно, когда хочется понять содержимое без просмотра. Reddit — ищет обсуждения и мнения реальных людей. Полезно для отзывов на продукты и живого опыта.

— ищет обсуждения и мнения реальных людей. Полезно для отзывов на продукты и живого опыта. Wolfram Alpha — подключает математический движок. Для точных расчётов, формул, конвертации единиц.

Бесплатный тариф включает неограниченный обычный поиск и около 5 углублённых Pro-запросов в сутки. Пять Pro-запросов в сутки заканчиваются быстро, но для большинства повседневных задач обычного режима вполне хватает.

Попробуйте: напишите «сравни Samsung Galaxy S25 и Xiaomi 15 Ultra — камера, батарея, цена в России». Perplexity вернёт ответ со ссылками на источники и актуальными ценами, а не пересказ по памяти.

Алиса от Яндекса — голосовой ИИ с агентами и задачами

Алиса за последние два года превратилась из простого голосового помощника в полноценный ИИ-ассистент: ведёт диалог, пишет тексты, генерирует картинки и выполняет задачи через ИИ-агентов. Алиса работает бесплатно и без VPN. Регистрация тоже не является обязательно, но все-таки она желательна для хранения данных в памяти и синхронизации на разных устройствах.

Что умеет новая нейросеть Алиса AI от Яндекса

Как установить Алису на Android

На многих Android-смартфонах российской сборки Алиса предустановлена. Сначала проверьте. Если нет:

Скачайте приложение Алиса из Google Play или RuStore — или приложение Яндекс, если оно уже установлено: Алиса встроена в оба. Войдите через Яндекс ID. Если аккаунта нет, нажмите «Создать аккаунт» и зарегистрируйтесь по номеру телефона прямо в приложении. После входа нажмите кнопку с микрофоном: Алиса доступна голосом и в текстовом режиме.

Главное преимущество перед остальными — голосовое управление на русском: у Алисы лучшее распознавание речи среди всех девяти нейросетей подборки. Нажмите микрофон, говорите — и она ответит голосом. Удобно в дороге, за рулём, когда руки заняты. Остальные восемь нейросетей работают преимущественно в текстовом режиме.

Помимо голосового управления у Алисы есть другие возможности:

Генерация картинок. Напишите или скажите «нарисуй [описание]»: Алиса создаст изображение бесплатно.

Напишите или скажите «нарисуй [описание]»: Алиса создаст изображение бесплатно. Интеграция с экосистемой Яндекса. Алиса работает со всеми сервисами напрямую: Поиском, Маркетом, Картами, Музыкой.

Алиса работает со всеми сервисами напрямую: Поиском, Маркетом, Картами, Музыкой. Базовые команды без интернета. Будильник, таймер, звонок выполняются через встроенные функции Android даже офлайн.

Агентный режим — отдельная история. Алиса выполняет задачи напрямую. Скажите «закажи такси из дома в аэропорт на завтра в 6 утра»: откроется Яндекс Go с заполненным маршрутом. Попросите «найди смартфон до 30 000 рублей на Маркете»: откроется готовая подборка. Скажите «включи таймер на 20 минут»: он запустится.

Шедеврум от Яндекса — генератор изображений и видео на русском

За Шедеврумом стоит идея, которой нет у других генераторов картинок: каждая работа в ленте сопровождается текстом запроса, который её создал. Откройте shedevrum.ai и просмотрите чужие работы — понравившийся запрос можно скопировать и переделать под себя. Быстрый способ понять, как формулировать описания, не разбираясь с теорией промптинга.

Как начать работу в Шедевруме

Регистрация через Яндекс ID — если аккаунт уже есть, займёт несколько секунд:

Откройте shedevrum.ai в браузере или скачайте приложение Шедеврум из Google Play или RuStore. Нажмите «+», выберите «Яндекс ID». Если аккаунта Яндекса нет, создайте его по номеру телефона прямо на этом шаге. Нажмите кнопку «Создать» и введите описание картинки на русском.

Шедеврум использует модель YandexART. Она понимает описания на русском языке без переводчика — удобно для тех, кто не хочет составлять запросы по-английски. Вот что умеет сервис на бесплатном тарифе:

Генерация картинок. В приложении лимитов нет, генерируйте сколько угодно. На сайте лимит ниже — точное число не публикуется, но при активной работе сайт предлагает перейти в приложение.

В приложении лимитов нет, генерируйте сколько угодно. На сайте лимит ниже — точное число не публикуется, но при активной работе сайт предлагает перейти в приложение. Генерация видео. Шедеврум создаёт короткие клипы из текстового описания — функция доступна в приложении.

Шедеврум создаёт короткие клипы из текстового описания — функция доступна в приложении. Социальная лента. Работы других пользователей с открытыми текстами запросов — лучший учебник по промптингу.

В целом, этого будет достаточно, чтобы нарисовать картинку онлайн. Но для снятия ограничений все-таки потребуется подписка Про за 100 рублей в месяц. Оформляется она прямо через приложение.

Лучшие бесплатные нейросети для Android

Kling AI — видео из текста и фото, 66 бесплатных кредитов в день

Текст генерируют все девять нейросетей из подборки. Картинки умеют генерировать шесть из них. Видео по-настоящему создаёт только одна. Kling AI — специализированный генератор видео: klingai.com открывается из России без VPN, приложение можно скачать в Google Play.

Как зарегистрироваться в Kling AI

Регистрация по email или через Google — займёт несколько минут:

Откройте klingai.com или скачайте приложение Kling AI из Google Play. Нажмите «+», введите email и пароль или войдите через Google. Подтвердите адрес через письмо с кодом.

Каждый день аккаунт пополняется на 66 бесплатных кредитов, и они сгорают через 24 часа, если не потратить. На одно видео длиной 5 секунд уходит 10 кредитов. То есть в день доступно 6 пятисекундных роликов или 3 десятисекундных ролика бесплатно. Вот только на бесплатных видео остаётся водяной знак Kling: убрать его можно только в платной подписке.

Основные возможности Kling AI:

Видео из текста. Опишите сцену — «девушка идёт по ночному Токио под дождём» — нейросеть сгенерирует ролик.

Опишите сцену — «девушка идёт по ночному Токио под дождём» — нейросеть сгенерирует ролик. Видео из картинки. Загрузите фото и задайте движение: камера влево, ветер на листьях, персонаж поворачивает голову.

Загрузите фото и задайте движение: камера влево, ветер на листьях, персонаж поворачивает голову. Длина ролика. До 10 секунд в стандартном режиме, до 2 минут — в профессиональном.

До 10 секунд в стандартном режиме, до 2 минут — в профессиональном. 66 кредитов в день. Обновляются каждые 24 часа, неиспользованные сгорают.

Оплатить подписку из России через Stripe не получится, но для знакомства с сервисом бесплатного лимита достаточно. Подробнее о том, как создать видео с нейросетью бесплатно, — в отдельном материале.