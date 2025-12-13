Большое обновление Google Переводчика: репетитор по английскому и синхронный перевод в наушниках

Герман Вологжанин

Компания Google регулярно обновляет свои сервисы, сосредотачиваясь на искусственном интеллекте. После выхода Android 16 она уже существенно изменила дизайн фирменных приложений, а теперь взялась за их функциональность. Одно из самых крупных обновлений получил Google Переводчик — сервис, который есть на каждом сертифицированном Android-устройстве. Теперь это не только переводчик, но и карманный репетитор, напичканный нейросетями.

Встроенный переводчик сильно изменился. Изображение: Google

Встроенный переводчик сильно изменился. Изображение: Google

Что нового в Google Переводчике

В своем крупном обновлении приложение Google Переводчик предлагает специальные инструменты для изучения иностранных языков. Вы можете поставить перед собой цель и следить за ее реализацией, выполняя регулярные упражнения. Правда, доступны инструменты не во всех странах. В России, например, они не работают.

Главный апдейт получила функция живого перевода. Теперь инструмент Google способен переводить речь собеседников через любые Bluetooth-наушники, подстраиваясь под тембр и другие характеристики человеческого голоса.

Живой перевод через наушники представлен не во всех странах. Изображение: Google

Живой перевод через наушники представлен не во всех странах. Изображение: Google

Что интересно, подобную функцию уже предлагала компания Apple. Но в случае с ней живой перевод распространяется лишь на несколько моделей ее наушников AirPods, в то время как Google делает свой аналог общедоступным. Впрочем, пока не во всех странах: в России это нововведение пока тоже не работает.

Как обновить Google Переводчик на Android

Рано или поздно эти и другие функции появятся в обновлении Google Переводчика. Чтобы получить к ним доступ, своевременно устанавливайте апдейты приложения. Сделать это можно на странице переводчика в Google Play.

Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь загрузки последней версии Google Переводчика, после чего апдейт установится автоматически. Перезапустив приложение, вы получите доступ ко всем возможностям, представленным в вашем регионе.

