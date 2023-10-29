Чем меня удивила умная камера в приложении Яндекс на Android

В 2021 году компания Яндекс представила умную камеру Алисы. Это мобильное приложение, которое прокачивает камеру смартфона, превращая ее в универсальный инструмент для поиска информации и решения повседневных задач. С момента выхода программа с искусственным интеллектом заметно изменилась и обросла новыми фишками. Посмотрим, на что сейчас способна умная камера Яндекс для телефона.

Где скачать умную камеру Яндекс

Отдельного приложения умной камеры не существует, поскольку инструмент является встроенным компонентом другого продукта — программы Яндекс с Алисой. Ее можно скачать в любом магазине от Google Play до AppGallery.

Приложение Яндекс в Google Play

Приложение Яндекс в AppGallery

Хотя умная камера в приложении Яндекс располагается на самом видном месте, многие пользователи ее просто не замечают. Так что давайте разберемся, как ее включить.

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Как включить умную камеру Яндекс

Чтобы включить умную камеру Яндекса, необходимо запустить приложение и нажать кнопку в виде фотоаппарата. Она располагается на главной странице программы.

При желании вы можете добавить умную камеру на главный экран, выполнив несколько простых шагов:

Откройте умную камеру Алисы. Перейдите в меню инструмента через «три точки» в правом верхнем углу. Нажмите «Добавить на главный экран».

После этого на рабочем столе Андроид появится ярлык умной камеры. Через него можно будет открывать инструмент без предварительного запуска приложения Яндекс.

Функции умной камеры Яндекс на телефоне

Умная камера Яндекс на Андроид не является приложением для съемки фото и видео. Это программа с искусственным интеллектом, добавляющая аппаратному компоненту вашего смартфона новые функции, способные выручить в любую минуту. Итак, пойдем по порядку.

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Сканер документов для Андроид

Первый пункт меню умной камеры Яндекса — сканер. С его помощью вы можете сделать скан документов без принтера. Просто наведите камеру на документ и сфотографируйте его.

Умная камера Алисы сама обрежет документ, даже если он сфотографирован под углом. Далее вы сможете отредактировать изображение, сделав его, например, черно-белым. Также допускается создание единого документа путем добавления новых страниц.

Переводчик через камеру телефона

Еще более полезная фишка — переводчик через камеру Андроид. Если вы скачаете языковой пакет, приложение Яндекса будет переводить на русский язык все надписи, расположенные вокруг вас. Для этого даже не нужен интернет.

Также приложение позволяет перевести текст на фото, если предварительно выбрать снимок из галереи. Для этого требуется нажать кнопку, расположенную в правом нижнем углу интерфейса.

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Поиск по фото от Яндекса

Основная функция умной камеры Яндекса — поиск по фото. Если в объектив попадет какой-нибудь объект, приложение расскажет, что это. Так вы сможете определить цветок по фото или, например, найти информацию о калорийности продукта.

Помимо вкладки «Поиск» в приложении есть раздел «Товары». Он предназначен для тех же целей, но вместо общего описания объекта здесь показывается список магазинов, где его можно купить.

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Как распознать текст с картинки

Следующий пункт меню — «Текст», где умная камера предлагает распознать текст на фото. Очень полезная фишка, если вам не хочется вручную перепечатывать документы. Камера сама переведет текст в цифровой формат.

Распознавание в умной камере Яндекса поддерживает тексты, написанные от руки. Правда, многое зависит от почерка. Зачастую приложение ошибается или не распознает отдельные слова.

Камера для решения задач

Ну а эта функция — настоящая находка для школьников и студентов. Она позволяет решить задачу через камеру телефона. Причем программа не просто дает ответ, а предлагает развернутое решение, описывая каждый шаг.

В случае с текстовыми задачами умная камера Алисы показывает лишь поисковую выдачу с ГДЗ, так что Яндексу есть куда расти. В будущем стоит добавить ответы по Истории и Географии, ну а написать сочинение по русскому языку уже сейчас может ChatGPT на Android.

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Приложение для бонусных карт

Удивительно, но умная камера также выступает в качестве приложения для бонусных карт на Андроид. В последней вкладке прячется специальный сканер, который распознает карту, а затем сохраняет ее.

Открыть список бонусных карт можно напрямую через умную камеру, нажав на «три точки». Также в этом деле помогает Алиса, показывающая все сохраненки по голосовому запросу.

Чем умная камера Яндекса отличается от Google Объектива

Умная камера Алисы — не единственная программа в своем роде. Еще в 2018 году компания Google выпустила Объектив, ставший прообразом приложения Яндекса.

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В отличие от софта российской компании, Google Lens перестал развиваться. Обновления, конечно, выходят, но в приложении нет многих функций, доступных через камеру Яндекса. В Google Объективе отсутствует:

перевод в режиме реального времени;

сканер документов;

хранилище для бонусных карт.

Вряд ли это можно назвать серьезным упущением, но тот факт, что для выполнения всех действий нужно предварительно сделать фото, действительно раздражает. Умная камера Яндекса, напомним, решает большинство задач в режиме реального времени, не требуя нажатия кнопки затвора.