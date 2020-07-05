Чем просить и унижаться… — Xiaomi «одолжили» функцию у Google

Хорошие художники копируют, а великие — крадут. Слышали такую фразу? Смотря на то, что происходит в мире высоких технологий в целом и смартфонов в частности, складывается ощущение, что красть у конкурентов стало нормой. Остается только понять, где грань между «скопировать» и «украсть». На этот раз отличилась Xiaomi, которая взяла у Google полезную функцию, которая было отличительной чертой «пикселей» двухлетней давности. Стоило ли это делать, что это даст компании и можно ли вообще такое делать? Без нас с вами они в этом не разберутся. Давайте обсудим все это и поймем, как надо было поступать китайцам.

Новая функция Xiaomi

На днях появилась информация, что Xiaomi работает над интересной функцией для камеры своих смартфонов. Это не новая функция, которую придумала китайская компания (да, такие есть). Она является копией того, что Google применила в своих Pixel пару лет назад. Тогда функция называлась «Top Shot».

В случае с китайской компанией и реинкарнацией новой-старой функции, она получит название «AI Shutter». В целом название означает примерно то же самое, если отталкиваться от фотографической терминологии, но согласитесь, у Google оно звучит куда более аппетитно. Зато тут есть модное сейчас сочетание букв AI, которое обычно обозначает искусственный интеллект.

Гендиректор Xiaomi назвал три своих любимых смартфона

Открытие такой возможности основано на бета-версии приложения MIUI Camera, которую досконально разобрали разработчики XDA. Приложение содержит следы той самой функции, которой ранее отметился поисковый гигант. Разработчики поняли, что эта функция как раз почти полностью копирует то, что было в Google Camera.

Пока все в приложении прописано на китайском, но мало для кого является проблемой сделать перевод. Если вольно, то перевод представляет из себя «Выберите лучший снимок автоматически при нажатии кнопки спуска затвора».

Искусственный интеллект для фото

Для реализации функции привлекли искусственный интеллект, который должен предложить лучший снимок из тех, что были сделаны. Правда, надо еще понимать, сможет ли он сделать все правильно и выбрать действительно то, что нужно. Почему-то у меня куда больше доверия к Google. Оспорить эту точку зрения вы как обычно можете в нашем Telegram-чате.

В любом случае, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы получаете сразу несколько снимков, среди которых автоматика и будет выбирать лучший. Дальше уже будет понятно, что получится в итоге. Главное, чтобы не стало хуже и вы не потеряли ту самую фотографию, которую вы могли сделать лучше, чем автоматика.

В России начались продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Как платить

Основной задачей режима выбора лучшего снимка является случай, когда кто-то моргнул во время фотографирования. Это неприятно, но сделав несколько снимков, можно выбрать лучший и избежать такого дефекта. Ладно, если вы это заметите сразу и сможете сделать снимок заново (хотя иногда второй раз уже не получится получить те эмоции), но чаще всего такое обнаруживается уже позже.

Как работает выбор лучшего снимка у Xiaomi

Функция серийной съемки уже давно есть почти во всех смартфонах и именно она лежит в основе приведенных функций. Просто автоматика все делает за вас сама и вам не надо будет держать нажатой кнопку спуска затвора, чтобы получить те самые дополнительные снимки, из которых и будет выбирать автоматика. А еще снимки не будут занимать много места, так как сразу сохранится только один из них и не надо будет выбирать вручную, что из этого сохранить.

Не знаю, как у вас, а у меня часто есть целые серии фотографий, которые сохраняются в большом количество и потом приходится отдельно заходить и чистить их. Не сказать, что это очень сложно, но это требует времени. Надо как минимум зайти, все просмотреть, выбрать нужное и только после этого удалить лишнее. А если еще и памяти в смартфоне мало, это может стать настоящей проблемой, которая где-нибудь на отдыхе будет требовать экстренных решений.

Пять телефонов Xiaomi, которые я не куплю и вам не посоветую.

Когда камера Xiaomi сможет выбирать лучшие снимки

Пока официального подтверждения того, где появится и появится ли вообще такая функция, нет. При этом логика подсказывает, что ожидать ее можно уже в одной из сборок MIUI 12, над которой в настоящее время работает компания Xiaomi. Бета-версии сборки, которая появится совсем скоро, уже существуют, и поэтому мы можем составить представление о том, как она будет выглядеть, когда ее начнут рассылать владельцам совместимых смартфонов.

Впрочем, возможны варианты развития событий, при которых скопированная у Google функция появится не в MIUI 12, а в следующем поколении — MIUI 13. Если все пойдет совсем плохо, вероятность чего очень высока, придется ждать и вовсе 14-версии операционной системы.

В общем, как вы поняли, точных дат у нас как обычно нет, но есть понимание того, что Xiaomi понравилась еще одна чужая наработка, которую она хочет реализовать в своем устройстве. Конечно, есть вероятность того, что у компании это вообще не получится, но можно же выкатить и условно работающую функцию, которая со временем будет доработана. Посмотрим, как поступит китайский производитель.