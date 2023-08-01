Чем заменить ChatGPT на Android. 5 лучших нейросетей для написания текста

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

В июле 2023 года официальное приложение ChatGPT появилось на Android. Отныне каждый владелец смартфона или планшета может воспользоваться нейросетью для создания текста при помощи удобной программы, а не через браузер. Однако жителям России самый известный чат-бот с искусственным интеллектом недоступен. Ограничения можно обойти, но для этого придется завести иностранный аккаунт Google для загрузки приложения ChatGPT, купить заграничный номер для регистрации аккаунта и включить VPN, чтобы общаться с ИИ. Словом, костыли.

Чем заменить ChatGPT на Android. 5 лучших нейросетей для написания текста. ChatGPT — не единственная нейросеть, генерирующая текст. Фото.

ChatGPT — не единственная нейросеть, генерирующая текст

Существующие ограничения заставляют искать аналоги ChatGPT. Если в начале года их было очень мало, то сейчас появилось как минимум 5 приложений, способных в той или иной степени заменить нейросеть OpenAI. Причем это не любительские поделки, а программы от известных IT-компаний.

Нейросеть YaGPT в браузере Яндекса

Многие наши компании уже не первый месяц пытаются сделать российский ChatGPT. На данный момент лучше всего это получилось у Яндекса. Отечественный IT-гигант интегрировал нейросеть YaGPT в свой браузер и предложил общаться с искусственным интеллектом через Алису.

Скачать приложение Яндекс

Чтобы начать пользоваться YaGPT, нужно установить программу Яндекса на свой смартфон, а затем выполнить несколько простых шагов:

  1. Запустить приложение.
  2. Нажать кнопку с YaGPT или вызвать Алису, попросив ее запустить навык «Давай придумаем».
  3. Произнести свой запрос или напечатать его при помощи виртуальной клавиатуры.
Нейросеть YaGPT в браузере Яндекса. YaGPT — не такая уж и стыдная альтернатива ChatGPT. Фото.

YaGPT — не такая уж и стыдная альтернатива ChatGPT

YaGPT от Яндекса работает на основе собственной языковой модели и умеет составлять тексты объемом до 30 тысяч знаков. С недавних пор нейросеть научилась понимать контекст, что поставило ее в один ряд с ChatGPT. А в России у нее появился достойный конкурент в лице GigaChat от Сбера — нового ИИ, пока работающего только в закрытом режиме.

Читайте также: сравнение российских нейросетей YaGPT и GigaChat с ChatGPT

Чат-бот Bing от компании Microsoft

В этом году поисковая система Bing, которая является проектом Microsoft, получила серьезное обновление. В нее добавили аналог ChatGPT, работающий на базе модели GPT-4. Причем нейросеть Microsoft делает это бесплатно, в то время как искусственный интеллект OpenAI попросит вас оформить подписку.

Скачать браузер Bing

Bing выгодно отличается от ChatGPT привязкой к актуальным сетевым данным, что позволяет получать от искусственного интеллекта самую свежую информацию. Чтобы воспользоваться чат-ботом Bing, необходимо:

  1. Запустить приложение.
  2. Нажать кнопку «Войти и присоединиться».
  3. Авторизоваться в учетной записи Microsoft.
  4. Нажать кнопку вызова чат-бота, которая располагается в нижней части экрана.
Чат-бот Bing от компании Microsoft. ИИ запускается только через VPN. Фото.

ИИ запускается только через VPN

В России Bing не работает. Но это ограничение можно обойти, включив VPN на Android. В качестве сервера желательно выбирать США или страны ЕС. Тогда вам точно никто не запретит пользоваться Bing.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как работает Chatsonic на Android

Chatsonic — малоизвестная, но довольно продуктивная нейросеть, использующая языковые модели GPT-3.5 и GPT-4. То есть она копирует возможности ChatGPT и, что еще важнее, не требует активации VPN и выполнения других лишних действий:

  1. Запустите Chatsonic.
  2. Нажмите «Sign Up» и авторизуйтесь через аккаунт Google.
  3. Тапните по строке ввода, чтобы набрать первый запрос.
Как работает Chatsonic на Android. Меню приложения выполнено на английском, но отвечает нейросеть на русском. Фото.

Меню приложения выполнено на английском, но отвечает нейросеть на русском

Скачать Chatsonic на Android

Приложение Chatsonic работает на английском языке, но это — полбеды. Главный недостаток нейросети заключается в ограничении на количество слов. Чтобы снять их, нужно оформить платную подписку. А сделать это из России без иностранного аккаунта Google и заграничной карты не получится.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Нейросеть YouChat от поисковика You.com

You.com — одна из самый молодых поисковых систем, запущенная в 2021 году. Она включает в себя несколько продуктов с искусственным интеллектом, включая YouImagine для генерации картинок и YouСhat — очередной аналог ChatGPT, для получения доступа к которому нужно:

  1. Запустить приложение You.com.
  2. Пролистать страницу вниз и нажать на YouChat.
  3. Ввести свой первый запрос.
Нейросеть YouChat от поисковика You.com. Хорошая нейросеть с генератором картинок. Фото.

Хорошая нейросеть с генератором картинок

Скачать You.com с нейросетью

Нейросеть YouChat базируется на GPT 3,5 и GPT-4. Первая модель работает бесплатно, а для доступа ко второй нужно оформить подписку за $10/мес, пройдя несколько кругов ада из-за ограничений для Россиян. Зато искусственный интеллект бесплатный и обладает встроенным генератором изображений, что вам тоже пригодится.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Perplexity AI со встроенным GPT-4

Заключительный бесплатный аналог ChatGPT — Perplexity. Откровенно говоря, это худшая нейросеть из всех рассмотренных. Хотя она не требует оформления подписки и активации VPN, работает искусственный интеллект только на английском языке. То есть он даже ответить на русском не в состоянии. Тем не менее, вы можете воспользоваться нейросетью Perplexity, обратившись к инструкции:

  1. Запустите Perplexity.
  2. Войдите в аккаунт Google.
  3. Нажмите кнопку «Ask anything».
Perplexity AI со встроенным GPT-4. Нейросеть подойдет только тем, кто свободно говорит, пишет и читает на английском. Фото.

Нейросеть подойдет только тем, кто свободно говорит, пишет и читает на английском

Скачать нейросеть Perplexity

Искусственный интеллект использует модифицированную версию модели GPT, запоминает контекст и даже персонализирует ответы в зависимости от выбранного стиля. Так что людям, владеющим английским языком, Perplexity принесет немало пользы.

Теги
Лонгриды для вас
Как перенести контакты с телефона на телефон

Каким бы навороченным ни был смартфон, так или иначе мы пользуемся им как средством связи, которое позволяет принимать и совершать звонки. Чтобы не потерять номера, мы сохраняем контакты. А в какой-то момент у нас обязательно возникает потребность перекинуть их с одного устройства на другое. Операционная система Android предлагает несколько вариантов реализации этой нехитрой затеи, и сегодня мы посмотрим на все способы, как перенести контакты с телефона на телефон.

Читать далее
Как выйти из Telegram на Android и поменять аккаунт

Если вы не хотите пользоваться мессенджером на текущем устройстве, то можете выйти из Телеграмма на телефоне, не удаляя само приложение. Это позволит зайти в другой профиль или просто оставить программу без учетной записи, чтобы ни один посторонний человек не смог получить доступ к личной переписке. Разберемся, как выйти из Telegram, и попробуем понять, обязательно ли это делать, если просто хочется пользоваться еще одним аккаунтом в мессенджере.

Читать далее
Какое приложение «Сообщения» скачать на телефон. 5 лучших программ из Google Play

Несмотря на то, что в последнее время мы редко пользуемся сервисом коротких сообщений SMS, мобильные операторы неслучайно продолжают его включать в список базовых услуг. Во-первых, так мы можем переписываться с другими людьми без интернета. Во-вторых, никто не отменял СМС-рассылку, и именно в таком виде мы получаем информацию о доставке, денежных переводах и акциях в магазинах. Если вам надоело стандартное приложение для сообщений на телефоне или появилось желание расширить его функциональность, скачайте одну из следующих программ, которые мы нашли на просторах Google Play.

Читать далее