Чем заменить ChatGPT на Android. 5 лучших нейросетей для написания текста

В июле 2023 года официальное приложение ChatGPT появилось на Android. Отныне каждый владелец смартфона или планшета может воспользоваться нейросетью для создания текста при помощи удобной программы, а не через браузер. Однако жителям России самый известный чат-бот с искусственным интеллектом недоступен. Ограничения можно обойти, но для этого придется завести иностранный аккаунт Google для загрузки приложения ChatGPT, купить заграничный номер для регистрации аккаунта и включить VPN, чтобы общаться с ИИ. Словом, костыли.

Существующие ограничения заставляют искать аналоги ChatGPT. Если в начале года их было очень мало, то сейчас появилось как минимум 5 приложений, способных в той или иной степени заменить нейросеть OpenAI. Причем это не любительские поделки, а программы от известных IT-компаний.

Нейросеть YaGPT в браузере Яндекса

Многие наши компании уже не первый месяц пытаются сделать российский ChatGPT. На данный момент лучше всего это получилось у Яндекса. Отечественный IT-гигант интегрировал нейросеть YaGPT в свой браузер и предложил общаться с искусственным интеллектом через Алису.

Скачать приложение Яндекс

Чтобы начать пользоваться YaGPT, нужно установить программу Яндекса на свой смартфон, а затем выполнить несколько простых шагов:

Запустить приложение. Нажать кнопку с YaGPT или вызвать Алису, попросив ее запустить навык «Давай придумаем». Произнести свой запрос или напечатать его при помощи виртуальной клавиатуры.

YaGPT от Яндекса работает на основе собственной языковой модели и умеет составлять тексты объемом до 30 тысяч знаков. С недавних пор нейросеть научилась понимать контекст, что поставило ее в один ряд с ChatGPT. А в России у нее появился достойный конкурент в лице GigaChat от Сбера — нового ИИ, пока работающего только в закрытом режиме.

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Чат-бот Bing от компании Microsoft

В этом году поисковая система Bing, которая является проектом Microsoft, получила серьезное обновление. В нее добавили аналог ChatGPT, работающий на базе модели GPT-4. Причем нейросеть Microsoft делает это бесплатно, в то время как искусственный интеллект OpenAI попросит вас оформить подписку.

Скачать браузер Bing

Bing выгодно отличается от ChatGPT привязкой к актуальным сетевым данным, что позволяет получать от искусственного интеллекта самую свежую информацию. Чтобы воспользоваться чат-ботом Bing, необходимо:

Запустить приложение. Нажать кнопку «Войти и присоединиться». Авторизоваться в учетной записи Microsoft. Нажать кнопку вызова чат-бота, которая располагается в нижней части экрана.

В России Bing не работает. Но это ограничение можно обойти, включив VPN на Android. В качестве сервера желательно выбирать США или страны ЕС. Тогда вам точно никто не запретит пользоваться Bing.

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Как работает Chatsonic на Android

Chatsonic — малоизвестная, но довольно продуктивная нейросеть, использующая языковые модели GPT-3.5 и GPT-4. То есть она копирует возможности ChatGPT и, что еще важнее, не требует активации VPN и выполнения других лишних действий:

Запустите Chatsonic. Нажмите «Sign Up» и авторизуйтесь через аккаунт Google. Тапните по строке ввода, чтобы набрать первый запрос.

Скачать Chatsonic на Android

Приложение Chatsonic работает на английском языке, но это — полбеды. Главный недостаток нейросети заключается в ограничении на количество слов. Чтобы снять их, нужно оформить платную подписку. А сделать это из России без иностранного аккаунта Google и заграничной карты не получится.

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Нейросеть YouChat от поисковика You.com

You.com — одна из самый молодых поисковых систем, запущенная в 2021 году. Она включает в себя несколько продуктов с искусственным интеллектом, включая YouImagine для генерации картинок и YouСhat — очередной аналог ChatGPT, для получения доступа к которому нужно:

Запустить приложение You.com. Пролистать страницу вниз и нажать на YouChat. Ввести свой первый запрос.

Скачать You.com с нейросетью

Нейросеть YouChat базируется на GPT 3,5 и GPT-4. Первая модель работает бесплатно, а для доступа ко второй нужно оформить подписку за $10/мес, пройдя несколько кругов ада из-за ограничений для Россиян. Зато искусственный интеллект бесплатный и обладает встроенным генератором изображений, что вам тоже пригодится.

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Perplexity AI со встроенным GPT-4

Заключительный бесплатный аналог ChatGPT — Perplexity. Откровенно говоря, это худшая нейросеть из всех рассмотренных. Хотя она не требует оформления подписки и активации VPN, работает искусственный интеллект только на английском языке. То есть он даже ответить на русском не в состоянии. Тем не менее, вы можете воспользоваться нейросетью Perplexity, обратившись к инструкции:

Запустите Perplexity. Войдите в аккаунт Google. Нажмите кнопку «Ask anything».

Скачать нейросеть Perplexity

Искусственный интеллект использует модифицированную версию модели GPT, запоминает контекст и даже персонализирует ответы в зависимости от выбранного стиля. Так что людям, владеющим английским языком, Perplexity принесет немало пользы.