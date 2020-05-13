Четыре моих любимых сканера документов и фото для Android

Раньше для того, чтобы сканировать документы или фотографии, нужно было покупать отдельную коробку, которая могла только сканировать. В остальное время она просто занимала место где-то в углу или и вовсе мешалась ”на проходе”. Потом они стали намного тоньше, но это все равно был отдельные прибор. Со временем они перекочевали в состав многофункциональных устройств (МФУ) и уже были в одном корпусе с принтером. Но теперь пришло время, когда они могут быть в смартфоне. У меня есть МФУ, но я только недавно попробовал там отсканировать документ и понял, что я правильно делал, когда пользовался им только как принтером. Я продолжаю сканировать документы при помощи телефона, и вот чем я пользуюсь.

Сразу отмечу, что приведенные приложения не претендуют на абсолютное лидерство во всех номинациях. Это престо перечень того, чем я когда-либо пользовался и в целом остался доволен. То есть эти приложения я могу порекомендовать и, скорее всего, они вам понравятся.

Если у вас есть, что добавить, и вы хотите поделится этим, оставляйте свои варианты в комментариях. Только без ссылок, чтобы наш строгий спам-фильтр не завернул ваши комментарии. Просто укажите название и основные плюсы. Кому надо, сами найдут в Google Play. Зная название, в этом нет ничего сложного. А если хотите обсудить эти и другие приложения, заходите в наш Telegram-чат.

Как отсканировать фотографии со смартфона

Для сканирования именно фотографий со смартфона я не нашел ничего лучше, чем приложение от Google, которое так и называется ”Фотосканер от Google Фото”. Главным его преимуществом является максимальная простота и возможность сканировать фотографии без необходимости подбора освещения.

Проблема многих сканеров для смартфона заключается в том, что нужно встать так, чтобы на документ или фотографию не падала тень. В противном случае скан будет выглядеть так себе.

Сканер от Google предлагает сделать несколько фотографий с разных ракурсов и склеивает их. Так убираются нежелательные блики, помятости и некоторые другие дефекты.

Готовые фотографии можно посмотреть в приложении или в фотоальбоме. Так же их можно кадрировать и отправлять через мессенджеры или в облачное хранилище.

Единственным минусом приложения, который я для себя нашел, является нагрев корпуса смартфона. Происходит это во время работы приложения и связано, скорее всего, с тем, что на процессор ложится большая вычислительная нагрузка по обработке и склеиванию приложений.

Скачать Google сканер

Office Lens — сканер документов от Microsoft

Компания, подарившая миру (за умеренную плату) Windows, тоже отметилась своим сканером для Android. Он называется Office Lens. В нем нет ничего лишнего и этот минимализм привлекает.

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При первом запуске вам покажут небольшую инструкцию и можно начинать пользоваться. Основной интерфейс приложения похож на простую камеру смартфона. Есть несколько вариантов съемки: доска, документ, визитная карточка, фото. Первый вариант является очень удобным, когда надо сфотографировать содержимое доски на совещании или на занятиях. От простой фотографии итоговое изображение будет отличаться тем, что даже если сидеть сбоку, картинка в итоге будет ровной. Нужные искажения будут компенсированы автоматически.

После того, как сканирование будет завешено, можно будет выбрать название файла, тип сохранения и отправить его другим пользователям.

Скачать Office Lens

FineScanner AI — сканер с распознанием текста

Этот сканер мне нравится чуть меньше остальных, перечисленных в статье, но у него есть одна полезная функция, которая выделяет его на фоне других. Я говорю про распознавание текста с отсканированного изображения. Правда, за эту функцию придется платить по подписке, но остальными возможностями сканера можно пользоваться без дополнительной платы — то есть бесплатно.

В целом все стандартно, кроме того, что автоматическое определение границ сразу вынесено на главный экран. Дальше все как обычно. Делаем фотографию и переходим к оформлению, где можно выбрать, что дальше сделать с фотографией.

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Ее можно переименовать, сохранить и отправить кому-то и для любого из этих действий выбрать нужный формат файла.

Скачать FineScanner AI

Clear Scanner — обычный сканер

Последний сканер на сегодня не является чем-то выдающимся и попал в статью только из-за того, что я им какое-то время пользовался и в целом он меня не подводил.

У него нет выдающихся возможностей, кроме удобного точного позиционирования углов изображения при обрезке. А еще все сканеры выше запускаются и сразу показывают рабочую область, а этот сначала предлагает выбрать откуда брать изображение. На выбор предлагается камера и альбом. Впрочем, обработка фотографий документов из альбома не является киллер-фичей этого сканера.

Скачать Clear Scanner

Каким сканером пользоваться, выбирать вам. Конечно, иногда удобно пользоваться и МФУ. Например, когда оно работает в офисной или домашней сети и изображение можно получить на телефон. В остальных случаях для быстрой отправки куда проще пользоваться камерой мобильного устройства. Тем более вне дома или офиса.