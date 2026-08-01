Многие держат МАКС в списке приложений, которым автообновления запрещены, и годами сидят на одной сборке. Логика понятна: не трогай то, что работает. Но с национальным мессенджером такой подход всё чаще выходит боком, ведь обновление МАКС завязано не только на новые функции, но и на саму возможность войти в аккаунт. Если приложение начало подтормаживать, это ещё не повод его сносить: иногда достаточно поменять одну настройку, и оно перестаёт есть батарею. А вот с отказом от апдейтов всё заметно интереснее.

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Что будет, если не обновлять МАКС на телефоне

Сразу разделим панику и факты. Само по себе приложение не превратится в тыкву за одну ночь: старая версия МАКС какое-то время продолжает запускаться и принимать сообщения. Вокруг мессенджера ходит много слухов, поэтому перед любыми решениями полезно отделить правду от вымысла. Разработчики отключают старые версии приложений, примерно так же поступает WhatsApp ежегодно, оставляя устаревшие сборки не у дел.

Проблема в другом: сервер и клиент должны говорить на одном языке. VK выпускает апдейты почти еженедельно (к лету 2026 года линейка дошла до 26.19, добавили комментарии в каналах), и чем сильнее ваша сборка отстаёт, тем выше шанс однажды упереться в стену. Поэтому обновление МАКС лучше не откладывать, а обновить МАКС заранее, пока это проходит спокойно и без нервов.

МАКС требует обновления, которое недоступно

Если вы недавно ставили приложение и уже разобрались, что будет после установки из RuStore, часть рисков вы сняли. А вот самый неприятный сценарий уже случался вживую. Летом 2026 года пользователи ловили экран с требованием обновить МАКС на Айфоне, но кнопка ничего не открывала.

Получался замкнутый круг: система не пускает внутрь, пока не поставишь обновление MAX, а поставить его неоткуда. Причина в том, что разработчики не успели вовремя отключить принудительные апдейты, и старые сборки застряли. Если МАКС не обновляется, а на экране висит требование поставить актуальный релиз, вы попадаете ровно в эту ловушку, и вернуть доступ помогает только новая версия МАКС из рабочего источника.

Ошибка «Несовместимая версия» в мессенджере МАКС

Есть и второй частый исход: ошибка «Несовместимая версия» при попытке войти. Устаревший клиент или слишком старая версия Android перестают проходить авторизацию, и вход обрывается ещё до чатов. Лечится это одинаково, поэтому держать под рукой обновление мессенджера МАКС полезно даже тем, кто открывает приложение раз в неделю.

Что делать, если приложение MAX не поддерживается на устройстве или недоступно в вашей стране

Если вы не помните, когда в последний раз ставили апдейт, проще заранее обновить приложение МАКС, чем в самый неподходящий момент выяснять, как обновить МАКС без доступа к аккаунту.

Что перестанет работать в старой версии МАКС

Даже если вход держится, копится другой долг. Старая версия МАКС постепенно теряет свежие возможности:

Комментарии в каналах;

Обновлённый редактор фото;

Новые мини-приложения;

Публикация сторис.

Тут же всплывает и безопасность: мессенджер держит доступ к контактам, звонкам и файлам, а вокруг защиты переписки хватает вопросов, поэтому стоит понимать, почему сквозного шифрования в МАКС пока нет.

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Непропатченные дыры в таком приложении опаснее, чем в игре или калькуляторе, поэтому обновление МАКС на Андроид закрывает не только косметику. Если хотите предсказуемой работы, проще обновить MAX на телефоне и держать свежую версию МАКС под рукой.

Как запретить обновление MAX на Андроид

Иногда всё наоборот: человек специально ищет, как запретить обновление MAX, чтобы интерфейс не менялся. Технически это возможно, в RuStore или магазине производителя несложно отключить автозагрузку для конкретного приложения или снять галочку с автоапдейтов целиком. Но помните, ради чего всё затевалось: отключить автообновление МАКС означает добровольно приблизить и экран принудительного апдейта, и ту самую ошибку входа.

Разумный компромисс выглядит иначе: не морозить сборку навсегда, а ставить апдейты вручную в удобное время. Как это делается по шагам, мы подробно разобрали в отдельной инструкции про то, как обновить приложение МАКС на Android.

Короче, отказ от апдейтов экономит пару минут сейчас и легко отнимает доступ к переписке потом. Если хотите обсудить свежие версии и подводные камни национального мессенджера, залетайте к нам в чат. Будет интересно узнать ваше мнение!