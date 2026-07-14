Обновления Android затрагивают не только крупные апдейты операционной системы и патчи безопасности, но регулярный выход свежих версий сервисов Google. Месяц назад вышло июньское обновление, о функциях которого мы рассказывали отдельно, а теперь появились июльские обновления системы Google. Они добавляют более плотный интерфейс Play Маркета на больших экранах, маркировку созданных ИИ изображений и перенос рабочего аккаунта на часы. При этом часть изменений предназначена разработчикам, а заявленные функции могут появиться не сразу. В опубликованном списке указаны Google Play services 26.26 от 6 июля 2026 года и Google Play Store 52.3 от 13 июля 2026 года. Разберемся, какие пункты заметит обычный пользователь и кому они действительно пригодятся.

Улучшение работы Google Play на больших экранах

В Google Play Store 52.3 изменится расположение контента на устройствах с крупными дисплеями. Google обещает более плотную компоновку, благодаря которой на экране будет помещаться больше информации.

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Практический эффект зависит от конкретного устройства и реализации нового интерфейса. Пока неизвестно, какие именно страницы Play Маркета изменятся, поэтому оценить удобство заранее нельзя.

Метка ИИ на картинках в Google Play

Пользователи в Евросоюзе смогут распознавать созданные искусственным интеллектом изображения по метке ИИ. Это поможет отличать сгенерированный контент, не проверяя его происхождение самостоятельно.

У функции есть два ограничения. Она заявлена для ЕС, а некоторые форматы и старые изображения могут не поддерживать такую маркировку. Поэтому отсутствие метки еще не означает, что картинка точно создана человеком. Полной проверки изображений обновление не гарантирует. Это дополнительная подсказка, а не универсальный способ определить происхождение любого контента.

Рабочий профиль Android на смарт-часах

Google Play services 26.26 разрешат переносить аккаунт рабочего профиля со смартфона на часы. Из июльского списка это самое заметное изменение для Wear OS, которая недавно получила большое обновление. Апдейт полезен прежде всего тем, кто использует корпоративный профиль.

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Google также добавляет инструменты для повышения надежности настройки рабочих профилей. Этот пункт адресован разработчикам, однако его итогом должна стать более стабильная подготовка корпоративного аккаунта на совместимых устройствах. В то же время перевод страницы сведений Wear OS на другую внутреннюю архитектуру вряд ли будет заметен владельцам часов. В списке изменений не заявлены новый дизайн или дополнительные пользовательские функции.

Обновление покупок в Google One

В приложениях появится обновленная встроенная витрина Google One. Она должна сделать оформление покупок Google One быстрее и удобнее, хотя источник не раскрывает, как именно изменится процесс оплаты. Как оплачивать сервисы Google в России — можно узнать отдельно.

На компьютерах также можно будет управлять настройками передачи геопозиции Google и проверять совместимость поддерживаемых типов устройств. Остальные июльские изменения связаны с внутренними инструментами для карт и служебных функций приложений на смартфонах, телевизорах, часах, компьютерах и в автомобиле.

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Ждать нового меню или функции после одного обновления не стоит. Google предупреждает, что распространение может занять месяцы, поэтому наличие пункта в журнале изменений не означает его немедленную доступность для всех.

Как установить июльское обновление системы Google

Для Pixel доступен следующий путь к системным сервисам Google:

Откройте настройки устройства. Нажмите на свое имя в верхней части экрана. Перейдите на вкладку со всеми сервисами. Откройте раздел конфиденциальности и безопасности. Выберите системные сервисы.

Версию обновления системы Google Play можно проверить в разделе с информацией о телефоне, открыв пункт с версией Android. Отдельные компоненты, включая Play Маркет и сервисы Google Play, обновляются независимо друг от друга.

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Обновляться стоит в обычном порядке, но заметный эффект получат не все. Владельцам устройств с большими экранами пригодится обновленный Play Маркет, корпоративным пользователям — перенос рабочего аккаунта на часы, а остальным июльский пакет принесет в основном фоновые улучшения сервисов Google.