Что мне не нравится в Telegram Desktop

Мне и моим коллегам приходится большую часть проводить в онлайне. Понятное дело, что для связи мы используем Telegram, в частности, версию для ПК. Telegram Desktop — наверное, лучший мессенджер, который только есть для компьютеров. Он намного лучше и шустрее ужасного WhatsApp Desktop, но иногда складывается ощущение, что Desktop-версии некоторых приложений по полной обделяют, как это раньше было с мобильным приложениями. Выбирать между двумя мессенджерами явно не придется, но пожаловаться вам на Telegram для ПК определенно хочется, учитывая то, что я им пользуюсь сутки напролет. Что с ним не так?

Секретный чат в Телеграм на ПК

Я не так часто пользуюсь секретными чатами, но недавно друг оказался в неловкой ситуации — его девушка стала активно пытаться залезть в его смартфон. Мы защитили устройство всеми способами, но уведомления в чате оказались под угрозой. Лучший способ — создать секретный чат в Telegram. Пуши от приложения приходят безликими: ни отправителя, ни текста сообщений нет. А еще переписка удаляется после включения таймера.

Правда, есть одна проблема: в течение рабочего дня я отключаю уведомления на телефоне, чтобы они не дублировались на ПК, пока пользуюсь Telegram Desktop. ПК-версия лишена этой функции: закодированные переписки и ключи к ним хранятся на вашем смартфоне, а не на ПК. По этой причине создать секретный чат в Telegram на компьютере невозможно и приходится все время проверять телефон. Безопасно, но не очень удобно.

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Видеозвонки в Телеграм Десктоп

Не так давно в ПК-версию Telegram была добавлена функция видеозвонков. Качество звонков хорошее — к этому нет претензий. Зато есть некоторые сложности с размещением видео с вашей камеры: к сожалению, окошко «прибито» к одной стороне диалогового окна и переместить его в другой угол, как в том же FaceTime, невозможно. Баг или фича? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу?

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Реакции в Телеграм

Недавно появившиеся реакции в Telegram пришлись по душе пользователям. На мой взгляд, это отличный способ прочитать важное (или не очень) сообщение, отреагировать на него соответствующим эмодзи и никого не обидеть. Обычно некоторые функции обходят стороной Telegram Desktop, но не в этот раз — реакцию можно оставить даже с помощью приложения на ПК.

Правда, реализована эта фишка, прямо скажем, не очень: нужно навести курсор и подождать примерно полсекунды, чтобы появился список реакций. Кроме того, есть вероятность «промахнуться» курсором мимо списка, в результате чего придется повторять все заново. На смартфоне реакцию оставить намного проще: достаточно лишь активировать их долгим нажатием на нужное сообщение.

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Как поставить пароль в Телеграмме на компьютере

Telegram для ПК так же хорошо обезопасили от третьих лиц, как и мобильные версии. Вы можете включить пароль для приложения, чтобы никто не имел доступа к вашей переписке.

Зайдите в Настройки;

Выберите «Включить код-пароль для приложения»;

Придумайте и введите пароль, затем повторите ввод для подтверждения;

После этого нажмите пункт «Автоблокировка при неактивности»: выберите, через сколько потребовать ввод пароля в Telegram Desktop, если приложение неактивно, или точное время, когда оно должно быть заблокировано.

Пароль в Telegram — это, несомненно, удобно, но как насчет других способов входа в приложение? Мой ноутбук поддерживает вход в систему с помощью отпечатка и хотелось бы применять эту функцию, как в Telegram на смартфоне. К сожалению, в Telegram Desktop нет такой возможности.

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Приложение Telegram для Windows

Разработчики регулярно обновляют дизайн Telegram для iOS и Android, но, кажется, совершенно позабыли про Telegram Desktop для Windows. Внешний вид приложения за два года не изменился, и есть ощущение, что он застрял году в 2018-м. Учитывая то, что я пользуюсь приложением каждый день и, по идее, должен уже перестать обращать на него внимание, интерфейс Telegram Desktop все равно никак не вяжется с дизайном Windows 10 и мозолит глаза. Может, пора «перерисовать» Telegram Desktop?

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Уведомления в Телеграмме

Последнее, на чем хотелось бы заострить внимание — это дико неудобные push-уведомления в Telegram Desktop на экране компьютера. Вы можете выбрать, в каком углу экрана они должны отображаться и их количество, но это ничего не меняет. Почему они в углу экрана? Ведь удобнее было бы, если бы они «вылезали» как уведомления на смартфоне — из верхней части экрана. Давняя проблема Telegram Desktop, но с ней ничего не хотят сделать.

Что, по вашему мнению, нужно улучшить в мессенджере на ПК? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате!