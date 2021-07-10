Что случилось с Google+?

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Иван Герасимов 0

Все мы наверняка слышали о Google+, которая появилась в 2011 году. Ее основной фишкой стали круги (circles), которые позволяли объединяться в одно сообщество людям с общими интересами. Многие считали ее перспективной социальной сетью, но в 2018 году у нее были найдены серьезный дыры в безопасности и уже через год сервис был закрыт для обычных пользователей. Теперь Google+ используют только сотрудники компании. В нашем материале мы попробуем разобраться, почему Google+ была слишком крутой социальной сетью для своего времени.

К сожалению, Google+ появился не в свое время

Как появилась социальная сеть Google+

На волне взлета Twitter в 2011 году Google объявила о запуске Google+. Предшественником был сервис Google Profiles, где каждый пользователь мог добавить информацию о себе. Помню как сейчас, что все активные в русскоязычном пользователи Twitter писали о нем чуть ли не в каждом своем твите. С момента появления Google+ в конце июня регистрация в приложении была возможна только по приглашениям, что создавало определенный ажиотаж вокруг социальной сети. К концу сентября 2011 года Google отменили регистрацию по инвайтам, оставив только возрастной ценз — 18 лет. В 2012 году ценз снизили до 13 лет. В том же году стало известно, что количество пользователей перевалило за 400 миллионов. Будучи 18-летним подростком я ожидал, что в ближайшие годы Google+ заменит ВКонтакте и Twitter, но всё пошло немного не так.

в Google+ было все то, что есть в социальных сетях сейчас. Только на несколько лет раньше

У Google+ было было очень много преимуществ. Для себя сразу выделил несколько.

Интерфейс. Все максимально удобно. Не нужно быть мастером спорта по шахматам, чтобы разобраться в интерфейсе — есть удобные меню и вкладки. Не стоило совершать лишних движений мышкой, долго искать нужный пункт в настройках.

Уже тогда тот же Twitter становился все тяжелее и неповоротливее. Мой нетбук Acer Aspire дико грелся и при пролистывании ленты очень тормозил от элементов интерфейса. Google+ же выдавал удобную облегченную версию при работе с такого устройства, что максимально упрощало жизнь.

Google+ приятно удивлял своим интерфейсом

Дизайн социальной сети — за это отдельная похвала разработчикам. Все работало плавно, идеально подобран цвет, анимация, никаких тяжелых модулей, мешающих навигации по сайту. Я до сих пор не встречал ничего красивее, чем Google+. Не считая канала AndroidInsider.ru в Яндекс Дзен — там публикуют то, чего еще нигде нет!

Google облегчила жизнь пользователю тем, что при публикации фотографии автоматически предлагала тебе хештег. А на смартфонах с Android можно было настроить автоматическую загрузку фотографий сразу в Google+ — это было потрясающе в те времена.

Соцсеть была первой, кто открыто предупреждал пользователя о конфиденциальности

Очень нравилось и то, что пользователи сами создавали и собирали контент внутри сообщества. Не было барина в лице админа сообщества как сейчас в VK или Instagram. Контент был адекватнее и интереснее. Это способствовало креативности и творчеству пользователей. Кстати, сейчас такое можно встретить в нашем чате в Telegram — наши читатели делятся интересными лайфхаками.

Отдельной похвалы заслуживает Google+ Hangouts — эта штука опередила свое время, став антагонистом Skype — отлично работали бесплатные видеоконференции на 12 человек. Именно Hangouts стал предшественником приложений для прямых эфиров, например, того же Periscope или Twitch — можно было стримить разговор сразу в YouTube. Hangouts также отлично подходил в качестве мессенджера, в общем, был многофункциональным сервисом до того как это стало мейнстримом.

Коллеги пишут: Google будет лучше бороться с фейковыми новостями

Многие в Twitter жаловались, что им не очень удобно, сложно, но это не так — стоило лишь немного привыкнуть.

Отличительной чертой Google+ было то, что в нем было не так много русскоязычных пользователей — после Twitter того времени, который успел приесться, соцсеть от Google была настоящей отдушиной — без понтов, ругани, жалоб и прочего негатива.

Почему закрыли Google+?

По официальной версии соцсеть прикрыли из-за серьезной уязвимости, позволявшей получать данные пользователя, которые он закрыл настройками приватности. Специалисты Google оперативно разобрались с этой утечкой, но позже пришли к выводу, что эта брешь затронула слишком большое количество аккаунтов, поэтому соцсеть оставили только для корпоративного доступа.

Вы только вдумайтесь — компания повела себя максимально этично, посчитав себя виноватой и устранила социальную сеть. Сейчас такое сложно представить, если у какого-нибудь сервиса произойдет утечка данных (а они происходят постоянно). Google вновь заслуживает уважения.

Мы запомнили Google+ нашим другом и помощником

С другой стороны, все те преимущества, о которых я рассказал выше сыграли злую шутку — и без того простую и удобную соцсеть люди посчитали сложной и непривлекательной. Позже это аукнется тем, что приложения станут до неприличия простыми, в которых разберется даже семилетний ребенок.

Социальные сети уже захватили нашу жизнь и следят за нами — сейчас, конечно, все заявляют, что не следят за пользователем, не читают его переписку и не передают третьим лицам. Но ведь понятно, что это ложь. Мне нравился Google+ своей открытостью — эта соцсеть открыто предупреждала, что они вправе читать вас и следить за вами.

Те, кто пользовался Google+ помнят, насколько это было круто

Функции Google+ разобрали на части — какие-то перекочевали в другие сервисы компании, о чем-то забыли. Но самое важное из Google+ не переняла ни одна из существующих социальных сетей — это простота и удобство для пользователя, отсутствие желания на нем заработать. В конце концов, Google+ был единственным сервисом, которым хотелось пользоваться на постоянной основе — он был дружелюбным и лишенным токсичности.

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